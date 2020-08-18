Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція. ФОТО
Чоловік зареєструвався на сайті оголошень і нібито продавав від свого імені товари жителям Чернігова і області.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.
До поліції надійшло кілька схожих заяв від жителів Чернігова та області. Всі потерпілі під час здійснення Інтернет-покупок на популярному сайті безкоштовних оголошень втратили гроші зі своїх банківських карток.
І хоча суми збитків були різні, потерпілих об’єднувало одне – всі вони мали справу з одним і тим же продавцем.
Працюючи над розкриттям цих злочинів, слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області реалізували комплекс слідчо-оперативних та аналітичних заходів. У підсумку поліцейські встановили продавця. Виявилося, що від імені вигаданої особи діяла група зловмисників. До її складу входить житель Чернігова, який зараз відбуває восьмирічний термін покарання у виправній колонії на Київщині за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
У колонії правоохоронці провели санкціонований обшук, в результаті якого поліція вилучила кілька мобільних телефонів і майже два десятки сім-карт. Ймовірно, саме ними користувався зловмисник для викрадення грошей у покупців. Також правоохоронці вилучили "чорнові" записи, які стосуються кримінальних оборудок.
Перед цим поліція провела обшуки в Києві та Чернігові у спільників ув’язненого. Там слідчі вилучили банківські картки, куди потерпілі перераховували гроші.
За попередніми підрахунками слідства, чоловік причетний до кілька десятків правопорушень, в результаті яких громадяни втратили зі своїх банківських карток близько 150 тисяч гривень.
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Никакой тебе ОПГ из персонала колонии и заключенных...
все условия чтоб не скучно провести время и заработать деньги на "ВИП-камеры малюськи" для себя и не только
Слили козла отпущения
Раньше контингент концентрировался на продавцах дорогого товара (выпытывал CVV коды карт), а теперь все больше сам в продажи (фиктивные) пошел
Два "сотрудника" из разных колоний общались на русском, один продвинутый варяг - на укр.
Берегите нервы и не перезванивайте на смски!