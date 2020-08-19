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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: "Це тролінг наших ворогів". ФОТО

До Дня незалежності України за допомогою повітряних кульок відправили на передові позиції противника листівки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ці листівки - це, по суті, тролінг. Ми знаємо, що День незалежності. І не "поздравити" наших ворогів ми не могли. І ми спеціально для них підготували 3-4 тисячі листівок, запустили на позиції ворога", - розповів учасник акції Владислав із позивним Борода.

"Ми показуємо, що ми про них дуже багато знаємо. Навіть в часи затишшя ми працюємо, ми не склали руки, ми визволяємо свою землю", - додав він.

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Завдяки механізму, що складається з будильника та "електронного сірника", коробка з листівками розкрилася чітко над позиціями противника.

Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: Це тролінг наших ворогів 01
Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: Це тролінг наших ворогів 02
Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: Це тролінг наших ворогів 03
Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: Це тролінг наших ворогів 04

Автор: 

День Незалежності (701) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+22
Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими открытками: "Это троллинг наших врагов" - Цензор.НЕТ 1925
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19.08.2020 14:15
+22
напалм конечно был бы более предпочтительнее, но открытки тоже неплохо
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19.08.2020 14:17
+12
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (c)
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19.08.2020 14:19
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Волонтеры засыпали позиции оккупантов патриотическими открытками: "Это троллинг наших врагов" - Цензор.НЕТ 1925
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19.08.2020 14:15 Відповісти
ха., здоров, читаешь видать то
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19.08.2020 14:23 Відповісти
напалм конечно был бы более предпочтительнее, но открытки тоже неплохо
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19.08.2020 14:17 Відповісти
Проще было шмальнуть "точкой У" по параду к 75 летию второй мировой войны и решить за минуту все проблемы, но так тоже сойдет
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19.08.2020 14:19 Відповісти
по параду? ракетой? да вы, батенька эстет фашистский) но мне нравится ход этой мысли.
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19.08.2020 14:21 Відповісти
Твой пэтя сочинил минские, а там пишется, что низзя стрелять
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19.08.2020 14:21 Відповісти
...вася, а "формулу Штайнмаера" - тоже он сочинил?
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Что он только не сочинял) Президент ФРГ Франк Штайнмайер сам лично заявлял, что в переговорах по его "формуле" участвовал его дружбан Петр Порошенко https://focus.ua/politics/441806-shtainmaier_zaiavil_chto_v_peregovorakh_po_ego_formule_uchastvoval_petr_poroshenko
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19.08.2020 14:49 Відповісти
участвовал и принимал/подписывал - разные вещи. или тебе какаяразница? так поди попей с унитаза.
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20.08.2020 08:47 Відповісти
Напалм, это уже билетики на концерт йёси с хором и шуточками мишки в зад..оного...
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19.08.2020 14:55 Відповісти
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19.08.2020 14:17 Відповісти
"Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом." (c)
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19.08.2020 14:19 Відповісти
Креативно!...Молодцы!!...
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19.08.2020 14:19 Відповісти
Не очень то и креативно. Немного сплагиатили у белорусских ливорюционеров, вручающих цветочки омоновцам
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19.08.2020 14:26 Відповісти
та ладно. 2013 год.
Волонтери засипали позиції окупантів патріотичними листівками: "Це тролінг наших ворогів" - Цензор.НЕТ 2603
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20.08.2020 08:53 Відповісти
Ну як діти малі, ніяк не подорослішають.
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19.08.2020 14:22 Відповісти
А на шо? Нам би вітер у обличчя та відчуття свободи
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19.08.2020 14:26 Відповісти
А если бы враги забоялись бы, что к шарикам приделана взрывчатка и сбили бы те шарики, то были бы виноваты в срыве перемирия именно они, а не волонтеры, это же ясно.
Дбл бл.
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19.08.2020 14:24 Відповісти
это посм. как финны листовки писали, причем - правду, но тогда оккупанты выгребали, и оно действовало, а мы сидим и "поздравляем" - листовки хотя бы из бумаги шоб террористы скручивали "косяки"?
ну вот, пособили.
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Зайдіть сюди https://thetruesize.com/ і побачите реальне "вєлічєство", перетярнувши карту любої країни на екватор.
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19.08.2020 14:25 Відповісти
Почитайте Гашека. Швейк называл подобные открытки идиотизмом в квадрате, а солдаты использовали их в сортире
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19.08.2020 14:38 Відповісти
Ха-Ха-Ха! Здорово ! На рашке тоже организуют концерты памяти Владимира Высоцкого.
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19.08.2020 14:42 Відповісти
Хаххах, троллинг хороший)
Пока нельзя стрелять, можно деморализировать гадов.
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19.08.2020 15:11 Відповісти
"мы освобождаем свою землю", а другие зе ее успешно сдают.
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19.08.2020 19:13 Відповісти
 
 