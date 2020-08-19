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Україна направила в Бейрут п'ять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий. ФОТОрепортаж

Майже п'ять тонн гуманітарного вантажу доставить літак Національної гвардії в ліванську столицю Бейрут. Медикаменти та продукти харчування будуть супроводжувати нацгвардійці і рятувальники.

Про це сьогодні, 19 серпня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ.

"У Бейруті відбулося страшне лихо - вибух у порту забрав життя 220 громадян, понад 100 людей зникли безвісти, понад тисячу постраждалих, столиця зазнала величезних руйнувань. Тому на прохання посольства Лівану в Україні Указом Президента було ухвалено рішення про надання гуманітарної допомоги. У понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна. Вантаж у Бейрут супроводжуватимуть українські гвардійці і рятувальники", - сказав Сергій Яровий.

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Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 01
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 02

Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник зазначив, що Україна направляє допомогу Лівану саме в день міжнародної гуманітарної допомоги.

"Коли 4 серпня сталася біда в Лівані, Президент України відразу зателефонував і висловив слова підтримки і запропонував допомогу нашої країни. І це свідчить про щось більше, ніж просто дружні відносини між нашими країнами. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим і якомога швидше відновити зруйновану інфраструктуру" , - сказав Дмитро Сеник.

Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 03

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу з ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них більш необхідні продукти харчування.

"З резервного фонду держбюджету було виділено 8 450 000 гривен. Маса вантажу становить п'ять тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванському народу і побажання якомога швидше впоратися з цією ситуацією", - зазначив Микола Чечоткін.

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Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 04
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 05

Надзвичайний і Повноважний посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогодні понад 4 000 українських сімей проживає в Лівані. Під час вибуху постраждали понад 20 сімей, всі вони чекають на допомогу і підтримку.

Надзвичайний і Повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

"Багато хто каже про вибух у ліванській столиці - Бейруті. І в цей складний кризовий час Україна простягнула нам руку допомоги. Ми дуже вдячні вам за підтримку, за допомогу, за солідарність із нашим народом", - сказав Алі Дахер.

Варто зазначити, що гуманітарний вантаж прибуде до Лівану близько 12:30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке і буде розподіляти продукти і медикаменти за потребами.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута пролунав вибух - вибухнули 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Унаслідок катастрофи від 250 до 300 тис. осіб залишилися без житла.

Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 06
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 07
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 08
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 09
Україна направила в Бейрут пять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий 10

Автор: 

Ліван (122) МВС (3501) гуманітарна допомога (991) Яровий (93)


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Топ коментарі
+4
селитра?
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19.08.2020 09:16
+4
Или откуда взялся груз?? У кого закуплен...когда был тендер??
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19.08.2020 09:22
+1
это груз, того кого надо груз
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19.08.2020 09:25
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19.08.2020 09:16 Відповісти
Опередил
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19.08.2020 09:18 Відповісти
Можна було б цілий корабель гуманітарки відправити, тут йти морем недалеко. В нас купа металу, цементу, скла, будівельних матеріалів - все це можна було закупити і направити в Бейрут десантним військовим кораблем в супроводження Гетьмана Сагайдачного. Це було б і тренування і допомога. Все ж краще ніж нарізати кола по Чорному морю.
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19.08.2020 11:14 Відповісти
В эпицентре скупились на восемь лимонов???
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19.08.2020 09:21 Відповісти
Или откуда взялся груз?? У кого закуплен...когда был тендер??
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19.08.2020 09:22 Відповісти
это груз, того кого надо груз
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19.08.2020 09:25 Відповісти
5 тон борошна вартують 2000 євро, що вони там купляли?
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19.08.2020 10:01 Відповісти
5 тонн, самолетом! Вы это серьезно???? Да еще и с таким пафосом.... и охрана в воздухе... Да среднестатистический дальнобой как минимум грузит тон 30. Не... я не говорю что 30 нужно отправить... Ну бл...дь!!! Не дешевле ли было б эти жалкие газоновские 5 тонн наземным транспортом отправить...
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19.08.2020 10:06 Відповісти
Дешевше було б морем відправити 1000 тон, але ......
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19.08.2020 10:10 Відповісти
Паможем сірійскім братьям !
Україна направила в Бейрут п'ять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий - Цензор.НЕТ 802
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19.08.2020 10:33 Відповісти
Чрезвычайный и Полномочный посол в Ливане Игорь Осташ отметил, что на сегодняшний день более 4 000 украинских семей проживает в Ливане. При взрыве пострадали более 20 семей, все они ждут помощи и поддержки, они что постоянно размножаются, постоянно слово более, зачем тогда вообще писать количество?
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19.08.2020 10:34 Відповісти
А нацгвардійці та рятівники, що супроводжують вантаж, враховані в тих 5-ти тонах?
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19.08.2020 10:35 Відповісти
Стоит отметить, что гуманитарный груз прибудет в Ливан около 12.30. Его встретит Министерство обороны Ливана, которое уже и будет распределять продукты и медикаменты по потребностям, буквально завалят Бейрут продуктами и медикаментами.
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19.08.2020 10:36 Відповісти
направляет помощь Ливану как раз в день международной гуманитарной помощи, повезло ливанцам а то год бы пришлось ждать если дата не совпала.
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19.08.2020 10:39 Відповісти
это П И А Р. если нет .то мы очень бохатая республика.
А когда на улице увидите бедных-говорите:зато помогли ливанам.
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19.08.2020 10:40 Відповісти
смех те сами могут помочь
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19.08.2020 11:15 Відповісти
5 тонн булочек с атб
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19.08.2020 11:16 Відповісти
не помню помощи ливана в борьбе с агрессором на донбассе.
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19.08.2020 14:24 Відповісти
5 тонн? Это какой-то позор.
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19.08.2020 15:28 Відповісти
 
 