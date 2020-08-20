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Дерев'яна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Соловіївка Житомирської області сталася пожежа в дерев'яній церкві. Вогонь повністю знищив будівлю, врятувати вдалося тільки церковне майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Спочатку парафіяни разом із настоятелем узялися до гасіння власними силами, але зрозумівши, що не справляються, вони зателефонували до рятувальників.

На місці фахівці ДСНС з'ясували, що полум'я вже повністю охопило дах церкви, загальною площею 1 тис. кв. м. Також швидкому поширенню вогню сприяла суха і вітряна погода. Крім того, процес гасіння ускладнювався відсутністю в селі вододжерела. Тому для дозаправки машин водою рятувальникам доводилося їздити в сусідні населені пункти. Впродовж усього процесу ліквідації вогню вони здійснили 8 таких виїздів. Одночасно з гасінням культової споруди, рятувальники обливали водою житловий будинок, який розташовано неподалік із навітряного боку.

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Силами бійців ДСНС о 13:45 пожежу було локалізовано, а о 15:00 - ліквідовано. Вогонь встиг знищити будівлю церкви. Але вдалося врятувати церковне майно і житловий будинок, що був поряд. Загиблих і травмованих не було. Попередня причина займання - коротке замикання електромережі.

Деревяна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС 01
Деревяна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС 02
Деревяна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС 03
Деревяна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС 04

Автор: 

пожежа (4321) церква (699) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+3
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7802
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20.08.2020 17:35
+3
Напевне брешуть..У Соловіївці через село протікають три маленькі річки (притоки р.Калинівка ) А прямо на околиці села тіче річка Калинівка..прямо через дорогу..під мостом! У центрі села поруч з цим храмом (позаду) є ставок. Куди це вони їздили 8 разів? У які населені пункти? Може як завжди без води приїхали? Далі який поруч будинок? Там поруч не має ніяких житлових будинків
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20.08.2020 17:49
+1
Электричество - бесовство
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20.08.2020 17:19
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Электричество - бесовство
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20.08.2020 17:19 Відповісти
За последнее время вторая деревянная церковь сгорела.
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20.08.2020 17:32 Відповісти
Деревянная церковь полностью сгорела на Житомирщине, предварительная причина - замыкание, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7802
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20.08.2020 17:35 Відповісти
Чей патриархат?
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20.08.2020 17:41 Відповісти
сложно загуглить?
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20.08.2020 21:04 Відповісти
ПЦУ
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20.08.2020 21:06 Відповісти
Напевне брешуть..У Соловіївці через село протікають три маленькі річки (притоки р.Калинівка ) А прямо на околиці села тіче річка Калинівка..прямо через дорогу..під мостом! У центрі села поруч з цим храмом (позаду) є ставок. Куди це вони їздили 8 разів? У які населені пункти? Може як завжди без води приїхали? Далі який поруч будинок? Там поруч не має ніяких житлових будинків
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20.08.2020 17:49 Відповісти
там давно ставок висох.... і річки..
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20.08.2020 22:24 Відповісти
Калинівка обміліла але не висохла. Якщо пожежні їхали з Брусиліва то повинні були бути з водою. Вони що за водою на БАМ їздили?
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20.08.2020 23:46 Відповісти
бачемо на фото та відео лише один рукав...то що лише одна машина приїхала? з одним рукавом?
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20.08.2020 23:49 Відповісти
https://www.google.com/maps/place/Tserkva+Sv.+Mykolaya/@50.1964206,29.5521193,3a,75y/data=!3m11!1e2!3m9!1sAF1QipO54KY546lJX98X4L2tJRvX6AaUK-plVVuKAGxY!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO54KY546lJX98X4L2tJRvX6AaUK-plVVuKAGxY%3Dw114-h86-k-no!7i4032!8i3024!9m2!1b1!2i37!4m13!1m7!3m6!1s0x472ca7487bd8e8c3:0*****************!2z0KHQvtC70L7QstC10LXQstC60LAsINCW0LjRgtC-0LzQuNGA0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0YwsIDEyNjMz!3b1!8m2!3d50.1931055!4d29.5448853!3m4!1s0x472ca7e158614d7f:0x67b91dd9170588f2!8m2!3d50.1964214!4d29.5521176 Церква Святого Миколая
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20.08.2020 17:51 Відповісти
Сарай на видио с права,они спасли.
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20.08.2020 17:58 Відповісти
http://brusyliv.org.ua/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D0%BF/ ІСТОРІЯ СОЛОВІЇВСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

цhttps://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=415d84f3-59**-94a2-0577-593d905a5637&lang=ua ерква Святителя Миколая, побудована в кінці XVIII століття. Будова є повноцінним об'єктом культурної спадщини, який вимагає охорони і термінової реставрації. У Брусилівському районі це єдина історична церква, де проводяться богослужіння. Храм належить Українській православній церкві Київського патріархату.
Уперше ця церква була описана у візиті Фастівського деканату в 1746 році. Споруду також датують 1789 і 1893 роками, точна дата достеменно невідома; припускають, що церкву кілька разів перебудовували. Дерев'яна святиня була зведена в неоруському стилі, мала п'ять верхів і дзвіницю. За часів радянської влади храм був перероблений у клуб, а верхи були знесені. Дві скульптури євангелістів Марка та Луки, знайдені у Свято-Миколаївській церкві, знаходяться в Київському національному художньому музеї.
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20.08.2020 18:05 Відповісти
На все воля божья..
Кажется так говорят попы??
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Ще кажуть на Бога на бога надійся а сам не зівай...мусульмани ще радять ..ішака прив*язувати
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20.08.2020 19:01 Відповісти
СТАНДАРТНІЙ СЦЕНАРИЙ ОВОРОВІВАНИЯ ЦЕРКВЕЙ !!!
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20.08.2020 21:12 Відповісти
 
 