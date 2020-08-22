УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8478 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
18 636 163

Водій SCANIA, який збив матір із сином у Києві, був нетверезим, - Білошицький. ФОТО

Водій вантажівки SCANIA, який наїхав на матір із сином у Дніпровському районі столиці, був нетверезим.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Драгер" показав 1,91 проміле, що майже у 10 разів перевищувало допустиму норму вмісту алкоголю в організмі. Навряд чи він усвідомлював масштаби біди і болю, якого він завдав, і навряд чи зможе зрозуміти", - зазначив Білошицький.

Також він висловив співчуття родині.

Дивіться також: Одна людина загинула, одну госпіталізовано в результаті ДТП на Волині, - поліція. ФОТОрепортаж

Водій SCANIA, який збив матір із сином у Києві, був нетверезим, - Білошицький 01
Водій SCANIA, який збив матір із сином у Києві, був нетверезим, - Білошицький 02

Нагадаємо, 22 серпня в чергову частину поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на матір із сином. Жінка померла на місці, за життя її дитини борються медики.

Водія, 1993 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Дивіться також: На Харківщині 17-річний хлопець викрав автомобіль і влетів на ньому в стовп, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

діти (5064) ДТП (4467) Київ (19457) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) смерть (6746) Білошицький Олексій (116)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Сколько ещё нужно смертей,чтобы бухих ублюдков садящихся за руль,реально наказывали?
показати весь коментар
22.08.2020 21:46
+7
Як його допустили до роботи і дозволили вийти на маршрут ? Чи він пив по дорозі ?
А де напарники були, не бачили - не чули ?
До речі, всі особи чоловічої статі, які страшно переймалися статусом загиблої -мама чи бабуся- вже заспокояться нарешті. Облом у них вийшов: не вдалося жінку у =баби= записати, як тут *******. Я тільки не можу зрозуміти, яку роль це грає у даній трагедії. Така вона, чоловіча =логіка=. Але рештою слів пообзивали, "джентльмени".

Співчуття рідним. І одужання хлопчику.
А алкаш має сидіти за ґратами.
показати весь коментар
22.08.2020 21:42
+5
Судя по фотографии - водитель идиот. Протащил метров 20. Какого с 0.5 водки на груди он эволюционировал в чужом дворе - загадка . Укатать барана на пожизненное -пусть ребенку пенсию выплачивает.
показати весь коментар
22.08.2020 21:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Думаешь поможет?
Наивный.
показати весь коментар
22.08.2020 22:23 Відповісти
Уверен, что поможет.
показати весь коментар
22.08.2020 23:49 Відповісти
Если бы помогало, то давно не было бы преступности, коррупции, наркоторговли, войн.
И мир бы был чудесным и справедливым.
Но увы!
показати весь коментар
23.08.2020 11:36 Відповісти
Пока существует коррупция, никакие законы не будут работать, заоблачные штрафы-это премии коррупционерам.
показати весь коментар
23.08.2020 08:12 Відповісти
1,9 это бухой в хлам, как он вообще работал непонятно.
показати весь коментар
22.08.2020 22:26 Відповісти
Женщина, что глухая и слепая была?
Как можно не увидеть и не услышать такую огромную машину?
Как можно так наплевательски относится к своей жизни и своего ребёнка?
Водитель, конечно, урод ещё тот, но она куда смотрела?
показати весь коментар
22.08.2020 22:29 Відповісти
Вот она ,видимо, и бросилась спасать ребенка...
показати весь коментар
22.08.2020 22:49 Відповісти
Это ваши догадки. А если и так, то как она допустила что 2-ух летний ребёнок один оказался на проезжей части дороги. А?
И я очень сомневаюсь что мусоровоз задним ходом гнал так что они не успели среагировать.
Водитель пьяный сел за руль, а женщина гуляла с ребёнком по дороге как у себя дома.
Это обычная беспечность и безответственность.
Грусно.
показати весь коментар
22.08.2020 23:06 Відповісти
Что из того, что вы написали, противоречит написанному мною? Не вижу противоречий
показати весь коментар
23.08.2020 00:54 Відповісти
Ви хоч би текст прочитали й фото подивилися. І да, у Вас також "догадкі"
показати весь коментар
23.08.2020 04:09 Відповісти
А с чего вы взяли что я не читал и не смотрел?
И мои "догадки" основаны не на эмоциях, а на простой логике.
И, просьба. Когда пишите ответ кому нибудь не надо думать что вы умнее.
показати весь коментар
23.08.2020 11:34 Відповісти
Тротуар занят припаркованными машинами
показати весь коментар
23.08.2020 07:14 Відповісти
Учите ПДД. Это жилая зона. Пешеход имеет преимущество перед ТС. Как может водитель начинать движение, не видя куда едет машина?
показати весь коментар
23.08.2020 08:25 Відповісти
Вы все на 100% правы.
Как это помогло погибшей женщине?
показати весь коментар
23.08.2020 11:47 Відповісти
Идиот ты ванючий, какая дорога? Это проезд между домами в спальном районе! А если женщина заметила машину и кинулась спасать ребёнка, который ехал на велосипедике, из-под колёс ????
показати весь коментар
23.08.2020 08:37 Відповісти
https://censor.net/user/434095

"ходят по дороге не глядя"
Ви вийшли з хати, зла нікому не зробив, але мусите "цинкувати" на всі боки, тобто розслабитися вже як звичайний міський буржуа ви вже не здатні (невроз).

Понятно теперь? Она от неврозов спасалась, вокруг не смотрела. Вот квочка - та каждую секунду настороже возле своих курчат. Кошка, шулика, пацан соседский: мало ли врагов. А у человекши - невроз.
показати весь коментар
22.08.2020 22:49 Відповісти
возможно шо в спину въехал...доли секунды..
показати весь коментар
22.08.2020 23:00 Відповісти
Возможно. Почему никто не хочет ответить на вопросы.
Что она делала на проезжей части?
Куда смотрела?
Как она не заметила и не услышала мусоровоз?
Кто её вообще научил гулять с ребёнком возле тяжёлой техники?
показати весь коментар
22.08.2020 23:13 Відповісти
На тротуаре припаркованы машины, прохода нет
показати весь коментар
23.08.2020 07:15 Відповісти
Тут все очень грамотные и юридически подкованы.
Ответьте на вопрос: что делала женщина на проезжей части дороги с ребёнком?
Юристы обоснуйте кто несёт ответственность за её безопасность?
Учтите что она уже мертва.
показати весь коментар
23.08.2020 11:29 Відповісти
Там мусорные баки, возможно мусор выкидывала. откуда она могла знать что за рулем пьяный идиот и что он будет сдавать на зад?
показати весь коментар
23.08.2020 18:00 Відповісти
Вы что все издеваетесь! При чём мусорные баки, припаркованые машины, правила дорожного движения, кто где должен ездить по дворам, пьяный не пьяный водитель.
Я пытаюсь сказать что человек сам отвечает за свою жизнь. Элементарный инстинкт самосохранения. Элементарная ответственность за себя и за окружающих.
А пофигизм приводит к смерти.
показати весь коментар
23.08.2020 20:39 Відповісти
завтра ты пойдешь в магазин, к тебе сзади подойдет отморозок и выстрелит в твою голову. Кто виноват в твоей смерти? Твой инстинкт самосохранения???
показати весь коментар
24.08.2020 01:01 Відповісти
Пристрелить могут если кому то круто насрал или за длинный язык.
Пристрелить могут за бабки.

Пристрелить могут из за бабы
Пристрелить могут если бандитствовал.

Пристрелить могут (условно) по буху.

За всё это отвечает как раз твой инстинкт самосохранения. Думать о последствиях.
Ну и его величество случайность (хотя я в случайность не верю). Тут даже все законы и придуманные тобой отмазки не проходят.
показати весь коментар
24.08.2020 20:14 Відповісти
У тебя паранойя...
показати весь коментар
25.08.2020 19:20 Відповісти
Возможно. Но уж лучше паранойя чем отсутствие напрочь мозгов.
показати весь коментар
25.08.2020 21:27 Відповісти
Будь здоров!
показати весь коментар
24.08.2020 01:05 Відповісти
И тебе не хворать. И перед тем как совершить какой то поступок думай о последствиях для себя и окружающих.
показати весь коментар
24.08.2020 20:16 Відповісти
В жилой зоне пешеход имеет преимущество перед ТС (п.26.1 ПДД). Учите матчасть.
показати весь коментар
23.08.2020 08:30 Відповісти
Вы о преимуществах будете рассказывать женщине которая погибла.
Хорошо.
показати весь коментар
23.08.2020 11:25 Відповісти
1. С юридической точки зрения прилегающая территория дорогой не является, и водитель не имеет преимущества перед другими участниками движения, двигаясь по проезжей части во дворах и выезжая на главную дорогу.

2. В жилых зонах и во дворах пешеходы могут двигаться как по проезжей части, так и по тротуарам, то есть в таких зонах люди имеют преимущество перед транспортом.

3. В жилых зонах и во дворах запрещена стоянка с включённым двигателем, стоянка грузовых машин, сквозной проезд через территорию.
4. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
показати весь коментар
23.08.2020 08:32 Відповісти
С юридической точки вы правы.
Может и погибшая также думала.
Теперь её похоронят.
Так может лучше было на проезжей части быть внимательней, а не надеяться на юридическую защиту.
показати весь коментар
23.08.2020 11:21 Відповісти
Идиот ты ванючий, какая дорога? Это проезд между домами в спальном районе! А если женщина заметила машину и кинулась спасать ребёнка, который ехал на велосипедике, из-под колёс ????
показати весь коментар
23.08.2020 08:38 Відповісти
А отправлю ка я тебя, козла, за хамство в спам.
Тем более ты туп и читать не умеешь.
показати весь коментар
23.08.2020 11:23 Відповісти
Ты сперва научить писать, а не писять.
показати весь коментар
23.08.2020 12:56 Відповісти
Где-нибудь в нетолерантной стране за такое водиле прилюдно отрубают голову.
Или в прямом эфире кончают на электрическом стуле.
И сразу срабатывает воспитательный момент для других.
показати весь коментар
22.08.2020 22:44 Відповісти
А в какой конкретно? Если она не выдуманная, эта нетолерантная страна?
показати весь коментар
22.08.2020 22:52 Відповісти
В Америке электрический стул - всё ещё актуальный дивайс.
показати весь коментар
22.08.2020 23:47 Відповісти
За ДТП со смертельным исходом, т.е. за неумышленное убийство - электрический стул в Америке? Забавно. А покажи-ка мне такого кренделя https://ru.qwe.wiki/wiki/List_of_death_row_inmates_in_the_United_States#List_of_death_row_inmates_by_jurisdiction в этом списке
показати весь коментар
22.08.2020 23:54 Відповісти
Сесть за руль с превышением дозы алкоголя в 10 раз - это покушение на умышленное убийство семьи, а по факту - матери малолетнего ребёнка.
Просто в Америке таким ******* не доверяют даже мусоровоз.
показати весь коментар
23.08.2020 04:40 Відповісти
Во многих странах допускается 0,4 промилле.
показати весь коментар
23.08.2020 08:15 Відповісти
Умышленное убийство требует еще и так называемой субъективной стороны: желания именно убить этого или другого человека (если хотел другого, а убил этого - убийство по ошибке, с подменой объекта).

В данном случае никто убивать не хотел, водитель понадеялся на авось, что называется убийство по неосторожности, из-за преступной халатности.
показати весь коментар
23.08.2020 09:08 Відповісти
https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Bureau_of_Justice_Statistics Просто в Америке таким ******* не доверяют даже мусоровоз.
Правда-правда?
Цитата.
"https://ru.qwe.wiki/wiki/United_States_Bureau_of_Justice_Statistics Бюро судебной статистики подсчитали , что в 1996 году в США местные правоохранительные органы сделали 1,467,300 арестов по всей стране за вождение под воздействием алкоголя, т.е. каждый десятый арест за все преступления , по сравнению с 1,9 млн таких арестов в пиковом год в 1983 году. Был арестован 1 из 80 лицензированных водителей в США. Рост DUI арестов с 1970 по 1986 год составляет 220%, в то время как количество лицензированных водителей в тот же период увеличилась всего на 42%."

https://ru.qwe.wiki/wiki/Drunk_driving_in_the_United_States

Похоже, что ваша идеальная Америка существует только в вашем идеальном воображении.
показати весь коментар
23.08.2020 09:14 Відповісти
В вашей статистике ни одного водителя мусоровоза.
Не спорьте с Кольтом.
показати весь коментар
23.08.2020 15:50 Відповісти
Смешно. Вы проверили все 1,467,300?
показати весь коментар
23.08.2020 21:14 Відповісти
В Америке пожизненное лишение водительских прав - это покруче электрического стула. Это как ************** на всю оставшуюся жизнь и перевод в категорию тупого бомжа.
Выхода два - или соси и вешайся, или всю жизнь содержать личного водителя...
Земляки, неужели мы такие дебилы, шо не можем увидеть, как американцы научились обходить грабли?
показати весь коментар
23.08.2020 08:25 Відповісти
Читайте выше. Нет в Америке решенной проблемы пьяного за рулем.
показати весь коментар
23.08.2020 09:15 Відповісти
В принципі це не має в даному випадку жодного значення, був він нетверезий чи ні,(якби він був тверезий це додало б йому третє око чи камеру заднього виду ??), повторюю якби ззаду вантажівки була людина яка керувала б цим маневром, як це належить згiдно з правилами ,ця трагедія не сталася б
показати весь коментар
22.08.2020 23:35 Відповісти
Очень большое значение имеет. Бухой спотыкатся через бордюр, а трезвый видит препятствие и не спотыкается. Так и тут- был бы трезвый по зеркалам бы может и увидел.
показати весь коментар
22.08.2020 23:53 Відповісти
Завтра опять выедут тысячи бухих в Украине за рулем. И послезавтра еще тысячи. И каждый день. Пожизненое лишение прав, а попался бухой с лишенными правами- в тюрячку. Это поможет. Пока этого закона нет, вся завтрашняя кровь будет на тех, кто не принял строгий закон ...
показати весь коментар
22.08.2020 23:58 Відповісти
Не поможет.
показати весь коментар
23.08.2020 00:02 Відповісти
Как же не поможет, если он будет сидеть в тюрьме, а не ехать по дороге?
показати весь коментар
23.08.2020 00:04 Відповісти
По дороге будут ехать другие пьяные.Тут за первый раз лишают прав на полгода, на третий раз - тюрьма. И количество пьяного быдла на дорогах не уменьшается.
показати весь коментар
23.08.2020 00:12 Відповісти
Плохо ловят значит у Вас. А в Киеве вообще не ловят. Для алкашей за рулем- просто рай. Если на полосу для общественного транспорта не выезжать, то вообще никто никогда не остановит. Я уже и забыл когда меня останавливали....
показати весь коментар
23.08.2020 00:24 Відповісти
А как их ловить? Блокпосты с алкотестерами на каждой улице и дороге? Так никакой полиции не хватит. Тут дело в человеческой натуре - это про свинью и грязь.
показати весь коментар
23.08.2020 01:10 Відповісти
И, кстати, про русских таксистов в Нью-Йорке и клизмы с водкой - это вовсе не анекдот.
показати весь коментар
23.08.2020 01:13 Відповісти
В стране баранов - власть недоученных дебилов и барыг...
Гитлер научил немцев покупать билеты на пригородные поезда за один день - предупредил, что с такого-то дня "зайцев" будут расстреливать. В тот день в поезда зашли эсесовцы, всех зайцев задержали, вывели из поезда и у стенки возле вокзала расстреляли. Хватило на по сегодня, правда потом им оставили опцию - возможность как неуспевшему купить билет в поезде у кондуктора. Но он назывался "волчий" билет и стоил раз в пять дороже нормального. Но по сравнению с расстрелом это уже был гуманизм.
Но шо можно говорить о власти, которая путает Архимеда с Эйнштейном, не может поднять нефтяную баржу в воде, где по колено и не знает из чего у него шаурма...
показати весь коментар
23.08.2020 08:21 Відповісти
Так же радикально стоило бы очистить страну от таких гавночерпальщиков как ты. И интернет быстро стал бы чище.
показати весь коментар
23.08.2020 08:40 Відповісти
Сказки. Немцы ездили без зайцев задолго до Гитлера. Почитай Джером К.Джером "Трое на велосипедах"
показати весь коментар
23.08.2020 09:16 Відповісти
Какой-то проезд между домами в спальном районе....
Какой-то ужас....
показати весь коментар
23.08.2020 08:33 Відповісти
Недавний случай из жизни. Выезжаю задом со двора на внедорожнике. Перед началом движения пропустил по ходу движения отца с ребенком, и начал движение. Папаня, миновав меня и пройдя пару метров, остановился, стал раком, и начал какие-то манипуляции со своим чадом. Ну не дебил??? Правила движения, это здорово, но где мозги у папани?
показати весь коментар
23.08.2020 11:12 Відповісти
Билошицкий? У моей матери фамилия Билошицкая. Может родственник? Она тоже была с Б.Церквы
показати весь коментар
23.08.2020 11:15 Відповісти
Комментаторы в своём большинстве, тупые отморозки!!!
Диванные умники.
Эта «мамаша», как вы, дебилы, пишете, взрослая и очень собранная женщина, врач скорой помощи, которая не раз спасала жизни таким ублюдкам, как вы.
Заткните свои вонючие и грязные рты, пока вам, *****, бумеранг не прилетели!
Твари!
показати весь коментар
23.08.2020 14:23 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 