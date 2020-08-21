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Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, затримали командира одного з підрозділів Збройних Сил України на розкраданні паливно-мастильних матеріалів військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець, зловживаючи своїм службовим становищем, викрадав паливо-мастильні матеріали військової частини, що дислокується в м. Чугуєві Харківської області. У подальшому він збував паливо цивільним особам.

Під час обшуків на території військової частини слідчими вилучено автомобіль марки Камаз 4310, з якого злито та викрадено дизельне пальне, автомобіль марки Фольксваген ЛТ, яким вивозилося викрадене пальне та дизельне пальне в бочках в кількості більше 2 000 л. Також у гаражі військовослужбовця виявлено предмети, схожі на гранати, підривачі, електродетонатори, міну МОН-50, тротилову шашку, патрони калібру 5,45 мм, ручні димові гранати РДГ-2Б та 200л пально–мастильних матеріалів.

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Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 01

Наразі командира затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у викрадені, привласнені, вимаганні зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК України). Також готується клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 02

Процесуальне керівництво досудовим здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону. Оперативний супровід – відділ Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 03
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 04
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 05
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 06
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 07
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 08
Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ 09
Фото: сайт ГБР

Автор: 

Полтава (555) Харківщина (6054) паливо (892) ЗСУ (7540) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+8
Вообще-то тырить канистры с бензином - это дело прапорщика, а не "командира части"...
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21.08.2020 10:35
+5
Не хотят люди развиваться, меняться к лучшему, все воруют и воруют...
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21.08.2020 10:10
+4
Вот так вдвоем Ермак с Бубочкой ночью канистры с солярой и таскали. А Верещук на шухере стояла
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21.08.2020 11:00
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Не хотят люди развиваться, меняться к лучшему, все воруют и воруют...
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21.08.2020 10:10 Відповісти
Ну, хорошо хоть тут бубочка не виноват)))
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21.08.2020 10:26 Відповісти
а это еще вопрос....))))
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21.08.2020 10:33 Відповісти
Ну, если не он, то Ермак точно. Всё как обычно короче.
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21.08.2020 10:35 Відповісти
Вот так вдвоем Ермак с Бубочкой ночью канистры с солярой и таскали. А Верещук на шухере стояла
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21.08.2020 11:00 Відповісти
2000 литров, в день, неделю, месяц?
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21.08.2020 10:27 Відповісти
Тротиловые шашки, Ф-1, МОН-50... интересные горюче-смазочные материалы
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21.08.2020 10:29 Відповісти
Вообще-то тырить канистры с бензином - это дело прапорщика, а не "командира части"...
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21.08.2020 10:35 Відповісти
шматко прям..а нач столовой мясо и котлеты)обмельячали командиры
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21.08.2020 10:44 Відповісти
Вот и я про то....
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21.08.2020 11:12 Відповісти
Ну то может было раньше,когда ГСМ стоило копейки!!! А теперь когда цена за литр большая...
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21.08.2020 18:06 Відповісти
сколько денюжек...у и барыги спекулянты расхитители капиталестической собственности
можно еще рожок патронов загнать и гусеницу от танка рэкэтирам и жить потом пол года в трех семьях)
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21.08.2020 10:42 Відповісти
Ни звания, ни должности, ни фамилии.
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21.08.2020 10:49 Відповісти
Це державна таємниця.Он дядько поцупив 250гр горілки ото було.
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21.08.2020 11:09 Відповісти
пристрелить нах
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21.08.2020 11:15 Відповісти
92 ОМБр?
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21.08.2020 11:18 Відповісти
Чугуев всегда был враждебно настроен против Украины. Туда приехало много руских идиотов на завод топливной аппаратуры. Жить им нравится здесь, а срать они хотят прямо на дороге как у себя дома.
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21.08.2020 11:46 Відповісти
Пока одни воюют, другие воруют.
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21.08.2020 12:25 Відповісти
Очередной марадёр.
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21.08.2020 15:18 Відповісти
 
 