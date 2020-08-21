На Рівненщині відбулися змагання на найкращий кулеметний розрахунок Сухопутних військ ЗСУ. ФОТОрепортаж

На Рівненському військовому полігоні пройшли триденні змагання на найкращий розрахунок кулемета ПКМ Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.







Представники військових підрозділів, які посіли перші та другі місця за результатами конкурсів у своїх оперативних командуваннях, у фіналі чемпіонату змагалися в декількох номінаціях: дуель, бій у місті, раптова зустріч з противником, стрілянина з місця. У кожну номінацію входили окремі вправи, за результатами яких визначали найкращі кулеметні розрахунки.









За результатами конкурсу перше місце посіли представники оперативного командування "Схід", друге - ОК "Південь", третє і четверте - ОК "Захід" і ОК "Північ" відповідно.









