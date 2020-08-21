Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Це - прихована агітація. Так - не має права діяти президент. Комітет виборців України вказав на це неподобство абсолютно правильно і справедливо. Роздратований президент замість вибачення гаркнув на КВУ. Як би не падав рейтинг його партії, чи його самого - така реакція неприпустима. Це прояв не сили - слабкості", - заявив Гриценко.







Раніше Комітет виборців України (КВУ) заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".

"Серед іншого Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону. Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії "Слуга Народу"", - сказано в заяві КВУ.

Зазначається, що Зеленський проводив виступ на тлі банерів з логотипом "Слуги народу" і написом "Зе!Місцеві", а також у своїх виступах весь час використовував словосполучення "Україна - це ти", що є офіційним виборчим гаслом політичної партії на місцевих виборах 2020 року.

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"Крім того, участь в робочій поїздці президента до Запоріжжя взяв Міністр цифрової трансформації України М. Федоров, який під час заходу офіційно представив кандидата від політичної партії "Слуга Народу" на виборах Запорізького міського голови", - сказано в тексті.

Так, за оцінкою КВУ, подібні дії президента і членів Кабінету міністрів України є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції і є зловживанням адмінресурсом.

"Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн", - підкреслили в КВУ.

У відповідь Зеленський заявив: "Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, що не робили ... Нехай "Комітет" побудує цей міст замість мене. Нехай після цього "Комітет" запитає у колишнього президента, якого вони всі дуже люблять, чому завод "Паллада" за 5 або 10 років не отримав жодного контракту", - сказав Зеленський.