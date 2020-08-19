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Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: "Це тролінг наших ворогів". ФОТО
До Дня незалежності України за допомогою повітряних кульок відправили на передові позиції противника листівки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "поздравити" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів учасник акції Владислав із позивним Борода.
"Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть в часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю", - додав він.
Завдяки механізму, що складається з будильника та "електронного сірника", коробка з листівками розкрилася чітко над позиціями противника.
Топ коментарі
+22 Анатолик
показати весь коментар19.08.2020 14:15
+22 multissstar .
показати весь коментар19.08.2020 14:17
+12 Small Jerboa
показати весь коментар19.08.2020 14:19
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Дбл бл.
ну вот, пособили.
Пока нельзя стрелять, можно деморализировать гадов.