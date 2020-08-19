ОМОН вранці розігнав людей біля прохідної Мінського тракторного заводу, деяким працівникам заблокували перепустки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля прохідної Мінського тракторного заводу в середу вранці ОМОН розганяв людей, які там зібралися. Тут були працівники заводу, які напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані перепустки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

Зазначається, що біля МТЗ також були працівники Мінського моторного заводу, які прийшли підтримати колег, та інші небайдужі люди. Зараз біля прохідної перебуває ОМОН.

Сьогодні працівники МТЗ, які вчора за домовленістю з гендиректором написали заяви на відпустки за свій рахунок, не змогли потрапити на територію заводу. Це кілька сотень людей. У них заблоковані перепустки. Водночас інших їхніх колег, які не писали заяви на відпустки, без проблем пропускали на завод.

Повідомляється, що заяви за свій рахунок у вівторок написали майже 500 працівників. Вони мають намір розповідати іншим працівникам про акції солідарності та страйки.

До працівників МТЗ долучилися небайдужі люди, а також деякі працівники Мінського моторного заводу. Однак присутніх відтіснив ближче до виходу до метро ОМОН. Пізніше люди знову підійшли ближче до заводу, але силовики, до яких до цього моменту прибуло підкріплення - ще один автозак, знову не дозволили їм тут перебувати. Вони обступили людей і відтіснили їх ближче до Палацу культури тракторного заводу, а потім - на протилежний бік вулиці Долгобродської.

Кореспондент видання повідомляє, що ОМОН відвів у бік одного із чоловіків. Невідомо, чи затримали його потім.

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