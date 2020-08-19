Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: "Це тролінг наших ворогів". ФОТО

До Дня незалежності України за допомогою повітряних кульок відправили на передові позиції противника листівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "поздравити" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів учасник акції Владислав із позивним Борода.

"Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть в часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю", - додав він.

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Завдяки механізму, що складається з будильника та "електронного сірника", коробка з листівками розкрилася чітко над позиціями противника.







