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На Тернопільщині жінка народила, викинула дитину у дворовій туалет і пішла спати, - поліція. ФОТОрепортаж

З післяпологовими травмами і сильною кровотечею в медустанову госпіталізованоі жительку одного із сіл Кременецького району. До лікарні жінку, 1986 року народження, якій на роботі стало зле, привіз чоловік.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

Потерпілу прооперували. Лікарі повідомили, що жінка на днях народжувала. Остання у пологах не зізнавалася і про відсутність дитини медики повідомили на лінію "102".

Родичі стверджують, що про вагітність не здогадувалися, бо жінка повної тілобудови і вона до останнього працювала в полі.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що жителька Кременеччини народила ймовірно в ніч з 18 на 19 серпня.  Чоловікові нічого не розповіла, викинула дитину в дворовий туалет і лягла далі спати. 21 серпня вона вийшла на роботу, де їй стало зле.

Про свій вчинок вона не розповідає. Родина підозрюваної забезпечена. Подружжя виховує двох дітей віком 13-ти та 15-ти років.

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Цей факт внесено в ЄРДР згідно зі ст. 117 ККУ. Чи родився хлопчик живий, встановить судово-медична експертиза. Триває слідство.

На Тернопільщині жінка народила, викинула дитину у дворовій туалет і пішла спати, - поліція 01
На Тернопільщині жінка народила, викинула дитину у дворовій туалет і пішла спати, - поліція 02

діти (5064) Нацполіція (15163) Тернопіль (401) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+23
***,как из какого-то фильма ужасов(
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22.08.2020 14:44
+13
****. Ні, суки кращі.
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22.08.2020 14:46
+9
И туалет,и сюжет,и то,что даже не знали,что беременная.
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22.08.2020 14:55
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***,как из какого-то фильма ужасов(
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22.08.2020 14:44 Відповісти
туалет?
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22.08.2020 14:48 Відповісти
И туалет,и сюжет,и то,что даже не знали,что беременная.
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22.08.2020 14:55 Відповісти
И в какой это стране снимают такие фильмы?
Нет уж лучше про рашку, Навального, и.т.д, ...
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22.08.2020 15:07 Відповісти
На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция - Цензор.НЕТ 5881
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22.08.2020 15:31 Відповісти
****. Ні, суки кращі.
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22.08.2020 14:46 Відповісти
+
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22.08.2020 15:03 Відповісти
Задуть монтажной пеной!
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22.08.2020 14:48 Відповісти
Ты дебил или как? И чем ты отличаешься от нее?
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22.08.2020 15:06 Відповісти
Ты - точно ничем.
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22.08.2020 15:37 Відповісти
А его (мужа) кострировать
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22.08.2020 22:11 Відповісти
На костре?
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22.08.2020 22:53 Відповісти
А ее те полуцельские в ту парашу не кинули и не утопили?
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22.08.2020 14:49 Відповісти
Ты еще раз подтверждаешь мои слова.
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22.08.2020 15:14 Відповісти
В чем я не прав? В том что она инфальтильная личность? Или в том что инфантилы 100% проголосовали за Зеленского?
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22.08.2020 15:16 Відповісти
Согласен с тобой полностью.
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22.08.2020 15:15 Відповісти
А точно не мэндэль была?
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22.08.2020 15:03 Відповісти
Голосовавшие по-приколу ничем не отличаются от этой твари. Те тоже выбросили страну и ее будущее в туалет.
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22.08.2020 15:09 Відповісти
ты не точен: голосовавшие во втором туре
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22.08.2020 20:34 Відповісти
На Тернопольщине женщина родила, выбросила ребенка в дворовой туалет и пошла спать, - полиция - Цензор.НЕТ 6387
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22.08.2020 15:12 Відповісти
красная дверь из фотоотчёта - чиста руцкий дизайн!
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22.08.2020 15:13 Відповісти
Каким надо быть конченым мужем, чтоб не заметить, что соски потемнели, изменили форму и т.д. А самое главное - связать свою жизнь с конченой с@ка тварью, способной выбросить своего ребенка в дырку сельской п@раши! Мне в 47 лет есть вещи, которые на голову натянуть просто нереально!
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22.08.2020 15:18 Відповісти
Російські ЗМІ напишуть так - "родила русскоязычного ребенка и выбросила в дворовой туалет"
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22.08.2020 15:21 Відповісти
в украинский туалет.
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22.08.2020 15:27 Відповісти
Почаївська лавра близько. Впливає...
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22.08.2020 15:34 Відповісти
Нет от хорошей жизни это.От плохого отношения к роженицам.Женщина должна знать,что если ребёнок не желанный ,.государство заберёт его на усыновление. На условиях анонимности без всякого преследования роженицы.Аналогично и с более взрослыми детьми.Если женщине невмоготу,она может и обязана отдать ребёнка государству на усыновление.Тут и Церковь должна сказать своё веское слово.
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22.08.2020 15:35 Відповісти
не спорю, но называть заранее ребенка, выкинутого в туалет, ублюдком, как-то не совсем этично, и человек с хорошей генетикой себе этого не позволит.
Согласен с комментом вам ниже.
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22.08.2020 18:34 Відповісти
цырковь тебе завалит все приюты сиротами ибо запрещает рабам контрацептивы, а ты заплатишь за их содержание, а потом получишь по голове вечером от одного из таких, которому ВНЕЗАПНО понадобилась доза герыча
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22.08.2020 17:16 Відповісти
А если ребенок от дяди,как думаете что муж ей скажет? А так как получилось.
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22.08.2020 17:50 Відповісти
В жизни разные ситуации бывают. У моего брата 5 детей.И все -от разных женщин.И ни с одной не живёт.Алкаш конченый.Есть ещё мужчины-доноры ,есть женщины вынашивающие чужих детей.Я считаю это подвигом.И СлаваБогу -не бескорыстным.Женщина ,даже лёгкого поведения, имеет право делать то,что она хочет..Без уголовки,конечно.В Украине женщина спокон вику имела и имеет очень высокий статус,в отличие от Орды.У неё бывают критические дни, когда она может нести ахинею.Но это всегда простительно.
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22.08.2020 18:34 Відповісти
Тернопольщина, что тут сказать...
Или ватница 100%
Куда заткнулись личности которые пишут домбас что тут сказать.
Моральные уроды есть во всех краях нашей страны и не имеет значения на каком языке они говорят
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22.08.2020 15:48 Відповісти
Рустик,ну зачем же ты так круто?Вот тебя же выплодили от кого ни попадя.Судя по твоему комментарию у тебя дерьмовая наследственность.Тут и органы, и супчик,и выгребная яма.А шашлыки?Полный набор маньяка.В детстве обижали?Деревяные игрушки?
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22.08.2020 16:42 Відповісти
я пишу как есть здраво и логично и не пытаюсь быть в тренде защитников "прав" голых обезьян, у НЕДЕЕСПОСОБНЫХ РАБОВ, вообще недолжно быть никаких прав ибо они БЕЗОТВЕТСТВЕННЫ!
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22.08.2020 17:13 Відповісти
вон, Абрамович детдомовский и как-то его это не особо волнует)))
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22.08.2020 17:18 Відповісти
в смысле рабинович?
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22.08.2020 18:05 Відповісти
рабинович дурдомовский
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22.08.2020 18:28 Відповісти
Рома Абрамович.(любитель больших яхт)
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22.08.2020 18:49 Відповісти
Біла хата в вишневім садочку...
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22.08.2020 17:17 Відповісти
Естественный отбор
Чистой душе, чем мучиться в лгбт, так уж лучше сразу на вторую попытку рождения
В человеческой форме не вышло, родится тараканом каким-нибудь
Так же и с абортами всякими
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22.08.2020 18:04 Відповісти
Тебя нае... и с концепцией души и с концепцией перерождения.
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22.08.2020 18:29 Відповісти
Небажаній дитині ... краще відразу здохнути... Тому не спішіть засуджувати а запитайте себе чи готові Ви маючи двох дітей 13 та 15 років яких ще потрібно роки утримувати до закінчення навчання (24 роки згідно Закону України!!!) отримати "лишній рот"? Народження та утримання дитини в бідній родині коштуватиме майбутнього старшим дітям... Не даремно Чехов писав що "бідність не вада, а велике свинство"...
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22.08.2020 19:09 Відповісти
Страшно.
Виносити дитину, народити і викинути.
Не вкладається в голові.
Хай сусіди, колеги не помічали. Добре, діти - теж.
Але чоловік ?
Та дитина ж ворушиться.
Мій казав мені: як ти спиш, коли вона крутиться, я просинаюся.
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22.08.2020 23:10 Відповісти
Во Франции в средние века мать-детоубийцу вешали сразу тут же.
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22.08.2020 23:19 Відповісти
..думайте, нарид....= если не сказала мужу (толстая кабыла), то понесла от чужого, если от чужого- скрывала до упора, а ума поступить хотя-бы по-животному Бог не дал...- поступила по...диавольски...(((
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22.08.2020 23:48 Відповісти
такого быть не может.украина це европа
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23.08.2020 01:03 Відповісти
 
 