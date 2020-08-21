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Новини Фото Революція в Білорусі
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"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Мінську люди утворили живий ланцюг завдовжки близько 13 кілометрів, щоб висловити протест проти застосування сили щодо мирних демонстрантів і солідарність із постраждалими.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють білоруська служба "Радіо Свобода" і TUT.BY.

"Ланцюг покаяння" символічно простягається від меморіалу в урочищі Курапати, де поховані жертви сталінських репресій, до СІЗО на Окрестина, куди звозили затриманих.

Ланцюг покаяння - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км 01

Люди тримають у руках біло-червоно-білі прапори, спілкуються, співають. Проїжджаючі авто сигналять їм.

Ланцюг покаяння - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км 02

TUT.BY повідомляє, що в багатьох місцях до учасників підходять правоохоронці і просять розійтися, попереджаючи, що проти них можуть порушити адміністративні провадження.

Ланцюг покаяння - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км 03

Одночасно на проспекті Незалежності рухається колона прихильників Олексанра Лукашенка з діючими державними прапорами.


Ланцюг покаяння - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км 04

Демонстрації тривають і в низці інших міст.

Автор: 

акція (1454) Білорусь (7929) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+18
а за что они каются?
я помню у нас Беркут каялся на коленях - тогда белорусы в своем большинстве этого не одобрили..
мол нельзя так с правоохранителями..


24.02.2014, Украина | Бойцы львовского «Беркута» просят прощения за участие в действиях против «Евромайдана» в Киеве.

"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 7595




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21.08.2020 20:09
+11
Пиночет -человек хоть какой то чести и проиграв выборы не стал ставить страну на грань гражданской войны. Сдесь же охамевший колхозный председатель
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21.08.2020 20:19
+11
https://censor.net/user/128825 - каяться за преступления которые не совершали и целоваться с ОМОНом который недавно вас избивал..

это так по белоруски..

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3728
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21.08.2020 20:32
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"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 7675
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21.08.2020 20:32 Відповісти
Лука вже осмілів, фуйло підтримку пообіцяв.
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21.08.2020 20:07 Відповісти
а за что они каются?
я помню у нас Беркут каялся на коленях - тогда белорусы в своем большинстве этого не одобрили..
мол нельзя так с правоохранителями..


24.02.2014, Украина | Бойцы львовского «Беркута» просят прощения за участие в действиях против «Евромайдана» в Киеве.

"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 7595




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21.08.2020 20:09 Відповісти
Курапаты - месца масавых НКВДшных растрэлаў і пахаванняў пасля гэтых растрэлаў. Гісторыя вельмі нелюбімая саўком і цяперашнім лукашысцкім рэжымам, шмат разоў яны намагаліся "даказаць", што гэта гітлераўцы там расстрэльвалі людзей, ды ўсё няўдала. Каб неяк адыграцца, руйнавалі памятныя знакі, выдзіралі з зямлі крыжы.

Апошні год там проста ў ахоўнай зоне працуе "рэстаран на касцях", пабудаваны насуперак правілам ледзьве не з асабістага дазволу Лукашэнкі. Па дызайне пабудовы рэстарану нечым нагадваюць пабудовы гітлераўскіх канцлагераў. У аздабленні - акультныя элементы. Спачатку хацелі назваць са здзекам "Бульбаш-хол", але потым зрабілі "Поедем поедим". Гаспадары - нейкая транснацыянальная габрэйская алігархічная мафія. Отака *** малята!

Нацыянальныя патрыёты ўвесь змагаюцца з гэтым рэстаранам, а па сутнасці з дзяржавай, якая яго сцеражэ нібыта ўласную святыню. А ўсялякая прарасійская брыдота - насуперак піярыць яго.

За што нам каяцца? Перад кім? Ды перад памерлымі каяцца, за тое, што далі ў сваёй краіне волю зноў НКВДшным паскудам.
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21.08.2020 20:28 Відповісти
https://censor.net/user/128825 - каяться за преступления которые не совершали и целоваться с ОМОНом который недавно вас избивал..

это так по белоруски..

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3728
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21.08.2020 20:32 Відповісти
Скажы гэта ўкраінцам з тым жа самым лозунгам.

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 8054

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 564
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21.08.2020 20:38 Відповісти
враг не простой, тут нужно действовать не линейно.
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21.08.2020 21:03 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1296849697529901056
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21.08.2020 21:15 Відповісти
Якщо будь який народ вирішить не дозволити знущатись над собою то ніхто не буде (бо не зможе) знущатись над ним.
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21.08.2020 20:10 Відповісти
Цим бацьку не налякаєш . . Коктейлі ,, лише коктейлі можуть щось змінити .
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21.08.2020 20:11 Відповісти
Може якраз? Побачимо. Піночета так прогнали і англічан з Індії. Палити все що попаде теж не вихід бо своє будуть палити.
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21.08.2020 20:15 Відповісти
Пиночет -человек хоть какой то чести и проиграв выборы не стал ставить страну на грань гражданской войны. Сдесь же охамевший колхозный председатель
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21.08.2020 20:19 Відповісти
Справа в тому що палити напр. тут і там то є "две большие разницы" як кажуть в Одесі. Тут система давно встановлена і обкатана, а там совок. Тут все застраховано, а страховки приватні. Для держави навіть вигідно (на скільки дико це виглядає), бо за спалене платить приватна страховка, а щоб відбудувати то потрібна робоча сила, люди працюють, отримують зарплату, з якої йдуть відрахунки на соц. страховку, пенсійний фонд ..., ну і люди гроші заробляють, на які купляють товари і послуги, а на товари і послуги є податок, тут він TVA називається і в результаті ріст економіки. Під час карантину народ сидів вдома, не ходив в ресторани, дискотеки, магазини і т.д., в результаті економіка просіла на 18%, за то кількість накопичених грошей на банківських рахунках збільшилась на 6 з гаком мільярдів.
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21.08.2020 20:29 Відповісти
кто тебе сказал что А.Пиночета прогнали?
Он сам спокойно ушел после выборов, которые сам к стати и организовывал.
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21.08.2020 20:22 Відповісти
не выборы. референдум про себя
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Англичане с Индии и тьак уже созрели чтобы уйти. И без Ганди ушли бы.
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21.08.2020 20:23 Відповісти
Питання - коли?
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21.08.2020 20:38 Відповісти
Навіщо палити все .?? Хочу нагадати що Україні , в 2014 році , не згоріло нічого , крім автозаків і БТРа .
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21.08.2020 20:23 Відповісти
Ага, у вас був на диво цивілізований протест. Все відбувалось на одному-двох кв. км і при тому вітрин ніхто не бив, ніхто магазини не грабував, нічого (майже) не горіло крім покришок. Ви показали всьому світові ваш рівень цивілізованості. Молодці!!!
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21.08.2020 20:42 Відповісти
после все убрали, помыли, восстановили.
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21.08.2020 21:01 Відповісти
Кажу - МОЛОДЦІ !!! Тут дуже здивовані були бо привикли що більшість маніфестацій супроводжуються пограбуванням магазинів, а побиті вітрини то класика.
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21.08.2020 21:16 Відповісти
И дома профсоюза.
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21.08.2020 20:47 Відповісти
https://censor.net/user/449331 - да нет..

время упущено уже - Лука смог собрать и организовать совок и рашистов, и митинги за него скоро по численности сравняются с митингами против него..
они включили путинскую пропаганду на полную мощь..
вот пример..
знакомо до боли..
"Цепь покаяния" - в Минске организовали живую цепь длиной 13 км - Цензор.НЕТ 3557
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21.08.2020 20:24 Відповісти
Побачимо. Треба трохи почекати і виясниться.
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21.08.2020 20:53 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1296849697529901056
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21.08.2020 21:16 Відповісти
Ну і що? Покатаються і заспокояться, в наш вік машинами нікого не настрашать. Машини хорошо горять, як доказують французи на кожний https://fr.sputniknews.com/france/202001081042718573-un-record-pres-de-1500-voitures-incendiees-en-france-durant-la-nuit-du-nouvel-an/ Новий Рік і не тільки, вони великі спеціалісти по спалюванню машин.
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21.08.2020 21:28 Відповісти
Где-то я уже это видел ...
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 6013

Плагиаторы
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22.08.2020 05:43 Відповісти
На что стадам дары свободы? Их должно резать или стричь.
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21.08.2020 20:16 Відповісти
Собираются напугать ежа голой жопой
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21.08.2020 20:17 Відповісти
Каються ,що нищать свою державу??
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21.08.2020 20:18 Відповісти
Этого мало! Надо включить песню "Перемен" и пританцовывать! Чтоб уж Лука наверняка испугался и застыдился.
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21.08.2020 20:24 Відповісти
И правильно, а то разваливать страну, не строить.
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21.08.2020 20:25 Відповісти
А хто разваливает?
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21.08.2020 20:29 Відповісти
почему покаяния ? в чем им каяться ?
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21.08.2020 20:28 Відповісти
А мусоров обнимали?
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21.08.2020 20:29 Відповісти
Не вижу в рядах кающегося ни одного силовика. Это наверное ментов протестующие пыли - избивали и штабелями паковали . Вы еще на колени перед тараканом встаньте
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 7669
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21.08.2020 20:30 Відповісти
Для луки нужно цепь организовать,но другую
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21.08.2020 20:31 Відповісти
- А що таке «кольорові революції?
- Ну, от дивись - у Грузії була «революція троянд» - там червона троянда стала символом перемін. В Україні, спочатку, була «помаранчева революція» - по кольору прапора партії реформістів… Потім була «революція гідності»… Через п»ять років, зусиллями «втомлених від реформ», сталася безкровна «революція зеленого лайна»…
- А в Білорусі теж «кольорова революція»?...
- Аякже!... «Революція рожевих поні у квіточку»…
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21.08.2020 20:34 Відповісти
Всем насрать на ваши цепи. Берите крупнокалиберные и расстреливайте ваших узурпатовров и зарывайте их везыменных могилах в посадках. Ваши демократические ценности никто не оценит а вас похоронят, и ничего вы не добьетесь.
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21.08.2020 20:38 Відповісти
Люди поют в «Цепи покаяния» в Куропатах

https://www.youtube.com/watch?v=rh_7Fpqp5_Q
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21.08.2020 20:56 Відповісти
Народ, во всех странах мира. Поймите, правительство ваше вам не друзья и не ваши защитники. Ето просто ваши кровопийцы и бандиты, которые хотят с вас побольше поиметь а потом вас утилизировать.
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21.08.2020 21:04 Відповісти
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 4403
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21.08.2020 21:08 Відповісти
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 5364
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21.08.2020 21:12 Відповісти
"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 3076
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21.08.2020 21:11 Відповісти
Это они каются перед бацькой что мол бес попутал на протесты выйти.
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21.08.2020 21:17 Відповісти
никакой это не бацька, а психопат убийца диктатор
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21.08.2020 21:32 Відповісти
Так то для кого як.
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22.08.2020 07:59 Відповісти
Какой нужно иметь диагноз, чтобы быть сторонником Лукашенко, тоже мозаичную психопатию?

"Ланцюг покаяння" - в Мінську організували живий ланцюг завдовжки 13 км - Цензор.НЕТ 8989
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21.08.2020 21:31 Відповісти
Погибли мужики, немало искалеченных и что на выхлопе ? А скольким ещё предстоит присесть или бежать из страны...распиаренную курицу не тронут, а ноунеймам достанется по сусалам, мама не горюй !!!
Мораль такова:- Не хочешь срать (сорри) - не мучай жопу...не готов сам взять, не проси чтобы дали.
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21.08.2020 21:39 Відповісти
клоуны
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21.08.2020 22:33 Відповісти
І що - всі з квітами та на колінах?
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22.08.2020 07:58 Відповісти
 
 