На Приазов'ї відбулися навчання з бойовою стрільбою резерву Об'єднаних сил. ФОТОрепортаж

На полігоні ОТУ "Схід" пройшли комплексні тактико-спеціальні навчання з бойовою стрільбою посиленої батальйонно-тактичної групи (загальновійськового резерву Командувача Об’єднаних сил).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Навчання відбулися із залученням усіх складових сил оборони та військових формувань, що беруть участь у виконанні завдань у районі проведення операції Об’єднаннях сил, зокрема підрозділів НГУ. Під час навчань моделювали заходи з прив’язкою до реальних географічних ділянок місцевості, на яких підрозділи ЗСУ сьогодні виконують бойові завдання вздовж всієї лінії розмежування. Також до навчань були залучені артилерійські, танкові підрозділи, авіація.

За сценарієм противник перейшов у наступ силами мотопіхотних підрозділів посилених танками, БМП, БТР за підтримки артилерії по всій лінії нашої оборони. На окремих ділянках ворогу вдалося вклинитися у бойові порядки наших військ. Українські підрозділи вжили необхідних заходів, щоб уникнути втрати позицій та утримати оборонні рубежі: маневрування, перехід на запасні позиції тощо.







На рубежі нашої оборони противника зустріли підрозділи першої лінії. У цей час було оперативно розгорнуто резерви Командувача Об’єднаннях сил та командирів ОТУ. Підрозділи резерву здійснили марш і вийшли у район зосередження. Під час цього етапу були відпрацьовані ввідні: подолання замінованої ділянки, відбиття нападу ДРГ, евакуація пошкодженої техніки, протидія застосуванню противником БПЛА для корегування вогню артилерії. Після залучення вогневих засобів — батареї "Мста"-Б калібром 152 мм, 122 мм гаубиць Д-30, мінометів 120 та 82 мм, бойових модулів ПКМ та ДШК — противника було зупинено.









Було проведено розмінування проходів для мобільних штурмових груп тактичної групи окремого загону. Авіаційна група у складі винищувачів Міг-29 та штурмовиків Су-25 завдала ракетно-бомбового удару по бойових порядках противника. Тим часом батальйонно-тактична група, посилена танками Т-64, БТР-3, МТЛБ з встановленими на них ЗУ-23-2, перейшла до контратакувальних дій. Цей наступ підтримали артилерія та міномети. Група здійснила рейд і захопила укріплений пункт противника, знищивши його систему управління.

Також була проведена операція з висадки десанту, захоплення та зачистки КП противника з гелікоптера Мі-8, з використанням канатного комплексу "Адаптер-М1".