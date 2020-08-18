Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Донецької області і група транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донеччини.

Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян в результаті збройного конфлікту поліція виявила поховання з непізнаними тілами. Місце поховання розташоване на території кладовища в місті Слов'янськ.

Більшість інформації щодо ексгумації становить тайну слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості.

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