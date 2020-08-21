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Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам "ДНР" з держбюджету України, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам

Контррозвідники Служби безпеки України викрили та припинили функціонування каналу протиправного отримання соціальних виплат з держбюджету, в тому числі учасниками незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства СБУ, мешканка Горлівки за грошову винагороду оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат. Оперативники спецслужби встановили, що фігурантка особисто отримувала на підконтрольній українській владі території незаконно нараховані кошти і доставляла їх на ТОТ Донецької області як через лінію розмежування, так і територію РФ. Оперативники та слідчі СБ України задокументували, що серед замовників "послуги" були учасники незаконних збройних формувань.

Контррозвідники затримали зловмисницю у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині при спробі перетину держкордону. Під час огляду у затриманої виявлено майже 750 тисяч у гривневому еквіваленті, банківські карти, довіреності, чорнові записи та інші документальні матеріали, які підтверджують отримання українських грошей терористами так званої ДНР.

Читайте також: Найманця "ЛНР" затримали на Луганщині: Він оселився поблизу місць дислокації підрозділів ЗСУ, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Наразі жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам ДНР з держбюджету України, - контррозвідка СБУ 01
Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам ДНР з держбюджету України, - контррозвідка СБУ 02
Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам ДНР з держбюджету України, - контррозвідка СБУ 03
Жінка організувала канал незаконних соцвиплат терористам ДНР з держбюджету України, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

виплати (1041) контррозвідка (470) СБУ (12809) Донбас (22355) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+22
Хвате вже цяцькатись! Ця курва вчинила важкий злочин - розкрадання державних коштів і фінансування тероризму.15 років і конфіскація майна!
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21.08.2020 11:48
+14
интересно, а тех кто помогал этой сепарше в Украине дела крутить уже взяли за жопу или только бла,бла, бла....? об этом структура умалчивает .
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21.08.2020 11:56
+3
Расстрелять курву.
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21.08.2020 11:54
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Ну и дура. А я б себе бабло лучше забрал мышибратское
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21.08.2020 11:36 Відповісти
Хвате вже цяцькатись! Ця курва вчинила важкий злочин - розкрадання державних коштів і фінансування тероризму.15 років і конфіскація майна!
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21.08.2020 11:48 Відповісти
Я так понял,она просто получала НАЧИСЛЕННЫЕ деньги и отвозила в ДыНыРы.Так,может,виноват тот,КТО НАЧИСЛЯЛ?
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21.08.2020 12:41 Відповісти
Расстрелять курву.
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21.08.2020 11:54 Відповісти
интересно, а тех кто помогал этой сепарше в Украине дела крутить уже взяли за жопу или только бла,бла, бла....? об этом структура умалчивает .
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21.08.2020 11:56 Відповісти
Без лохматых рук в УТСЗН и ПФ там никак не обошлось
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21.08.2020 12:09 Відповісти
А Пасечник получает пенсию полковника СБУ или уже был суд и запретил???
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21.08.2020 12:14 Відповісти
Ну шо, Звезда Ивановна, допомогалась задротам? Правда зе власть на каких-нибудь заблудившихся грибников обменяет.
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21.08.2020 12:15 Відповісти
Создание террористической группы или террористической организации наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

http://yurist-online.com/uslugi/yuristam/kodeks/013/269.php#:~:text=%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8,-1.&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.
Статья 258-3. Создание террористической группы или ...
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21.08.2020 12:23 Відповісти
А за що її загребли? В кодексі немає формуліровки "та сторона", то вона нічого противоправного не зробила. Просто везла "братанам-малоросам", на ту сторону допомогу від братанів-малоросів, які при владі. І її дії були неприцільні і без всякого умислу - одним словом, "мирні".
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21.08.2020 12:28 Відповісти
Как это вообще возможно? Что за женщина? Как можно что- либо оформить и получать сотни тысячь просто по желанию? Где и кто её подельники в собесах и банках? Тема не раскрыта, схема не установлена. Как всегда бардак и преступники в госслужбе.
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21.08.2020 12:43 Відповісти
так , це т.з "нашi люди" - виплата пенсiй ордловцям не припиняеться вже 6 рiк, цей посередник, щоб не пхатись цiлою кодлою через лiнiю оос..
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21.08.2020 14:31 Відповісти
Платим налоги террористам...
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21.08.2020 14:37 Відповісти
..и дань
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21.08.2020 17:08 Відповісти
Отправить копать окопы.
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21.08.2020 15:23 Відповісти
 
 