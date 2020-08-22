Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини. ФОТОрепортаж

Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Про це повідомила пресекретарка Навального Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

Разом з Навальним в Німеччину полетіла також його дружина Юлія.

"Олексія підняли на медичний борт. Юля з ним. Літак з Олексієм вилетів до Берліна. Величезне спасибі всім за підтримку. Боротьба за життя і здоров'я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок. На злітно -посадочной смузі, крім російських і німецьких лікарів, співробітників безпеки аеропорту, ДПС і транспортної поліції, журналісти "Росії-1" з камерою", - розповіла Ярмиш.

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Літак Bombardier Challenger 604, на якому політика Олексія Навального доставлять до Берліна, вилетів з омського аеропорту о 8 годині ранку за місцевим часом (5 годині ранку за Києвом).









Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи