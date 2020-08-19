УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13062 відвідувача онлайн
Новини Фото Силовики
4 926 25

Громадянин Ізраїлю налагодив незаконний збут вогнепальної зброї в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж

Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 168 тис. гривень. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили грошові кошти, отримані зловмисником за незаконний збут зброї.

Повідомляється, що припинили злочинну діяльність громадянина Ізраїлю співробітники відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП у Харківській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Харківській області ДСР НП України, Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця, який торгував зброєю, затримано в Харкові, - Нацполіція

Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Громадянин Ізраїлю налагодив незаконний збут вогнепальної зброї в Харкові, - поліція 01

Громадянин Ізраїлю налагодив незаконний збут вогнепальної зброї в Харкові, - поліція 02
Громадянин Ізраїлю налагодив незаконний збут вогнепальної зброї в Харкові, - поліція 03

Автор: 

Ізраїль (1641) зброя (7466) Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) продаж (2261) силовики (2514) Харків (5605)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Давно пора сделать короткостволы для граждан легальными и забыть про эту "проблему", как во всем цивилизованном мире.
показати весь коментар
19.08.2020 21:05
+5
Ти реально закликаєш, поставити під загрозу життя урок?
показати весь коментар
19.08.2020 21:17
+4
Урки приймуть закон, який проти них?
Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
показати весь коментар
19.08.2020 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давно пора сделать короткостволы для граждан легальными и забыть про эту "проблему", как во всем цивилизованном мире.
показати весь коментар
19.08.2020 21:05 Відповісти
Ти реально закликаєш, поставити під загрозу життя урок?
показати весь коментар
19.08.2020 21:17 Відповісти
Умные урки не пострадают, а у тупых судьба такая - они свою смертушку по-любому найдут... Дарвинизм в действии.
показати весь коментар
19.08.2020 21:19 Відповісти
Ти реально думаєш, що вони приймуть такий закон?
показати весь коментар
19.08.2020 21:23 Відповісти
Они могут принять любой закон, и этот тоже, если увидят перспективу на нём попилить баблишка.
показати весь коментар
19.08.2020 21:24 Відповісти
Урки приймуть закон, який проти них?
Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
показати весь коментар
19.08.2020 21:35 Відповісти
А почему нет? Это добавит возможность торговать валынами в открытую, легальный бизнес.
показати весь коментар
19.08.2020 21:43 Відповісти
А хіба їм зараз хтось забороняє це робити?
показати весь коментар
19.08.2020 22:27 Відповісти
де пістолет можна купити, справжній, а не пукавки гумоплюйні чи газові і легально?
показати весь коментар
20.08.2020 07:30 Відповісти
два законопроекти лежать в комітетах ВР, і ніби мають виробити на їх базі один, головне щоб без пропозицій їбіса
показати весь коментар
20.08.2020 07:29 Відповісти
Кернес?
показати весь коментар
19.08.2020 21:16 Відповісти
Хобби, ага)))
показати весь коментар
19.08.2020 21:18 Відповісти
запрет на продажу короткостволов ведет к нелегалногу его сбыту.
если бы ету брешь в торговле первым зметил не гражданин израиля,
а гражданин швеции - от тода я бы очень очень удивился, а пока все ок... )))
показати весь коментар
19.08.2020 21:25 Відповісти
Это не Кернес ..случайно?..???
показати весь коментар
19.08.2020 22:31 Відповісти
Не тот уровень берёте ,то что вы видите на столе в купюрах , а там не более 10 шту UAH прожиточный дневной уровень и то не всегда подобных кернесу лиц
показати весь коментар
19.08.2020 23:38 Відповісти
Вопрос, где огнестрел? Это травматы на картинках...
показати весь коментар
19.08.2020 22:47 Відповісти
или всякое гавно можно считать огнестрелом?
показати весь коментар
19.08.2020 22:48 Відповісти
у наших експертів так, головне щоб хоч один постріл справжнім патроном витримав.
показати весь коментар
20.08.2020 07:31 Відповісти
мля! за резинки 7 лет тюрьмы!?
- та баллончики гораздо лучше! Они действуют наверняка. После них гопник вырубается полностью а не обозленный синяками штрыкает тебя ножичком. ...
Та же картина и за рулем - после пшиканья в козла баллончиком он вже за тобой не погонится и не побежит в полицию фастаться синяками и уликами - шариками.
показати весь коментар
20.08.2020 00:10 Відповісти
нелегальный... мало отстегнул чтобы было легально?
показати весь коментар
20.08.2020 00:28 Відповісти
Ну так узаканивайте!
показати весь коментар
20.08.2020 01:15 Відповісти
Громадянину Ізраїлю респект за те, що дозволяє українцям не бути рабами у влади і бандитів, які вже мають зброю і ативно її використовують, при імпотентній поліції, яка тільки й може що крейдою обводити трупи і об'являти план перехват. Звісно зброя не повинна бути у вигляді гранат і вибухівок. А ще нардупам чомусь не хочеться приймати закон про Зброю, вони хочуть відомчу цідулку МВС поставити над Конституцією, яка повинна мати статтю про право громадян на вільне володіння стрілецькою зброєю, як в США.
показати весь коментар
20.08.2020 06:32 Відповісти
а хто тобі так само забороняє, купи газовий чи стартовий, висверли штифт, і ти крутий власник вогнепальної зброї, не раб. я жартую, не сприйми як інструкцію порушувати закон. а він же не справжні корткостволи продавав, а перероблені, як я писав вище, під гуму. формально гумкоплюй не вогнепальна зброя, а спецпристрій, але експертиза скаже, що це вогнепальна і все чуваку до 7 років. правда там в більшості умовно дають, але неприємно.
показати весь коментар
20.08.2020 07:36 Відповісти
шли мазл
показати весь коментар
20.08.2020 07:29 Відповісти
 
 