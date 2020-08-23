У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку. ФОТОрепортаж

В Одесі активісти молодіжних патріотичних організацій із нагоди Дня Державного Прапора розгорнули на Потьомкінських сходах 29-метровий прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щороку наш прапор стає довшим на один метр, символізуючи вік незалежної України", - зазначила співорганізаторка урочистого дійства Наталія Мажарова.





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Державний прапор України розгорнули на Потьомкінських сходах під звуки оркестру Військово-морських сил України, оплески і вигуки присутніх: "Слава Україні! Героям слава!"







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У межах Вишиванкового фестивалю пам'ятник Дюку цього року одягли у вишиванку з квітковими мотивами з Тернопільщини.





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