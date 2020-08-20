Дерев'яна церква повністю згоріла на Житомирщині, попередня причина - замикання, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Соловіївка Житомирської області сталася пожежа в дерев'яній церкві. Вогонь повністю знищив будівлю, врятувати вдалося тільки церковне майно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Спочатку парафіяни разом із настоятелем узялися до гасіння власними силами, але зрозумівши, що не справляються, вони зателефонували до рятувальників.

На місці фахівці ДСНС з'ясували, що полум'я вже повністю охопило дах церкви, загальною площею 1 тис. кв. м. Також швидкому поширенню вогню сприяла суха і вітряна погода. Крім того, процес гасіння ускладнювався відсутністю в селі вододжерела. Тому для дозаправки машин водою рятувальникам доводилося їздити в сусідні населені пункти. Впродовж усього процесу ліквідації вогню вони здійснили 8 таких виїздів. Одночасно з гасінням культової споруди, рятувальники обливали водою житловий будинок, який розташовано неподалік із навітряного боку.

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Силами бійців ДСНС о 13:45 пожежу було локалізовано, а о 15:00 - ліквідовано. Вогонь встиг знищити будівлю церкви. Але вдалося врятувати церковне майно і житловий будинок, що був поряд. Загиблих і травмованих не було. Попередня причина займання - коротке замикання електромережі.







