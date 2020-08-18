Громадянин Узбекистану намагався вивезти з України тепловізори на суму 500 тис. грн, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Іноземець, в машині якого знайшли схованку зі спеціальними засобами, мав намір теплоходом добратися до Туреччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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У ніч на 18 серпня, для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт на автомобілі грузинської реєстрації прибув громадянин Узбекистану.

В результаті спільного з митниками огляду його автомобіля прикордонники Одеського загону виявили 4 тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них іноземець ретельно приховав під обшивкою задніх дверей автомобіля.

Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тис. гривень і автомобіль вартістю 90 тис. гривень вилучили до рішення суду.







