Курсанти-першокурсники Національної Академії сухопутних військ склали присягу на вірність українському народові. ФОТОрепортаж

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного курсанти-першокурсники урочисто склали Військову присягу на вірність українському народові.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Цього року серед абітурієнтів в Академію був великий конкурс. Серед першокурсників є люди з бойовим досвідом, які вже захищали Україну на Донбасі. Але більшість - вчорашні школярі та ліцеїсти.

"Позаду у них інтенсивний та насичений курс первинної військово-професійної підготовки, за час якого першокурсники здобули базові вміння й навички, необхідні для подальшої служби й навчання, познайомились один з одним, зі своїми командирами та наставниками, стали злагодженим військовим колективом. Віднині вони – моноліт, якому ніщо не стане на заваді на шляху до офіцерських погонів", - зазначив начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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Зазвичай першокурсники складають присягу в присутності батьків. Цього року через карантинні обмеження довелося змінити формат урочистостей.

"Замість батьків напутні слова першокурсникам сказали священники. Вони і благословили, і окропили святою водою молоде поповнення Академії на гарне навчання та подальшу легку службу", - повідомили в пресслужбі.

















