Церемонія прощання із тестем Петра Порошенка Анатолієм Переведенцевим відбулась у Києві. ФОТОрепортаж

Церемонія прощання з батьком дружини п'ятого президента України Марини Порошенко Анатолієм Переведенцевим відбулась у Національному музеї медицини.

Як зазначив Петро Порошенко у фейсбуці, становленню та розвитку музею медицини сприяв покійний, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятий президент подякував усім, хто прийшов на церемонію і підтримав його дружину.

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За інформацією Прямого, були присутні колеги Анатолія Переведенцева, лікарі, народні депутати України, рідні та друзі.

Працюючи на посаді заступника міністра охорони здоров'я СРСР, Переведенцев "доклав чимало зусиль до становлення і розвитку Національного музею медицини, який наразі є одним із найбільших медичних музеїв Європи".

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Поминальна служба відбулася у Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

Поховали Анатолія Переведенцева на Звіринецькому кладовищі в Києві.



Фото: facebook.com/petroporoshenko

Нагадаємо, Анатолій Переведенцев народився 13 березня 1933 року. Він працював заступником голови МОЗ УРСР. Пізніше, з 1985 р. до 1988 р., Переведенцев перейшов у дипломатичну сферу і обійняв посаду радника посла СРСР у Монголії. Помер батько дружини п'ятого президента України Марини Порошенко 20 серпня 2020 року.