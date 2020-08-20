Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, близько 6 години ранку, патрульні отримали відразу кілька повідомлень, що на проїжджій частині стоїть лось.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Автопатруль почав пошуки і помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу кілька екіпажів прибули на допомогу і зуміли загнати тварину на зелену зону і утримувати її там. Патрульні негайно повідомили до відповідних служб і чекали допомоги фахівців. Ситуацію ускладнювало те, що вага лося становила близько 500 кг, крім того, тварина була дуже лякливою.

Трагедії уникнути не вдалося: поїзд, який їхав повз, несподівано подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Збожеволіла від страху тварина стрімголов побігла в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo.

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На жаль, в результаті ДТП лось загинув.

Як передає dtp.kiev.ua, скоро тіло лося відвезуть в лісництво.







