Двоє киян виготовляли і продавали миючі засоби з соляною кислотою, - поліція. ФОТО

Жителі столиці організували виробництво миючих засобів, що містять соляну кислоту, і їхній продаж через свій інтернет-магазин. Соляна кислота - це прекурсор, і на таке виробництво потрібна ліцензія. Фігурантам загрожує до 3 років в'язниці.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє громадян виготовляли і продавали на власному інтернет-сайті миючі засоби, в яких містилася соляна кислота. Ця речовина, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" є у списку "прекурсорів", щодо яких встановлюються заходи контролю. Однак ліцензії на таке виробництво фігуранти не мали", - сказано в повідомленні.

Поліцейські вилучили на виробництві понад 10 тонн побутової хімії.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів) КК. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 3 років.

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