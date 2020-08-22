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Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини. ФОТОрепортаж

Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Про це повідомила пресекретарка Навального Кіра Ярмиш, передає Цензор.НЕТ.

Разом з Навальним в Німеччину полетіла також його дружина Юлія.

"Олексія підняли на медичний борт. Юля з ним. Літак з Олексієм вилетів до Берліна. Величезне спасибі всім за підтримку. Боротьба за життя і здоров'я Олексія тільки починається, і треба буде пройти ще дуже багато, але зараз хоча б зроблено перший крок. На злітно -посадочной смузі, крім російських і німецьких лікарів, співробітників безпеки аеропорту, ДПС і транспортної поліції, журналісти "Росії-1" з камерою", - розповіла Ярмиш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецькі медики прибули в Омську лікарню, щоб ознайомитися зі станом Навального, - головлікар

Літак Bombardier Challenger 604, на якому політика Олексія Навального доставлять до Берліна, вилетів з омського аеропорту о 8 годині ранку за місцевим часом (5 годині ранку за Києвом).

Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини 01
Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини 02
Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини 03
Літак із Навальним на борту вилетів з Омська до Німеччини 04

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.

Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо - сильним галюциногенним препаратом.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.

Штаб Навального хоче транспортувати його на лікування в токсикологічну клініку в Західній Європі. Омські медики кажуть, що пацієнт нетранспортабельний і відмовляються віддавати документи

Німеччина (7349) отруєння (945) росія (65122) лікування (607) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+27
в РФ живут не люди - в РФ живут орки..
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22.08.2020 08:22
+17
Самолет с Навальным на борту вылетел из Омска в Германию - Цензор.НЕТ 841
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22.08.2020 08:12
+12
А где будут проходить реабилитацию немецкие врачи увидившие Омскую больницу?
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22.08.2020 09:29
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Не переживаю.... Только констатирую факт, что УКРАИНЦЫ не только ноют, но и делают...)))
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22.08.2020 11:40 Відповісти
Вірно !!! І революцію зробили й місто не спалили, навіть вітрини не побили.
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22.08.2020 11:28 Відповісти
Как-то он очень поспешно и демонстративно бежит на Запад. Народ за который он так радеет может это не так понять. И какое-то странное отношение его окружения к обычным кацапам, как будто это враги, которые буквально все хотят его убить.
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22.08.2020 10:21 Відповісти
Они ведут себя как дети которые наконец смогли привлечь к себе внимание.
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22.08.2020 10:41 Відповісти
Наверно особенно обидно омским врачам, которых эти клоуны с ходу записали в агенты Кремля.
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22.08.2020 10:47 Відповісти
Все, следы яда рассосались, теперь можно отправлять!
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22.08.2020 10:37 Відповісти
Знайдуть, в печінці сліди залишаються. Мене одного разу поляк пригостив польською настойкою "Amol" (настойка, придумана монахами колись давно), мені сподобалась і замовив пляшечку 50-ти грамову. Я цю настойку по чайній ложечці вживав при потребі (похмелявся деколи), а коли в лікарню потрапив в 2000-му році і там аналізи зробили, лікар сказав що знайшли сліди невідомих ліків з рослин. Я навіть не второпав про що мова, давно то було, більше 5-ти років і я забув, аж через декілька днів до мене дійшло що ця лабораторія знайшла.
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22.08.2020 11:46 Відповісти
Надеюсь сопровождающие догадались взять биомаитериалы ещё в полёте в Маскву?
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22.08.2020 10:47 Відповісти
Вывели яд из организма, промыли, замели следы и только тогда отдали на лечение. Ищи свищи теперь причину. Виртуозы отравлений. Если не умрет, то станет растением.
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22.08.2020 11:02 Відповісти
Сліди завжди залишаються і хороша лабораторія їх знайде.
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22.08.2020 11:51 Відповісти
Да, но установить время попадания яда в организм уже весьма проблемотично. Поэтому вину "чая" доказать будет невозможно.
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22.08.2020 14:04 Відповісти
Реаліті-шоу продовжується. Якщо бутербродний виживе - значить *********, якщо помре - значить справжній опозиціонер. Борис Нємцов та Ганна Політковська не дадуть збрехати. Світла їм пам'ять.
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22.08.2020 11:17 Відповісти
Німці відіб'ють газом )))
Бізнес.
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22.08.2020 12:06 Відповісти
Хорошо. В добрый час.
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22.08.2020 12:25 Відповісти
Та че вы с этим Навальным,как с писаной торбой?Какой он нах "оппозиционер"?Чем его взгляды отличаются от взглядов *****?Да почти ничем
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22.08.2020 13:12 Відповісти
Помнятся его слова-"Крым Украине вернуть нельзя...", О чём речь? Какой он нах... оппозиционер? К чему? К кому? Обычный пиарщик и карьерист.
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22.08.2020 13:47 Відповісти
Та,даже не в том дело,что он не симпатизирует Украине.Он просто политик чужой страны,не имеющий к нам никакого отношения,ни как не влияющий га происходящее не только у нас,а даже в рф.Вот потому и идиотизм:какого хрена все новости забиты Навальным?Лучше бы так за каждого нашего солдата переживали!
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22.08.2020 13:57 Відповісти
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