Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі". ФОТОрепортаж
Синьо-жовтий прапор сьогодні є символом опору і боротьби за життя для Донбасу і Криму, тому в День Державного Прапора України важливо бути з тими, хто захищає державний прапор і забезпечує нам вільне життя.
Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України на військовому аеродромі у Василькові Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтого прапора, під яким наші Збройні сили мужньо захищають суверенітет і територіальну цілісність держави. Іноді, на жаль, ціною власного життя", - сказав Володимир Зеленський.
На прохання президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників України, які загинули впродовж шести років війни.
Володимир Зеленський зазначив, що Державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.
"Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями. Синьо-жовтий прапор - це наш вірний побратим, який завжди разом із нами, який дає енергію ніколи не здаватися і не падати духом", - зазначив він.
Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні моменти Української держави: і коли була проголошена соборність України понад сто років тому, і в наші дні, коли українські військові, нацгвардійці і добровольці піднімали український прапор над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївській промзоні; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар'їнку, Слов'янськ, Краматорськ і інші землі українського Донбасу.
"Ми дякуємо всім, хто ціною власної безпеки та життя щодня захищає Українську державу і український прапор. Захищає два символи: мирне блакитне небо і жовте родюче поле. І щоразу, коли український прапор піднімається вгору, ми піднімаємо очі до неба з надією і вірою в те, що на українській землі нарешті настане мир. У те, що одного разу наш прапор замайорить у Донецьку, Луганську і Криму. І в те, що під цим прапором майбутні покоління щасливих українців житимуть багато-багато тисячоліть", - підкреслив президент.
"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна і її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, хочуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо піклуватися про свою армію, тому що саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру", - цитує Зеленського Укрінформ.
Під звуки Державного гімну воїни роти почесної варти Збройних сил України підняли полотнище національного прапора над аеродромом. Військові відсалютували десятьма залпами.
У церемонії також взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005) Леонід Кучма, президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші.
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не стріляють, кажеш, зегнида? процес пішов, капітулянте? 25-го вже протягнете?
Трагедия случилась в районе поселка Водяное.
Тільки 9 пройшо....
Звідки ті суки взяли 28 ?!!!
"Мало хто про це згадує,та вперше в Україні синьо-жовтий прапор замайорів у Львові під час "Весни народів",демократичної революції 1848 року.
Тоді затвердили й прапор Львова - зображення жовтого лева на синьому тлі.
З Днем 🇺🇦 шановні!💛💙
НУ ЩО ТИ П*ЗДИШ КЛОУН ?
Є ЗАГИБЛІ І ПОРАНЕННІ НАВІТЬ У ЦЕЙ ПЕРІОД З ЗСУ
Не вірю жодному слову Зебрехуну , бо росії не потрібний Донбас , а потрібна вся Україна !!
Все тільки починається ))
Он был утверждён в 2004 году указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины .
С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D Высшей лиге КВН , участники команды практически жили в МОСКВЕ
В декабре 2003 года студия совместно с телеканалами «Студия https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС » (РОССИЯ) приступили к производству цикла из пяти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года.
Плодом этого сотрудничества стал цикл концертов в 2004 году:
В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist