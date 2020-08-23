Акція "Моя камера", марш проти насильства і велопробіг солідарності відбулися у Мінську 22 серпня. ФОТОрепортаж

Дівчата вийшли з квітами на Комаровську площу в Мінську, а на площі Перемоги - учасники акції показали, як це: коли 50 осіб кілька діб перебувають у камері, розрахованій на шістьох.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY.

На площі Перемоги відбулася акція "Моя камера", організована родичами і друзями тих, хто став в'язнями ЦИП на Окрестіна після виборів. Учасники намалювали на асфальті контури камери, розрахованої на шістьох осіб і стали туди разом, щоб показати, як це було.





Фото: Дарія Бурякіна, TUT.BY

Дівчата з квітами в суботу повернулися на Комарівку - місце, звідки стартувала жіноча акція проти насильства силовиків над мирними протестувальниками. Після акції на Комарівці колона дівчат із квітами вирушила на майдан Незалежності.





Фото: Вадим Заміровський, TUT.BY

Ексдиректор Купалівського театру, член Координаційної ради Павло Латушко прийшов увечері на площу Незалежності в Мінську, щоб поговорити з учасниками акції солідарності.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

У Мінську десятки велосипедистів влаштували велопробіг солідарності.







Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Після маршу солідарності кілька тисяч осіб зібралося на площі Незалежності. Тут співали пісні, виступали волонтери і навчали народних танців.

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзит-полу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали близько шести тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. Водночас МВС Білорусі повідомляє, що під час сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.