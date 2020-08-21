"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Мінську люди утворили живий ланцюг завдовжки близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили щодо мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруська служба "Радіо Свобода" і TUT.BY.
"Ланцюг покаяння" символічно простягається від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на Окрестина, куди звозили затриманих.
Люди тримають у руках біло-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм.
TUT.BY повідомляє, що в багатьох місцях до учасників підходять правоохоронці і просять розійтися, попереджаючи, що проти них можуть порушити адміністративні провадження.
Одночасно на проспекті Незалежності рухається колона прихильників Олексанра Лукашенка з діючими державними прапорами.
Демонстрації тривають і в низці інших міст.
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я помню у нас Беркут каялся на коленях - тогда белорусы в своем большинстве этого не одобрили..
мол нельзя так с правоохранителями..
24.02.2014, Украина | Бойцы львовского «Беркута» просят прощения за участие в действиях против «Евромайдана» в Киеве.
Апошні год там проста ў ахоўнай зоне працуе "рэстаран на касцях", пабудаваны насуперак правілам ледзьве не з асабістага дазволу Лукашэнкі. Па дызайне пабудовы рэстарану нечым нагадваюць пабудовы гітлераўскіх канцлагераў. У аздабленні - акультныя элементы. Спачатку хацелі назваць са здзекам "Бульбаш-хол", але потым зрабілі "Поедем поедим". Гаспадары - нейкая транснацыянальная габрэйская алігархічная мафія. Отака *** малята!
Нацыянальныя патрыёты ўвесь змагаюцца з гэтым рэстаранам, а па сутнасці з дзяржавай, якая яго сцеражэ нібыта ўласную святыню. А ўсялякая прарасійская брыдота - насуперак піярыць яго.
За што нам каяцца? Перад кім? Ды перад памерлымі каяцца, за тое, што далі ў сваёй краіне волю зноў НКВДшным паскудам.
это так по белоруски..
Он сам спокойно ушел после выборов, которые сам к стати и организовывал.
время упущено уже - Лука смог собрать и организовать совок и рашистов, и митинги за него скоро по численности сравняются с митингами против него..
они включили путинскую пропаганду на полную мощь..
вот пример..
знакомо до боли..
Плагиаторы
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»…
https://www.youtube.com/watch?v=rh_7Fpqp5_Q
Мораль такова:- Не хочешь срать (сорри) - не мучай жопу...не готов сам взять, не проси чтобы дали.