Церемонія прощання із тестем Петра Порошенка Анатолієм Переведенцевим відбулась у Києві. ФОТОрепортаж
Церемонія прощання з батьком дружини п'ятого президента України Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим відбулась у Національному музеї медицини.
Як зазначив Петро Порошенко у фейсбуці, становленню та розвитку музею медицини сприяв покійний, інформує Цензор.НЕТ.
П'ятий президент подякував усім, хто прийшов на церемонію і підтримав його дружину.
За інформацією Прямого, були присутні колеги Анатолія Переведенцева, лікарі, народні депутати України, рідні та друзі.
Працюючи на посаді заступника міністра охорони здоров'я СРСР, Переведенцев "доклав чимало зусиль до становлення і розвитку Національного музею медицини, який наразі є одним із найбільших медичних музеїв Європи".
Поминальна служба відбулася у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.
Поховали Анатолія Переведенцева на Звіринецькому кладовищі в Києві.
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Нагадаємо, Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він працював заступником голови МОЗ УРСР. Пізніше, з 1985 р. до 1988 р., Переведенцев перейшов у дипломатичну сферу і обійняв посаду радника посла СРСР у Монголії. Помер батько дружини п'ятого президента України Марини Порошенко 20 серпня 2020 року.
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