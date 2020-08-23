Акція "Моя камера", марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня. ФОТОрепортаж
Дівчата вийшли з квітами на Комаровську площу в Мінську, а на площі Перемоги - учасники акції показали, як це: коли 50 осіб кілька діб перебувають у камері, розрахованій на шістьох.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.
На площі Перемоги відбулася акція "Моя камера", організована родичами і друзями тих, хто став в'язнями ЦИП на Окрестіна після виборів. Учасники намалювали на асфальті контури камери, розрахованої на шістьох осіб і стали туди разом, щоб показати, як це було.
Дівчата з квітами в суботу повернулися на Комарівку - місце, звідки стартувала жіноча акція проти насильства силовиків над мирними протестувальниками. Після акції на Комарівці колона дівчат із квітами вирушила на майдан Незалежності.
Фото: Вадим Заміровський, TUT.BY
Ексдиректор Купалівського театру, член Координаційної ради Павло Латушко прийшов увечері на площу Незалежності в Мінську, щоб поговорити з учасниками акції солідарності.
У Мінську десятки велосипедистів влаштували велопробіг солідарності.
Після маршу солідарності кілька тисяч осіб зібралося на площі Незалежності. Тут співали пісні, виступали волонтери і навчали народних танців.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Людей унижают, избивают, УБИВАЮТ и говорят "они уехали", Лука готов закрыть бастующие предприятия, министр обороны прямым текстом заявил, что они готовы стрелять людей, а люди и дальше надеятся флешмобами и свистоплясками сбросить людей, готовых ради сохранения власти душить и убивать сколько потребуется и спокойно спать при этом по ночам.
Если это не идиотизм, тогда что вообще есть идиотизм?..
Співпадіння? Не думаю.
..
..
..https://www.youtube.com/watch?v=Dv7bRmDbP8Y «Лавіце ўсех, хто стане вазмушчацца, у метро, у тралейбусах і паездах!» | Мультфильм о Лукашенко
//
"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", - заявил Латушко.
Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге в Жодино акцентировала внимание на необходимости диалога с властью. Также она поддержала рабочих БелАЗа и напомнила о существующих инициативах по взаимопомощи. Вместе с тем, на митинге у Дома правительства в Минске Колесникова призвала белорусов к продолжению мирных протестов.
Граждане Беларуси протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. По окончательным данным ЦИК, действующий президент https://112.ua/glavnye-novosti/vybory-v-belarusi-cik-obyavil-okonchatelnye-rezultaty-pobezhdaet-lukashenko-546480.html Александр Лукашенко получил 80,1% голосов , его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что усилило протестную волну. По всей стране также https://112.ua/glavnye-novosti/vseh-ne-uvolyat-v-belarusi-nachalis-zabastovki-na-zavodah-kakie-trebovaniya-u-rabotnikov-546141.html начали бастовать крупнейшие предприятия , жители городов объединяются в живые цепи в знак протеста. В других государствах у посольств Беларуси и на городских площадях устраиваются митинги солидарности с протестующими.
(с) Махатма Ганди
В любом случае, у митнигов есть два направления:
1. Закончить с "мирными протестами" и пойти в атаку, что даст повод применить оружие. И не надо проводить аналогии с Киевом - в Белоруси силовики намного жестче деморализованных украинских образца 14-го, сдававших оружейки что на западе, что на востоке. Да и Бацька заговорил о "гибридной войне" против Беларуси, а, значит, собирается задействовать армию.
2. Продолжать устраивать пляски, шествия и т. п. Пока это все не надоест основной массовке
(с) типа В.И. Членин
(но это не точно)
Лучше не пиши свою хирню, все равно за такую халтуру пригожин не заплатит.
Это были курсы ассенизаторов.
Вот, к примеру, белорус Жизневский приехал на майдан и на собственном примере показал, а не писал где-нибудь в комментариях на "радие свабода": "давайте, братья-украинцы, вперед на диктатора, пока я тут на диване посижу, иначе буду писать что вы -генетические рабы"
2. Вкажіть усі нації за які українці мусять відстоювати їхню свободу та право вибору.
3. Ваша принципова позиція не користуватися жодною з слов'янських мов має підстави?
2. Не українці, а ті з них, хто пише поради та дає оцінки.
3. Не зрозумів щодо принципової позиції.
страшней всего когда всё это
то что сейчас страшней всего
назавтра станет новой нормой
почти обыденным родным
(але то від щєй та бояри)
прав, таки, Бабченко!