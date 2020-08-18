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Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Донецької області і група транспортування і пошуку загиблих військовослужбовців "Евакуація 200" провели ексгумацію тіл загиблих під час бойових дій 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донеччини.

Під час досудового розслідування за фактом загибелі громадян в результаті збройного конфлікту поліція виявила поховання з непізнаними тілами. Місце поховання розташоване на території кладовища в місті Слов'янськ.

Більшість інформації щодо ексгумації становить тайну слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості.

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Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 01
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 02
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 03
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 04
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 05
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Словянську 06

впізнання (26) Нацполіція (15176) ексгумація (142) Донецька область (8475)


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Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 1853
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18.08.2020 16:22 Відповісти
може то тіла рашистів ?
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18.08.2020 16:27 Відповісти
По ДНК и зубам определят кому оплакивать.
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18.08.2020 17:24 Відповісти
был в милиции такой генерал Красюк, как же ему *пали моск за покупку дорогостоящего оборудования на все эти анализы, а человек смотрел в будущее
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18.08.2020 18:02 Відповісти
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 5921Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 7045Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 2145
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18.08.2020 16:30 Відповісти
Ради справедливости для начала откапывать погибших должна неля штепа ее " это же наши мальчики" сыграли свою роль в захвате Славянска
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18.08.2020 16:32 Відповісти
Та ні. цій проросійській шльондрі не можна давати право торкатися священого праху українських захїсників. А ось поставити її на коліна там - і нехай стоїть весь час поки йдуть роботи по ексгумації. По переше - знов спека настала - ії корисно буде. Крім цього - принесе яку не яку користь. Наприклад - об її голову можна землю оббивати, що на лопати наліпне.
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18.08.2020 16:48 Відповісти
Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 1506Ексгумацію загиблих у бойових діях 2014 року проведено в Слов'янську - Цензор.НЕТ 3828
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18.08.2020 16:37 Відповісти
 
 