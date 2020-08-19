Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики. ФОТОрепортаж
Працівники НАЕК "Енергоатом" 19 серпня провели попереджувальну акцію протесту під Кабміном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Атомпрофспілки", учасники вимагають переглянути "дискримінаційну політику стосовно державної компанії, закріплену в постанові КМУ №694 від 5 серпня 2020 року, і напрацювати дієві заходи виходу з критичного фінансового стану".
Також серед умов, висунутих атомниками:
- звільнення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець,
- розробка та затвердження Програми розвитку атомно-енергетичного комплексу України,
- припинення ручного управління взаємовідносинами між суб'єктами-учасниками енергоринку,
- створення окремого органу управління атомно-енергетичним і промисловим комплексом,
- забезпечення використання в повному обсязі наявних потужностей АЕС.
"У разі відсутності позитивних змін працівники змушені будуть почати безстрокову акцію в містах-супутниках українських АЕС і направити відповідне звернення на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитися в ситуацію і звільнити за деструктивну позицію в управлінні стратегічним підприємством прем'єр-міністра Д. Шмигаля і в.о. міністра енергетики О. Буславець", - сказано в анонсі акції на сайті Федерації профспілок України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а атомщикам запрещено заниматься политикой
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив.
Якщо підручник шкільної фізики не скурив то зрозумієш.
Два діди приколюються один над другим.
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок !!!)))
Але в мене є відповідь на твій "мізарь", якщо хочеш то відповім.
2. В Німеччині вже більше 50 % - зелений тариф і ніякої кризи в енергетиці.
може трохи в щакупівельних цінах Бєні треба пошукати дірку на десятки мільярдів ?
Ніт !
2. ты не разбираешься по Германии совсем.
а сколько именно и в каких единицах измерения фактически сдали ?
Кацап, распечатай свой коммент и засунь его себе в задницу.
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
туда сколько вбухали, а еще консервацию блоков надо учесть, а еще риски глобальные (агрессия, чернобыльская) которые отрасль не потянет, да и бюджет вряд ли
Вот одна из главных причин кризиса энергетики и неработающего энергорынка: олигархи заставляют продавать э/э Энергоатома своим прокладкам буквально за копейки. Потом эти фирмы-прокладки перепродают ее по ценам выше рыночных опять же гос. компаниям (к примеру, УЗ) и населению. В результате Энергоатом с.сет леденец, население башляет сполна, кучка схематозников обогащается. Инвесторы, велком ту Юкрейн. Население - эпоха бидности скинчилася.
Особенно со 100% загрузкой АЭС.
Самая дешевая энергия - атомная. Дешевая энергия помогает производить более дешевые товары и выйти из кризиса.