Фанати "Динамо" прорвалися на матч з "Олімпіком" - палили фаєри і скандували "Суркіси - ганьба Динамо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві фанати ФК "Динамо" прорвалися на матч чемпіонату України "Олімпік" - "Динамо", який мав проводитися без глядачів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Таким чином фанати вирішили висловити власникам клубу - братам Суркісам невдоволення призначенням головним тренером "Динамо" екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.
Уболівальники скандували тематичні гасла і палили фаєри.
Потім присутніх зі стадіону вивели співробітники поліції.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Динамо фактично вже не існує.
Лишились самі фанати.
і якими трофеями може похизуватись ваш клюб ?
Я про останні 5 років питаю.
Не можна ?
Не бачу характеру в команді. А шкода. Колись за них вболівала.
Це був своєрідний копняк.
навряд.
Щось вигравало ?
Для українського дворового футболу це клуб. Але на найвищому європейському рівні - слабка команда.
Певно, фанати теж бабушкі і любітєль регбі, і у сокері ніфіга не петрають
пс. для совоквих пердунів Динамо нормально грає.
там зазначено - в її розквіті.
Там ще нову форму ДК представили.
Чорті-що ... Якісь смужки.
бывший тренер шахтера
Берлускони на каком-то этапе потерял былой интерес к "Милану" и успехи клубы значительно поблекли, но чтобы молодые фаны "россо-нери" скандировали : "Берлускони - позор "Милана" - это было бы за пределами здравого смысла.
Что же касается назначения Луческу, то на, мой взгляд, нужно дать ему поработать, тренер он опытный, может быть болельщики останутся довольны его работой.
для розвитку виду спорту"Біг по пеньках"...
Суркіси не кремляді.
Просто злодійня,котра спи..дила стільки,що може вкладати "в понти" -у спортивний клуб..
Кто то плохо слышит?
Це хто ?