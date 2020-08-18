У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України. ФОТО

Україна завершує підготовку до відправки партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті.

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується завантаження гуманітарної допомоги України на літак АН-72. Як і просили ліванці, це медичні препарати і пшеничне борошно. Завтра зранку - виліт на Бейрут", - написав він.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух.

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Як повідомлялося, серія потужних вибухів пролунала 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.











