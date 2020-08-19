17 іноземним журналістам відмовили у в'їзді в Білорусь через відсутність акредитації, - Держприкордонкомітет. ФОТОрепортаж
Держприкордонкомітет Білорусі відмовив у в'їзді в країну 17 іноземним журналістам, які не мали журналістської акредитації, що видається МЗС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПК Білорусі.
"18 серпня в пункті пропуску "Національний аеропорт "Мінськ" 17 представникам іноземних ЗМІ відмовлено у в'їзді в Республіку Білорусь через відсутність акредитації для здійснення журналістської діяльності на території нашої країни", - йдеться в повідомленні.
"Попри ту обставину, що іноземці приховували справжню мету в'їзду в Білорусь, повідомляючи про плани щодо відвідування різних пам'яток, виявлені посвідчення журналістів різних телерадіомовних компаній і професійна апаратура розкривали наміри останніх щодо здійснення журналістської діяльності з порушенням білоруського законодавства", - додали в прикордонному комітеті.
Прикордонники Білорусі відзначають "нетипову для іноземців схильність до переміщення великих сум готівкової валюти, виявленої в деяких кореспондентів, що вдавали туристів".
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