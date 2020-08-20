В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Кримські та російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють про вибух газового балона в багатоквартирному житловому будинку в селищі Кача в окупованому Севастополі.

Водночас, підконтрольне Росії "МНС" окупованого Севастополя пише про евакуацію 46 осіб, 12 з яких - діти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"20 серпня о 7 годині 20 хвилин в оперативну чергову зміну Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії в місті Севастополі надійшло повідомлення про те, що в селищі Кача по вулиці Авіаторів у п'ятиповерховому будинку стався вибух у квартирі на п'ятому поверсі", – йдеться в повідомленні рятувальників.

За їхніми даними, пожежа спалахнула в квартирі на площі 60 квадратних метрів. Також МНС Севастополя пише, що "інформація про загиблих і постраждалих встановлюється".

Також дивіться: У середу до Бейруту вилетить рейс із гуманітарною допомогою від України. ФОТО

Тим часом провладне інформаційне агентство "Крыминформ" пише, що в результаті вибуху загинула одна людина.

Російський ТАСС також інформує, що севастопольські рятувальники повідомили про постраждалих і загиблих у результаті цієї події.

Пізніше стало відомо, що вибухом зруйнована квартира на п'ятому поверсі за адресою - вулиця Авіаторів, 28. Пожежа трапилася від газових балонів, що зберігаються на балконі. Зараз на місце викликані всі "міські служби" - наслідки наказано усунути до "виборів" російського "губернатора міста", які відбудуться 13 вересня.