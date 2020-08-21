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Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові. ФОТОрепортаж

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти-першокурсники урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Цього року серед абітурієнтів в Академію був великий конкурс. Серед першокурсників є люди з бойовим досвідом, які вже захищали Україну на Донбасі. Але більшість - вчорашні школярі та ліцеїсти.

"Позаду у них інтенсивний та насичений курс первинної військово-професійної підготовки, за час якого першокурсники здобули базові вміння й навички, необхідні для подальшої служби й навчання, познайомились один з одним, зі своїми командирами та наставниками, стали злагодженим військовим колективом. Віднині вони – моноліт, якому ніщо не стане на заваді на шляху до офіцерських погонів", - зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Зазвичай першокурсники складають присягу в присутності батьків. Цього року через карантинні обмеження довелося змінити формат урочистостей.

"Замість батьків напутні слова першокурсникам сказали священники. Вони і благословили, і окропили святою водою молоде поповнення Академії на гарне навчання та подальшу легку службу", - повідомили в пресслужбі.

Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 01
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 02
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 03
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 04
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 05
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 06
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 07
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 08
Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові 09

Автор: 

присяга (98) курсанти (132)


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Топ коментарі
+11
Вот сюда бы приехать Верховному Главнокомандующему, на худой конец Шмыголю, напутствие дать начинающим курсантам и будущим офицерам, а не видосики с баскетболом постить
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21.08.2020 17:07
+6
Клоуну стыдно и дискомфортно показываться на глаза нашим воинам... Презрение и гадливость в их глазах - слишком тяжёлое для него испытание.... Боже, Храни наших воинов - защитников!
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21.08.2020 17:46
+5
Ось Вона Гордiсть Украiнськой Нацii!
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21.08.2020 18:49
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Вот сюда бы приехать Верховному Главнокомандующему, на худой конец Шмыголю, напутствие дать начинающим курсантам и будущим офицерам, а не видосики с баскетболом постить
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21.08.2020 17:07 Відповісти
Клоуну стыдно и дискомфортно показываться на глаза нашим воинам... Презрение и гадливость в их глазах - слишком тяжёлое для него испытание.... Боже, Храни наших воинов - защитников!
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21.08.2020 17:46 Відповісти
Так был же неделю назад на передовой в ООС. Запедроты тут на ЦН тоннами зрадные кирпичи откладывали, пиар мол и все такое. Соевым сектантам не угодишь... А где, кстати, кучерявый Педро? Почему лидера самой-пресамой проукраинской партии не было сегодня во Львове?
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21.08.2020 18:32 Відповісти
Тимчасово, в президента грається людина з ментальним розвитком 5 річної дитини.
А Порошенко, дійсно, є лідером України.
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21.08.2020 22:08 Відповісти
Уважно пишіть свої пости і не робіть граматичних помилок. В передостанньому слові вашого посту перша літера "п", а не "л".
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21.08.2020 22:14 Відповісти
вам би до лікаря.
у вас симптом лобної частки.
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21.08.2020 22:17 Відповісти
Сумуєте сам в палаті? Лягайте спати мерщій.
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21.08.2020 22:24 Відповісти
ще раз підтвердили.
вам до нейрохірурга.
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21.08.2020 22:28 Відповісти
Це все добре. А медбрат в курсі, що ви добралися до комп'ютера в ординаторській, начепили білий халат і роздаєте направлення?
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21.08.2020 22:46 Відповісти
як воно буде дивитися в очі воїнам, коли воно 4 рази відкосило від армії?
злочин не має терміну давнини.
Судити паяца будуть.
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21.08.2020 22:10 Відповісти
Ось Вона Гордiсть Украiнськой Нацii!
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21.08.2020 18:49 Відповісти
 
 