На Тернопільщині жінка народила, викинула дитину у дворовій туалет і пішла спати, - поліція. ФОТОрепортаж
З післяпологовими травмами і сильною кровотечею в медустанову госпіталізованоі жительку одного із сіл Кременецького району. До лікарні жінку, 1986 року народження, якій на роботі стало зле, привіз чоловік.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.
Потерпілу прооперували. Лікарі повідомили, що жінка на днях народжувала. Остання у пологах не зізнавалася і про відсутність дитини медики повідомили на лінію "102".
Родичі стверджують, що про вагітність не здогадувалися, бо жінка повної тілобудови і вона до останнього працювала в полі.
У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жителька Кременеччини народила ймовірно в ніч з 18 на 19 серпня. Чоловікові нічого не розповіла, викинула дитину в дворовий туалет і лягла далі спати. 21 серпня вона вийшла на роботу, де їй стало зле.
Про свій вчинок вона не розповідає. Родина підозрюваної забезпечена. Подружжя виховує двох дітей віком 13-ти та 15-ти років.
Цей факт внесено в ЄРДР згідно зі ст. 117 ККУ. Чи родився хлопчик живий, встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.
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Нет уж лучше про рашку, Навального, и.т.д, ...
Согласен с комментом вам ниже.
Или ватница 100%
Куда заткнулись личности которые пишут домбас что тут сказать.
Моральные уроды есть во всех краях нашей страны и не имеет значения на каком языке они говорят
Чистой душе, чем мучиться в лгбт, так уж лучше сразу на вторую попытку рождения
В человеческой форме не вышло, родится тараканом каким-нибудь
Так же и с абортами всякими
Виносити дитину, народити і викинути.
Не вкладається в голові.
Хай сусіди, колеги не помічали. Добре, діти - теж.
Але чоловік ?
Та дитина ж ворушиться.
Мій казав мені: як ти спиш, коли вона крутиться, я просинаюся.