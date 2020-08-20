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Новини Фото Окуповані території
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В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Кримські та російські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомляють про вибух газового балона в багатоквартирному житловому будинку в селищі Кача в окупованому Севастополі.

Водночас, підконтрольне Росії "МНС" окупованого Севастополя пише про евакуацію 46 осіб, 12 з яких - діти, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"20 серпня о 7 годині 20 хвилин в оперативну чергову зміну Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії в місті Севастополі надійшло повідомлення про те, що в селищі Кача по вулиці Авіаторів у п'ятиповерховому будинку стався вибух у квартирі на п'ятому поверсі", – йдеться в повідомленні рятувальників.

За їхніми даними, пожежа спалахнула в квартирі на площі 60 квадратних метрів. Також МНС Севастополя пише, що "інформація про загиблих і постраждалих встановлюється".

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Тим часом провладне інформаційне агентство "Крыминформ" пише, що в результаті вибуху загинула одна людина.

Російський ТАСС також інформує, що севастопольські рятувальники повідомили про постраждалих і загиблих у результаті цієї події.

Пізніше стало відомо, що вибухом зруйнована квартира на п'ятому поверсі за адресою - вулиця Авіаторів, 28. Пожежа трапилася від газових балонів, що зберігаються на балконі. Зараз на місце викликані всі "міські служби" - наслідки наказано усунути до "виборів" російського "губернатора міста", які відбудуться 13 вересня.

Автор: 

вибух (4449) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+14
В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб - Цензор.НЕТ 9083
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20.08.2020 12:30
+12
это камень с неба прилетел
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20.08.2020 12:31
+10
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 3785
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20.08.2020 13:42
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В оккупированном Севастополе произошел взрыв в жилом доме: один человек погиб - Цензор.НЕТ 9083
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20.08.2020 12:30 Відповісти
уже писали, что маловато будет?
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20.08.2020 13:08 Відповісти
В Бурятии жители посёлка Переёмная Кабанского района забили тревогу из-за загрязнения Байкала.

«В Переёмной в Байкале вода чёрного цвета и вонь фекалий стоит. Это не первый раз, говорят очистные сооружения не справляются из-за ветхости и старости. Обращались уже в контролирующие органы, но тишина», - цитирует местных жителей иркутское издание Бабр.
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20.08.2020 12:30 Відповісти
Обама в Байкал насрал?
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20.08.2020 13:14 Відповісти
это камень с неба прилетел
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20.08.2020 12:31 Відповісти
печально
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20.08.2020 12:32 Відповісти
печально, что так мало или что? я не понял
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20.08.2020 13:09 Відповісти
ПЕЧАЛЬНО что человек погиб
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20.08.2020 13:31 Відповісти
Камень с Неба??
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20.08.2020 12:33 Відповісти
Заслужили.
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20.08.2020 12:41 Відповісти
взрыве газового баллона 🤣🤣🤣

Страна бензоколонка с самыми большими залежами газа. + в крысме они отжали наши газовые вышки бойка. А готовят на баллоне
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20.08.2020 13:10 Відповісти
Так отож
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20.08.2020 15:06 Відповісти
Насправді відбувся пшик газу.
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20.08.2020 12:45 Відповісти
Якби танцюююющий морачок..
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20.08.2020 12:53 Відповісти
Будинок виконав Конституцію.
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20.08.2020 12:59 Відповісти
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 1434
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20.08.2020 13:06 Відповісти
Вы бы не радовались. У нас тоже газ врывается не редко. Ой как не редко....
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20.08.2020 13:33 Відповісти
мы особо не радуемся.Мы недоумеваем,зачем на балконе хранить баллоны с газом ???
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20.08.2020 13:42 Відповісти
Где ето у вас, на селехерах?
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20.08.2020 17:07 Відповісти
На Украине часть людей пользуются газом из балоннов.
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20.08.2020 17:29 Відповісти
а на паРаше?
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20.08.2020 19:31 Відповісти
а какое нам дело что там? если у нас точно так же может быть
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20.08.2020 20:14 Відповісти
у нас в Україине вертухаи в казенних юбках между отсиженной жопой и лахтинской скамейкой немислеми. На такое только скрепние свинособаки способни от безисходности своей никчемной жизни.
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21.08.2020 03:55 Відповісти
не коверкайте русский язык ..В УКРАИНЕ правильно
Зачем это делать в газифицированном доме
НА БАЛКОНЕ - НА ЗЛОМ КРЫМСКОМ СОЛНЦЕ ???
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21.08.2020 08:07 Відповісти
В этом доме полно военных пенсов ещё с совка
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20.08.2020 13:34 Відповісти
В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 3785
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20.08.2020 13:42 Відповісти
На одного ворога менше
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20.08.2020 14:26 Відповісти
кто враг7 Этот человек? что он сделал?
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20.08.2020 17:28 Відповісти
Досить того шо він має російське громадянство а росіяни наші вороги
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20.08.2020 23:06 Відповісти
***** севастопольцам сахарку прислал. А Навальному чаю. Это новая рузьге традиция. Скоро и тимуровцев пришлет дверные ручки лаком покрывать. Бесплатно!
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20.08.2020 14:45 Відповісти
Под севастопольской новостью ссылки от ЦензорНет:

https://censor.net/n3203329
https://censor.net/n3210257
https://censor.net/n3207058
https://censor.net/n3209953
https://censor.net/n3204872В окупованому Севастополі стався вибух у житловому будинку: одна людина загинула - Цензор.НЕТ 6343
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20.08.2020 15:24 Відповісти
и чо?
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20.08.2020 15:50 Відповісти
Ничо. Бывает
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20.08.2020 15:57 Відповісти
Во во.. У самих пожары.. Он в Киеве раз рванул недавно.. Ниче... А на Крыме хайп делают
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20.08.2020 17:30 Відповісти
Так нам и пох, что у вас там в козлостане творится, хоть все ви там повзривайтесь на хрен! Но ти селехериша почему-то на Українском сайте пасешься, под чужим флагом.
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21.08.2020 06:32 Відповісти
У них що, немає газопроводів що, користуються балонами скрапленого газу?
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20.08.2020 15:59 Відповісти
 
 