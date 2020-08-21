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Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція. ФОТО

Жителі столиці організували виробництво миючих засобів, що містять соляну кислоту, і їхній продаж через свій інтернет-магазин. Соляна кислота - це прекурсор, і на таке виробництво потрібна ліцензія. Фігурантам загрожує до 3 років в'язниці.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє громадян виготовляли і продавали на власному інтернет-сайті миючі засоби, в яких містилася соляна кислота. Ця речовина, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є у списку "прекурсорів", щодо яких встановлюються заходи контролю. Однак ліцензії на таке виробництво фігуранти не мали", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вилучили на виробництві понад 10 тонн побутової хімії.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) КК. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція 01

Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція 02

Автор: 

Нацполіція (15163) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+9
Вот к чему приводит формальный подход.Наркоманам кислота на блюдечке с голубой каёмочкой ,а производителям моющих средств- тюрьма!Хорошая поддержка бизнеса со стороны безобразных вертухаев.Прекурсоры -источник обогащения мудозвонов из силовых структур.
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21.08.2020 18:30
+7
Повезло что с говна наркотики не делают, а то б и спать запретили. Соляная кислота запрещена ложились.
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21.08.2020 18:30
+7
Ацетон из за этих наркош запретили...нормальные растворители исчезли из продажи...бред..
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21.08.2020 18:33
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не платили ..киберполиции.
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21.08.2020 18:25 Відповісти
А які умови для такого виробництва в ЄС?
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21.08.2020 18:26 Відповісти
Ну че за фигня, с соляной кислотой. Вот нет, чтобы сделать с метамфетамином, ну или с тетрагидроканабинолом хотя бы.
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21.08.2020 18:26 Відповісти
Вот к чему приводит формальный подход.Наркоманам кислота на блюдечке с голубой каёмочкой ,а производителям моющих средств- тюрьма!Хорошая поддержка бизнеса со стороны безобразных вертухаев.Прекурсоры -источник обогащения мудозвонов из силовых структур.
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21.08.2020 18:30 Відповісти
Ображаєш владу, яку ти нам обрав? Де твоя совість?
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21.08.2020 18:36 Відповісти
Я не ображаю,а констатирую.Одни на индивидуальных масках миллионы пытаются заработать,другие чуть не генералы,тянут оружие из ООС,третьи полканы горючку распродают тоннами,четвёртые уголовные дела продают.Конца -краю не видно грабежу Украинцев.Каждый хочет наш кусок масла на свой кусок хлеба намазать.Предатели они.Нет на них неотвратимой управы.Как при совке.Если с работы сегодня ничего не украл ,жена жрать не даст.
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21.08.2020 18:43 Відповісти
Так чого ви за них проголосували?
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21.08.2020 18:52 Відповісти
Я голосовал за Президента,а не за генералов и вертухаев.Этих -только могила исправит.Очень трудно подобрать не мздоимцев.Вот солдаты спёрли военного имущества на десятки тысяч.Это тоже Зе виноват?.У него даже в СН две трети -отъявленные воры.А у маргиналов - вообще 100%.Не бывает идеальных людей.Важно,чтобы добро преобладало!Вот Богдан.Оказывается ,он неявный латифундист.Его влияние на СН гораздо больше ,чем Зеленского ,причём сейчас.А селяне из-за его позиции по миру пойдут.Поэтому ,я считаю Зеленскому надо Раду разогнать.И вообще сделать выборы от села до РАды и Президента каждые 2 года.Для украинцев это будет намного дешевле,чем терпеть Лукашенков и воров.
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21.08.2020 19:20 Відповісти
Да вы романтик батенька . Скажу одно . Мудрый человек - может признавать свои ошибки. Остальные - будут лить воду за все хорошее и против всего плохого. Скажу одно,- полтора года назад предупреждали, - "думай те". Вот и большинство и подумало , но только не головой ☝🏻☝🏻☝🏻
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21.08.2020 19:56 Відповісти
Повезло что с говна наркотики не делают, а то б и спать запретили. Соляная кислота запрещена ложились.
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21.08.2020 18:30 Відповісти
Гадить не заборонили б. Але б змусили оформити ліцензію, вести облік виданого на гора продукту і здавати його в установленому порядку у відповідні державні органи
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21.08.2020 19:12 Відповісти
"Кто сдайот прадукт втарічьний, тот сєксуєцца атлічьна" (с)
Войнович "Москва-2042"

Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція - Цензор.НЕТ 4304
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21.08.2020 21:52 Відповісти
****, та поставити автомати з тими прекурсорами, десь за городом, обнести ту територію по периметру рабицею під током, і продавати туда бажаючим абонементи на місяць.
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21.08.2020 18:33 Відповісти
Так вода теж прекурсор, але заборонити поки що не можуть.
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21.08.2020 18:39 Відповісти
Ти про яку?
Дідідрогена моноoксід, чи про D₂H ?
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21.08.2020 19:01 Відповісти
Я про звичайну H₂O. Без неї ніяких наркотиків не зробиш.
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21.08.2020 19:15 Відповісти
Вода - самый страшный прекурсор. 100%
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21.08.2020 19:46 Відповісти
Ацетон из за этих наркош запретили...нормальные растворители исчезли из продажи...бред..
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21.08.2020 18:33 Відповісти
На чистому морфії люди жили до глибокої старості і творили, а зараз за рік на ;крокодилі; згорають.
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21.08.2020 18:36 Відповісти
Ацетон может и запретили, только не для всех этот запрет.
Отгадайте ребус, где в Киеве ацетон можно купить в розницу в 1л стекляных бутылках с надписью Ацтон хч?
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21.08.2020 19:48 Відповісти
как шпиёну чуть ли не с паролем приходится и его и кислоту покупать на рынке . перестанет один дед на весь рынок продавать и усё . ни хром ободрать . ни меднение сделать . скоро и петрушку запретят как у кацапов .
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21.08.2020 21:45 Відповісти
Уявляю як вставляє соляна кислота.
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21.08.2020 18:35 Відповісти
Замечательно вставляет, слизистую при вдыхании при концентрации выше 60% убивает на раз.
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21.08.2020 18:50 Відповісти
не до понял . бывает соляная кислота с концентрацией свыше 36 % ? чё то вы ошиблись .
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21.08.2020 21:41 Відповісти
біжіть по нобеля, скрепи..
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21.08.2020 22:13 Відповісти
Ошибся, давно дела с ней не имел уже. Прошу прощения.
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25.08.2020 00:45 Відповісти
Вода теж вставляє.🐸
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21.08.2020 18:58 Відповісти
Особливо, коли розвести її спиртом....)
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21.08.2020 19:30 Відповісти
В желудочном соке около 0.5%
То есть в небольших количествах не ядовитая ни разу.
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21.08.2020 19:13 Відповісти
Знав одну людину років десять тому . Випив замість горілки - стопку якоїсь кислоти . Померав в лікарні , важко цілий тиждень - і весь цей час був при свідомості .
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21.08.2020 19:48 Відповісти
Якась дурня, в "туалетне каченя" теж є солянка, і багато де ще, то давайте засудимо SC Johnson.
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21.08.2020 18:35 Відповісти
у Джонсонов лицензия есть а у этих бариг нету.
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21.08.2020 18:39 Відповісти
т.е если б была какая-то лицензия - то с остальным всем... б было нормально???
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21.08.2020 18:50 Відповісти
Именно так...
Заплати бабло державе...и державе становится сразу плевать...на прекурсоры и наркош..
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21.08.2020 18:57 Відповісти
Мєнти позорні не дають нормальним людям працювати. Тупо розводять трудях на бабло
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21.08.2020 18:52 Відповісти
Канистрочки на фото , не такие , как у меня в ванной моющее для стиральной машины . )) . Покупаю известную немецкую марку в жидкости уже второй раз и очень ею доволен . По стоимости - в два раза дешевле , чем в маркете , а отстирывает не хуже , чем порошки самых известных брендов . ( Проверял специально ) . )) Порошки обходятся ещё дороже .
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21.08.2020 19:35 Відповісти
******* со своими прекурсорами,марганцовка-прекурсор,ацетон-прекурсор, соляная кислота-прекурсор.Теперь вместо них продают аналоги в 10 раз дороже,чего ради?Свиньи все равно грязь находят,а мы башляем.Как-то раз зашел в аптеку,а там шмон,попросили быть понятым.Нашли-угадайте-пятерчатку,она же пенталгин,им еще моя бабушка зубы типа лечила.Так им,оказывается, тоже догоняются.А аналог- импортный,стоит в десятки(!) раз дороже.По мне,так пусть травятся,дело добровольное,никто силой не заставляет.
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21.08.2020 19:50 Відповісти
Цей прекурсор визначлили по заведенню в Афганістан соляної кислоти в товарних цистернах і думали, що за допомогої її добувають там з опіуму героїн. Хоч до наркоти вона має ж таке відношення як курячий білок до "китайського білка".
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21.08.2020 19:57 Відповісти
Хто користується "Туалетним каченям", знайте, - можете загриміть на 3 (три) роки за наркотичний прекурсор у його складі.
"Туалетне каченя" містить 15% соляної кислоти.
Більше того, - шлунковий сік по факту є слабким розчином соляної кислоти.
Так шо, можна будь-кого хапати на вулиці, - за використання прекурсора у власному шлунку...
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21.08.2020 21:39 Відповісти
Усе в украине устали от дурака. ДУРАК И ПРЕДАТЕДЬ УХАДЗИ, МРАЗЬ.
Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.
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21.08.2020 22:21 Відповісти
 
 