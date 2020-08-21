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Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Краматорську, викрили чиновника Служби зовнішньої розвідки і колишнього військовослужбовця у зберіганні та придбанні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС. Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєверодонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті "перевізники" зброї.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6000 патронів калібру 5.45, понад 4000 набоїв калібру 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

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У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід – працівники Служби безпеки України, залучені до Операції Об’єднаних сил.

Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР 01
Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР 02
Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР 03
Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР 04
Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР 05
Фото: сайт ДБР

Автор: 

боєприпаси (2268) зброя (7460) СЗР (114) операція Об’єднаних сил (6725) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+5
Как говорится: "В хозяйстве пригодится"
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21.08.2020 09:43
+4
клоунов отстреливать
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21.08.2020 09:49
+4
Вот же тварь. В военное время расстрел Но у нас к сожалению, ни мира, ни военного положения.
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21.08.2020 09:58
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Как говорится: "В хозяйстве пригодится"
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21.08.2020 09:43 Відповісти
клоунов отстреливать
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21.08.2020 09:49 Відповісти
Если бы!
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21.08.2020 10:17 Відповісти
Вот же тварь. В военное время расстрел Но у нас к сожалению, ни мира, ни военного положения.
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21.08.2020 09:58 Відповісти
К сожалению, наша страна превратилась в территорию бесстыдства и беззакония.
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21.08.2020 10:04 Відповісти
вот это реальная перемога... разоблачили...
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21.08.2020 10:13 Відповісти
это цинки с патронами еще от СССР? кто может сказать?
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21.08.2020 10:25 Відповісти
Ясен пень.Мы только собираемся-наладить,производство вооружения.
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21.08.2020 10:54 Відповісти
Проверить не сложно: патроны изготовлены на Луганском патронном заводе №270 (1980 и 1992 г.в.), а также на Тульском заводе №539 (1990 г.в.).
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21.08.2020 10:57 Відповісти
Мусора пресекают попытки лохов вооружиться,
Защищают сытное мусорское корыто
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21.08.2020 10:32 Відповісти
вопрос где они его в3яли просто так ...
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21.08.2020 10:46 Відповісти
в 2015-2017 годах
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21.08.2020 10:47 Відповісти
", полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы...."
Вообще-то если А что-то делает по указанию Б, то А находится в подчинении Б, не?
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21.08.2020 10:56 Відповісти
думаю на вип-камеру (платную) им хватит.
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Опа вон где собака то зарыта. А вот почему сидела Савченко и Рубан даже власть сама не знает. Господа у вас видать глаза на затылке, но народ может помочь перетянув их вам на жопу. Так вам будет видней.
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21.08.2020 11:54 Відповісти
А хто їм дозвіл виписав?
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21.08.2020 15:27 Відповісти
 
 