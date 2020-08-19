Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики. ФОТОрепортаж

Працівники НАЕК "Енергоатом" 19 серпня провели попереджувальну акцію протесту під Кабміном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Атомпрофспілки", учасники вимагають переглянути "дискримінаційну політику стосовно державної компанії, закріплену в постанові КМУ №694 від 5 серпня 2020 року, і напрацювати дієві заходи виходу з критичного фінансового стану".

Також серед умов, висунутих атомниками:

- звільнення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець,

- розробка та затвердження Програми розвитку атомно-енергетичного комплексу України,

- припинення ручного управління взаємовідносинами між суб'єктами-учасниками енергоринку,

- створення окремого органу управління атомно-енергетичним і промисловим комплексом,

- забезпечення використання в повному обсязі наявних потужностей АЕС.

"У разі відсутності позитивних змін працівники змушені будуть почати безстрокову акцію в містах-супутниках українських АЕС і направити відповідне звернення на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитися в ситуацію і звільнити за деструктивну позицію в управлінні стратегічним підприємством прем'єр-міністра Д. Шмигаля і в.о. міністра енергетики О. Буславець", - сказано в анонсі акції на сайті Федерації профспілок України.





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Фото: facebook.com/Atomprofspilka