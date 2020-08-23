Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі". ФОТОрепортаж

Синьо-жовтий прапор сьогодні є символом опору і боротьби за життя для Донбасу і Криму, тому в День Державного Прапора України важливо бути з тими, хто захищає державний прапор і забезпечує нам вільне життя.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України на військовому аеродромі у Василькові Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтого прапора, під яким наші Збройні сили мужньо захищають суверенітет і територіальну цілісність держави. Іноді, на жаль, ціною власного життя", - сказав Володимир Зеленський.

На прохання президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників України, які загинули впродовж шести років війни.

Володимир Зеленський зазначив, що Державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.

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"Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями. Синьо-жовтий прапор - це наш вірний побратим, який завжди разом із нами, який дає енергію ніколи не здаватися і не падати духом", - зазначив він.

Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні моменти Української держави: і коли була проголошена соборність України понад сто років тому, і в наші дні, коли українські військові, нацгвардійці і добровольці піднімали український прапор над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївській промзоні; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар'їнку, Слов'янськ, Краматорськ і інші землі українського Донбасу.

"Ми дякуємо всім, хто ціною власної безпеки та життя щодня захищає Українську державу і український прапор. Захищає два символи: мирне блакитне небо і жовте родюче поле. І щоразу, коли український прапор піднімається вгору, ми піднімаємо очі до неба з надією і вірою в те, що на українській землі нарешті настане мир. У те, що одного разу наш прапор замайорить у Донецьку, Луганську і Криму. І в те, що під цим прапором майбутні покоління щасливих українців житимуть багато-багато тисячоліть", - підкреслив президент.

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"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна і її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, хочуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо піклуватися про свою армію, тому що саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру", - цитує Зеленського Укрінформ.

Під звуки Державного гімну воїни роти почесної варти Збройних сил України підняли полотнище національного прапора над аеродромом. Військові відсалютували десятьма залпами.

У церемонії також взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005) Леонід Кучма, президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші.