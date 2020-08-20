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Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Херсонську область взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава держави зазначив, що Херсонщина має неймовірний потенціал в агропромисловості, туризмі, відновлюваній енергетиці, транспортній сфері, а херсонська земля неймовірно родюча.

Президент також акцентував увагу на тому, що Херсонська область межує з окупованим Кримом, і висловив переконання, що півострів обов'язково повернеться в Україну.

"Я впевнений, коли поруч з ним буде квітуча, сяюча, успішна Херсонщина – це повернення станеться значно швидше", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в Херсонську область.

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Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський 01

фото: Сергій Нікітенко
Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський 02
Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський 03

фото: видання "МОСТ"

Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський 04
Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський 05

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) Крим (14139) Херсон (3351)


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Топ коментарі
+56
это фото как бы на что то намекает..
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Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9676
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20.08.2020 14:56
+26
Оккупированный Крым быстрее вернется в Украину, когда рядом с ним будет цветущая и успешная Херсонщина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 489
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20.08.2020 15:01
+26
п.с. твоя истерика - это следствие твоей тупой веры в "обещания" и полном отсутствии критического мышления.
Вот потому ты, зебил, сначала бегало и орало за шмарклю - а сейчас в нем "разочаровалось".. поэтому у тебя жуткий когнитивный диссонанс, истерика и повторение метоличек шария-шмаркли о "обещаниях"
Окупований Крим швидше повернеться в Україну, коли поруч із ним буде квітуча й успішна Херсонщина, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6919
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20.08.2020 15:12
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Крым вернется... а он у нас колобок, что-ли? Что значит вернется? Так он сам от нас убежал, а не сп***дили у нас его, да? Может еще и за гражданскую войну песню заведешь, с фокой на пару? Тьфу...
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21.08.2020 21:04 Відповісти
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