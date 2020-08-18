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Новини Фото Силовики
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Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція з'ясовує обставини ДТП в Любомльському районі Волинської області. Попередньо, одна людина загинула.

За попередніми даними, оприлюдненими пресслужбою облуправління поліції, 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Volvo, за кермом якого перебував 41-річний громадянин іншої держави, пише  Цензор.НЕТ.

В результаті водій легковика загинув. Іноземця доставили в лікарню.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з'ясовує всі обставини трагедії.

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Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція 01
Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція 02
Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція 03

ДТП (4467) Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6750) Волинська область (863)


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Это на какой скорости ехать надо было............
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18.08.2020 22:45 Відповісти
Вже і дороги окремі, а все одно...
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18.08.2020 22:47 Відповісти
Зато не тошнил на дороге
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18.08.2020 22:51 Відповісти
Слабо! Два стекла тонированных остались целыми-вычтет страховка!
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18.08.2020 23:02 Відповісти
жах
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18.08.2020 23:15 Відповісти
Раньше было две беды,- дураки и дороги,а теперь одна - дороги.
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18.08.2020 23:25 Відповісти
ни ху себе "..не справился с управлением.." - да он скорее на взлёт пошёл, а фура помешала...
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18.08.2020 23:44 Відповісти
Он вражескую фуру из "другого государства" брал на таран, не зря же на фуре замазали фиренный логотип... Белосинекрасный..
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18.08.2020 23:48 Відповісти
 
 