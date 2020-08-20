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Новини Фото ДТП
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Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

Сьогодні, близько 6 години ранку, патрульні отримали відразу кілька повідомлень, що на проїжджій частині стоїть лось.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Автопатруль почав пошуки і помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу кілька екіпажів прибули на допомогу і зуміли загнати тварину на зелену зону і утримувати її там. Патрульні негайно повідомили до відповідних служб і чекали допомоги фахівців. Ситуацію ускладнювало те, що вага лося становила близько 500 кг, крім того, тварина була дуже лякливою.

Трагедії уникнути не вдалося: поїзд, який їхав повз, несподівано подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Збожеволіла від страху тварина стрімголов побігла в напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїжджу частину, де сталося зіткнення з автомобілем Daewoo.

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На жаль, в результаті ДТП лось загинув.

Як передає dtp.kiev.ua, скоро тіло лося відвезуть в лісництво.

Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція 01
Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція 02
Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція 03
Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція 04

Автор: 

ДТП (4467) тварини (462) Київ (19455) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+17
А перекрити рух транспорта на вулицях поліція не могла?
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20.08.2020 12:00
+17
Ето где и с какой скоростью ехал автомобиль по газонах и тротуарах между домами что аж сбил насмерть лося?
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20.08.2020 12:03
+12
перекрити рух по Саперно-Слобідській через те, що десь неподалік гуляє лось і МОЖЛИВО він може побігти в бік Саперно-Слобідської? Може одразу по всьому Києву рух треба було перекрити - хтозна куди той лось побіжить?
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20.08.2020 12:09
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писец водителю Дэу.
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20.08.2020 12:00 Відповісти
лось сбил лося....
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20.08.2020 12:44 Відповісти
А перекрити рух транспорта на вулицях поліція не могла?
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20.08.2020 12:00 Відповісти
перекрити рух по Саперно-Слобідській через те, що десь неподалік гуляє лось і МОЖЛИВО він може побігти в бік Саперно-Слобідської? Може одразу по всьому Києву рух треба було перекрити - хтозна куди той лось побіжить?
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20.08.2020 12:09 Відповісти
А якби люди і діти загинули в машині в яку влетів 500-кілограмовий лось? Чи Ви сам лось і не розумієте небезпеки?
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20.08.2020 12:12 Відповісти
безпiлотний лось з крилами, це щось нове...
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Я коли бачу таких як ви я завжди оглядаюсь по сторонах щоб перевірити чи є поруч 10 праведників, чи зараз буде сірка з неба і потоп. Ну не може Бог терпіти таких флудерів та тролів просто так.
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20.08.2020 12:23 Відповісти
Игорёша, ну ладно машина на скорости 100500 влетела в 500 кг лося. но лось в машину - это перебор.
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20.08.2020 12:29 Відповісти
Лось міг напасти на людей поза машиною і які б перебували в машині яка не рухається. Дика тварина, перелякана може робити будь що. Поліціянти які почали кудись заганяти лося мали розуміти наслідки своїх дій, а не гратись з лосем. Лось це не корова, це дика тварина, небезпечна для оточуючих. Поліціянти мали прийняти рішення і пристрелити цю тварину до того як вона від них втече і зкоїть ДТП. Тепер поліціянти будуть купляти нову автівку постраждалому!
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20.08.2020 12:32 Відповісти
"и тут Остапа понесло."
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Не узнаешь, что ли, Igor L?
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20.08.2020 12:49 Відповісти
да узнаю, конечно. потому и лось "беспилотный".
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20.08.2020 12:50 Відповісти
кружок акаунтів-тролів цензора знову "за роботою". Прийшли посрать в коментарях.
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20.08.2020 14:14 Відповісти
Ігор Лось насправді, тепер його розкусили
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20.08.2020 13:38 Відповісти
заходи мають бути адекватні ситуації. сказано ж - лося відтіснили в безпечну паркову зону, але він раптово злякався і побіг куди очі бачать, він міг побігти куди завгодно - які вулиці треба було поперекривати?? Саперно-Слобідська - величезна транспортна магістраль, перекривати її профілактично через те, що десь неподалік є лось - це надмірний захід.
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Якщо поліція починає діяти, вона має розуміти наслідки своїх дій. Якщо поліція не може зупинити лося, вона має його застрелити!
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20.08.2020 12:24 Відповісти
..так тебе ..лося дурнуватого...з твоєю ідіотичною маячнею треба пристрелити? Зупинити то тебе ніхто не в силах....))))
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20.08.2020 13:53 Відповісти
https://censor.net/user/336463 - в ПДР присутній такий знак. Хто вам лікар, що ви таких елементарних речей не знаєте

Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3828
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Я знаю, той знак треба вішати перед відділками поліції.
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20.08.2020 12:25 Відповісти
А в чем проблема? Лосей натуральных осталось единицы,а лосей двуногих миллиарды.
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20.08.2020 12:50 Відповісти
...если тебе смирительную рубашку завязать нормально не могут, Игареша, то с лосем справиться сложнее...
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20.08.2020 12:11 Відповісти
Скрізь непрофесіонали, навіть на форумі не можуть двох слів зв'язати, пишуть тільки одноманітний тупий флуд, набридає читати туподописувачів.
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20.08.2020 12:16 Відповісти
не бреши. якщо б набридло, ми б тебе тут не спостерiгали.
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20.08.2020 12:18 Відповісти
Не для вас пишу, ой не для вас. Туподописувачі мені не цікаві.
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20.08.2020 12:20 Відповісти
понимаю... для себя любимого.
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20.08.2020 12:25 Відповісти
Все що людина робить вона робить насправді для себе самого.
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20.08.2020 12:27 Відповісти
...тут я с тобой согласен, поэтому очень надеюсь на твоих санитаров - пусть уже затянут тебе морские узлы, и не придется читать "комменты" ИксперДа по всем вопросам
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20.08.2020 12:41 Відповісти
Ви це серйозно?
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20.08.2020 12:16 Відповісти
Звичайно серйозно. Поліція не забезпечила безпеку операції, не зупинила лося, не пристрелила його коли він побіг і лось спровокував ДТП, яке могло бути з летальним випадком. Поліціянти не вміють діяти в подібних ситуаціях - це провал роботи керівництва поліції.
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20.08.2020 12:19 Відповісти
для вас непрофесійність наших правоохоронних органів це новина? ))) передивіться ще раз спецоперацію по затриманню луцького терориста
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20.08.2020 12:21 Відповісти
Я не дивлюсь квартал 95 та інші дешеві постановки.
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20.08.2020 12:26 Відповісти
заберуть чорножопі на шашьлік до свого шалману...
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20.08.2020 12:01 Відповісти
лучше на шаурму с "чайком"...
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20.08.2020 12:03 Відповісти
Або пузаті мусора-начальнічкі з прокурворами та мусарськими сім'ями виїзд собі на природу з шашликом організують пад водочку і рузькі блатняк на кшалт "владімерьськаго централу"...
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20.08.2020 12:13 Відповісти
Херовый шашлык из лося. Жёсткий.
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20.08.2020 12:27 Відповісти
Лось: что-то я пью-пью, а мне все хуже и хуже...((
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20.08.2020 12:01 Відповісти
когда научимся читать дальше заголовка?
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20.08.2020 12:02 Відповісти
Не розумію собачої гав гав.
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20.08.2020 12:04 Відповісти
тре було в школi вчитися, а не ********** за рогом палити.
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20.08.2020 12:06 Відповісти
Я вчився в школі, а не в питомнику окупантів,як деякі.
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20.08.2020 12:09 Відповісти
чому тодi такий одномовний? бог розуму не дав?
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20.08.2020 12:11 Відповісти
В мене перекладач лабрадор,він знає дві,так як і ти.
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20.08.2020 12:13 Відповісти
Тварину збив дебільний лось.
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20.08.2020 12:19 Відповісти
Ето где и с какой скоростью ехал автомобиль по газонах и тротуарах между домами что аж сбил насмерть лося?
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20.08.2020 12:03 Відповісти
лось скончался от инфаркта.
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20.08.2020 12:04 Відповісти
Мне также интересно. Тупиковый проезд, жилой массив, парковая зона.
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20.08.2020 12:06 Відповісти
Что-то много вопросов?! О состоянии здоровья водителя (пассажиров?) Деу ни слова. Район и место гибели - вроде бы обзор должен быть...Лось сбежал из частного зоо?...
Вопросы, вопросы.
P.S. Отправить в рубрику: случайные смерти или смерть по неосторожности .
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20.08.2020 12:27 Відповісти
та можливо лось після удару ще був живий і доковиляв туди, а там сконав
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20.08.2020 12:11 Відповісти
Лося, разгуливавшего по Киеву, сбил насмерть автомобиль, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 4314
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20.08.2020 12:04 Відповісти
Удивила новость не тем что его сбил автомобиль а то что у нас еще есть лоси. По крайней мере, были.
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20.08.2020 12:04 Відповісти
последний?
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20.08.2020 12:05 Відповісти
У нас лосей - 73% населения.
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20.08.2020 13:58 Відповісти
Жалко лося.
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20.08.2020 12:05 Відповісти
Якийсь лось збив лося!
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20.08.2020 12:05 Відповісти
Лося бачу, а де Деу? Якось дивно все це...
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20.08.2020 12:07 Відповісти
деу не показують з етичних міркувань
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20.08.2020 12:09 Відповісти
Деу поїхало за причепом, треба ж якось добич в "лісництво" доперти.
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20.08.2020 12:11 Відповісти
странно, что в таком большом городе как Киев нет реанимации для животньіх и скорой ветслужбьі
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20.08.2020 12:20 Відповісти
в яке лiсництво? то ж здобич! трофей! додому треба перти.
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20.08.2020 12:21 Відповісти
Есть видео(на том же ресурсеЮ отткуда эти фото), лось перебегает орогу и влетает в жопу деу, встает и бежит дальше. Вот видимо туда и добежал
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20.08.2020 12:13 Відповісти
Дуже шкода тварину 😪
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20.08.2020 12:08 Відповісти
Отвезут в лесничество, принадлежащее шишкарю и на шашлык
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20.08.2020 12:09 Відповісти
Не ходіть-но ,лосі, в Києву гуляті,
За рульом олені, кози ,їх дитяті.
Гастарбайти з лісу треба тут як шкури,
Виключте цікавість , вимрете як тури.
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20.08.2020 12:09 Відповісти
Лось, он и в Киеве лось. А был бы депутатом или примерно, был бы уважаем.
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20.08.2020 12:10 Відповісти
От чому досі жодного депутата не збили? Їх вже точно розплодилось більше за лосів.
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20.08.2020 12:12 Відповісти
Они пока в красной книге, нельзя, даже, с воздушки стрелять. а я бы стрельнул, су...... на переферии не появляются.
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20.08.2020 12:20 Відповісти
А как лось мог добраться до Гринченко? Откуда? Центр Киева.
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20.08.2020 12:13 Відповісти
Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 7745 может домашний? сбежал...
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20.08.2020 12:23 Відповісти
Перетворили гарне колись місто в висотнобетонний концтабір. Навіть тварини вже не витримують. Лося дуже шкода, а людей, які так перевели Київ з статусу місто в статус концтабір - не шкода; най би всі виздихали.
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20.08.2020 12:15 Відповісти
А коли це в містах "виримували" лосі?
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20.08.2020 12:18 Відповісти
Це лося від зіткнення з Деу туди відкинуло? Що ж тоді сталося з автівкою? Чи то патрульні ті пів тонни м'яса та кісток перли десятки метрів від дороги до цього тупічку? Нашо?
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20.08.2020 12:17 Відповісти
Не было Авакова на крашенном БТРе, калеки ничего не могут...
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20.08.2020 12:23 Відповісти
Это как нужно было ехать на Daewoo в тех закоулках, что бы лося убить, такому зверю загоняешь в сердце две экспансивные пули 308WIN, и он еще 150 метров идет...
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20.08.2020 12:18 Відповісти
В Упоротой Зализяке действуют правила "1814 года" про ежеменутные гудки паровоза по поводу и без повода.
Чем чаще дудят машинисты тем больше премия ???
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20.08.2020 12:21 Відповісти
А фото дэу после столкновения с лосем почему не дали??
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20.08.2020 12:24 Відповісти
Ограничения исходя морально-психологических причин. Нельзя такое показывать. Здесь могут быть дети и беременные женщины. А оно вам надо?
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20.08.2020 12:34 Відповісти
Зараз багато хворих їздить, можливо збили навмисно.
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20.08.2020 12:27 Відповісти
та да. пять лет пiввареника, а тут целый лось!!!
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20.08.2020 12:38 Відповісти
Тварина ментів випередила, коли тікала, а місцеві тіпочки подумали, що вона сама, без супроводу.
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20.08.2020 12:42 Відповісти
Какой олень убил лося?
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20.08.2020 12:27 Відповісти
он был не один. там написано - "сразу несколько экипажей".
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20.08.2020 12:39 Відповісти
Стадо!
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20.08.2020 12:52 Відповісти
причём, баранов. на примусах.
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20.08.2020 12:54 Відповісти
бедное животное..., был пугливым..., а почему это странно, он дикий, блин...
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20.08.2020 12:28 Відповісти
ОТКУДА он там взялся?
Он на кладбище жил?
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20.08.2020 12:45 Відповісти
"поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное" этот генетический мусор что за машинистов в поездах постоянно там гудит в 5 утра, ублюдки ..им бы кто дома погудел среди ночи, олигофренам.
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20.08.2020 12:50 Відповісти
Похоже на лосиху беременную. Вообще лось - это опасней медведя.
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20.08.2020 12:59 Відповісти
самки безрогие.
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20.08.2020 13:18 Відповісти
Лося жалко
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20.08.2020 13:03 Відповісти
Нещасна тварина в середовищі довбойобів.
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20.08.2020 13:14 Відповісти
Який жаль. Які садисти у нас.
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20.08.2020 13:22 Відповісти
Лося, який розгулював Києвом, збив на смерть автомобіль, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 3446
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20.08.2020 13:43 Відповісти
А нет случайно видео, как съехавшиеся на такое чудо посмотреть экипажи полиции, загоняли, удерживали а главное как взвешивали несчастное животное? Информация о 500 кг. откуда то же появилась? А может 350 всего было, тогда должны были удержать вероятно. А так взвесили 500 кг. не удержим... Ну а обычно на менее пышные мероприятия как то: нападения на журналистов, избиения людей полиция не приезжает несколькими экипажами, зачастую вообще не приезжает, даже если умолять. Из чего можно сделать вывод, что полиция она для лосей. Но и лосям она не помощник.
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20.08.2020 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3ADW8YA-Pvc
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20.08.2020 14:32 Відповісти
служби в нас відпрацювали на 5 баллів. Із 100
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20.08.2020 15:11 Відповісти
Жалко лося. Люди жестокие у нас. И когда прутся в лес на охоту и уже там, куда их не приглашали, убивают.
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20.08.2020 16:36 Відповісти
к сожалению, лосю не удалось избежать смерти, потому что полиция действовала не правильно. нужен был не один экипаж, а хотя бы 7-8, и сразу вызывать ветерина с усыпляющим. К сожалению, остальные экипажи занимались xерней
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20.08.2020 18:07 Відповісти
 
 