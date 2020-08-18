Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція. ФОТОрепортаж
Поліція з'ясовує обставини ДТП в Любомльському районі Волинської області. Попередньо, одна людина загинула.
За попередніми даними, оприлюдненими пресслужбою облуправління поліції, 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якого перебував 41-річний громадянин іншої держави, пише Цензор.НЕТ.
В результаті водій легковика загинув. Іноземця доставили в лікарню.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.
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Irada
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