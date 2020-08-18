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Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити "картинку" про "українців-наркозлочинців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки професійно проведеній масштабній спецоперації правоохоронців затримано учасників угруповання, які вербували і відправляли в Російську Федерацію українців працювати, зокрема наркокур'єрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Як встановлено, по прибуттю на територію РФ у короткі терміни всі ці люди були затримані правоохоронцями, а закордонні канали отримували змогу показати потрібну для них викривлену картинку про українців, які їдуть до Росії зі злочинними намірами", – розповідає начальник ГУНП у Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет.

Вкрай важливо було встановити всіх членів угруповання. Слідство тривало декілька років. Наразі встановлені троє громадян, які входили в злочинну групу, мешканці Миколаєва та області, віком від 24 до 31 року. Та встановлені семеро осіб, які були завербовані та переправлені за кордон, і наразі перебувають у в’язницях в РФ.

"Але впевнений, коло фігурантів буде розширятись", – зазначає очільник главку.

Наразі учасникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України, це торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб. Покарання передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. А також вручене клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У центрі Києва спецпризначенці затримали чоловіка з розфасованими синтетичними наркотиками. ФОТО

Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити картинку про українців-наркозлочинців 01
Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити картинку про українців-наркозлочинців 02
Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити картинку про українців-наркозлочинців 03
Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити картинку про українців-наркозлочинців 04

наркотики (1447) Миколаївська область (2274) Нацполіція (15176) росія (65223) торгівля людьми (212)


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Нормальні люди в рашку не поїдуть.
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18.08.2020 17:57 Відповісти
Згоден, цих придурків мені не шкода, але витягувати мусимо.
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18.08.2020 18:19 Відповісти
Ну,а шо робыть,на заробиткки надо ж куда то ездить.
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18.08.2020 18:20 Відповісти
Та а що в цьому поганого? І кацапів по правили, і бабла підняли
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18.08.2020 18:23 Відповісти
вечно спам и рассылка в вайбере от 100 000 зп и сюжет был раньше по телеку что там фсб принимает и уже не отпустит ни как
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18.08.2020 18:35 Відповісти
 
 