"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську люди утворили живий ланцюг завдовжки близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили щодо мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруська служба "Радіо Свобода" і TUT.BY.

"Ланцюг покаяння" символічно простягається від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на Окрестина, куди звозили затриманих.

Люди тримають у руках біло-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм.

TUT.BY повідомляє, що в багатьох місцях до учасників підходять правоохоронці і просять розійтися, попереджаючи, що проти них можуть порушити адміністративні провадження.

Одночасно на проспекті Незалежності рухається колона прихильників Олексанра Лукашенка з діючими державними прапорами.





Демонстрації тривають і в низці інших міст.