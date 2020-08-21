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Чоловік за допомогою евакуатора викрав "Порше" в іноземця в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Щоб заволодіти "Порше", зловмисник задіяв службу транспортування авто, яка перевезла легковик в інше місце.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У поліцію із заявою звернувся громадянин іншої держави з заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля "Порше". Для відпрацювання повідомлення черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Провівши комплекс оперативно-розшукових дій, правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою, де зникла іномарка. Щоби доставити автомобіль в інше місце, зловмисник викликав службу транспортування авто під виглядом того, що нібито в його машині не працює електрика. Там поліцейські й знайшли транспортний засіб, про що повідомили автовласнику.

Дивіться: На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція. ФОТО

Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, завершено та матеріали з обвинувальним актом передані для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.

Чоловік за допомогою евакуатора викрав Порше в іноземця в Києві, - Нацполіція 01
Чоловік за допомогою евакуатора викрав Порше в іноземця в Києві, - Нацполіція 02
Чоловік за допомогою евакуатора викрав Порше в іноземця в Києві, - Нацполіція 03

Автор: 

Київ (19457) Нацполіція (15163) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+19
Красавчик. А что, эвакуатор документы на авто не спрашивает ?
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21.08.2020 10:56
+10
5 баллов за смекалку
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21.08.2020 10:53
+10
По моему евакуаторщик в доле а сейчас просто ломает комедию. Типо евакуаторщика не заинтересовало бы то что порше почему то нужно было отвезти в какие то *беня в заброшенные гаражи а не на СТО
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21.08.2020 11:19
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5 баллов за смекалку
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21.08.2020 10:53 Відповісти
идея конечно не нова, но на что расчитывал этот "Деточкин" хз, нельзя вот так просто, взять и угнать порше)
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21.08.2020 11:01 Відповісти
рассчитывал что это бляха
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21.08.2020 11:17 Відповісти
какая тут смекалка? вор-егор по кличке жопа, х..й украл и в жопе спрятал!
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21.08.2020 19:00 Відповісти
Два дебила-это сила. Авто совсем "незаметное", ну по селу понтоваться-первый дебил, а другой дебил евакуатрщик: думал что соучастие в преступлении это не о нем. Хотя может думали что они Робин Гуды...
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21.08.2020 19:19 Відповісти
водителю эвакуатора пох какую машину перевозить.и заявки на эвакуацию авто принимает диспетчер этой службы.
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21.08.2020 20:21 Відповісти
Креативненько.
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21.08.2020 10:55 Відповісти
Красавчик. А что, эвакуатор документы на авто не спрашивает ?
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21.08.2020 10:56 Відповісти
Этот момент тоже вызвал недоумение.
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21.08.2020 11:12 Відповісти
По моему евакуаторщик в доле а сейчас просто ломает комедию. Типо евакуаторщика не заинтересовало бы то что порше почему то нужно было отвезти в какие то *беня в заброшенные гаражи а не на СТО
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21.08.2020 11:19 Відповісти
документи в машині, акумулятор сів відкрити не можу
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21.08.2020 11:46 Відповісти
Избиратель Зеленского? . Сообразить трудно?
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21.08.2020 11:55 Відповісти
Ну мне спокойно вскрывали квартиру по вызову без никаких документов.
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21.08.2020 12:03 Відповісти
Отвезти вместо СТО дорогую машину на пустырь, заросший бурьяном, очень логичные действия "хозяина". Вы там все идиоты или через одного?
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21.08.2020 12:12 Відповісти
жартів не розумієш? не писав би ти про шмарклю, подумав би що зебіл, а так спишу, що втомився на кінець тижня
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21.08.2020 14:54 Відповісти
Увидел бабло и у эвакуаторщика глазки закатились
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21.08.2020 11:54 Відповісти
он обязан ?
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21.08.2020 12:42 Відповісти
Чому пишуть "іншої країни"? Це що, державна таємниця з якої країни власник і саме авто?
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21.08.2020 11:02 Відповісти
кацап мабуть
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21.08.2020 11:15 Відповісти
Видать перепутал со своей желтой весьмеркой
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21.08.2020 11:07 Відповісти
З росії мабуть машина, раз не пишуть звідки..
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21.08.2020 11:07 Відповісти
А что, на такой машине очень легко в потоке затеряться...
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21.08.2020 11:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fbMwC-z1L6s Скрябін - Порш пана Мера
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21.08.2020 11:20 Відповісти
Чоловік за допомогою евакуатора викрав "Порше" в іноземця в Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 751
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21.08.2020 11:24 Відповісти
от куда у гражани на левого государства авто
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21.08.2020 11:25 Відповісти
Вкрасти порш, це як угнати електричку.
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21.08.2020 11:31 Відповісти
Губа не дура...
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21.08.2020 12:52 Відповісти
Ну захотілося хлопцю іграшку...
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21.08.2020 12:56 Відповісти
 
 