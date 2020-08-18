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Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Шпигун при владі

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Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Ще ніколи Штірліц не був такий близький до провалу ...

Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Кріт

Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Завжди ж так робив ...

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Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Захист від братньої любові

Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Перестарались...

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Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

У світі тварин

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Захист від братньої любові, кріт з Офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Новый член ТКГ

Більше фотошопів дивіться тут

Зеленський Володимир (23845) Лукашенко Олександр (2655) фотожаба (13868) Соловйов Володимир (140) Єрмак Андрій (1377)


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Топ коментарі
+45
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8101
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18.08.2020 22:04
+42
обычное киевское метро..
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5027
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18.08.2020 22:14
+20
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 988
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18.08.2020 22:15
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Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8101
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18.08.2020 22:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
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18.08.2020 22:06 Відповісти
не вата рисовала,а в кремле.. так что - в спам и на удаление
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18.08.2020 22:13 Відповісти
І коли починати сміятись? Бо кремлегумор доволі специфічний, над ним іржуть лише кремлеботи (і то, коли заплатять)
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20.08.2020 13:45 Відповісти
В мире животных

шикарно!
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18.08.2020 22:08 Відповісти
Перша зверху і друга знизу 👍
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18.08.2020 22:08 Відповісти
обычное киевское метро..
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5027
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18.08.2020 22:14 Відповісти
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 988
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18.08.2020 22:15 Відповісти
Защита от братской любви, крот из офиса Президента, новый член контактной группы. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5671
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18.08.2020 22:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
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18.08.2020 22:23 Відповісти
Захист від братньої любові, кріт з офісу Президента, новий член контактної групи. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6261
Новый член ТКГ
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18.08.2020 22:58 Відповісти
Не зря в мордоре Беларусь называют БелоруССией. Он так и знали, что в названии страны спряталась аббревиатура СС, не зря же власть в стране захватили белофашисты.
https://censor.net/comments/locate/3214578/019214c6-ef01-72ec-be7b-3b46a61328d9
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19.08.2020 00:09 Відповісти

Жаби - бімби!
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19.08.2020 00:44 Відповісти
Кто громче всех кричит ,,Держи вора!"? То то и оно.Патриоты!
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19.08.2020 09:49 Відповісти
маринованый ильич улыбнул. рукой йайца прикрыл, как футболист перед штрафным )) вроде они ему ещё пригодятся )) а во вторых - матерьяльчик то одёжок точно капиталистический ))
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19.08.2020 12:49 Відповісти
 
 