Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
"Це - прихована агітація. Так - не має права діяти президент. Комітет виборців України вказав на це неподобство абсолютно правильно і справедливо. Роздратований президент замість вибачення гаркнув на КВУ. Як би не падав рейтинг його партії, чи його самого - така реакція неприпустима. Це прояв не сили - слабкості", - заявив Гриценко.
Раніше Комітет виборців України (КВУ) заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".
"Серед іншого Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону. Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії "Слуга Народу"", - сказано в заяві КВУ.
Зазначається, що Зеленський проводив виступ на тлі банерів з логотипом "Слуги народу" і написом "Зе!Місцеві", а також у своїх виступах весь час використовував словосполучення "Україна - це ти", що є офіційним виборчим гаслом політичної партії на місцевих виборах 2020 року.
"Крім того, участь в робочій поїздці президента до Запоріжжя взяв Міністр цифрової трансформації України М. Федоров, який під час заходу офіційно представив кандидата від політичної партії "Слуга Народу" на виборах Запорізького міського голови", - сказано в тексті.
Так, за оцінкою КВУ, подібні дії президента і членів Кабінету міністрів України є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції і є зловживанням адмінресурсом.
"Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн", - підкреслили в КВУ.
У відповідь Зеленський заявив: "Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, що не робили ... Нехай "Комітет" побудує цей міст замість мене. Нехай після цього "Комітет" запитає у колишнього президента, якого вони всі дуже люблять, чому завод "Паллада" за 5 або 10 років не отримав жодного контракту", - сказав Зеленський.
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пизспільноти не говорила про досягнення України, усюди було "зубажіння", "пів вареника", "опшори", "роттердам+".
Як вам кацапи вбили те в голову, так і продовжуєте кукурікати. І моніка з тією ж вавкою в голові. Нашо ти тоді, падло, їздиш та стрічки перерізаєш на об`єктах побудованих до тебе? У журнаглістов і так пельки затулені. Але шоу в стилі президента Туркменістана та *****, то святе для малороса.
https://video.twimg.com/ext_tw_video/1296799330691616771/pu/vid/640x352/8RMiEKUV4B3soGM6.mp4 Останнє відео від найвеличнішого баскетболіста позорища *********.
...
Прямое нарушение закона.
Очередное.
А вот ответить на петицию об отставке некогда.
Или нечего сказать.
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
а *********** мона фсё
Я думав він просто клоун.
А себя рекламировать не запрещено....
****, выбрали млять, строитель-шизофреник
да и если текст его ответа дословный то он не быдловат, он быдло 100%-е
ясное дело, что с ним никто не хочет из мировых лидеров встречаться более, смысла ж нет
В греческом зале, в греческом зале...стакана не найдешь....
если кому еще не дошло, то у вас еще почти 4 года есть , что бы это понять
Гордон проговорився про зраду
Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.