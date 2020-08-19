Громадянин Ізраїлю налагодив незаконний збут вогнепальної зброї в Харкові, - поліція. ФОТОрепортаж
Іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави в розмірі 168 тис. гривень. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили грошові кошти, отримані зловмисником за незаконний збут зброї.
Повідомляється, що припинили злочинну діяльність громадянина Ізраїлю співробітники відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, скоєних організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління ГУНП у Харківській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Харківській області ДСР НП України, Управління карного розшуку, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.
Слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
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Пчьоли протів мьода ?
Серйозно ?
если бы ету брешь в торговле первым зметил не гражданин израиля,
а гражданин швеции - от тода я бы очень очень удивился, а пока все ок... )))
- та баллончики гораздо лучше! Они действуют наверняка. После них гопник вырубается полностью а не обозленный синяками штрыкает тебя ножичком. ...
Та же картина и за рулем - после пшиканья в козла баллончиком он вже за тобой не погонится и не побежит в полицию фастаться синяками и уликами - шариками.