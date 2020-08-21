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Новини Фото Місцеві вибори-2020
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Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Це - прихована агітація. Так - не має права діяти президент. Комітет виборців України вказав на це неподобство абсолютно правильно і справедливо. Роздратований президент замість вибачення гаркнув на КВУ. Як би не падав рейтинг його партії, чи його самого - така реакція неприпустима. Це прояв не сили - слабкості", - заявив Гриценко.

Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти 01
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти 02
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти 03

Раніше Комітет виборців України (КВУ) заявив, що президент України Володимир Зеленський використовує свої службові поїздки в регіони країни для агітації за політичну партію "Слуга народу".

"Серед іншого Зеленський фактично проводив приховану політичну агітацію під час поїздок до Запоріжжя та Херсону. Так, 19 серпня під час робочої поїздки В. Зеленського до Запоріжжя та 20 серпня під час поїздки до Херсону на сцені, де виступав президент, були наявні матеріали із ознаками агітаційних, розміщені на користь політичної партії "Слуга Народу"", - сказано в заяві КВУ.

Зазначається, що Зеленський проводив виступ на тлі банерів з логотипом "Слуги народу" і написом "Зе!Місцеві", а також у своїх виступах весь час використовував словосполучення "Україна - це ти", що є офіційним виборчим гаслом політичної партії на місцевих виборах 2020 року.

Також дивіться: Напередодні візиту Зеленського на Миколаївщину там із пожежної машини клеїли борди "Слуги народу", - ЗМІ. ВIДЕО

"Крім того, участь в робочій поїздці президента до Запоріжжя взяв Міністр цифрової трансформації України М. Федоров, який під час заходу офіційно представив кандидата від політичної партії "Слуга Народу" на виборах Запорізького міського голови", - сказано в тексті.

Так, за оцінкою КВУ, подібні дії президента і членів Кабінету міністрів України є проявом використання службових повноважень в політичних цілях, мають ознаки політичної корупції і є зловживанням адмінресурсом.

"Враховуючи, що фінансування робочих поїздок президента здійснюється за бюджетні кошти, такі дії також можна розцінювати як прояв прихованої агітації за кошти платників податків. За даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів в середньому один регіональний переліт президента коштує близько 250 тис. грн", - підкреслили в КВУ.

У відповідь Зеленський заявив: "Я працюю на державу Україна. Я сьогодні приїхав, ми вирішили багато питань. Я не знаю, до чого тут символіка до мосту, що не робили ... Нехай "Комітет" побудує цей міст замість мене. Нехай після цього "Комітет" запитає у колишнього президента, якого вони всі дуже люблять, чому завод "Паллада" за 5 або 10 років не отримав жодного контракту", - сказав Зеленський.

Автор: 

агітація (201) Гриценко Анатолій (388) Зеленський Володимир (23803) КВУ (135) місцеві вибори (1366)


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Топ коментарі
+34
Грицик, не тупи. Цього шльоцика до влади привів ти, отож катайся по паркету на капцях-кроликах.))
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21.08.2020 16:16
+29
А Зеленський хіба президент?
Я думав він просто клоун.
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 7771
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21.08.2020 16:25
+27
У нього така відвічна тактика - перед виборами виповзати з-під жінчиної спідниці і критикувати чинну владу.
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21.08.2020 16:18
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Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 9671
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21.08.2020 16:15 Відповісти
Зеленський не вміє досягати результатів і не вміє працювати держчиновником, тому його відправили робити те що він вміє - з агітконцертами по Україні!
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21.08.2020 16:35 Відповісти
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 6667
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21.08.2020 17:12 Відповісти
Как при чем? Он же мост построил (хотя в жизни и собачьей будки не построил).
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21.08.2020 18:13 Відповісти
Мда... если даже Гриценко перестал лизать жопу... Вова, это фиаско, Вова!
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21.08.2020 16:16 Відповісти
У нього така відвічна тактика - перед виборами виповзати з-під жінчиної спідниці і критикувати чинну владу.
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21.08.2020 16:18 Відповісти
Типа Мостовая разрешает проветриться "настоящему полковнику".
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Против бубочки, а не против пасынка.
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21.08.2020 16:34 Відповісти
ему батон вовремя не закинули, скоро снова всё утихнет.
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Грицик, не тупи. Цього шльоцика до влади привів ти, отож катайся по паркету на капцях-кроликах.))
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21.08.2020 16:16 Відповісти
Ну що за бздури ти несеш?...Шльоцека привели до влади сімдесят три відсотки довбодовбів,а Гриценко навіть три відсотки не набрав...Не було б шльоцека - був би Гриценко в Раді,це вже точно...Йому ще Щокастий,розрекламований Хєрдоном підісрав...і все для того,щоб такі як ти процвітали в більшості...
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21.08.2020 18:05 Відповісти
Гриценко, научи его шахматные фигурки двигать, ты так на рекламе чувственно это делал...
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21.08.2020 22:18 Відповісти
А кто , кто президент ???
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21.08.2020 16:17 Відповісти
Ню-ню.........
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21.08.2020 16:18 Відповісти
Ходячая антиреклама. Если будете в толпе, не за будьте крикнуть три раза Уходи! Вас поддержат
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Тю.... це така добра традиційна муйня, бо ці довбні думають що це працює))
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 5520
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Там есть реклама ЕС, дятел?
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21.08.2020 16:27 Відповісти
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 7646
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21.08.2020 16:28 Відповісти
VIP камеру в сизо, которые построил Малюська.
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21.08.2020 16:37 Відповісти
довбні думали, що це для піару (тому моніка і швендяє туди-сюди). Але Порошенко відкривав нові об`єкти, бо жодна тварина з медіапизспільноти не говорила про досягнення України, усюди було "зубажіння", "пів вареника", "опшори", "роттердам+".

Як вам кацапи вбили те в голову, так і продовжуєте кукурікати. І моніка з тією ж вавкою в голові. Нашо ти тоді, падло, їздиш та стрічки перерізаєш на об`єктах побудованих до тебе? У журнаглістов і так пельки затулені. Але шоу в стилі президента Туркменістана та *****, то святе для малороса.

https://video.twimg.com/ext_tw_video/1296799330691616771/pu/vid/640x352/8RMiEKUV4B3soGM6.mp4 Останнє відео від найвеличнішого баскетболіста позорища *********.

Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 3844
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21.08.2020 16:46 Відповісти
Коли відкривають великі новобудови,я не проти перерізання стрічок.Хай хоч і голяка там бігають.Але коли з коронавірусного фонду з 64 млрд,4 йде на медицину,а рештки-мєнтам і на дороги.... ДЕ ДОРОГИ ????
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21.08.2020 18:12 Відповісти
марадерина грыц завыл
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Мадам Грицацуева была жестоко обманута женихом-прохрдимцем.
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Та ну! Мадам Грицацуэва с полного и абсолютно бездарного авркетного адьютанта "сделала" целого Министра Обороны и распродала половину запаса вооружения Украины через Грузию на пару с Ющем и Михо... Зря Вы о не й так! Она в 100 раз умнее и амбициознее своего подюпочного протеже...
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21.08.2020 16:32 Відповісти
та ясен пень ))) а чего б он еще там мотался? ))))
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 153

...
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21.08.2020 16:20 Відповісти
Все имеют право увидеть какой он κρετιн.
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21.08.2020 16:22 Відповісти
Крεтіни це не побачать.
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21.08.2020 16:42 Відповісти
Это не скрытая, а ОТКРЫТАЯ агитация. Все обклеено "Зе місцеві ( вибори )".
Прямое нарушение закона.
Очередное.
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21.08.2020 16:23 Відповісти
Оно опять нарушило закон.
А вот ответить на петицию об отставке некогда.
Или нечего сказать.
https://petition.president.gov.ua/petition/100754
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21.08.2020 16:28 Відповісти
какая отставка, его теперь сраной метлой хрен выгонишь.
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21.08.2020 20:08 Відповісти
ну,так то Президент не имеет права
а *********** мона фсё
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21.08.2020 16:30 Відповісти
Да пусть ездит . Это не агитация , это падение рейтинга . Людям надо увидеть свою живую ошибку .
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21.08.2020 16:24 Відповісти
Ой да ладно, а как Петя устроил тур по всем городам перед выборами.
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21.08.2020 16:25 Відповісти
А Зеленський хіба президент?
Я думав він просто клоун.
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 7771
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Люди маску на лице носят, а не понятно что прикрывают
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21.08.2020 16:44 Відповісти
Це навіть козлу в зоопарку вже зрозуміло.
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21.08.2020 18:17 Відповісти
Та фіг там.
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21.08.2020 18:33 Відповісти
А що були ще якісь сумніви?
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21.08.2020 18:19 Відповісти
Гриценко о поездках Зеленского в регионы: Это - скрытая агитация. Президент не имеет права так действовать - Цензор.НЕТ 3760
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21.08.2020 16:25 Відповісти
Анатолий Степанович может все проще-мотается по стране-что бы не отвечать,на "неудобные" вопросы.
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21.08.2020 16:27 Відповісти
та мало ли шо там той гриценко молоть будет. щас его цензоровский толмач появиться и толково обьяснит, шо и к чему. без толмача - грицацуев просто никто! )
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21.08.2020 16:28 Відповісти
так же все равно что будет молоть этот путешественник... поехал на Николаевщину на велосипеде... если в следующий раз из за этого клоуна будут голосовать лишь бы кто а не зеленский готов проголосовать за Егора Крутоголова с Дизель ШОУ
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21.08.2020 16:33 Відповісти
??? А что он говорил про Томос-Тур? Или тогда это небыло рекламой?? ))
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21.08.2020 16:28 Відповісти
А на том туре была символика партии "Европейская солидарность"?? Так отож...а осел везде по логотипом партейтеки "слуги уродов" вещает....
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Он рекламировал себя, выборы были не партии а президента.
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21.08.2020 16:40 Відповісти
А осел рекламирует свою партию.... что между прочим прямо запрещено Законом....
А себя рекламировать не запрещено....
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21.08.2020 17:06 Відповісти
А от Петька то вже поїздив. Але ж то таке.
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21.08.2020 16:30 Відповісти
Та 73% те подобається, бо у них є президент листоноша, президент блазень, президент шоу. А на шо ще президент потрібен? От коли з їдлом будуть проблеми вони його зненавидять люто.
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21.08.2020 16:31 Відповісти
Гриценко про поїздки Зеленського в регіони: Це - прихована агітація. Президент не має права так діяти - Цензор.НЕТ 8722
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21.08.2020 16:33 Відповісти
То в баскетбол играет,то посылочку отправляет,то огурчик мнёт,то книжечку выбирает...Мечта,а не през....Бердымухамедов-2
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21.08.2020 16:33 Відповісти
Я вітаю кожну поїздку ЗЕгенерата в регіони. Народ має власними очима побачити який він дурний та недолугий без гриму і софітів 95 кварталу. В поїздках блазень вимушений "говорити не по писаному" і "дурість його видно кожному". Нехай катається наостанок під аплодисменти лупатої Мендель...
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21.08.2020 16:36 Відповісти
да у него реально комплексный страх перед Порошенко... он ведь везде де может его вспоминает и ровняет с собой. И видать в душе сравнение пока не в его же пользу ибо пригорает ему постоянно.
****, выбрали млять, строитель-шизофреник
да и если текст его ответа дословный то он не быдловат, он быдло 100%-е
ясное дело, что с ним никто не хочет из мировых лидеров встречаться более, смысла ж нет
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21.08.2020 16:42 Відповісти
ой дратути грицацуля появився ти де був на море в кирилловке?/
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21.08.2020 16:42 Відповісти
Верни первую леди!
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21.08.2020 16:45 Відповісти
Ждём комментарий, вышедшего из запоя, не состоявшегося министра обороны команды Гриценко - Апаршина......
В греческом зале, в греческом зале...стакана не найдешь....
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21.08.2020 16:47 Відповісти
Зовсім не прихована, а абсолютно відкрита агітація з боку зеленського. Він не боїться, бо не чекає за це порушення якихось доган. В Україні панує зелений більшовизм.
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21.08.2020 16:52 Відповісти
так уже всем понятно что зебаран , типчный поц и 3.14дар))))
если кому еще не дошло, то у вас еще почти 4 года есть , что бы это понять
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21.08.2020 17:08 Відповісти
Гриценко прав , но на местных ничего не светит СН . Там Оппа за Жопу в лидерах . ЕС и Петушарий .
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21.08.2020 17:15 Відповісти
Это было, есть и будет всегда и во все времена. Зеля тут не первооткрыватель.
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21.08.2020 17:36 Відповісти
Не могу согласиться с гриценко, вы сильно его переоцениваете, неужели блазень такой невьи.еный, что соблазнит весь электорат, или жендин, или мужи..., ,наоборот пусть народ посмотрит, за кого, или за что он отдал часть своей жизни, может станет стыдно и будет каяться и грызть локти.
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21.08.2020 17:38 Відповісти


Гордон проговорився про зраду

Гордон про зраду шмарклi та дерьмака - https://youtu.be/qcPpPqtX7vs на https://www.youtube.com/watch?v=qcPpPqtX7vs&t=233s 3:53 хвилинi
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21.08.2020 17:53 Відповісти
https://prm.ua/koshel-pro-peredviborchu-agitatsiyu-zelenskogo-v-usomu-sviti-tse-nazivayetsya-politichnoyu-koruptsiyeyu/ "Зеленський під час робочих поїздок по містах України використовує адмінресурс для передвиборчої агітації за партію Слуга народу" - вчергове звинуватив Президента у політичній корупції чинний голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
"Реакція президента на нашу заяву для мене була, м'яко кажучи, дивною і надзвичайно емоційною. Тобто дослівно глава держави сказав, що він будує мости. І сказав, що Комітет виборців України може також будувати міст. Для мене це такий дивний випад. Тобто він не спростував факти адмінресурсу, факти агітації, а він просто порадив нам будувати мости. Ми сьогодні звернулися до нього. Ми сказали, що це не компетенція громадських організацій - будувати мости. До речі, як і не компетенція глави держави. Адже повноваження президента чітко виписані", - сказав голова КВУ.
Кошель також наголосив, що під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і Миколаєва президент Зеленський займався передвиборчою агітацією.
"Що стосується агітації та використання адміністративного ресурсу. Ми маємо низки ознак, що глава держави і міністр цифрової трансформації пан Федоров використовували адміністративний ресурс, зокрема, під час робочих візитів до Запоріжжя, Херсона і сьогодні до Миколаєва. Оскільки ми як платники податків оплачуємо кошти до бюджету, з якого фінансувалися і візити, і пересування літаком, і державна охорона, і перебування, проживання величезної команди, - і в цей самий час робочі години часу використовуються для агітації за політичну партію. Тобто використання символіки, використання логотипів, використання згадувань про членів команди. Перше офіційне повідомлення про те, хто буде балотуватися від партії "Слуга народу" на місцевих виборах, лунає саме на цих заходах. Тобто класичні передвиборчі засоби. В усьому світі це називається лише одним словом - "політична корупція". Україна використовує традиційну пострадянську термінологію - це термінологія "адміністративний ресурс", - зазначи голова КВУ.
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21.08.2020 22:32 Відповісти
Кто-нибудь объясните Вове, что Украина это не 95 квартал.
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22.08.2020 01:19 Відповісти
Вона зовсім не прихована, а відкрита (нагла).
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22.08.2020 01:20 Відповісти
 
 