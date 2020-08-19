Україна направила в Бейрут п'ять тонн гуманітарної допомоги, - заступник голови МВС Яровий. ФОТОрепортаж

Майже п'ять тонн гуманітарного вантажу доставить літак Національної гвардії в ліванську столицю Бейрут. Медикаменти та продукти харчування будуть супроводжувати нацгвардійці і рятувальники.

Про це сьогодні, 19 серпня, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає Цензор.НЕТ.

"У Бейруті відбулося страшне лихо - вибух у порту забрав життя 220 громадян, понад 100 людей зникли безвісти, понад тисячу постраждалих, столиця зазнала величезних руйнувань. Тому на прохання посольства Лівану в Україні Указом Президента було ухвалено рішення про надання гуманітарної допомоги. У понеділок Кабінет Міністрів України виділив кошти з резервного фонду на придбання лікарських засобів, товарів медичного призначення, борошна. Вантаж у Бейрут супроводжуватимуть українські гвардійці і рятувальники", - сказав Сергій Яровий.

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Заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник зазначив, що Україна направляє допомогу Лівану саме в день міжнародної гуманітарної допомоги.

"Коли 4 серпня сталася біда в Лівані, Президент України відразу зателефонував і висловив слова підтримки і запропонував допомогу нашої країни. І це свідчить про щось більше, ніж просто дружні відносини між нашими країнами. Ми бажаємо якнайшвидшого одужання всім постраждалим і якомога швидше відновити зруйновану інфраструктуру" , - сказав Дмитро Сеник.

Голова ДСНС Микола Чечоткін зазначив, що українські рятувальники були готові вирушити на допомогу з ліквідації наслідків завалу відразу, але ліванська сторона визначила, що для них більш необхідні продукти харчування.

"З резервного фонду держбюджету було виділено 8 450 000 гривен. Маса вантажу становить п'ять тонн. Я хочу висловити слова підтримки ліванському народу і побажання якомога швидше впоратися з цією ситуацією", - зазначив Микола Чечоткін.

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Надзвичайний і Повноважний посол у Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогодні понад 4 000 українських сімей проживає в Лівані. Під час вибуху постраждали понад 20 сімей, всі вони чекають на допомогу і підтримку.

Надзвичайний і Повноважний посол Лівану в Україні Алі Дахер подякував українській стороні за небайдужість у такий непростий для Лівану час.

"Багато хто каже про вибух у ліванській столиці - Бейруті. І в цей складний кризовий час Україна простягнула нам руку допомоги. Ми дуже вдячні вам за підтримку, за допомогу, за солідарність із нашим народом", - сказав Алі Дахер.

Варто зазначити, що гуманітарний вантаж прибуде до Лівану близько 12:30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке і буде розподіляти продукти і медикаменти за потребами.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута пролунав вибух - вибухнули 2750 тонн конфіскованої аміачної селітри. Унаслідок катастрофи від 250 до 300 тис. осіб залишилися без житла.









