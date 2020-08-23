УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4983 відвідувача онлайн
Новини Фото Революція в Білорусі
9 843 78

Акція "Моя камера", марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня. ФОТОрепортаж

Дівчата вийшли з квітами на Комаровську площу в Мінську, а на площі Перемоги - учасники акції показали, як це: коли 50 осіб кілька діб перебувають у камері, розрахованій на шістьох.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

На площі Перемоги відбулася акція "Моя камера", організована родичами і друзями тих, хто став в'язнями ЦИП на Окрестіна після виборів. Учасники намалювали на асфальті контури камери, розрахованої на шістьох осіб і стали туди разом, щоб показати, як це було.

Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 01
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 02
Фото: Дарія Бурякіна, TUT.BY

Дівчата з квітами в суботу повернулися на Комарівку - місце, звідки стартувала жіноча акція проти насильства силовиків над мирними протестувальниками. Після акції на Комарівці колона дівчат із квітами вирушила на майдан Незалежності.

Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 03
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 04
Фото: Вадим Заміровський, TUT.BY

Ексдиректор Купалівського театру, член Координаційної ради Павло Латушко прийшов увечері на площу Незалежності в Мінську, щоб поговорити з учасниками акції солідарності.

Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 05
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У Мінську десятки велосипедистів влаштували велопробіг солідарності.

Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 06
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 07
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 08
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Після маршу солідарності кілька тисяч осіб зібралося на площі Незалежності. Тут співали пісні, виступали волонтери і навчали народних танців.

Читайте також: Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 09
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 10
Акція Моя камера, марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня 11
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Читайте також: Представник Держдепу США Біген сьогодні перед візитом до Москви зустрінеться з Тіхановською

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

Автор: 

акція (1454) Білорусь (7929) Мінськ (828)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
"Ударим велопробегом по диктатуре", мля...
показати весь коментар
23.08.2020 02:56
+13
Реальність сувора, ви не в курсі? Диктаторський будуй неможливо скинути букетами кольорів та повітряними міхурами - треба брати стовбури та виборювати волю гвалтівним шляхом. Тільки тоді здійсниться кара за борошна співгромадян і Біларусі посміхнеться частка.
показати весь коментар
23.08.2020 06:44
+9
Эффектно, эфективно, а главное результативно. Напоминает акцию "Гудок" в 2014-м в Донецке. Тогда помню местные боевики с русскими освободителями обосрались, покаялись...или с начала покаялись потом обосрались?
показати весь коментар
23.08.2020 07:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что бывает, когда ждешь справедливости у несправедливого человека...Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 8411Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 498
показати весь коментар
23.08.2020 02:09 Відповісти
Будет то,что людей убъют,и власти за это ничего не будет.
показати весь коментар
23.08.2020 06:07 Відповісти
Походят и угомонятся.
показати весь коментар
23.08.2020 02:11 Відповісти
Jesli dalse ostanitisia xunta,mnogyje iz molodyx ujedut v drugyje strani,tem boleje im budet sozdani vse uslovija dlia etogo
показати весь коментар
23.08.2020 02:19 Відповісти
Как то все странно...их так мудохали и усатый на месте,а они на великах катаются...
показати весь коментар
23.08.2020 02:31 Відповісти
Еще на самокатах пробег устройте,Лука точно испугается и сбежит в Ростов.
показати весь коментар
23.08.2020 02:40 Відповісти
"Ударим велопробегом по диктатуре", мля...
показати весь коментар
23.08.2020 02:56 Відповісти
До них походу так и не дошло ещё с кем имеют дело и это ОЧЕНЬ странно.
Людей унижают, избивают, УБИВАЮТ и говорят "они уехали", Лука готов закрыть бастующие предприятия, министр обороны прямым текстом заявил, что они готовы стрелять людей, а люди и дальше надеятся флешмобами и свистоплясками сбросить людей, готовых ради сохранения власти душить и убивать сколько потребуется и спокойно спать при этом по ночам.

Если это не идиотизм, тогда что вообще есть идиотизм?..
показати весь коментар
23.08.2020 13:01 Відповісти
++++++++++++++++++
показати весь коментар
23.08.2020 13:21 Відповісти
Чомусь зібравшихся ніхто не б'є і не пакує до автозаків.
Співпадіння? Не думаю.
показати весь коментар
23.08.2020 04:20 Відповісти
Да убейте ж эту патлу, бо оно ещё сотни жизней белорусов заберёт за одну свою...
показати весь коментар
23.08.2020 04:33 Відповісти
А чего они лыбятся? Большой повод для веселья? Не протесты,а "хор мальчиков-зайчиков". Усатый поц больше сам обосрался,чем это всё может напугать.
показати весь коментар
23.08.2020 04:41 Відповісти
Реальність сувора, ви не в курсі? Диктаторський будуй неможливо скинути букетами кольорів та повітряними міхурами - треба брати стовбури та виборювати волю гвалтівним шляхом. Тільки тоді здійсниться кара за борошна співгромадян і Біларусі посміхнеться частка.
показати весь коментар
23.08.2020 06:44 Відповісти
Якщо вийдуть і чоловіки - зроблять те, що у вас не вистачить сечі зробити на червоній площі.
показати весь коментар
23.08.2020 06:50 Відповісти
А где ти видел, что би свободу безкровно завоевивали? Отдается она легко, а вот вернуть ее цветочками и шариками вряд ли получится.
показати весь коментар
23.08.2020 07:27 Відповісти
Хочется чтобы кто-то меньше делал дебильные выводы.
показати весь коментар
23.08.2020 07:47 Відповісти
Див. вище - коментатор послизнувся на підлозі країни
показати весь коментар
23.08.2020 08:22 Відповісти
На коленях "пробег" пускай устроят ....
показати весь коментар
23.08.2020 05:20 Відповісти
Шось змінилося ? ..За ці роки диктатор Лука ще більше *закабанів * ..
..
..
..https://www.youtube.com/watch?v=Dv7bRmDbP8Y «Лавіце ўсех, хто стане вазмушчацца, у метро, у тралейбусах і паездах!» | Мультфильм о Лукашенко

Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 9413

//
показати весь коментар
23.08.2020 06:24 Відповісти
Белорусская оппозиция заявила об отказе от силового сценария захвата власти. Об этом стало известно из заявления члена координационного совета по трансферу власти, экс-директора минского театра имени Янки Купалы Павла Латушко, уволенного за поддержку протестов, сообщает https://www.dw.com/ru/bazh-trebuet-ot-minska-prekratit-blokirovku-sajtov/a-54655071 Deutsche welle .
"Никто не собирается свергать действующую власть насильственным методом", - заявил Латушко.
Глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на митинге в Жодино акцентировала внимание на необходимости диалога с властью. Также она поддержала рабочих БелАЗа и напомнила о существующих инициативах по взаимопомощи. Вместе с тем, на митинге у Дома правительства в Минске Колесникова призвала белорусов к продолжению мирных протестов.
Граждане Беларуси протестуют в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов 9 августа - ЦИК объявил Александра Лукашенко победителем голосования. По окончательным данным ЦИК, действующий президент https://112.ua/glavnye-novosti/vybory-v-belarusi-cik-obyavil-okonchatelnye-rezultaty-pobezhdaet-lukashenko-546480.html Александр Лукашенко получил 80,1% голосов , его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
В стране ежедневно проходят демонстрации и забастовки. Власти республики предприняли попытку жесткого подавления акций, что усилило протестную волну. По всей стране также https://112.ua/glavnye-novosti/vseh-ne-uvolyat-v-belarusi-nachalis-zabastovki-na-zavodah-kakie-trebovaniya-u-rabotnikov-546141.html начали бастовать крупнейшие предприятия , жители городов объединяются в живые цепи в знак протеста. В других государствах у посольств Беларуси и на городских площадях устраиваются митинги солидарности с протестующими.
показати весь коментар
23.08.2020 06:36 Відповісти
Є невелика, але надія, що протестувальники від'язикаються від лідерів такої овечої опозиції - і змінять букети на стовбури.
показати весь коментар
23.08.2020 06:47 Відповісти
"трансфер власти" - фраза очень хорошо характеризует протестующих как кучку городских бездельников.
показати весь коментар
23.08.2020 12:52 Відповісти
"В такой ситуации берём увесистый дрын - и по е[b]алу. О непротивлении злу насилием поговорим попозже"
(с) Махатма Ганди
показати весь коментар
23.08.2020 06:40 Відповісти
При любом раскладе в Белоруси,в выигрыше окажется Обнуляйтер всея РАБссии...хоть с Лукашеску или без него...
показати весь коментар
23.08.2020 06:42 Відповісти
Вот! Наконец-то хоть кто-то это сказал! Этот протест, хоть и инспирирован Западом, но поддерживается Москвой, потому что Бацька начал проявлять излишнюю независимость и даже смотреть в сторону противоположную востоку. Если искать исторические аналогии, то это как Амин в Афгнистане. Чем там окончилось - известно всем.
В любом случае, у митнигов есть два направления:
1. Закончить с "мирными протестами" и пойти в атаку, что даст повод применить оружие. И не надо проводить аналогии с Киевом - в Белоруси силовики намного жестче деморализованных украинских образца 14-го, сдававших оружейки что на западе, что на востоке. Да и Бацька заговорил о "гибридной войне" против Беларуси, а, значит, собирается задействовать армию.
2. Продолжать устраивать пляски, шествия и т. п. Пока это все не надоест основной массовке
показати весь коментар
23.08.2020 06:56 Відповісти
Братьям Роттенбергам и Дерипаскам и прочим Вексекльбергам Белорусь не нужна и за 5 копееек...
показати весь коментар
23.08.2020 07:05 Відповісти
Пора захватывать телеграф и все остальное.А не на великах рассекать
показати весь коментар
23.08.2020 06:50 Відповісти
"...Архиважно, батенька, чтобы непг'еменно были захвачены почта, телефон, телегг'аф и интег'нет!"
(с) типа В.И. Членин
(но это не точно)
показати весь коментар
23.08.2020 06:54 Відповісти
"ніколи не довіряй цитатам з інтернету!!!" (С) Антоній Пій
показати весь коментар
23.08.2020 08:37 Відповісти
"Зарегался на афинском форуме. Почитал, что про меня пишут. Яду мне!" (с) Сократ
показати весь коментар
23.08.2020 09:16 Відповісти
Обнуляйтер всея Китая Сидзиньпинь дал кредит Путлеру на 10 ярдов долларов,имеено столько нужно для Белоруси в год...странный кредит правда*? главное вовремя
показати весь коментар
23.08.2020 06:50 Відповісти
Зашел на сайт Евросоюза и ахнул,население Литвы 3 миллиона человек,а продукции производит в 3 раза больше чем Батькин колхоз...с 10 миллионами жителей...
показати весь коментар
23.08.2020 06:58 Відповісти
3.14здеж!
показати весь коментар
23.08.2020 07:03 Відповісти
Pravdu on piset raznica ogromnaja vezde ,da necego i sravnivat eti strani
показати весь коментар
23.08.2020 07:27 Відповісти
necego i sravnivat s nasej ekonomikoj,30 let otstavanija u nix.VVP na celoveka toze 3 raza raznica,zarplata toze bolse 3 raz raznica.Vsio gde posmotris raznica ogromnoje
показати весь коментар
23.08.2020 07:24 Відповісти
Кому ти ето доказиваешь?! Ето же кацап, а у них своя аріфметика и ціферки в методичке и по ним паРаша, самая стабильная и процветающая в мире.
показати весь коментар
23.08.2020 07:32 Відповісти
Баранов от Ыканомики Путлера прошу не комментировать мои посты
показати весь коментар
23.08.2020 07:06 Відповісти
Ты и есть путинско-пригожинский 3.14здюк.
Лучше не пиши свою хирню, все равно за такую халтуру пригожин не заплатит.
показати весь коментар
23.08.2020 07:10 Відповісти
Экономика Литвы на 2020 год находится на 83 месте в Мире,кстати...Белорусь даже не член ВТО и не может реализовывать свою продукцию на Мировом.
показати весь коментар
23.08.2020 07:11 Відповісти
Рынке))) Миша тты дурак.
показати весь коментар
23.08.2020 07:12 Відповісти
Битие определяет сущность человека, если бьют, издеваются и насилуют, а он терпит и прощает, то может он вовсе и не человек.
показати весь коментар
23.08.2020 07:15 Відповісти
Вчера был коммунизм,сегодня капитализм и рыночная экономика,выживает сильнейший...
показати весь коментар
23.08.2020 07:17 Відповісти
Дурачок, поступи лучше в ПТУ, тебя обучат какой нибудь полезной для людей профессии, будешь гайки крутить и не будет времени засирать все ветки своим бредом.
показати весь коментар
23.08.2020 07:21 Відповісти
Ващет я закончил экономический факультет в 1994 году Болван ты паря...
показати весь коментар
23.08.2020 07:24 Відповісти
То тебя обманули. мальчик.
Это были курсы ассенизаторов.
показати весь коментар
23.08.2020 07:27 Відповісти
Мне что интересно. Тут так много пишут, мол, берите в руки оружие, вперед. А почему бы вам самим не приехать и не показать, как надо?
Вот, к примеру, белорус Жизневский приехал на майдан и на собственном примере показал, а не писал где-нибудь в комментариях на "радие свабода": "давайте, братья-украинцы, вперед на диктатора, пока я тут на диване посижу, иначе буду писать что вы -генетические рабы"
показати весь коментар
23.08.2020 07:18 Відповісти
1. Що показал один Жизневський на Майдані?
2. Вкажіть усі нації за які українці мусять відстоювати їхню свободу та право вибору.
3. Ваша принципова позиція не користуватися жодною з слов'янських мов має підстави?
показати весь коментар
23.08.2020 08:26 Відповісти
1. Що готовий на власному прикладі показати, що його поради - не просто слова.
2. Не українці, а ті з них, хто пише поради та дає оцінки.
3. Не зрозумів щодо принципової позиції.
показати весь коментар
23.08.2020 08:37 Відповісти
А то нічого, що Жизнєвський з 2005 проживав у Білій Церкві?
показати весь коментар
23.08.2020 08:35 Відповісти
Національність яка у нього?
показати весь коментар
23.08.2020 08:37 Відповісти
Так а що, у Білорусі немає на протестах етнічних українців?)))
показати весь коментар
23.08.2020 08:38 Відповісти
Знайшов на Поеторії отакий віршик, він тут якось в тему:

страшней всего когда всё это
то что сейчас страшней всего
назавтра станет новой нормой
почти обыденным родным
показати весь коментар
23.08.2020 07:18 Відповісти
Зачем американцам работать,если пособие по безработице выше чем минимальная зарплата?
показати весь коментар
23.08.2020 07:19 Відповісти
Эффектно, эфективно, а главное результативно. Напоминает акцию "Гудок" в 2014-м в Донецке. Тогда помню местные боевики с русскими освободителями обосрались, покаялись...или с начала покаялись потом обосрались?
показати весь коментар
23.08.2020 07:28 Відповісти
Про покаялись - не впевнений. А обісратись для них це норма
(але то від щєй та бояри)
показати весь коментар
23.08.2020 07:46 Відповісти
Але добре хоч що лiсапеди ще в дупи не засовують..Ви там передайте хтось цiм рэволюцiонерам з квiточками на лiсапедах , що владу в такiх як Лука тре БРАТИ а не просити з квiточками , хороводами кува ВIДДАТИ бо нуихто вам ii не вiддасть (!!!)
показати весь коментар
23.08.2020 07:39 Відповісти
Как раз против Луки и его своры ношение роз, велопробеги сильно помогут. Подождите снегопада и устраивайте лыжный пробег, а также делайте снеговиков против Луки. Наивный народ.
показати весь коментар
23.08.2020 07:45 Відповісти
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 9875
показати весь коментар
23.08.2020 07:52 Відповісти
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 5961....
показати весь коментар
23.08.2020 07:54 Відповісти
и шарики в небо не забудьте пустить с криками "пазор, пазор...". так победите клятого диктатора.
показати весь коментар
23.08.2020 07:58 Відповісти
Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 7057
показати весь коментар
23.08.2020 08:04 Відповісти
Стадо овец и баранов
показати весь коментар
23.08.2020 08:07 Відповісти
а где же акция "поцелуй мУсора и подари цветочки" ?
показати весь коментар
23.08.2020 08:17 Відповісти
Коли не врятувала навіть ватна футболка...

Акция "Моя камера", марш против насилия и велопробег солидарности прошли в Минске 22 августа - Цензор.НЕТ 4876
показати весь коментар
23.08.2020 08:29 Відповісти
Це вони за неї бьються!
показати весь коментар
23.08.2020 08:35 Відповісти
Убить лукашенко - гражданский долг каждого белоруса...
показати весь коментар
23.08.2020 08:30 Відповісти
Добро має бути з кулаками, а не квітами. Нажаль. Лише тоді воно перемагає.
показати весь коментар
23.08.2020 08:45 Відповісти
В ******** умовах добро має бути не тільки з куркулями, але зі стовбурами усіх калібрів та повними крамницями набоїв.
показати весь коментар
23.08.2020 09:13 Відповісти
Лучше б очко навазелинили, пригодилось бы в КГБ-шных застенках... против насилия.
показати весь коментар
23.08.2020 10:22 Відповісти
пока не будет акции 'приготовь три коктейля за минуту´ ничего не поменятется.
показати весь коментар
23.08.2020 10:35 Відповісти
мда.
прав, таки, Бабченко!
показати весь коментар
23.08.2020 10:48 Відповісти
Давно не читал Бабченко. И какого его мнение?
показати весь коментар
23.08.2020 13:13 Відповісти
 
 