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Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики. ФОТОрепортаж

Працівники НАЕК "Енергоатом" 19 серпня провели попереджувальну акцію протесту під Кабміном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Атомпрофспілки", учасники вимагають переглянути "дискримінаційну політику стосовно державної компанії, закріплену в постанові КМУ №694 від 5 серпня 2020 року, і напрацювати дієві заходи виходу з критичного фінансового стану".

Також серед умов, висунутих атомниками:

- звільнення в.о. міністра енергетики Ольги Буславець,

- розробка та затвердження Програми розвитку атомно-енергетичного комплексу України,

- припинення ручного управління взаємовідносинами між суб'єктами-учасниками енергоринку,

- створення окремого органу управління атомно-енергетичним і промисловим комплексом,

- забезпечення використання в повному обсязі наявних потужностей АЕС.

Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 01

"У разі відсутності позитивних змін працівники змушені будуть почати безстрокову акцію в містах-супутниках українських АЕС і направити відповідне звернення на ім'я президента України Володимира Зеленського з проханням негайно втрутитися в ситуацію і звільнити за деструктивну позицію в управлінні стратегічним підприємством прем'єр-міністра Д. Шмигаля і в.о. міністра енергетики О. Буславець", - сказано в анонсі акції на сайті Федерації профспілок України.

Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 02
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 03

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Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 04
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 05
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 06
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін не ухвалює постанову для порятунку "Енергоатому", прем'єр Шмигаль захищає інтереси олігархів, які доять енергоринок, - Бутусов

Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 08
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 09
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 10
Атомники погрожують безстроковою акцією протесту, якщо уряд не вирішить проблеми сфери енергетики 11
Фото: facebook.com/Atomprofspilka

Автор: 

протест (2398) профспілка (86) енергетика (2597) Енергоатом (1635) атомна енергетика (509) Енергоринок (146)


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Топ коментарі
+26
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок. Все правильно зробили. У нас виходу немає іншого як підтримувати в належному стані вже існуючу ядерну енергетику. Тим паче, що вона найдешевша.
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19.08.2020 22:49
+11
бандітам ахмєтову і каламойському з ішаком пох і на атомщіков , і на країну. для них бабло-всьо.
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19.08.2020 23:04
+7
Атомники це ніхто.Зараз політологи,співаки,спортсмени і тд в пошані.
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19.08.2020 22:47
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Атомники це ніхто.Зараз політологи,співаки,спортсмени і тд в пошані.
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19.08.2020 22:47 Відповісти
улыбнуло, про сталеваров тоже такое можно сказать ).
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19.08.2020 22:59 Відповісти
атомщики здесь ни при чем, это многолетняя политика правительства, где нет технарей и кризисных менеджеров вроде пастора
а атомщикам запрещено заниматься политикой
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20.08.2020 00:06 Відповісти
https://censor.net/user/415449 Ви напевно не зрозуміли,що я хотів сказати.В нас саме населення любить і поважає усіляких балаболів.А тих,хто щось вміє,зневажає.
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20.08.2020 00:53 Відповісти
Ну вообще-то пластырь при шоколадке был главой РНБО, и именно при них выдавались разрешения и строились почти все эти "зеленые" электростанции, невзирая на предупреждения специалистов и СБУ, которое подготовило доклад о последствиях для энергосистемы всей этой "зеленой" энергетики.
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20.08.2020 05:49 Відповісти
А як же херус,всіх влаштовує чи тільки ахмєтова?
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19.08.2020 22:49 Відповісти
ну Герус же чисто ахметовский ?
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19.08.2020 23:07 Відповісти
Від того що він не чисто ахмєтовський а злучений з коломойскім ,це щось иіняє?
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19.08.2020 23:28 Відповісти
твої коменти
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19.08.2020 23:40 Відповісти
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок. Все правильно зробили. У нас виходу немає іншого як підтримувати в належному стані вже існуючу ядерну енергетику. Тим паче, що вона найдешевша.
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19.08.2020 22:49 Відповісти
Підтримувати тільки щоб знову не бабахнуло, або повністю зупинити. Енергію можна і без реакторів виробляти ще дешевше і головне надійніше. Без радіації, диму, вугілля, мазуту, газу і без забруднення середовища.
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19.08.2020 23:03 Відповісти
Яким чином зараз? Чим замінити АЄС, ГЕС, що б задовольнити потреби населення України. Закрити все і свистіти в ахметовські гудки, що б його вітряки швидше крутились?
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19.08.2020 23:11 Відповісти
Ось просте вирішення проблеми ел. енергії: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html
Метод розрахунку: https://www.casimages.com/f/szWB0YmqwTb
Оригінали тут: https://worldwide.espacenet.com/searchResults;jsessionid=D90BC5847EAF2A9D6C355C633950F296?locale=fr_EP&PA=SMERETCHANSKI%20MIKHAIL&ST=advanced&compact=false&DB=fr.espacenet.com
Українець відкрив.

Якщо підручник шкільної фізики не скурив то зрозумієш.
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Перше посилання відкриваєтся в крокозябликах, друге - ще гірше. Ти своїми словами напиши, який план.
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19.08.2020 23:22 Відповісти
В мене всі нормало відкриваються, перевіряв. Якщо все писати моїми словами то дуже багато часу займе в принципі майже не реально. Якщо коротко то українець винайшов вічний двигун (не вічний в смислі що ніколи не зітреться, а в смислі по принципу дії, тому що гравітаційний, а гравітація вічна і постійна, є всюди, постійна.
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19.08.2020 23:29 Відповісти
А, ну да... Гравіцапа це потужніше від енергоблоків атомних станцій і ГЕС...
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Ніяка не гравіцапа, а гравітаційний В.Д. (вічний двигун). Ніякого палива не треба купляти, гравітація поки що безплатна.
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19.08.2020 23:38 Відповісти
Дякую!!! Засну, нарешті, зі сльозами щастя!!!
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19.08.2020 23:41 Відповісти
Можеш спати спокійно. Треба щоб багато цих В.Д. крутили одну і ту ж вісь для потрібної потужності. В принципі проблем не повинно бути бо виробництво дуже легко роботизувати (знаю як спеціаліст). купа частин ідентичні, не дорогі й прості в виробництві, та й водою покрито 73% планети.
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19.08.2020 23:48 Відповісти
еще один двоешник нарисовался
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20.08.2020 00:07 Відповісти
Ага, ти.
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20.08.2020 00:10 Відповісти
Мені більше 60, про усі ці поплавки, теплові насоси, вітряки і навіть повітряні кулі на висоті 20км прочитав 60 - 80 роках "Техника молодежи", "наука и жизнь", "Юний техник", "Моделист конструктор". Совок тоді міг собі дозволити будувати геотермальні і навіть припливні електростанції. Але на жаль 1кг заліза атомної станції видає електрики в тисячі, мільйони разів більше ніж 1кг "вічного двигуна". Реально існують тільки припливні е.гідро.ст. на окремих узбережжях де приплив приносить мільйони кубів води
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20.08.2020 08:38 Відповісти
Ага, 1кг заліза атомної станції видає РАДІАЦІЇ в мільйони і мільярди разів більше ніж 1кг "вічного двигуна".
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20.08.2020 09:14 Відповісти
Перше взагали , якісь Кулібін в Московіі з"явився !!!))
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19.08.2020 23:32 Відповісти
Не в Москві, а в Парижі.
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Для начала, что заканчивали, имеете ли представление о ядерном цикле?
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20.08.2020 05:55 Відповісти
ЦПШ, а шо?
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20.08.2020 13:31 Відповісти
Кинокомпания «Централ партнершип» (ЦПШ)?
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21.08.2020 21:07 Відповісти
Та де. Центральна приходська школа.
Два діди приколюються один над другим.
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21.08.2020 21:10 Відповісти
Та зелена енергатіка це мізарь, от імпорт е/енергії це впливовий фактор !!))
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19.08.2020 23:06 Відповісти
Я не писав про імпорт, а про виробництво.
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19.08.2020 23:06 Відповісти
Я з вами згоден!! Але я звертався не до вас,а до Атомщики грозят бессрочной акцией протеста, если правительство не решит проблемы сферы энергетики - Цензор.НЕТ 7989 https://censor.net/user/119382
Ахмєтка і Ко з своїми "зеленими тарифами" хай свиснуть в гудок !!!)))
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19.08.2020 23:11 Відповісти
Зрозумів. І не до вас, а до тебе, в інтернеті всі рівні і всі на ти від самого початку. Так прийнято.
Але в мене є відповідь на твій "мізарь", якщо хочеш то відповім.
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19.08.2020 23:14 Відповісти
Згоден на ти і з задоволенням вислухаю твою думку відносно мізаря !!))
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Дивись чуток вище. Попробуй зрозуміти, то не складно, якщо треба то підкажу.
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19.08.2020 23:22 Відповісти
1. При Порошенку на зелений тариф вистачало без зупинок АЕС.

2. В Німеччині вже більше 50 % - зелений тариф і ніякої кризи в енергетиці.

може трохи в щакупівельних цінах Бєні треба пошукати дірку на десятки мільярдів ?
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19.08.2020 23:16 Відповісти
А зупинка АЕС і збільшення імпорту це злочин протм держави і хєрус має за це відповісти !!))
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19.08.2020 23:22 Відповісти
перед тими, хто зараз уповноважений виконувати функції держави ?

Ніт !
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19.08.2020 23:42 Відповісти
ну да, он у амеров в тридорога твэлов накупил, там и роттердам + курит в сторонке
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19.08.2020 23:46 Відповісти
у вас, кацапов, надо было покупать ?
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19.08.2020 23:50 Відповісти
1. При порошенко как раз национальные интересы и начали сдавать.
2. ты не разбираешься по Германии совсем.
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20.08.2020 00:00 Відповісти
А Зело начал интересы собирать. свои...
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20.08.2020 05:57 Відповісти
При порошенко как раз национальные интересы и начали сдавать


а сколько именно и в каких единицах измерения фактически сдали ?
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20.08.2020 10:36 Відповісти
Крым сдан, война на востоке, десятки тысяч украинцев погибли, промышленность уничтожается, ротердам+, дюсельдорф+, ассоциация с ЕС подписана на невыгодных для Украины условиях, запущена схема обворовывания бюджета через ОВГЗ, запущена схема обворовывания бюджета через "зеленую энергетику", 90+ банков положено а их имущество на балансе раздеребанено за копейки, порошенком подписаны Минские угоды.
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20.08.2020 14:18 Відповісти
мне казалось, да и весь мир так считает, что Крым не сдан, а захвачен...

Кацап, распечатай свой коммент и засунь его себе в задницу.
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20.08.2020 14:33 Відповісти
Ну і що там вас бентежить?
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19.08.2020 23:19 Відповісти
Ти до мене ? Зелена енергетіка це лише 3,7 % енергобаланса України і так критично на таріфи вплинути не може !! А зупинка АЕС , для того щоб імпортувати е/енергію з Росіі , це сутьтеве впливає на таріфи і це злочин проти держави !!))
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19.08.2020 23:29 Відповісти
МОЖЕ!!! Коли зацікавлений гудок з половиною обленерго, як найменше.
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19.08.2020 23:45 Відповісти
Йому і належать ТЕС-37% енергобаланса України, АЕС-52,9% енергобаланса!! Про який вплив альтернативної енергетіки може ідти мова-3,7% проти 90% !!!!)))
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19.08.2020 23:51 Відповісти
"зелений тариф", там навіть жлобенні-жлоби таблеткою від жадібності вдавляться.
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19.08.2020 23:58 Відповісти
в балансе 3% а в цене ?
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20.08.2020 00:01 Відповісти
Откуда цифры в 3,7%??? Насколько я помню, тут же не Цензоре писали про 8% (при этом обходится она в 27% от всей суммы за э/э)
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20.08.2020 05:56 Відповісти
при развале энергосистемы только эти зеленые мощности и останутся по местам
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20.08.2020 00:03 Відповісти
"Зеленые тарифы" тут постольку поскольку....основная его афера - это ТЭС, там он делает двойной навар (включая ввоз дешевого лугандоновского уголя, под видом дорогого импортного для оправдания завышеного тарифа). Сейчас Минэнерго прикрутила дешевые АЭС, заполнив потребность в э/э дорогой энергией с ТЭС
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20.08.2020 09:20 Відповісти
Ахмєт расслабілся і закуріл....
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19.08.2020 22:51 Відповісти
Они же не забастовкой грозят. Так что ахмету скорее напрячься надо.
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19.08.2020 23:01 Відповісти
Ну хоть кто-то проснулся.
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19.08.2020 22:58 Відповісти
бандітам ахмєтову і каламойському з ішаком пох і на атомщіков , і на країну. для них бабло-всьо.
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19.08.2020 23:04 Відповісти
Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
https://censor.net.ua/resonance/3193472/pravitelstvo_predlagaet_sdelat_energoatom_mirovym_tsentrom_kriptovalyut
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19.08.2020 23:16 Відповісти
Та просто уволят всех и новых наберут. Ну и шо, если никогда АЭС не управляли? Главное, что новые и лица честные
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19.08.2020 23:18 Відповісти
Кого новых, АЭС это не кочегарка?
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20.08.2020 05:58 Відповісти
Украина стремительно нарастила экспорт электроэнергии в ЕС, https://uainfo.org/blognews/1586781676-ukraina-stremitelno-narastila-eksport-**************.html
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19.08.2020 23:18 Відповісти
Там ахметка продает, причем прикол в том, что цена э/э на экспорт ниже, чем цена на внутреннем рынке примерно на 30%.
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20.08.2020 05:53 Відповісти
Ой людоньки! Та що ж це робиться? Чи вас мєдлєнно дєлают вмєстє, чи не тудою? Яких вам щє реформ нефатає!?
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19.08.2020 23:23 Відповісти
Блазень полный лох в политике, но делать бабло он умеет и почти не скрывает, на атомщиках деньги не сделаешь, а на зеленой энергии пока можно, и контроля нет.
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19.08.2020 23:34 Відповісти
Ну что порохоботы, вы приговились крутить педали со своим Ахметовым и Петей? Ето же нужно было довести до того чтобы самая дешовая и стабильная енергетическая отрасль бастовала потому что ее уничтожают ради самых дорогих и самых грязных *зеленых (смешно) тарифов*.
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19.08.2020 23:39 Відповісти
просто не нужно заставлять Энергоатом продавать э/э фирмам-прокладкам олигархов за копейки, и все
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20.08.2020 00:11 Відповісти
иди, опохмелись, зебил
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20.08.2020 09:05 Відповісти
А как оно может их решить?! Закрыть всю зелёную энергетику? (именно из за неё у АЭС проблемы)
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19.08.2020 23:39 Відповісти
Нісенітниця, зелена енергетіка , це лише 3,6 % в енергобалансі України, АЕС -це понад 50% , ТЕС-37% !!! Про який вплив може ідти мова !!))
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19.08.2020 23:47 Відповісти
Ну это как минимум минус 7.2% от максимально возможного уровня генерации АЭС (поскольку пик выработки у неё днём, когда максимальный спад потребления. Так что она фактически отъедает у АЭС лимит который они могут вырабатывать)
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19.08.2020 23:51 Відповісти
А скількі відїдає імпорт , Україна виробляє більше енергіі ніж спожиає, тому збільшення імпорту вимогає скорочення власного виробництва !!))
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20.08.2020 00:04 Відповісти
Доречі більша частка з/енергетіки дают ВЕС , яким не потрібне сонце !!)))
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20.08.2020 00:07 Відповісти
Тариф зеленой энергетики в десятки раз больше тарифа АЭС и нигде в мире такого нет, просто зеленая энергетика живет за счет госудаственных электростанций-ГЭС, АЭС. Денег для ремонта АЭС не хватает.
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20.08.2020 06:00 Відповісти
проблемы в том, что они сами до сих пор не знают, сколько стоит атомный киловатт, цену давно в кабинетах рисуют, кивая на рынок
туда сколько вбухали, а еще консервацию блоков надо учесть, а еще риски глобальные (агрессия, чернобыльская) которые отрасль не потянет, да и бюджет вряд ли
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20.08.2020 00:00 Відповісти
Йдiть до минулоi влади. Це вона для себе закони про зеленi тарифи приймала.
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19.08.2020 23:59 Відповісти
То так! Але і проблем ціих не було!! Проблема виникла коли відновили імпорт е/енергіі із Росіі!! Щиро дякуйте Херосу і зеленій ВРУ , яка цю поправку прийняла !!))
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20.08.2020 00:10 Відповісти
Законы про зеленые тарифы принимал янукович. ахметка тогда прилично построил зеленых электростанций, чтобы грабить бюджет
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20.08.2020 07:30 Відповісти
"прекращение ручного управления взаимоотношениями между субъектами-участниками энергорынка" Источник: https://censor.net.ua/p3214829

Вот одна из главных причин кризиса энергетики и неработающего энергорынка: олигархи заставляют продавать э/э Энергоатома своим прокладкам буквально за копейки. Потом эти фирмы-прокладки перепродают ее по ценам выше рыночных опять же гос. компаниям (к примеру, УЗ) и населению. В результате Энергоатом с.сет леденец, население башляет сполна, кучка схематозников обогащается. Инвесторы, велком ту Юкрейн. Население - эпоха бидности скинчилася.
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20.08.2020 00:08 Відповісти
А потім ці прокладки вішают плебсу локшину на вуха про якись згубний вплив з/енергетіки !!))
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20.08.2020 00:12 Відповісти
https://censor.net/user/470343 Зелена енергетика,не в змозі в нас замінити атомну енергетику в повній мірі.Без атомних станцій,нам потрібно буде приповзти до московитів.
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20.08.2020 00:55 Відповісти
А я про що ??? 3,6% з/енергет . проти 53% -АЕС !!))
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20.08.2020 09:21 Відповісти
Согласен с каждым пунктом.
Особенно со 100% загрузкой АЭС.
Самая дешевая энергия - атомная. Дешевая энергия помогает производить более дешевые товары и выйти из кризиса.
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20.08.2020 01:31 Відповісти
Кризис в энергетике был заложен бандой вальцмана и его зеленой энергетикой, а усугублен уже бандой зельцмана с тепловой и закупками кацапской электроэнергии.
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20.08.2020 05:51 Відповісти
вальцман, это кто?
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20.08.2020 06:25 Відповісти
Тот ,хто за две недели закончит АТО.
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20.08.2020 07:26 Відповісти
Это деловой партнер и сообщник сепара ахметки в вопросе уничтожения украинской энергетики, порохососам известен как сивочолий хетьман.
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21.08.2020 02:55 Відповісти
Энергоатом, центрэнерго и др. при папередниках были очень прибыльными. А пришел зеленый кондон к власти, так эти структуры резко стали убыточными для госбюджета.
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20.08.2020 07:27 Відповісти
Ввели рынок электроэнергии ,но все сделки в пользу Ахметова.Разве это рынок.А ахметов - уничтожает уераинскую энергетику!Это видно даже не вооруюенным глазом.Зачем стране дешевая атомная энергетика,если можно купить у Ахметова в три дорога.А не работает ли Ахметов на кремль???
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20.08.2020 07:38 Відповісти
Зеленский охметовская перхоть
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20.08.2020 07:59 Відповісти
В энергетике у нас полная Ξοπα, Коломойский торгует дешёвой электроэнергией, которую покупает на атомных электростанциях по 90 коп за квт.
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20.08.2020 10:48 Відповісти
 
 