Чернігівець, сидячи в колонії, вкрав із карток 150 тис. грн, - поліція. ФОТО

Чоловік зареєструвався на сайті оголошень і нібито продавав від свого імені товари жителям Чернігова і області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Чернігівщини, інформує Цензор.НЕТ.

До поліції надійшло кілька схожих заяв від жителів Чернігова та області. Всі потерпілі під час здійснення Інтернет-покупок на популярному сайті безкоштовних оголошень втратили гроші зі своїх банківських карток.

І хоча суми збитків були різні, потерпілих об’єднувало одне – всі вони мали справу з одним і тим же продавцем.

Працюючи над розкриттям цих злочинів, слідчі Чернігівського відділу поліції спільно з працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області реалізували комплекс слідчо-оперативних та аналітичних заходів. У підсумку поліцейські встановили продавця. Виявилося, що від імені вигаданої особи діяла група зловмисників. До її складу входить житель Чернігова, який зараз відбуває восьмирічний термін покарання у виправній колонії на Київщині за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

У колонії правоохоронці провели санкціонований обшук, в результаті якого поліція вилучила кілька мобільних телефонів і майже два десятки сім-карт. Ймовірно, саме ними користувався зловмисник для викрадення грошей у покупців. Також правоохоронці вилучили "чорнові" записи, які стосуються кримінальних оборудок.

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Перед цим поліція провела обшуки в Києві та Чернігові у спільників ув’язненого. Там слідчі вилучили банківські картки, куди потерпілі перераховували гроші.

За попередніми підрахунками слідства, чоловік причетний до кілька десятків правопорушень, в результаті яких громадяни втратили зі своїх банківських карток близько 150 тисяч гривень.







