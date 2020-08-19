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17 іноземним журналістам відмовили у в'їзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет. ФОТОрепортаж

Держприкордонкомітет Білорусі відмовив у в'їзді в країну 17 іноземним журналістам, які не мали журналістської акредитації, що видається МЗС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПК Білорусі.

"18 серпня в пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" 17 представникам іноземних ЗМІ відмовлено у в'їзді в Республіку Білорусь через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території нашої країни", - йдеться в повідомленні.

"Попри ту обставину, що іноземці приховували справжню мету в'їзду в Білорусь, повідомляючи про плани щодо відвідування різних пам'яток, виявлені посвідчення журналістів різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства", - додали в прикордонному комітеті.

Прикордонники Білорусі відзначають "нетипову для іноземців схильність до переміщення великих сум готівкової валюти, виявленої в деяких кореспондентів, що вдавали туристів".

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17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 01
17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 02
17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 03
17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 04
17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 05
17 іноземним журналістам відмовили у вїзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет 06

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Білорусь (7931) журналістика (1760) прикордонники (1100) ЗМІ (1361)


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19.08.2020 11:41 Відповісти
Масоны послали рептилоидов освещать жертвоприношение, во время которого ВНЕЗАПНО гвардия Ассасинов украдет секретный рецепт посадки(картошки), а потом заразят всю картошку ГМО чтобы Россия погибла от голода. Масоны просто хотят захватить говносвалку и все бараки, землянки, хибары и Бай.кал дабы там построить Новый Ерусалим и заселить меркурианцами.(и тут Бацька проснулся и побежал давать пресс-лукашенцию)
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19.08.2020 11:44 Відповісти
Ох и загнул! Вот это полет фантазии, куда там автору "пластилина овец".
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19.08.2020 11:52 Відповісти
судя по "версиям" с Боингом, то я еще мало придумал, они могут и покруче.
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19.08.2020 12:11 Відповісти
У Северной Кореи внезапно появился "конкурент" в центре Европы?
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19.08.2020 11:53 Відповісти
 
 