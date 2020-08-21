Чоловік за допомогою евакуатора викрав "Порше" в іноземця в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Щоб заволодіти "Порше", зловмисник задіяв службу транспортування авто, яка перевезла легковик в інше місце.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У поліцію із заявою звернувся громадянин іншої держави з заявою про викрадення зі стоянки його автомобіля "Порше". Для відпрацювання повідомлення черговий направив на місце події слідчо-оперативну групу.

Провівши комплекс оперативно-розшукових дій, правоохоронці встановили, що до злочину причетний уродженець Чернігівської області, який працював на будівництві поряд зі стоянкою, де зникла іномарка. Щоби доставити автомобіль в інше місце, зловмисник викликав службу транспортування авто під виглядом того, що нібито в його машині не працює електрика. Там поліцейські й знайшли транспортний засіб, про що повідомили автовласнику.

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Наразі досудове розслідування кримінального провадження, розпочате за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, завершено та матеріали з обвинувальним актом передані для розгляду до Дарницького районного суду. Зловмиснику загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення.





