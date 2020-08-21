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Викрито агентурну мережу ФСБ РФ, що діяла на Херсонщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Викрито агентурну мережу ФСБ РФ, що діяла на Херсонщині, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановено, що громадянка України була завербована співробітником ФСБ РФ під час перебування на тимчасово окупованій території АР Крим у 2015 році. Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об'єкти та співробітників СБУ. Жінка також мала вивчати суспільно-політичну обстановку у південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади і управління, неурядових міжнародних фондів та організацій, а також окремих лояльних до РФ політичних та громадських діячів.

Для виконання розвідувальних завдань ФСБ колишня чиновниця залучила інших проросійськи налаштованих мешканців Херсону. Передачу розвідувальних даних вона здійснювала через заздалегідь обумовлені з куратором канали електронного зв’язку, а також під час особистих виїздів на тимчасово анексовану територію Криму та в Москву.

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Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання членів агентурної мережі. Під час обшуків правоохоронці виявили докази їх причетності до проведення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлено російські агітаційні матеріали та російські рублі.

Наразі керівника агентурної мережі ФСБ РФ затримали. Слідчими СБУ їй підготовлено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальний статус інших учасників мережі буде визначено за результатами завершення слідчих дій.

Викрито агентурну мережу ФСБ РФ, що діяла на Херсонщині, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12809) ФСБ (1450) Херсонська область (5738)


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Топ коментарі
+26
я думаю у мертвечука поболе можно доказательств найти....и в Крым мотается, да и моськву...
только никакая власть его не трогает....почему? я думаю вопрос риторический...
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20.08.2020 18:13
+17
в херсоні - миклаєві - одесі 40% таких

щось у лісі здохло, що сбу ловить сепарів
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20.08.2020 17:57
+14
Срочно понадобился "успех" и вот он!
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20.08.2020 17:59
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в херсоні - миклаєві - одесі 40% таких

щось у лісі здохло, що сбу ловить сепарів
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20.08.2020 17:57 Відповісти
це був прихований вагнер
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20.08.2020 23:59 Відповісти
Та толку то, всеравно зеля поменяет на таксиста домбасяннина, тоже сепара кстати.
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20.08.2020 17:57 Відповісти
только с его приездом и разоблачили...его трофеи
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20.08.2020 19:08 Відповісти
Срочно понадобился "успех" и вот он!
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20.08.2020 17:59 Відповісти
Обнаружены были российские рубли Шото сильно скрепоносно...за такие услуги рассчитываются вообще то валютой ненавистных пиндосов
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20.08.2020 18:06 Відповісти
Скорее СБУшники их сами привезли, а валюту изъяли. А то пришлось бы пиндосов обвинять.
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20.08.2020 20:26 Відповісти
Ну вот - а вы переживали, что некого менять. Яйца в двери - инфу все на бочку, петушнуть для профилактики и можно обменивать готовеньких педиков.
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20.08.2020 18:01 Відповісти
А где проросийские агетационные материалы?Ну,рубли еще ничего не значат.
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20.08.2020 18:05 Відповісти
Дело Гандзюк без них не обошлось.Кругом одни кодла.В Киеве, Харькове их не меньше.Патриотами прикидываются,а сами подписали ганебни Мински.
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20.08.2020 18:05 Відповісти
я думаю у мертвечука поболе можно доказательств найти....и в Крым мотается, да и моськву...
только никакая власть его не трогает....почему? я думаю вопрос риторический...
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20.08.2020 18:13 Відповісти
По версии зебилов во всем виноват какой то порох.
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Бошки с плеч и dhl ем на кремль
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20.08.2020 18:28 Відповісти
Я не верю никакому нашему СБУ под руководством Баканова. Это филиал ФСБ.
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20.08.2020 18:29 Відповісти
Єрмак випустить.
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20.08.2020 19:00 Відповісти
агентурная сеть ФСБ сидит в верховной Раде....Медведчук, Бойко, рабинович, Скорик, питерский Новинский и т.д. Бери и упаковуй. Было бы желание.
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20.08.2020 20:05 Відповісти
Да , и если тут вред Украине еще надо доказать !
То у вышеперечисленных - он налицо
Украина счас имеет войну с РФ - или кто скажет , что нет ?
И потому - по законам военного времени - собрать их всех под стенку ВРУ и растрелять публичнр .Тогда и сепаратюги помельче поумнеют
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20.08.2020 22:10 Відповісти
тетку проще
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21.08.2020 00:01 Відповісти
А как же весовой контроль! "Старший" обещал!
А когда янелоха будут брать за измену?
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20.08.2020 20:32 Відповісти
ермак?
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20.08.2020 20:48 Відповісти
ау,у меня есть 1100 фублей
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20.08.2020 22:01 Відповісти
Ермаку видимо не доложили, вот и разоблочили.
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21.08.2020 00:59 Відповісти
А чи не туди Клоун перед цим приїжджав? Що ж ти Віслюку так неакуратно свої кадри підставляєш?
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22.08.2020 08:53 Відповісти
Не чіпайте ермака, бо путін нападе)Чергові нікчемні відмазки з недолугих «темників» від брехливого офісу, який працює в інтересах російської федерації заради власної наживи.Ермака питають: - Чи дійсно начальник ГУР Міноборони Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф?Ермак: Мені про це нічого невідомо. Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності, і є частиною дезінформаційної атаки, мета якої - розкол українського суспільства.Всі розуміють, що ця відповідь означає, Эрмак спалився на брехні.
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22.08.2020 22:47 Відповісти
...а также нашли долгосрочные задания, шифрблокноты, копирку для тайнописи, расписание сеансов радиосвязи, места и расписание закладки тайников, исчезающую губную помаду для постановки сигналов о закладке и изъятии тайников, список агентуры, совершенно секретные образцы материалов, которые планируются для внедрения в производство новейших образцов техники, рецептуру новейших образцов фармакологических препаратов, не имеющих аналогов... то есть такой, у которой аналогов нет... или анало говнет...
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23.08.2020 05:57 Відповісти
 
 