В селі Бурти на Київщині відкрили пам’ятник героям Небесної Сотні. ФОТОрепортаж
У селі Бурти Кагарлицького району, що на Київщині, відкрили пам’ятник героям Небесної Сотні. Саме в цьому селі народився найстарший герой Небесної Сотні Іван Наконечний. Він загинув на Майдані у віці 83 років.
Про це розповів у коментарі Цензор.НЕТ учасник Майдану, голова фонду пам'яті Небесної Сотні Андрій Павленко.
"В селі Бурти народився, виріс, у школу ходив найстарший герой Небесної Сотні, капітан першого рангу у відставці Наконечний Іван Максимович. Йому було 83 роки, коли його палицями забили 18 лютого. Його поховали 7 березня", - розповів Павленко.
За його словами, на відкриття пам’ятника приїхали родини героїв Небесної Сотні.
Пам’ятник зроблено з граніту і сталі. Скульптор - Борис Данилюк. Назва проекту - "Розстріляна гідність".
"В пам’ятник вмонтували кулі і гільзи від куль, які були на Майдані. А сам пам’ятник розстріляний справжніми кулями з СВД. З такої гвинтівки вбили того хлопця, що мене собою прикрив - Льоню Полянського", - розповідає Павленко, який є ініціатором встановлення монументу.
Павленко розповідає, що почав ставити пам’ятники героям Небесної Сотні із 2014 року.
"Леонід Полянський, побачивши снайпера, мене собою прикрив і загинув. Я вирішив йому поставити пам’ятний знак на подякую, що врятував життя. І коли я почав вивчати, хто як із Небесної Сотні загинув, то стало ясно, що вони всі зробили таку самопожертву, як Полянський", - розповідає учасник Майдану.
На створення монументів Павленко витратив уже понад мільйон власних коштів.
"У нас в планах й інші міста, але дуже опираються очільники міст і сіл. А самому деякі проєкти не потягнути", - каже Павленко. Він розповідає, що хотів би, щоб влада та громади на місцях самі ініціювали встановлення подібних пам’ятників.
"Це не просто пам’ятник. Це ствердження України в конкретному місці. Тут буде "русского мира" ніколи. Все, тут стверджена Україна. З часів древнього Вавилону і Риму пам’ятник - це обличчя держави… А кожному герою Небесної Сотні на малій батьківщині має стояти пам’ятник", - вважає учасник Майдану.
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