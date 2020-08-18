Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку. ФОТО
Міський голова Умані Олександр Цебрій переночував у спальному мішку біля порога Офісу Президента в Києві в ніч із 17 на 18 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Telegram-канал PavlovskyNews.
Там зазначається, що Цебрій "не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів".
За словами міського голови, він виступає проти приїзду в період карантину іноземців із "червоної зони", де найбільше заражених COVID-19.
За його даними, вже 300-400 паломників-хасидів прибуло в Умань.
"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року - Рош га-Шана, куди з'їжджаються паломники", - повідомляється в публікації.
Нагадаємо, 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій прибув під Офіс Президента і заявив про готовність там жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.
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человечества. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков" (с)
На против могилы Цадика...
Поверь...хасиды нашкребут аж бигом)
Да это ГЛУПО!
ОНИ МОГУТ ТОЛЬКО ДЕПОРТИРОВАТЬ МЕСТНЫХ....
кто бы сомневался
В місті працює 21 промислове підприємство, близько 450 малих підприємств та кооперативів, понад 370 торгових закладів громадського вжитку різних форм власності. Головні галузі промисловості: машинобудівна і приладобудування (заводи: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%88 Уманьферммаш , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 «Мегомметр» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 оптико-механічний , театрального устаткування), харчова (заводи: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 овочеконсервний , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1 маслосироробний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 вітамінний , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 лікеро-горілчаний , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%27%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1 м'ясокомбінат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE ВАТ «Уманьпиво» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82 Уманський тепличний комбінат , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 ЗАТ ТК «Уманьхліб» , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C)&action=edit&redlink=1 МПП «Агропромресурси» та інші), легка (фабрики: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 швейна , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%83%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1 взуттєва , мистецьких промислових виробів), будівельних матеріалів (заводи: толевий, цегельні, https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1 залізо-бетонних конструкцій тощо), Фармакологічна компанія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C) «Технолог» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8_(%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C) вітамінний завод («Вітаміни») , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 елеватор .
И все это может быть вынуждено закрыться по воли Зели.
Загадка какого *** он там спал как бомж. Ответ: в Умани все *******, делать больше мэру нехер да и выборы на носу,
Так чого б не повалятись. Треба! Бо місто дуже злиться.
І коли його викинуть, можна буде приєднатись до "нацборців, постраждалих від президентів і тому подібних хасидів."
Це елементарні речі, і це розуміють в Єгипті і Іспанії, Польщі і Кенії, Марокко і Німеччині, в сотнях інших країн.
Не розуміє тільки розумово відсталий нацдебіл в Україні.
В карантині не сиділи 14 днів?
Порадьте, де ше є такий бардак, як і в нас... )))
Бардак в Україні виключно тому, що люди мстять невиконанням законів на невиконання законів іншими. Ланцюгова реакція.
У цивілізованому світі переважно не так. Є невдоволені, проте вони підкоряються, бо як інакше? "Помста" громадян виливається виключно на виборах, шляхом голосування.
Тепер хасиди будуть вкалувать на польських будівництвах, на польських полях збирати трускавки і зємякі, працювати в польських лікарнях пєлєгнярками, водіями і робітниками на виробництві.
Я б на це фєєрічЬне видовище неодмінно подивився.
Проте ви ще ментально відсталі та інтелектуально обмежені і тому можна було б віднестися до цього з розумінням, як до невинних дикунів. Проте такі особи і їх дії шкодять демократії і державі. А це вже інше. Таке треба карати.
А звідки мер знає, що хасидів не перевіряють на кордоні на наявність довідки?
А як взагалі на кордоні це перевіряти, адже на хасидах не написано, що вони хасиди?
І взагалі, якщо вже йде мова про заборону в'їзду для хасидів, що не мають довідки, то меру треба вимагати не перевірку довідки на кордоні, а заборону в'їзду для таких, що не мають довідки. Але мер боїться виглядати ксенофобом.
Зпочатку треба зрозуміти, як відрізнити хасида від нехасида. Отже, це якась маячня з довідками, хоча на перший погляд здається, що така вимога правильна.
А ведь Зеленский - еврей. Возможно хасид.