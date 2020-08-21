Фанати "Динамо" прорвалися на матч з "Олімпіком" - палили фаєри і скандували "Суркіси - ганьба Динамо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві фанати ФК "Динамо" прорвалися на матч чемпіонату України "Олімпік" - "Динамо", який мав проводитися без глядачів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Таким чином фанати вирішили висловити власникам клубу - братам Суркісам невдоволення призначенням головним тренером "Динамо" екстренера "Шахтаря" Мірчі Луческу.







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Уболівальники скандували тематичні гасла і палили фаєри.

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Потім присутніх зі стадіону вивели співробітники поліції.







Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ