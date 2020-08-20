Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції. ФОТО

Невідомі облили червоною і білою фарбою будинок колишнього міністра культури і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "TUT.BY" повідомив сам Латушко.

"Я вже кілька днів не ночую вдома. Моя мама, яка тимчасово жила зі мною, виїхала за межі Білорусі. У мене таких планів немає, хоч тільки за вчорашній день я отримав кілька погроз і пропозицій невідкладно покинути Білорусь", - розповів ексміністр.

За словами Латушка, йому пропонували скористатися дипломатичною машиною і чартерним рейсом, щоб виїхати з країни і не включатися в роботу координаційної ради прихильників екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської.

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За словами ексміністра, остання за часом пропозиція була зроблена вчора, 19 серпня, о 11 годині вечора.