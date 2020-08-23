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У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку. ФОТОрепортаж

В Одесі активісти молодіжних патріотичних організацій із нагоди Дня Державного Прапора розгорнули на Потьомкінських сходах 29-метровий прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 01

"Щороку наш прапор стає довшим на один метр, символізуючи вік незалежної України", - зазначила співорганізаторка урочистого дійства Наталія Мажарова.

У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 02
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 03

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У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 04
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 05

Державний прапор України розгорнули на Потьомкінських сходах під звуки оркестру Військово-морських сил України, оплески і вигуки присутніх: "Слава Україні! Героям слава!"

У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 06
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 07
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 08

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У межах Вишиванкового фестивалю пам'ятник Дюку цього року одягли у вишиванку з квітковими мотивами з Тернопільщини.

У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 09
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку 10

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Автор: 

вишиванка (72) День Незалежності (701) Одеса (5451) прапор (482)


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Топ коментарі
+27
А у про-кацапських почітателей рюзького міра рве пукани))))
Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
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23.08.2020 15:57
+23
а лапти скулят на форумах Одесса сусский город , смотрите ,завидуйте Одесса Украинский Город
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23.08.2020 16:02
+20
А де в цей час були недопалені ватники?
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23.08.2020 15:56
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А де в цей час були недопалені ватники?
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23.08.2020 15:56 Відповісти
Возле Дома профсоюзов для них фестиваль барбекю.
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23.08.2020 16:24 Відповісти
Таки да.,знай наших!
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23.08.2020 15:57 Відповісти
А у про-кацапських почітателей рюзького міра рве пукани))))
Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
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23.08.2020 15:57 Відповісти
Одесситы-молодцы./ И в День Харькова поздравления харьковчанам / Термин чувак ввели харьковские студенты. Чувак - аббревиатура и означает «Человек, Уважающий Высокую Американскую Культуру». Чуваки и чувихи тусовались возле Пулемёта -кафе -автомата что находился посередине улицы Сумской . Чувак выглядел так. Над лбом был выложенный с помощью бриолина кок. Просторный пиджак выделяющегося цвета, рубашка с ярким галстуком, узкие-дудочкой- брюки без манжет, башмаки на толстой светлой подошве микропорке. Чуваки объединились в первую в СССР организацию неформалов Голубая лошадь, о которой в последнее время появились статьи в Интернете.
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23.08.2020 15:58 Відповісти
за ЧУВАКА лайк поставлю +
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23.08.2020 16:00 Відповісти
Чуваки тих часів охрініли б, якби взнали що висока американська культура наразі заключається в поцілунках негритянських ніг.
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23.08.2020 16:08 Відповісти
Одессе РЕСПЕКТ!
Супер!
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23.08.2020 16:00 Відповісти
а лапти скулят на форумах Одесса сусский город , смотрите ,завидуйте Одесса Украинский Город
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23.08.2020 16:02 Відповісти
сусский это не опечатка
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23.08.2020 16:03 Відповісти
Правильно гусский город?
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23.08.2020 16:07 Відповісти
та кацапам надо уже забьіть про Одессу.
Упльіла Одесса от расеян НАВЕЧНО!
Как и Украина.
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23.08.2020 16:46 Відповісти
Одеса - багатонаціональне українське місто!
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23.08.2020 16:47 Відповісти
а от дійсно ватани де???
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23.08.2020 16:04 Відповісти
от Москвы до Енисея на бутылках вся россея
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23.08.2020 16:05 Відповісти
Сгорели в доме профсоюзов... Вата хорошо горит
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23.08.2020 16:26 Відповісти
прям уся?? Наскільки я пригадую, то там її багатенько було в 90-х роках
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23.08.2020 16:30 Відповісти
Разве это их праздник?
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23.08.2020 16:32 Відповісти
але вони весь нам мішають
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23.08.2020 17:02 Відповісти
Властям они точно не мешают.
Да и до власти дорвались именно они.
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23.08.2020 17:20 Відповісти
ох представляю как бомбит у одесских ватников... их же там тьма
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23.08.2020 16:08 Відповісти
отличают их по копчености
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23.08.2020 16:12 Відповісти
Какая ещё тьма, я вас умоляю. Пофигистов в Одессе много, это да.
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23.08.2020 16:27 Відповісти
Я в Одессе раньше часто бывал на радио рынке , щас пасусь на АЛИ
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23.08.2020 16:08 Відповісти
круто! глаз радует !!!
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23.08.2020 16:11 Відповісти
В Одесі тим часом спостерігається сейсмічна активність.
Ніт, то не землетрус у Румунії чи десь іще...
То місцеву бавовну АШ ТРИСЕТ )))0))0)))
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23.08.2020 16:19 Відповісти
От смеха?
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23.08.2020 16:23 Відповісти
посмотрела б как ты ржешь ,если бы твой ватный сынок или дочка сгорели заживо)))
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23.08.2020 16:35 Відповісти
истерика?
ничего.
привьікай.
теперь так будет навечно.
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23.08.2020 16:43 Відповісти
Месяц август для Украины всегда был благоприятным...для РАБссии наоброт каторга...
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23.08.2020 16:22 Відповісти
більш розширено можна? Що доброго у нас, і що так погано на рашці?
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23.08.2020 16:28 Відповісти
Одесса - весёлый город.
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23.08.2020 16:22 Відповісти
Особенно повеселились 2 мая 2014.Да?
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23.08.2020 16:30 Відповісти
прєдлагаєш пєрєнєсті дєнь смеха на 2 мая?
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23.08.2020 16:34 Відповісти
У цей день треба святкувати "день шашлику"!
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23.08.2020 16:43 Відповісти
Я був і є, а вічного нема. Далі будуть мої нащадки. А от вата буде палати з твоєю росією.
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23.08.2020 17:10 Відповісти
Тоді навчись правильно формулювати свої думки, бо інакше це є ознакою твоєї неосвіченості.
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23.08.2020 17:18 Відповісти
Пусть решают одесситы,я не одессит.
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23.08.2020 16:47 Відповісти
и шашлык у нас знатный)
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23.08.2020 16:33 Відповісти
Маша и Медведь приехали в Одессу на Привоз и спрашивают...где тут можно по еврейски пожрать...от пуза...
Еврей не растерялся и говорит....вам со специями или с дерьмом подать?
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23.08.2020 16:28 Відповісти
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23.08.2020 16:32 Відповісти
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 5472
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23.08.2020 16:33 Відповісти
🧐
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23.08.2020 16:50 Відповісти
Нет такого народа русский и никогда не было....
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23.08.2020 16:34 Відповісти
московия.
московитьі.
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23.08.2020 16:42 Відповісти
Думается, что одесситьі не простят Бубочке того разводняка, которьій он устроил.
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23.08.2020 16:40 Відповісти
Михаил Афанасьевич Булгаков когда рисовал образы Шарикова и Преображенского,предварительно прочитал много чего о РАБссии Немецкой и Ордынской....
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23.08.2020 16:43 Відповісти
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 7585
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23.08.2020 16:54 Відповісти
А тем временем на Московии....и в ватных одесских подворотнях))))
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23.08.2020 16:55 Відповісти
Мы холопы,остолопы...
Мы бухаем и гуляем...
Мы калоши обуваем...
По утрам и вечерам...
Пребраженский о калошах не зря сказал....
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23.08.2020 16:57 Відповісти
Свежий анекдот из Ютьюба
встречаются два новых рюсских на Дерибассовской Лукашенко и Путлер...
Вова... а давай памятник поставим в Одессе Наполеону Бонапарту...
Саша... ты с ума сошел?Он же Москву сжел на костре...
Вова,Москву сжег граф Ростопчин,эх ты дяревня...
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23.08.2020 17:14 Відповісти
Щирі вітання патріотам Одеси!
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23.08.2020 17:15 Відповісти
У "ваты" горят пердаки.
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23.08.2020 17:51 Відповісти
Слава Одесі!!!
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23.08.2020 18:17 Відповісти
Одесситы молодцы! Горжусь Вами. Благодаря вашей силе и мужеству руssкий мир погорел на вашей земле. И не смотря на то, что сейчас, ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину на всю катушку, в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия, победа будет за Украиной. Слава Героям.
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23.08.2020 18:41 Відповісти
https://censor.net/user/473210 Да нет. Ето нам еще с царских времен впаривали московитскую пропаганду о том что украинизм ето сельський фольк.
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23.08.2020 21:11 Відповісти
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 21:02 Відповісти
У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку - Цензор.НЕТ 841
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24.08.2020 00:30 Відповісти
Дякую, одесити. Дуже гарно. Вишиванка чудова.
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24.08.2020 01:49 Відповісти
 
 