Угруповання відправляло громадян України торгувати наркотиками в РФ, тим самим допомагаючи росЗМІ робити "картинку" про "українців-наркозлочинців". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки професійно проведеній масштабній спецоперації правоохоронців затримано учасників угруповання, які вербували і відправляли в Російську Федерацію українців працювати, зокрема наркокур'єрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Як встановлено, по прибуттю на територію РФ у короткі терміни всі ці люди були затримані правоохоронцями, а закордонні канали отримували змогу показати потрібну для них викривлену картинку про українців, які їдуть до Росії зі злочинними намірами", – розповідає начальник ГУНП у Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет.

Вкрай важливо було встановити всіх членів угруповання. Слідство тривало декілька років. Наразі встановлені троє громадян, які входили в злочинну групу, мешканці Миколаєва та області, віком від 24 до 31 року. Та встановлені семеро осіб, які були завербовані та переправлені за кордон, і наразі перебувають у в’язницях в РФ.

"Але впевнений, коло фігурантів буде розширятись", – зазначає очільник главку.

Наразі учасникам оголошено про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України, це торгівля людьми за попередньою змовою групою осіб. Покарання передбачає позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. А також вручене клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Триває слідство.

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