Помер воїн-доброволець Руслан Карпець, якому у 2014 році відірвало руку під час обстрілу найманцями РФ Дебальцевого із ГРАДів. ФОТО

Воїн-доброволець Руслан Карпець був поранений у вересні 2014 року в Дебальцевому під час ворожого обстрілу із ГРАДів. Йому відірвало руку і поранило ногу. Він переніс 54 операції під загальним наркозом.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав лікар першого добровольчого госпіталю імені Миколи Пирогова Віктор Панфілов, передає Цензор.НЕТ.

"Дорогі брати і сестри, після тривалої хвороби помер наш парафіянин воїн-доброволець Руслан Карпець. Під час ворожого обстрілу із великокаліберної зброї (із градів) у вересні 2014 року в м.Дебальцевому йому відірвало руку і поранило ногу. Під час лікування наслідків поранення він переніс 54 операції під загальним наркозом... Поховають героя 20 серпня в с.Духів на місці спочинку батька", - розповів він.

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