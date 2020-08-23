На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України. ФОТОрепортаж
Сьогодні вранці в Одесі, з нагоди Дня українського прапора, на Воронцовському маяку було розгорнуто величезне жовто-синє полотнище.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Вперше в українській історії державний прапор розміром 18 метрів на 5 метрів вивісили на головному маяку країни
Ініціаторами цього нововведення стали організатори щорічного "Вишиванкового фестивалю", який 12 раз проводиться в Одесі. Прапор майорітиме на маяку 23 і 24 серпня.
Глава Одеської ОДА Максим Куций заявив, що покладено початок добрій традиції, яка буде продовжена - український прапор підніматимуть в День прапора на Воронцовському маяку щороку.
Топ коментарі
+27 Светлана Науменко
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воронцов переворачивается в могиле, по ходу
украденный в Гей-Европе (Aquafresh) - это знамя армии Власова (под этим флагом
сжигали советские города и села). См. оригинал Парада Победы 1945 - там его
бросают под Мавзолей. Сейчас каждый ватан видя его должен поднять свой главный
орган - ЗАД - если, конечно же, сзади Кадырыч не пристроился....
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!