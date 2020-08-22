Водій SCANIA, який збив матір із сином у Києві, був нетверезим, - Білошицький. ФОТО

Водій вантажівки SCANIA, який наїхав на матір із сином у Дніпровському районі столиці, був нетверезим.

Про це повідомив у фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Драгер" показав 1,91 проміле, що майже у 10 разів перевищувало допустиму норму вмісту алкоголю в організмі. Навряд чи він усвідомлював масштаби біди і болю, якого він завдав, і навряд чи зможе зрозуміти", - зазначив Білошицький.

Також він висловив співчуття родині.

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Нагадаємо, 22 серпня в чергову частину поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Флоренції вантажний автомобіль наїхав на матір із сином. Жінка померла на місці, за життя її дитини борються медики.

Водія, 1993 року народження, поліцейські затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

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