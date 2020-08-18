Мер Умані Цебрій переночував під порогом Офісу Президента в спальному мішку. ФОТО

Міський голова Умані Олександр Цебрій переночував у спальному мішку біля порога Офісу Президента в Києві в ніч із 17 на 18 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Telegram-канал PavlovskyNews.

Там зазначається, що Цебрій "не втрачає надії розповісти Зеленському про загрозу паломництва хасидів".

За словами міського голови, він виступає проти приїзду в період карантину іноземців із "червоної зони", де найбільше заражених COVID-19.

За його даними, вже 300-400 паломників-хасидів прибуло в Умань.

"Мера обурило, що людей навіть не перевіряють на кордоні на наявність довідки про відсутність коронавірусу. І зараз йому ніхто не може дати гарантій безпечного святкування в Умані єврейського Нового року - Рош га-Шана, куди з'їжджаються паломники", - повідомляється в публікації.

Нагадаємо, 17 серпня мер Умані Олександр Цебрій прибув під Офіс Президента і заявив про готовність там жити, щоб не допустити в місто масового приїзду хасидів через небезпеку спалаху коронавірусу.

Також читайте: Заборони на в'їзд хасидів в Україну немає, - Об'єднана єврейська громада України