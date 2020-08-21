Крадіжка 2000 л палива з військової частини в Чугуєві: ДБР затримало командира одного з підрозділів ЗСУ. ФОТОрепортаж

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, затримали командира одного з підрозділів Збройних Сил України на розкраданні паливно-мастильних матеріалів військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовець, зловживаючи своїм службовим становищем, викрадав паливо-мастильні матеріали військової частини, що дислокується в м. Чугуєві Харківської області. У подальшому він збував паливо цивільним особам.



Під час обшуків на території військової частини слідчими вилучено автомобіль марки Камаз 4310, з якого злито та викрадено дизельне пальне, автомобіль марки Фольксваген ЛТ, яким вивозилося викрадене пальне та дизельне пальне в бочках в кількості більше 2 000 л. Також у гаражі військовослужбовця виявлено предмети, схожі на гранати, підривачі, електродетонатори, міну МОН-50, тротилову шашку, патрони калібру 5,45 мм, ручні димові гранати РДГ-2Б та 200л пально–мастильних матеріалів.

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Наразі командира затримано в порядку статті 208 КПК України та вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у викрадені, привласнені, вимаганні зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодінні ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 КК України). Також готується клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У разі доведення вини військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.





Процесуальне керівництво досудовим здійснює військова прокуратура Харківського гарнізону. Оперативний супровід – відділ Головного управління військової контррозвідки Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

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Фото: сайт ГБР