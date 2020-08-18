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Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція. ФОТО

Чоловік зареєструвався на сайті оголошень і нібито продавав від свого імені товари жителям Чернігова і області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції надійшло кілька схожих заяв від жителів Чернігова та області. Всі потерпілі під час здійснення Інтернет-покупок на популярному сайті безкоштовних оголошень втратили гроші зі своїх банківських карток.

І хоча суми збитків були різні, потерпілих об’єднувало одне – всі вони мали справу з одним і тим же продавцем.

Працюючи над розкриттям цих злочинів, слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області реалізували комплекс слідчо-оперативних та аналітичних заходів. У підсумку поліцейські встановили продавця. Виявилося, що від імені вигаданої особи діяла група зловмисників. До її складу входить житель Чернігова, який зараз відбуває восьмирічний термін покарання у виправній колонії на Київщині за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У колонії правоохоронці провели санкціонований обшук, в результаті якого поліція вилучила кілька мобільних телефонів і майже два десятки сім-карт. Ймовірно, саме ними користувався зловмисник для викрадення грошей у покупців. Також правоохоронці вилучили "чорнові" записи, які стосуються кримінальних оборудок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито організаторів шахрайської фінансової піраміди, що обдурили вкладників на суму понад 8 млн грн, - МВС

Перед цим поліція провела обшуки в Києві та Чернігові у спільників ув’язненого. Там слідчі вилучили банківські картки, куди потерпілі перераховували гроші.

За попередніми підрахунками слідства, чоловік причетний до кілька десятків правопорушень, в результаті яких громадяни втратили зі своїх банківських карток близько 150 тисяч гривень.

Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція 01
Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція 02
Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція 03
Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція 04

кіберзлочин (810) шахрайство (1082) Нацполіція (15176) Чернігівщина (1584) карта (358) кіберполіція (412) 107 полк реактивної артилерії (9)


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Топ коментарі
+10
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 2941
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18.08.2020 20:39
+8
Как хорошо, что этот индивид действовал в одиночку!
Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
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18.08.2020 20:25
+7
это только у нас может быть .. вы ещё зэкам компы выдавайте. дебилы *** !
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18.08.2020 20:25
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это только у нас может быть .. вы ещё зэкам компы выдавайте. дебилы *** !
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18.08.2020 20:25 Відповісти
смартфон и есть полноценный комп
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18.08.2020 20:46 Відповісти
Как хорошо, что этот индивид действовал в одиночку!
Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
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18.08.2020 20:25 Відповісти
Малюска отстает с вип-камерами, вон у людей уже интернет есть
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18.08.2020 20:28 Відповісти
нормально так...
все условия чтоб не скучно провести время и заработать деньги на "ВИП-камеры малюськи" для себя и не только
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18.08.2020 20:37 Відповісти
Черниговчанин из колонии украл с карточек 150 тыс. грн, - полиция - Цензор.НЕТ 2941
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18.08.2020 20:39 Відповісти
Администрации тюрем эти процессы ставят на поток
Слили козла отпущения
Раньше контингент концентрировался на продавцах дорогого товара (выпытывал CVV коды карт), а теперь все больше сам в продажи (фиктивные) пошел
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18.08.2020 20:45 Відповісти
Покупала фен. Теперь я знаю кто им сушит лысую голову...
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18.08.2020 20:48 Відповісти
Не ну а VIP камеру как то оплачивать надо?
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18.08.2020 21:25 Відповісти
Мы им звонили, они говорят при разводе: "служба безопасности банков Украины". Сейчас мы проверим как разблокировать вашу карту или какие операции вы делали последнее время. В каком банке у вас карта, скажите номер карты и ...
Два "сотрудника" из разных колоний общались на русском, один продвинутый варяг - на укр.
Берегите нервы и не перезванивайте на смски!
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18.08.2020 22:46 Відповісти
Для тупеньких - им не нужен пин карты, им нужен номер, дата и код сзади карты.
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18.08.2020 22:47 Відповісти
"потеря" денежных средств - это повод для обвинения?
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19.08.2020 00:26 Відповісти
 
 