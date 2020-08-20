Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Херсонську область взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що Херсонщина має неймовірний потенціал в агропромисловості, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері, а херсонська земля неймовірно родюча.

Президент також акцентував увагу на тому, що Херсонська область межує з окупованим Кримом, і висловив переконання, що півострів обов'язково повернеться в Україну.

"Я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина – це повернення станеться значно швидше", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Херсонську область.

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фото: Сергій Нікітенко





фото: видання "МОСТ"



