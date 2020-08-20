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Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції. ФОТО

Невідомі облили червоною і білою фарбою будинок колишнього міністра культури і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "TUT.BY" повідомив сам Латушко.

"Я вже кілька днів не ночую вдома. Моя мама, яка тимчасово жила зі мною, виїхала за межі Білорусі. У мене таких планів немає, хоч тільки за вчорашній день я отримав кілька погроз і пропозицій невідкладно покинути Білорусь", - розповів ексміністр.

За словами Латушка, йому пропонували скористатися дипломатичною машиною і чартерним рейсом, щоб виїхати з країни і не включатися в роботу координаційної ради прихильників екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не менше ніж $500 мільйонів: у Лукашенка озвучили розмір "збитків від протестів"

За словами ексміністра, остання за часом пропозиція була зроблена вчора, 19 серпня, о 11 годині вечора.

Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції 01

Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2654) репресії (1622)


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Топ коментарі
+5
засунь их себе в жопу, начни с трезубца
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20.08.2020 11:37
+4
Не смеши тапочки медведчуков,шуфричей,волошиных,бондаренко,ермаков.кивы,допы-гепы.... и прочей кацапской нечисти в Украине,атаман комнатный.Вы предали давно память и Небесной Сотни и погибших за Родину Патриотов.При Порохе хоть поджопников не боялись дать,бараны в стойле ЗЕленого козла.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
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20.08.2020 11:15
+3
Домик не хуже че у украинских министров коррупционеров.
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20.08.2020 11:18
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Такі вже й невідомі. в таргана поцікавтеся - захоче розкаже
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20.08.2020 10:52 Відповісти
Диктатура Лукашенка це диктатура з людським обличчям. Ось будинок міністра, маленький будинок, без парку навколо, без 15-метрового паркану, без страусів та охорони. А не було б Лукашенка у міністра був би власний ліс і озеро і 15-метровий паркан. Білоруси звичайно змучились від Лукашенка, але без нього їм буде в 100 разів гірше, не буде кому зупиняти бидло-еліту від розграбування країни!
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20.08.2020 11:56 Відповісти
І як це стосується теми чи мого допису?
А щодо будинків ... то тарган не вічний, і ваше "буде в 100 разів гірше" збілшене у 10-100 разів настане пізніше. І чим пізніше - тим більший множинник треба буде застосовувати.
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20.08.2020 12:46 Відповісти
Зараз у світі страшна економічна криза, якої не було з часів Великої дипресії в США (1930-го року). Зараз у ЄС та США просто немає грошей щоб фінансувати постлукашенківську Білорусь і ми отримаємо під боком жебрацьку, бандитську країну контрольовану путіним, з території якої путін буде наступати на Україну та Польщу.
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20.08.2020 13:55 Відповісти
"Ми всі помремо"
А це як?
До речі. Де в світі "страшна економічна криза"? Яку Білорусь під боком ми маємо зараз?
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20.08.2020 14:56 Відповісти
Зараз Білорусь стабільна, контрольована, без корупції, без бандитизму, без російських військ на кордоні з Україною! Сьогодні в Білорусі сплачують зарплати та пенсії, дають квартири від держави тим в кого 3 дитини або більше, медицина працює на недосяжному для України рівні. Завтра в Білорусі буде 9 млн голодних людей а сама Білорусь стане ручним песиком путіна, який буде нападати на Україну за вказівки путіна!
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20.08.2020 15:03 Відповісти
І хто вам таку цікаву казочку розповів?
Часом не той, що про страшну економічну кризу в світі зараз?. Особливо потішило "без російських військ "

До речі, совок перед самим розпадом також був "стабільним, контрольованим, без корупції, без бандитизму". О, Московія також стабільна і контрольована, без бандитизму. Дуже багато користі від цього Україні?
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20.08.2020 16:29 Відповісти
Радянський союз перед розвалом був вже неконтрольований, вулична преступність була величезна, з'явились кримінальні банди рекетирів, які кришували нелегальних цеховиків та підпільних мільйонерів, національні рухи в республіках вийшли з під контролю центральної влади, центральна влада вже не могла контролювати місцевих ментів та КДБшників - вони всі вже стали корумпованими бізнесМЕНТАми, навіть керівників республік центральна влада вже не контролювала! СРСР розвалився через корупцію та неефективність управління, через низьку продуктивність праці на радянських підприємствах і через погане планування!
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21.08.2020 12:28 Відповісти
Татишо.

З причинами розвалу СРСР згоден. Решта - наслідки.

Усе перелічене з'явилося не перед, а під час розвалу. окрім цеховиків що були раніше.
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21.08.2020 12:39 Відповісти
В СРСР постійно відбувались народні простести та масові заворушення, постійно і масово гинули люди яких розстрілювати або забивали насмерть під час придушення народних постань та протестів. Це ніколи не припинялось з моменту створення СРСР і приєднання до СРСР нових територій. Тому таку цінність має стабільність в Білорусі, але цій стабільності вже прийшов кінець. На наступні 20-30 років Білорусь це проблема всіх сусідів.
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21.08.2020 13:15 Відповісти
Все правильно щодо СРСР.
А от щодо попередньої стабільності Білорусі велике питання. І те що їй прийшов кінець цілком закономірний розвиток режимів подібного штилю. Зважаючи на ефект масштабу.
Наступні 20-30 років Білорусь це не проблема всіх сусідів, а змінна в рівнянні світу яка набула нового значення. І всі сусіди мають це враховувати.
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21.08.2020 15:03 Відповісти
Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. Україні не потрібно було надавати фінансову та продовольчу допомогу Білорусі і не потрібно було відправляти війська для ведення війни з путіним на території Білорусі. А зараз все змінилось. Тепер Україні потрібно збільшувати держрезерв з урахуванням можливої допомоги Білорусі і збільшувати ЗСУ з урахуванням майбутньої війни з путіним на території Білорусі. Тобто Україна від зміщення Лукашенка має тільки збитки!
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21.08.2020 15:20 Відповісти
Вже ясно що ми не дійдемо згоди відносно Білорусі. Втім.
"Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. " - для кого цінність? Для вас, українців чи білорусів? До речі, кормив - правильний час. В минулому кормив і це приміряло білорусів з диктатом лукашеску. Час кормління минув і от іже лукашеску скінчується. Можлиіо він ще трішки й протримається на штиках московитів, але це піде не на користь ні московитам ні білорусам. Ні нам по великому рахунку.

Далі.

З якого дива, Україна повинна допомагати Білорусі, та воювати на її території ? Через амбіції та дурощі української влади, чи ваші?

І ще.
Україна могла запобігти зміщенню Лукашеску і повинна була цьому запобігти?
Як на мене, то НІ. Єдине що могла і повинна робити Україна - в своєму подальшому розвитку враховути зміни у Білорусії і готуватися до можливих ризиків від цих змін.
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21.08.2020 18:42 Відповісти
Пипец новость.
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20.08.2020 10:56 Відповісти
Латушко трохи до своєї персони уваги вирішив привернути побільше?) Чому нападники прапори біло-червоні намалювали на воротах?
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20.08.2020 10:59 Відповісти
Нужно все дома обливать голубой краской.Тогда все перестанут льбить "голубых",и они исчезнут.
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20.08.2020 11:55 Відповісти
Лукашенко ган*дон ещё тот но этот Латушко топит за любовь к расеи и одновременно хочет с европой сотрудничять..... двоежопость беларусская скрепа....
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20.08.2020 11:00 Відповісти
Украинские сторонники протестов в Белоруси в глубоком ... шпагате.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 638
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20.08.2020 11:06 Відповісти
Судя по цветам это скорее дело рук протестующих, многие из них недовольны этим самозванным советом, ну или имитация под них.
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20.08.2020 11:01 Відповісти
Отправлю в Белорусь крупную партию зелёнки.
Цена договорная.
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20.08.2020 11:02 Відповісти
Главное не прекращать митинговать, петь песни ЦОЯ и постоянно скандировать: "УХОДИ!", "МЫ НЕ РАБЫ", "СВОБОДУ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ!" ну и выражать озабоченности разной степени. Пока Лукашенка не сдохнет своей смертью!
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20.08.2020 11:04 Відповісти
И слать печеньки.
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20.08.2020 11:07 Відповісти
Покажи как нужно вата
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20.08.2020 11:10 Відповісти
Показать, как посылать?
Показываю.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 7559
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20.08.2020 11:14 Відповісти
Таким жестом в Сирии провинции Дейр-эз-Зор вагнеровцы так же "приветствовали" воздушные силы США, поинтересуйся осталось у них чем крутить такие жесты.
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20.08.2020 11:59 Відповісти
Не пори муру.
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20.08.2020 12:06 Відповісти
Загугли, если есть сомнения.
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20.08.2020 12:15 Відповісти
Не смеши тапочки медведчуков,шуфричей,волошиных,бондаренко,ермаков.кивы,допы-гепы.... и прочей кацапской нечисти в Украине,атаман комнатный.Вы предали давно память и Небесной Сотни и погибших за Родину Патриотов.При Порохе хоть поджопников не боялись дать,бараны в стойле ЗЕленого козла.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
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20.08.2020 11:15 Відповісти
Продам недорого белорусам украинские грабли.
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 7287
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20.08.2020 11:11 Відповісти
засунь их себе в жопу, начни с трезубца
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20.08.2020 11:37 Відповісти
Тебе подарю бесплатно.
Только не ной.
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20.08.2020 11:43 Відповісти
Давай присядь на них ватка,избавь мир от ублюдка ***********
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20.08.2020 11:59 Відповісти
Я б подарувала)
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20.08.2020 11:58 Відповісти
Чому ж невідомі, Петров і Боширов з КДБ Білорусі.
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20.08.2020 11:12 Відповісти
Судя по хатынке - ворюга конченый. Пусть скажет что такое одоробло можно построить на бацькино жалование. Оппозиционер сраный...
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20.08.2020 11:13 Відповісти
Цю п'яту колону вже давно готували і підпитували фінансово.
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20.08.2020 11:52 Відповісти
Без оружия и насилия майданы не побеждают. Хороводы это для клоунов и их поклонников, пойте гимны и песни до потери голоса пока спонсорские деньги все не просрете. У бацьки трясутся коленки от ваших "спивов")
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20.08.2020 11:16 Відповісти
Домик не хуже че у украинских министров коррупционеров.
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20.08.2020 11:18 Відповісти
Смотрите, как демократично! А могли просто спалить!
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20.08.2020 11:29 Відповісти
То комуняки Таракана кровью изрыгаются от конвульсий. Очень плохо что мир не поддержал беларуский народ. Завтра Лука сделает из страны большой Гулаг
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20.08.2020 11:46 Відповісти
История еще не знает случаев чтобы диктатор собрал вещи и добровольно ушел от криков *уходи* и *ганьба*. Только оружием и кровью добиваются независимости и свободы. И в 21 веке ето тем более актуально.
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20.08.2020 11:49 Відповісти
О сколько доброжелателей набежало, прямо русским реваншем попахивать стало,столько в Украине появилось сочувствующих таёжному союзу и не только на этой ветке новостей.
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20.08.2020 11:52 Відповісти
Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції - Цензор.НЕТ 4681
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20.08.2020 12:16 Відповісти
Не міністра культури, а начальника "прачечної"
(ну ви зрозуміли)
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20.08.2020 12:36 Відповісти
Это митингувальники нарисовали ему бело-красный-белый прапор!
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20.08.2020 13:28 Відповісти
 
 