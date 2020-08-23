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На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в Одесі, з нагоди Дня українського прапора, на Воронцовському маяку було розгорнуто величезне жовто-синє полотнище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 01

Вперше в українській історії державний прапор розміром 18 метрів на 5 метрів вивісили на головному маяку країни

На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 02
На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 03

Ініціаторами цього нововведення стали організатори щорічного "Вишиванкового фестивалю", який 12 раз проводиться в Одесі. Прапор майорітиме на маяку 23 і 24 серпня.

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На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 04

На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 05

Глава Одеської ОДА Максим Куций заявив, що покладено початок добрій традиції, яка буде продовжена - український прапор підніматимуть в День прапора на Воронцовському маяку щороку.

На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 06

На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України 07

Автор: 

День Незалежності (701) Одеса (5451) прапор (482)


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Топ коментарі
+27
Вітаю з Днем Державного Прапору України!

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 5563
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23.08.2020 12:57
+14
красота!!!
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23.08.2020 12:51
+10
И Труху рядом подвесить, пусть направление ветра показывает ))
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23.08.2020 13:21
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красота!!!
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23.08.2020 12:51 Відповісти
Вітаю з Днем Державного Прапору України!

На Воронцовском маяке в Одессе развернут 18-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 5563
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23.08.2020 12:57 Відповісти
Хороший стеб. Одесситы молодцы - в то время, когда государство Украина уничтожается плесенью в турборежиме, вывешиваются флаги из расчета "у кого больше".
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23.08.2020 12:59 Відповісти
Як тільки кацапи хотіли виділитись своїм 100 кг аквафрешем і книгу Гінеса попасти. Виділились, не попали.
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23.08.2020 13:13 Відповісти
И Труху рядом подвесить, пусть направление ветра показывает ))
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23.08.2020 13:21 Відповісти
Хай дивляться кацапи із краденої бурової вежі на траверзі Одеси і хай їх кондубасить.
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23.08.2020 13:22 Відповісти
Одеса-Файно! Дуже файно!
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23.08.2020 15:07 Відповісти
а на вишках бойка слабо?
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23.08.2020 15:36 Відповісти
Рома, а кто тебе мешает проверить?
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23.08.2020 15:43 Відповісти
наш флаг на Воронцовском маяке))
воронцов переворачивается в могиле, по ходу
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23.08.2020 15:57 Відповісти
Испоганили маяк
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23.08.2020 19:12 Відповісти
Пока одни поднимают флаги, другие ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину на всю катушку, в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
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23.08.2020 19:24 Відповісти
Флаг кацапии -
украденный в Гей-Европе (Aquafresh) - это знамя армии Власова (под этим флагом
сжигали советские города и села). См. оригинал Парада Победы 1945 - там его
бросают под Мавзолей. Сейчас каждый ватан видя его должен поднять свой главный
орган - ЗАД - если, конечно же, сзади Кадырыч не пристроился....
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23.08.2020 21:19 Відповісти
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 21:26 Відповісти
Наш прапор найпрекрасніший, і на ньому немає крові! Слава Україні!
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23.08.2020 21:48 Відповісти
 
 