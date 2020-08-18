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Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець, в машині якого знайшли схованку зі спеціальними засобами, мав намір теплоходом добратися до Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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У ніч на 18 серпня, для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт на автомобілі грузинської реєстрації прибув громадянин Узбекистану.

В результаті спільного з митниками огляду його автомобіля прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець ретельно приховав під обшивкою задніх дверей автомобіля.

Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тис. гривень і автомобіль вартістю 90 тис. гривень вилучили до рішення суду.

Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба 01
Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба 02
Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба 03
Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба 04

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5987) Іллічівськ (115) контрабанда (1823) Одеська область (3218)


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Одно слово - лох
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18.08.2020 16:19 Відповісти
зачем узбеку теплови зор за аулом следи ть абарашками не понятно,,
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18.08.2020 16:26 Відповісти
вопрос как он при шол в порт и зачем на маши не по воде??
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18.08.2020 16:28 Відповісти
так там уже то, шо едет грузин в тюбетейке с козырьком-аэродромом уже подозрение вызовет )
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18.08.2020 16:29 Відповісти
ГДЕ он их взял?
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18.08.2020 16:37 Відповісти
Купил.
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18.08.2020 17:42 Відповісти
передать на восточный фронт - немедленно
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18.08.2020 17:58 Відповісти
"...на автомобиле грузинской регистрации прибыл гражданин Узбекистана". Ну прямо класика жанру: якщо чебурек злодій, то хоч щось має бути грузинське.
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18.08.2020 18:38 Відповісти
 
 