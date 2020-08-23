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Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі". ФОТОрепортаж

Синьо-жовтий прапор сьогодні є символом опору і боротьби за життя для Донбасу і Криму, тому в День Державного Прапора України важливо бути з тими, хто захищає державний прапор і забезпечує нам вільне життя.

Президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора України на військовому аеродромі у Василькові Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Сьогодні ми відзначаємо День Державного Прапора України. Синьо-жовтого прапора, під яким наші Збройні сили мужньо захищають суверенітет і територіальну цілісність держави. Іноді, на жаль, ціною власного життя", - сказав Володимир Зеленський.

На прохання президента присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників України, які загинули впродовж шести років війни.

Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі 01

Володимир Зеленський зазначив, що Державний прапор України є однією з найбільших національних святинь, незмінним символом нашої вільної, демократичної, незалежної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві Кличко підняв найбільший прапор України. ФОТОрепортаж

"Він не викликає у нас інших емоцій, окрім гордості за те, що ми з вами народилися українцями. Синьо-жовтий прапор - це наш вірний побратим, який завжди разом із нами, який дає енергію ніколи не здаватися і не падати духом", - зазначив він.

Президент нагадав, що синьо-жовтий прапор супроводжував визначальні моменти Української держави: і коли була проголошена соборність України понад сто років тому, і в наші дні, коли українські військові, нацгвардійці і добровольці піднімали український прапор над Донецьким і Луганським аеропортами та Авдіївській промзоні; коли звільняли Маріуполь, Лисичанськ, Мар'їнку, Слов'янськ, Краматорськ і інші землі українського Донбасу.

Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі 02

"Ми дякуємо всім, хто ціною власної безпеки та життя щодня захищає Українську державу і український прапор. Захищає два символи: мирне блакитне небо і жовте родюче поле. І щоразу, коли український прапор піднімається вгору, ми піднімаємо очі до неба з надією і вірою в те, що на українській землі нарешті настане мир. У те, що одного разу наш прапор замайорить у Донецьку, Луганську і Криму. І в те, що під цим прапором майбутні покоління щасливих українців житимуть багато-багато тисячоліть", - підкреслив президент.

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"Сьогодні 28 днів, як у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна і її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, хочуть миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо піклуватися про свою армію, тому що саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні миру", - цитує Зеленського Укрінформ.

Під звуки Державного гімну воїни роти почесної варти Збройних сил України підняли полотнище національного прапора над аеродромом. Військові відсалютували десятьма залпами.

Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі 03

У церемонії також взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005) Леонід Кучма, президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) прапор (482) Донбас (22355) ЗСУ (7542) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+29
це кому подяка - чи не фуйлу ?
мені ще цікаво, що наша каракатиця пообіцяла рашиздам за цей примарний мир ?
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23.08.2020 11:13
+26
а він яке відношення до нашого прапора має???????????
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23.08.2020 11:10
+26
Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага: "Сегодня 28 дней, как нет боевых потерь на Донбассе" - Цензор.НЕТ 6031
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23.08.2020 11:14
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Лёха! Твоего клоуна загнали в угол! Выборов не будет в ордло-война продолжается;выборы будут в ордло-опять же война,только уже внутри страны.Оба варианта хреновые,так что кичиться нечем,надо укреплять ВСУ,и,желательно,бешенными темпами.Как не крути,а другого варианта нет!
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23.08.2020 16:52 Відповісти
Все вірно... яник також планував продати країну, тепер та ж сама ситуація... Якщо Україну можна взяти мирним шляхом через тиху капітуляцію керівництвом країни, а заодно і зняти санкції з себе і не брати участь у виплаті контрибуціі ( Кучма порахував вартість відновлення Донбасу біля 100 млрд.Дол.) то навіщо воювати? Країна ж по версій зєліка - це ж повія, яку можна купити...
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23.08.2020 11:36 Відповісти
До Верховної Ради надійшло звернення Леоніда Кравчука з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови парламенту про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році закону України про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, воно направлене до комітетів. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков журналістам, передає кореспондент УНН.

не стріляють, кажеш, зегнида? процес пішов, капітулянте? 25-го вже протягнете?
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23.08.2020 11:37 Відповісти
Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 1372
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23.08.2020 11:44 Відповісти
Ось це і є ціна перемир'я 😡
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23.08.2020 12:24 Відповісти
Немає бойових втрат? А це побутові?- https://prm.ua/ru/podryiv-avtomobilya-vsu-na-donbasse-stalo-izvestno-imya-pogibshego-******************/
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23.08.2020 11:44 Відповісти
Лживое Зелупное чепушило. Боевые потери (battle casualty) - любые потери, понесенные непосредственно в результате враждебных действий, понесенные в бою или связанные с ним, или понесенные при выполнении или возвращении с боевого задания. Погибший , 13 августа, при подрыве авто на мине, - https://news.liga.net/politics/chronicle/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 боец 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Гордиенко, старший сержант Сергей Похович.
Трагедия случилась в районе поселка Водяное.Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 6627
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23.08.2020 11:45 Відповісти
23 августа - 13 августа = 10 ДНІВ.
Тільки 9 пройшо....
Звідки ті суки взяли 28 ?!!!
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23.08.2020 14:36 Відповісти
Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі" - Цензор.НЕТ 9834
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23.08.2020 11:56 Відповісти
Героям слава !!
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23.08.2020 12:23 Відповісти
Прапор України вперше з'явився у Львові
"Мало хто про це згадує,та вперше в Україні синьо-жовтий прапор замайорів у Львові під час "Весни народів",демократичної революції 1848 року.
Тоді затвердили й прапор Львова - зображення жовтого лева на синьому тлі.
З Днем 🇺🇦 шановні!💛💙
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23.08.2020 12:23 Відповісти
"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Источник: https://censor.net/p3215408

НУ ЩО ТИ П*ЗДИШ КЛОУН ?

Є ЗАГИБЛІ І ПОРАНЕННІ НАВІТЬ У ЦЕЙ ПЕРІОД З ЗСУ
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23.08.2020 12:24 Відповісти
Рузге, не завидуй что у нас Президент, а у вас *****
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23.08.2020 13:00 Відповісти
ПТН-ПНХ !
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23.08.2020 14:37 Відповісти
Ти Пукіна пишеш з великої літери? Ти часом не Зе дебіл ?
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23.08.2020 23:10 Відповісти
За цим , так званим перемир'ям , йде повна капітуляція Украіни перед кремлівськими окупантами !
Не вірю жодному слову Зебрехуну , бо росії не потрібний Донбас , а потрібна вся Україна !!
Все тільки починається ))
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23.08.2020 12:29 Відповісти
Видно сказали- "надо, Фєдя, надо". Ну і прийшлось "с чувством глубого отвращенія".
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23.08.2020 12:33 Відповісти
наркоман невладеет информацией про погибших
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23.08.2020 12:37 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B День государственного флага Украины отмечается 23 августа каждого года.

Он был утверждён в 2004 году указом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президента Украины .

С 1998 по 2003 год «95-й квартал» выступал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%9A%D0%92%D0%9D Высшей лиге КВН , участники команды практически жили в МОСКВЕ
В декабре 2003 года студия совместно с телеканалами «Студия https://ru.wikipedia.org/wiki/1%2B1_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB) 1+1 » и «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A2%D0%A1 СТС » (РОССИЯ) приступили к производству цикла из пяти концертов, приуроченных к самым значительным праздникам 2004 года.
Плодом этого сотрудничества стал цикл концертов в 2004 году:
В 2004-ом, когда Порошенко и Ющенко защищали людей от титушек, Зеленский агитировал "Молодежь за Януковича"
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/1902783-V-2004-om--kogda-Poroshenko-i-Jucshenko-zacshicshali-ljudej-ot-titushek--Zelenskij-agitiroval--Molodezh--za-Janukovicha----zhurnalist

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23.08.2020 12:58 Відповісти
Плохо за Януковича. Но єто не помощь врагу
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23.08.2020 13:02 Відповісти
А ТИ ТАКИ КАЦАП
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23.08.2020 23:11 Відповісти
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