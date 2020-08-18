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У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України. ФОТО

Україна завершує підготовку до відправки партії гуманітарної допомоги постраждалим від вибуху в Бейруті.

Про це повідомив у фейсбуці посол України в Лівані Ігор Осташ, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершується завантаження гуманітарної допомоги України на літак АН-72. Як і просили ліванці, це медичні препарати і пшеничне борошно. Завтра зранку - виліт на Бейрут", - написав він.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута стався потужний вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив 8,4 млн грн на гуманітарну допомогу постраждалим від вибуху в Бейруті

Як повідомлялося, серія потужних вибухів пролунала 4 серпня в портовій зоні Бейруту. Вибуховою хвилею зруйновано велику кількість будинків, вибито стекла і двері. Пошкоджено будівлю міжнародного аеропорту.

Влада Лівану заявила, що причиною потужних вибухів у портовій зоні Бейруту стали 2750 тонн аміачної селітри, конфіскованої митними службами шість років тому, котра зберігалася на складі.

Станом на 12 серпня кількість загиблих унаслідок серії вибухів у Бейруті досягла 171 людини. Ще більше ніж 6 тис. осіб дістали травм, 300 тис. людей залишилися без даху над головою.

У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 01
У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 02
У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 03
У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 04
У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 05
У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України 06

вибух (4461) Ліван (122) посол (1101) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+3
Неправильно, ми допомогаєм країні, де Хезбола і є влада, там офіційно міністри від Хезболи. Хоча ми допомагаєм таки народу, скільки того борошна влізе в літак.
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18.08.2020 19:08
+2
Ну так мы помогаем народу государства-террориста? Может рашше еще начнем помогать?
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18.08.2020 19:18
+1
https://censor.net/user/286435 Почекайте,буде і таке.
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18.08.2020 19:20
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Я правильно понимаю, что мы помогаем государству, приютившему Хезболлу?
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18.08.2020 19:00 Відповісти
Неправильно, ми допомогаєм країні, де Хезбола і є влада, там офіційно міністри від Хезболи. Хоча ми допомагаєм таки народу, скільки того борошна влізе в літак.
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18.08.2020 19:08 Відповісти
Ну так мы помогаем народу государства-террориста? Может рашше еще начнем помогать?
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18.08.2020 19:18 Відповісти
https://censor.net/user/286435 Почекайте,буде і таке.
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18.08.2020 19:20 Відповісти
нет, мы показываем, что у Украины есть сердце.
Да и показать по новостям всего мира наш тризуб на нашем самолете тоже не помешает.
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18.08.2020 21:14 Відповісти
В среду в Бейрут вылетит рейс с гуманитарной помощью от Украины - Цензор.НЕТ 7244
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18.08.2020 19:02 Відповісти
нам бы кто помог от взрывов на даунбасе...
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18.08.2020 19:02 Відповісти
Я не возражаю , помочь надо . Но это напоминает сюжет из фильма "Белое солнце пустыни" . Когда Сухов обнаружил в ящиках динамит , на которых "давно тут сидим" местные дедушки . Восток- дело тонкое , понимаю ...
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18.08.2020 19:03 Відповісти
Украинский слон - лучший друг бейрутского слона.
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18.08.2020 19:05 Відповісти
О,вэйвало,молодца,гопца дрица оп цаца,тока шо за препараты и мука не с тогого зерна?
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18.08.2020 19:08 Відповісти
Від України починає смердіти лівим лібералізмом.Ви українцям насамперед допоможіть.а тоді вже комусь іншому.
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18.08.2020 19:21 Відповісти
Записи 95 квартала и слуги народа положили??? это ж лучшее гуано, что у нас произведено
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18.08.2020 20:22 Відповісти
 
 