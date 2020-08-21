Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція. ФОТО
Жителі столиці організували виробництво миючих засобів, що містять соляну кислоту, і їхній продаж через свій інтернет-магазин. Соляна кислота - це прекурсор, і на таке виробництво потрібна ліцензія. Фігурантам загрожує до 3 років в'язниці.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє громадян виготовляли і продавали на власному інтернет-сайті миючі засоби, в яких містилася соляна кислота. Ця речовина, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є у списку "прекурсорів", щодо яких встановлюються заходи контролю. Однак ліцензії на таке виробництво фігуранти не мали", - сказано в повідомленні.
Поліцейські вилучили на виробництві понад 10 тонн побутової хімії.
Справу розслідують за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) КК. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.
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Войнович "Москва-2042"
Дідідрогена моноoксід, чи про D₂H ?
Отгадайте ребус, где в Киеве ацетон можно купить в розницу в 1л стекляных бутылках с надписью Ацтон хч?
То есть в небольших количествах не ядовитая ни разу.
Заплати бабло державе...и державе становится сразу плевать...на прекурсоры и наркош..
"Туалетне каченя" містить 15% соляної кислоти.
Більше того, - шлунковий сік по факту є слабким розчином соляної кислоти.
Так шо, можна будь-кого хапати на вулиці, - за використання прекурсора у власному шлунку...
Предатель управляемый из макцквы УХАДИ.
Зебил - янукович-2, выносим наъ. Дурака уже и кураторы-чекисты на виселицу ведут. Правильно управиться максимально сжато.Зебил подписывает законы, которые ему в мацкве пишут. Ну это вообще.
СНБО ввело диверсанта, проходившего учения на кацапской фирме в украине уруского.