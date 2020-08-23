На Воронцовському маяку в Одесі розгорнуто 18-метровий прапор України. ФОТОрепортаж

Сьогодні вранці в Одесі, з нагоди Дня українського прапора, на Воронцовському маяку було розгорнуто величезне жовто-синє полотнище.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Вперше в українській історії державний прапор розміром 18 метрів на 5 метрів вивісили на головному маяку країни





Ініціаторами цього нововведення стали організатори щорічного "Вишиванкового фестивалю", який 12 раз проводиться в Одесі. Прапор майорітиме на маяку 23 і 24 серпня.

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Глава Одеської ОДА Максим Куций заявив, що покладено початок добрій традиції, яка буде продовжена - український прапор підніматимуть в День прапора на Воронцовському маяку щороку.