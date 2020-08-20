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На Приазов'ї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

На полігоні ОТУ "Схід" пройшли комплексні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою посиленої батальйонно-тактичної групи (загальновійськового резерву Командувача Об’єднаних сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 01

Навчання відбулися із залученням усіх складових сил оборони та військових формувань, що беруть участь у виконанні завдань у районі проведення операції Об’єднаннях сил, зокрема підрозділів НГУ. Під час навчань моделювали заходи з прив’язкою до реальних географічних ділянок місцевості, на яких підрозділи ЗСУ сьогодні виконують бойові завдання вздовж всієї лінії розмежування. Також до навчань були залучені артилерійські, танкові підрозділи, авіація.

За сценарієм противник перейшов у наступ силами мотопіхотних підрозділів посилених танками, БМП, БТР за підтримки артилерії по всій лінії нашої оборони. На окремих ділянках ворогу вдалося вклинитися у бойові порядки наших військ. Українські підрозділи вжили необхідних заходів, щоб уникнути втрати позицій та утримати оборонні рубежі: маневрування, перехід на запасні позиції тощо.

На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 02
На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 03
На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 04

На рубежі нашої оборони противника зустріли підрозділи першої лінії. У цей час було оперативно розгорнуто резерви Командувача Об’єднаннях сил та командирів ОТУ. Підрозділи резерву здійснили марш і вийшли у район зосередження. Під час цього етапу були відпрацьовані ввідні: подолання замінованої ділянки, відбиття нападу ДРГ, евакуація пошкодженої техніки, протидія застосуванню противником БПЛА для корегування вогню артилерії. Після залучення вогневих засобів — батареї "Мста"-Б калібром 152 мм, 122 мм гаубиць Д-30, мінометів 120 та 82 мм, бойових модулів ПКМ та ДШК — противника було зупинено.

На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 05
На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 06
На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 07
На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 08

Було проведено розмінування проходів для мобільних штурмових груп тактичної групи окремого загону. Авіаційна група у складі винищувачів Міг-29 та штурмовиків Су-25 завдала ракетно-бомбового удару по бойових порядках противника. Тим часом батальйонно-тактична група, посилена танками Т-64, БТР-3, МТЛБ з встановленими на них ЗУ-23-2, перейшла до контратакувальних дій. Цей наступ підтримали артилерія та міномети. Група здійснила рейд і захопила укріплений пункт противника, знищивши його систему управління.

На Приазовї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Обєднаних сил 09

Також була проведена операція з висадки десанту, захоплення та зачистки КП противника з гелікоптера Мі-8, з використанням канатного комплексу "Адаптер-М1".

Автор: 

армія (3770) оборона (4779) військові навчання (2775) Об’єднані сили (598)


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Топ коментарі
+6
И снова ни один кацап не пострадал... ДОКОЛЕ?!!
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20.08.2020 20:59
+1
Только боеприпасы уничтожают. Когда на Донецк? Там люди ждут !
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20.08.2020 21:09
+1
Та невже?
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20.08.2020 21:33
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И снова ни один кацап не пострадал... ДОКОЛЕ?!!
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20.08.2020 20:59 Відповісти
Только боеприпасы уничтожают. Когда на Донецк? Там люди ждут !
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20.08.2020 21:09 Відповісти
Та невже?
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20.08.2020 21:33 Відповісти
Ага. Ждуть ажбігом:
На Приазов'ї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Об'єднаних сил - Цензор.НЕТ 3880
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20.08.2020 22:04 Відповісти
За 6 лет только тупые не поняли что такое Россия . Крым уже понимает Донецк тоже это своего рода действие отвращения от России , скоро все от России отвернутся .
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21.08.2020 06:50 Відповісти
Дам денег на билет....
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21.08.2020 07:59 Відповісти
Зачем? Скоро там разведут воймка а Бубочка заявит о великой победе
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20.08.2020 21:17 Відповісти
Стереоскопический дальномер ДС-1 предназначен для измерения дальности и горизонтальных углов (определения полярных координат) в наземной артиллерии. Ориентир-буссоль на ДС-1 позволяет производить ориентирование относительно сторон света, а наличие преобразователя координат ПК-3 в комплекте ДС-1 позволяет: преобразовывать полярные координаты цели, определяемые ДС-1, в прямоугольные; преобразовывать прямоугольные координаты в полярные; определять корректуры огня в прямоугольной системе координат. Наличие в правой окулярной головке ДС-1 включающейся сетки и большое поле зрения ДС-1 (5 град) позволяет использовать ДС-1 как стереотрубу для целеуказаний, а также для изучения местности и отдельных целей. При использовании ДС-1, теоретически стереоскопичность увеличивается примерно в 185 раз. Работать с ДС-1 можно днем, в сумерках и ночью (по освещенным или светящимся целям), также на ДС-1 могут быть установлены приставки ночные ПДС-1 которые обеспечивают возможность работы в условиях полной темноты по ИК-источникам. ДС-1 имеет V-образную форму и обладает перископичностью, что позволяет работать с ДС-1 из-за укрытий. Увеличение 12 крат. Поле зрения 5 град. Диаметр зрачка выхода 2,5 мм. Удаление зрачка выхода 19 мм. Разрешающая сила 6''. Пределы измерения дальности 400-16000 м. Пределы наводки в горизонтальной плоскости не ограничены (360 град). Пределы наводки в вертикальной плоскости +- 3-00. Цена деления точных шкал лимба и уровня 0-01. Цена деления грубых шкал лимба и уровня 1-00. Цена малого деления сетки 0-05. Пределы установки окуляров по базе глаз 56-74 мм. Пределы диоптрийной установки окуляров +- 3 диоптрии. Пределы выверки по высоте +- 15'. Расход выверки по дальности 60 т.о. Цена деления шкалы выверки по дальности 2 т.о. Число оборотов измерительного валика дальности 16,5. Цена деления планшета и линеек сектора ПК-3 составляет 1 мм. Масштабы при которых присходит работа на ПК-3 составляет 1:25000 и 1:50000. База 1000 мм. Перископичность 302 мм. Угол между трубами 108 град. Высота треноги: в боевом положении с лимбом до 1650 мм; в походном положении (с лимбом и кожухом) 1200 мм. Напряжение аккумуляторной батареи КН-10 составляет 2,5 в. Сила тока КН-10 составляет 0,45 а. Емкость КН-10 составляет 10 а-ч. Вес: ДС-1 составляет 10,7 кг; лимб 4,6 кг; крюк 1,22 кг; тренога с лимбом и с кожухом 12,6 кг; комплект освещения (при заряженном КН-10) 3,5 кг; укладочный ящик с ЗИП 19,5 кг; укладочный ящик с укладкой (без треноги) 30,2 кг; два КН-10 в аккумуляторной сумке 4,3 кг; комплект в боевом положении (на треноге) без приставок ночных ПДС-1 составляет 26,8 кг; комплект в походном положении без ПДС-1 составляет 51,4 кг. Габаритные размеры: ДС-1 составляет 1090 Х 160 Х 420 мм; КН-10 составляет 180 Х 60 Х 170 мм; укладочный ящик 1100 Х 530 Х 255 мм. Стереоскопический дальномер ДС-1 (1978г.)На Приазовье прошли учения с боевой стрельбой резерва Объединенных сил - Цензор.НЕТ 8085
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20.08.2020 21:50 Відповісти
Нуашо.
Пасивний далекомір.
Менша вірогідність, що можуть заскочити приладами оптикотелектронного придушення.
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20.08.2020 22:07 Відповісти
И мосинка в умелых руках грорзное оружие ....
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21.08.2020 07:57 Відповісти
два древних вертолета и два единственных самолета обкатывают, что бы не заржавели, а этим временем мусора на новых французких вертолетах и катерах летают на охоту и ездят на рыбалку.
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21.08.2020 11:29 Відповісти
а толку?
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21.08.2020 13:11 Відповісти
 
 