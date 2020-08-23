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Зеленський вручив орден "Золота Зірка" сестрі Героя України Сергія Михальчука. ФОТОрепортаж

У День Державного прапора України Президент Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" сестрі сержанта Сергія Михальчука, який був удостоєний звання Героя України посмертно. Глава держави також вручив бойові прапори та стрічки до них командирам частин, які отримали почесні найменування за бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм та з огляду на зразкове виконання поставлених завдань особовим складом.

"Символічно, що саме в цей день будуть вручені бойові прапори та присвоєні почесні найменування військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. На них замайорять стрічки з іменами видатних особистостей. Як минулого, так і нашого сьогодення. Одним із них є сержант Сергій Михальчук, Герой України. На превеликий жаль – посмертно", – сказав Володимир Зеленський під час церемонії підняття Державного прапора України на військовому летовищі у Василькові Київської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави також повідомив, що Четверта бригада оперативного призначення Національної гвардії України отримує почесне найменування "імені Героя України сержанта Сергія Михальчука".

Президент присвоїв звання Героя України Сергію Михальчуку 25 березня 2020 року за особисту мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. 21-річний нацгвардієць загинув 14 грудня 2019 року на Донбасі внаслідок артобстрілу. Під час вибуху сержант прикрив собою бойового побратима.

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Бойові прапори та стрічки до них Глава держави також вручив командирам 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї окремої механізованої бригади оперативного командування "Схід" Сухопутних військ Збройних сил України, що отримав почесне найменування "Айдар"; 40-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, яка віднині матиме почесне найменування "імені Великого князя Вітовта"; 35-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України, яка носитиме почесне найменування "імені контр-адмірала Михайла Остроградського"; військової частини А1788 Сил спеціальних операцій Збройних сил України (почесне найменування "імені князя Ізяслава Мстиславича"); 27-ї бригади Національної гвардії України, що отримала почесне найменування "Печерська"; 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України, який отримав почесне найменування "імені Героя України лейтенанта Богдана Завади"; 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Національної гвардії України, яка отримала почесне найменування "Хортиця".

Бойові прапори також одержали Регіональне управління Морської охорони Державної прикордонної служби України та Навчальний центр морської охорони Регіонального управління Морської охорони ДПСУ.

Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 01
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 02
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 03
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 04
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 05
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 06
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 07
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 08
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 09
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 10
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 11
Зеленський вручив орден Золота Зірка сестрі Героя України Сергія Михальчука 12

Автор: 

Герой України (314) Держприкордонслужба ДПСУ (5975) Зеленський Володимир (23810) нагорода (1260) Національна гвардія (1527) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+5
позорище отказник вава трус и сцкун награждает
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23.08.2020 11:58
+5
Украинцы проснитесь ,нас обокрали ,пастухи Кремля вместе с главным пастухом Метверчуком захватывают весь юго восток Украины, за спиной Президента,который сейчас с армией обсуждает День Независимости , так в спину и нож воткнут...Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре Героя Украины Сергея Михальчука - Цензор.НЕТ 7256
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23.08.2020 12:06
+4
Ортодоксальный уклонист вручает награды !? В каком месте плакать?
П.С. Это, как четырежды нарушавший законы назначает прокурора.....
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23.08.2020 12:39
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позорище отказник вава трус и сцкун награждает
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23.08.2020 11:58 Відповісти
пойми, Путину нельзя доверять. Он фашист. А не понимаешь - за перебрик, кацап!
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23.08.2020 11:59 Відповісти
Другой оценки от вас и не ожидали.
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23.08.2020 12:04 Відповісти
он не "вас", он платный тролль, всепропальщик петин.
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23.08.2020 12:06 Відповісти
да я как ЗСУ бот пытаюсь найте кадры геде вавий 1й не сця в свои штанишки на 0 а не в спец построеном уре в 10 км от 0
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23.08.2020 12:08 Відповісти
Ну Шо ви всі отказнік, отказнік... А може в нього одне коко, а в армію таких не беруть
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23.08.2020 14:55 Відповісти
Украинцы проснитесь ,нас обокрали ,пастухи Кремля вместе с главным пастухом Метверчуком захватывают весь юго восток Украины, за спиной Президента,который сейчас с армией обсуждает День Независимости , так в спину и нож воткнут...Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре Героя Украины Сергея Михальчука - Цензор.НЕТ 7256
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23.08.2020 12:06 Відповісти
Ортодоксальный уклонист вручает награды !? В каком месте плакать?
П.С. Это, как четырежды нарушавший законы назначает прокурора.....
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23.08.2020 12:39 Відповісти
преступления не имеет срока давности.
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23.08.2020 13:06 Відповісти
А может, вручая награды, читая за что, посещая ребят, глядя на них, до него медленно, но дойдёт, что речь о Государстве и что он и они часть этого Государства?
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23.08.2020 21:45 Відповісти
 
 