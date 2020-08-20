Невідомі облили фарбою будинок ексміністра культури Білорусі Латушка, який увійшов до Координаційної ради опозиції. ФОТО
Невідомі облили червоною і білою фарбою будинок колишнього міністра культури і ексдиректора Купалівського театру Павла Латушка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "TUT.BY" повідомив сам Латушко.
"Я вже кілька днів не ночую вдома. Моя мама, яка тимчасово жила зі мною, виїхала за межі Білорусі. У мене таких планів немає, хоч тільки за вчорашній день я отримав кілька погроз і пропозицій невідкладно покинути Білорусь", - розповів ексміністр.
За словами Латушка, йому пропонували скористатися дипломатичною машиною і чартерним рейсом, щоб виїхати з країни і не включатися в роботу координаційної ради прихильників екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської.
За словами ексміністра, остання за часом пропозиція була зроблена вчора, 19 серпня, о 11 годині вечора.
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А щодо будинків ... то тарган не вічний, і ваше "буде в 100 разів гірше" збілшене у 10-100 разів настане пізніше. І чим пізніше - тим більший множинник треба буде застосовувати.
А це як?
До речі. Де в світі "страшна економічна криза"? Яку Білорусь під боком ми маємо зараз?
Часом не той, що про страшну економічну кризу в світі зараз?. Особливо потішило "без російських військ "
До речі, совок перед самим розпадом також був "стабільним, контрольованим, без корупції, без бандитизму". О, Московія також стабільна і контрольована, без бандитизму. Дуже багато користі від цього Україні?
З причинами розвалу СРСР згоден. Решта - наслідки.
Усе перелічене з'явилося не перед, а під час розвалу. окрім цеховиків що були раніше.
А от щодо попередньої стабільності Білорусі велике питання. І те що їй прийшов кінець цілком закономірний розвиток режимів подібного штилю. Зважаючи на ефект масштабу.
Наступні 20-30 років Білорусь це не проблема всіх сусідів, а змінна в рівнянні світу яка набула нового значення. І всі сусіди мають це враховувати.
"Лукашенко кормив Білорусь за кредити путіна і в цьому цінність Лукашенка. " - для кого цінність? Для вас, українців чи білорусів? До речі, кормив - правильний час. В минулому кормив і це приміряло білорусів з диктатом лукашеску. Час кормління минув і от іже лукашеску скінчується. Можлиіо він ще трішки й протримається на штиках московитів, але це піде не на користь ні московитам ні білорусам. Ні нам по великому рахунку.
Далі.
З якого дива, Україна повинна допомагати Білорусі, та воювати на її території ? Через амбіції та дурощі української влади, чи ваші?
І ще.
Україна могла запобігти зміщенню Лукашеску і повинна була цьому запобігти?
Як на мене, то НІ. Єдине що могла і повинна робити Україна - в своєму подальшому розвитку враховути зміни у Білорусії і готуватися до можливих ризиків від цих змін.
Цена договорная.
Показываю.
МАРУСЕ ЗВЕРОБОЙ УВАЖЕНИЕ!
Слава Украине!!!
Только не ной.
(ну ви зрозуміли)