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На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненському військовому полігоні пройшли триденні змагання на найкращий розрахунок кулемета ПКМ Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 01
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 02
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 03

Представники військових підрозділів, які посіли перші та другі місця за результатами конкурсів у своїх оперативних командуваннях, у фіналі чемпіонату змагалися в декількох номінаціях: дуель, бій у місті, раптова зустріч з противником, стрілянина з місця. У кожну номінацію входили окремі вправи, за результатами яких визначали найкращі кулеметні розрахунки.

На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 04
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 05
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 06
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 07

За результатами конкурсу перше місце посіли представники оперативного командування "Схід", друге - ОК "Південь", третє і четверте - ОК "Захід" і ОК "Північ" відповідно.

На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 08
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 09
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 10
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 11
На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ 12

Автор: 

армія (3770) оборона (4779) змагання (233) Рівненська область (1175)


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Топ коментарі
+8
А почему зеленски ещё не там с огурцом на голове?
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21.08.2020 23:05
+3
зеленский знаеш,да? Его спроси!
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22.08.2020 00:40
+3
Пацаны, конечно, молодцы и красавцы. Но почему соревнования не в Лугандоне? Там, *****, столько интересных мишеней...
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22.08.2020 03:49
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21.08.2020 23:03 Відповісти
А почему зеленски ещё не там с огурцом на голове?
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21.08.2020 23:05 Відповісти
Он завис в баскетбольном прыжке
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22.08.2020 11:07 Відповісти
А в Лугандоні змагання вже не проводяться?
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21.08.2020 23:14 Відповісти
А СЛАБО на ФРОНТЕ это проявлять !?!?
Кому это нужно и интересно в тылу на полигонах !!?
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21.08.2020 23:28 Відповісти
зеленский знаеш,да? Его спроси!
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22.08.2020 00:40 Відповісти
Я с говном не разговариваю... и тем более - не спрашиваю....
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22.08.2020 00:49 Відповісти
Пацаны, конечно, молодцы и красавцы. Но почему соревнования не в Лугандоне? Там, *****, столько интересных мишеней...
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22.08.2020 03:49 Відповісти
А там не тільки пацани.
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22.08.2020 10:40 Відповісти
Жаль что они в Ровно проводили соревнования. В Киеве тут такой бенефис можно было бы сделать: ишак, дерьмак, аваакян, мертведчук, бужанский, дубиеску, каломойша, бойко, герус, кравчук, чучма, ахметов... Тут стелять не перестрелять.
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22.08.2020 06:52 Відповісти
 
 