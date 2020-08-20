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СБУ розслідує розтрату 12 млн грн держкоштів "Укрзалізницею", у Києві та Вінниці відбуваються обшуки. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала багатомільйонну корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, протиправний механізм був організований менеджментом філії "Пасажирська компанія" "Укрзалізниці" через афілійовані комерційні структури, у тому числі з ознаками фіктивності.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 мільйонів гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерних торгів стали підконтрольні організаторам структури, яким Укрзалізниця перерахувала всю суму грошей.

СБУ розслідує розтрату 12 млн грн держкоштів Укрзалізницею, у Києві та Вінниці відбуваються обшуки 01

Ініційовані СБУ експертизи засвідчили безпідставне завищення вартості продукції, що завдало збитків державі на суму майже 12 млн гривень.

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Наразі для документування протиправної діяльності СБУ спільно з Нацполіцією проводять у Києві та Вінниці низку обшуків у службових приміщеннях "Укрзалізниці" та офісах комерційних структур.

СБУ розслідує розтрату 12 млн грн держкоштів Укрзалізницею, у Києві та Вінниці відбуваються обшуки 02

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Операція з викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України та Управлінням СБУ у Вінницькій області спільно з ГУ НП у Вінницькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Вінницької області.

СБУ розслідує розтрату 12 млн грн держкоштів Укрзалізницею, у Києві та Вінниці відбуваються обшуки 03
СБУ розслідує розтрату 12 млн грн держкоштів Укрзалізницею, у Києві та Вінниці відбуваються обшуки 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Вінниця (621) Київ (19455) обшук (1971) СБУ (12808) Укрзалізниця (6841)


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схоже, що СБУ просто дублює НАБУ
а розвідувальні та контррозвідувальні операції щось не дуже вдаються після приходу зедрисні
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20.08.2020 11:59 Відповісти
Дани х....... никто не дублюе. все живут за счет этого. Когда нибудь это дойдет до вас? Для нас Праздник, самый большой флаг, а для них МИЛЛИОН. Недоноски, вам миллион и вы независимы. . Я бы точно жену послал бы ......................... Может и рада была бы. НО, миллион у меня бы был.
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20.08.2020 12:28 Відповісти
СБУ уже в Виннице передалала всю свою работу и принялась за чужую ?
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20.08.2020 12:02 Відповісти
Лещара в доле?
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20.08.2020 12:02 Відповісти
Во-во. Куда смотрэл сирожа?
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20.08.2020 12:09 Відповісти
Упоротая Зализяка - бессменно худшее предприятие Украины с 1991 года.
Там столько пироженых зарыто что за 5 лет копания можно до генерала дослужиться.
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20.08.2020 12:18 Відповісти
Не ну это пипец! Але, СБУ! Вы когда уже руцкими шпионами займетесь? (которыми, кстати, кишат все госструктуры, включая вашу, не уважаемую службу). Опять вы там, где большими деньгами пахнет. Еще не всех обилетили? Работы непочатый край?
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20.08.2020 12:39 Відповісти
 
 