У центрі Одеси розгорнули 29-метровий прапор України, Дюка одягнули у вишиванку. ФОТОрепортаж
В Одесі активісти молодіжних патріотичних організацій із нагоди Дня Державного Прапора розгорнули на Потьомкінських сходах 29-метровий прапор України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Щороку наш прапор стає довшим на один метр, символізуючи вік незалежної України", - зазначила співорганізаторка урочистого дійства Наталія Мажарова.
Державний прапор України розгорнули на Потьомкінських сходах під звуки оркестру Військово-морських сил України, оплески і вигуки присутніх: "Слава Україні! Героям слава!"
У межах Вишиванкового фестивалю пам'ятник Дюку цього року одягли у вишиванку з квітковими мотивами з Тернопільщини.
Топ коментарі
+27 я гражданин Украины
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+23 Valet Valet
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+20 Ali Hasan
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Україна НАЗАВЖДИ! Із Днем нашого Прапору!!!
Супер!
Упльіла Одесса от расеян НАВЕЧНО!
Как и Украина.
Да и до власти дорвались именно они.
Ніт, то не землетрус у Румунії чи десь іще...
То місцеву бавовну АШ ТРИСЕТ )))0))0)))
ничего.
привьікай.
теперь так будет навечно.
Еврей не растерялся и говорит....вам со специями или с дерьмом подать?
московитьі.
Мы бухаем и гуляем...
Мы калоши обуваем...
По утрам и вечерам...
Пребраженский о калошах не зря сказал....
встречаются два новых рюсских на Дерибассовской Лукашенко и Путлер...
Вова... а давай памятник поставим в Одессе Наполеону Бонапарту...
Саша... ты с ума сошел?Он же Москву сжел на костре...
Вова,Москву сжег граф Ростопчин,эх ты дяревня...
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!