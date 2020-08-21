Чиновник Служби зовнішньої розвідки та експрикордонник вивозили зброю з району проведення ООС, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Краматорську, викрили чиновника Служби зовнішньої розвідки і колишнього військовослужбовця у зберіганні та придбанні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними досудового розслідування, полковник СЗР за вказівкою колишнього військовослужбовця Державної прикордонної служби, незаконно вивозив боєприпаси з району проведення ООС. Як встановило слідство, боєприпаси були вкрадені колишнім прикордонником під час проходження ним служби у 2015-2017 роках, та зберігалися в орендованому ним гаражі у Сєверодонецьку. На спробі вивезення цих боєприпасів і були викриті "перевізники" зброї.

Під час обшуку у службовому автомобілі посадовця СЗР було вилучено майже 6000 патронів калібру 5.45, понад 4000 набоїв калібру 7.62, 4 гранати РПГ-26, 1 ручну протитанкову гранату РПГ-22, 5 уніфікованих запалів ручних гранат, 5 гранат РГД-5 та гранату Ф-1.

Обом фігурантам повідомлено про підозру в незаконному поводженні з бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення можливих покупців боєприпасів та інших осіб, причетних до незаконної схеми.

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У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Луганського гарнізону. Оперативний супровід – працівники Служби безпеки України, залучені до Операції Об’єднаних сил.











Фото: сайт ДБР