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На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області на Хортиці біля Музею історії запорізького козацтва з нагоди святкування Дня Державного Прапора військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 01
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 02
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 03

Крім того, на Хортиці, на одному з найвищих флагштоків країни, урочисто підняли Державний Прапор України.

На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 04
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 05

Дивіться також: Зеленський взяв участь у церемонії підняття Державного прапора: "Сьогодні 28 днів, як немає бойових втрат на Донбасі". ФОТОрепортаж

На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 06
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 07
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 08
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 09

У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, активісти, молодь.

На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 10
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 11
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 12

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На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України 13

Автор: 

День Незалежності (701) прапор (482) ОСУВ Хортиця (365) Запорізька область (3599) Національна гвардія (1527)


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Топ коментарі
+18
На Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 6550
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23.08.2020 17:22
+12
Було б гарно, якщо б ще й ростягнули якогось москаля...
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23.08.2020 17:18
+7
Ото ж. Оту гидоту б і ростягнули на палях...
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23.08.2020 17:31
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Було б гарно, якщо б ще й ростягнули якогось москаля...
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23.08.2020 17:18 Відповісти
Фуууу....Бро....то ж гидота.....
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23.08.2020 17:22 Відповісти
Ото ж. Оту гидоту б і ростягнули на палях...
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23.08.2020 17:31 Відповісти
І міняти їх, міняти....
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23.08.2020 17:54 Відповісти
аха!!согласен!!и с улыбкой от уха до уха!!
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23.08.2020 17:59 Відповісти
Показуха и идиотизм .
А если бы флаг был 101 метр , то что , мы бы ещё больше гордились ? На целый метр ?
Вместо реальных дел и реформ дурацкие пляски и ненужная никому показуха .
У меня над крыльцом с 14-го года висит маленький , как моя пенсия , флажок .
И , в отличие от пенсии , этого достаточно .
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23.08.2020 17:19 Відповісти
Бро, РЕСПЕКТ.
Але ж одне одному не заважає?
Цей великий Прапор України, не закрив наші прапори?
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23.08.2020 17:25 Відповісти
..а ты сними маленький украинский... и повесь большой ...кацапсинский триколор.! Сразу и пенсия увеличится, все тебя знать будут, и морда распухнет от прикосновений!! Вот это потом и назовут показухой и идиотизмом!! Хотя тебе видимо к идиотизму не привыкать!!!)))
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23.08.2020 17:27 Відповісти
Понимаешь , патриотизм с голой жопой - это такая разновидность психического нездоровья , нечто мозаичное , как у Лукашеску .
Настоящий патриот гордится не только идеологической составляющей , но и кое-чем материальным , ему принадлежащим .
Иначе со стороны он кажется идиотом , лохом , которого развели на словах .
Я родился ещё при Хрущёве , и деменцией пока не страдаю , помню всё очень хорошо .
СССР развалился не от того , что с идеологией было плохо , а потому что это "единственно верное учение" так и не обрело материальной составляющей .
Гагарин улетел в 61 году , и все очень гордились .
А первый советский рулончик туалетной бумаги был выпущен в стране в январе 69 .
Восемь лет мы гордились с грязной от типографской краски жопой .
Вот так примерно и с этим флагом , только масштаб помельче ...
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23.08.2020 17:52 Відповісти
.. и к чему Вы это написали? Показать старт твоей деменции!!!??? Дальше можете уже и не писать... Если Вы умудрились найти одинаковое в бывшем СССР и сегодняшней Украине...))) Хотя да... одинаковое есть. Дурной и тупой народ и совкодрочеры с новыми рашедрочерами.
А грязной от типографской краски жопой Вы гордились до конца 80-х... ибо купить бумагу Обуховской картонной фабрики в Запорожье врядли бы смог.ли. Я уже не говорю о Мелитополе... И именно материальным составляющим грезили 73 процента идиотов (а Вы уважаемый о деменции напомнили вовремя!!) , который весной прошлого года скопом продавали Украину.... Животные хотели кушать? Как там сейчас... жирнее и вкуснее помойи стали? И мне жаль...что Вы ...родившийся при Хрущёве так и не поняли, где жили... Я кстати тоже при том же Хрущёве.
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23.08.2020 18:06 Відповісти
Народ , значит , дурной . Помоев хочет .
Вот сволочь какая , флага ему мало ...
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23.08.2020 18:09 Відповісти
...тише ...тише..дружок!!! Вы там что то о деменции писали!?.... Кстати животным абсолютно безразлично, что за флаг над будкой!!! Главное чтобы кормили и в будке было тепло!!! Именно таким как Вы и не важен флаг...((( О другом уж промолчу....
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23.08.2020 18:17 Відповісти
В целом , это так .
Если бы моя будка имела несколько комнат и находилась в приличном месте с мягким климатом , я имел бы достаточно прав и свобод , достойный доход и в стране действовал бы понятный и простой Закон , одинаковый для всех , а соседи были бы дружелюбны и благожелательны , то какая , к чёрту , разница , в какие цвета раскрашен мой флаг ???
Жаль , я понял это слишком поздно ...
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23.08.2020 18:25 Відповісти
..ну вот и вся Ваша сущность!!! К сожалению повторюсь! Животному всё равно какой флаг на будке. Даже если ОНО и из славного украинского города Запорожье!(((( К великому сожалению!!!((((
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23.08.2020 18:42 Відповісти
Ты не прав.Дальше маты.
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23.08.2020 17:36 Відповісти
тут такое дело!!мож ты с десятью сантиметрами всю жизнь прожил и тебе было достаточно а вот твоей супруге может сантиметров пять-восемь как минимум не хватало(но эт вовсе не значит что она их не нашла)и возможно гордится теми лишними сантиметрами(найденными)а не теми что у тебя есть(так что не сильно побивайся!!видимо твои сантиметры соответствуют твоей пенсии и извилинам серого вещества)
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23.08.2020 18:09 Відповісти
Ніколи не дозволяйте своїм емоціям побороти ваш інтелект.
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23.08.2020 20:25 Відповісти
Любая богатая и развитая страна начинается с патриотизма. Не с чего-то материального. Думать не надо. Нужно просто брать и делать как это делают "Богатые и Развитые государства". Британия, Германия, Япония, Финляндия и тд... Пример: Британия. После войны. Маленькая, разрушенная, достаточно бедная страна. Которое все свои ресурсы спустило на войну. И теперь главный вопрос. Как бритам удалось дать отпор немцам которые владели большими ресурсами и силой? Я подскажу. Это называется патриотизм. Когда ты безоплатно даришь свой ресурс на благо общества. И в этом случае хороший анти-пример сегодняшний президент. Которому не привили ничего. Кроме как коси бабло. Вот он и косит. И всё его обещания пустой звук. Потому что ему попросту нас..ть на Украину.
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24.08.2020 11:34 Відповісти
Ватный город. А Мелитополь, город упоротой ваты
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23.08.2020 17:19 Відповісти
Это - Украина!
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23.08.2020 17:30 Відповісти
Город мутный , но не ватный .
В 14 году вата тут не прошла .
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23.08.2020 17:21 Відповісти
..да ты ещё и мелитополец?!!! Ну прости..дорогой... тут вопросов уже нет!! Более паскудного городка в Украине не найти!!! Вам там один хрен ..какая власть в городе! Хоть российская...хоть..китайская...хоть немецкая...))) Вата без малого 100 процентная! К сожалению....
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23.08.2020 17:30 Відповісти
Это чистейшая правда. Ватнее города просто не найти в Украине. Одна скулящая вечно вата и совкодрочеры
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23.08.2020 17:33 Відповісти
Я из Запорожья .
А Мелитополь всегда был городом купцов и кулаков-аграриев .
Дух выгоды и наживы так и не выветрился ...
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23.08.2020 17:33 Відповісти
.. Мелитополь всегда был городом продажных душ. Собственный опыт проживания в этом сепаратистском анклаве довольно приличный! Некоторые мелитопольцы... старших поколений рассказывали, что город оказывается ОСВОБОЖДАЛИ в 1941 году и ЗАХВАТЫВАЛИ в 1943... Десяток подпольщиков сдали местные жители в первый же день прихода немцев. О каком то сопротивлении в годы войны и духом ничего не слышно было. Жизнь обитателей акцентировалась на черешне. Больше в этом городе никого ничего и никогда не интересовало!!! ))) И ватность там поголовная...массовая.
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23.08.2020 17:44 Відповісти
Нов его трусах и рубашках выросли родители сегодняшних пламенных революционеров майдана А что бы они делали без трусов текстильщиков мелитопольских?
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23.08.2020 17:48 Відповісти
..Вы ещё расскажите о амортизаторах Балицкого и моторном...)))) Вся экономика Украины завязана была на Мелитополь!!!)))) Те ещё кормильцы.... Ни чем не лучше даунбасят и лугандонцев...
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23.08.2020 17:53 Відповісти
Да ты и сам наверняка табло отъел на трудовых мелитопольских харчах
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23.08.2020 17:55 Відповісти
.. да нет... Бог миловал ... вовремя покинул сей сепаратистский городишко....с его **труженниками**!!! ))))
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23.08.2020 18:09 Відповісти
Та у нас до 40% таких. Хіба тільки в Мелітополі?
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23.08.2020 17:57 Відповісти
120% украинцев хотят холявы.
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23.08.2020 18:45 Відповісти
Не перебирай. 73%.
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23.08.2020 18:49 Відповісти
себя не обмануй
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23.08.2020 19:02 Відповісти
То есть ты сталинист и горы трупов при захвате Украины(УНР) и потом миллионы в Сибирь и от голодоморов - это добродетель?
И львовяне которые увидев тысячи замученных после освобождения города от красножопых и приветствовавшие войска, которые вышвырнули палачей - "предатели"?
Хуже сталинитстов нету никого. Таким как ты пофиг на миллионы жертв сралина, главное лизнуть красный от крови своего народа(своего ли?) сапог "акающего" оккупанта.
тьху!! когда же вы высдыхаете то??
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23.08.2020 21:14 Відповісти
... а мне то что Вы это написали? .... ?.......?
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23.08.2020 21:55 Відповісти
На Хортице военнослужащие Нацгвардии развернули 100-метровый флаг Украины - Цензор.НЕТ 6550
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23.08.2020 17:22 Відповісти
Краще б вони там ракетний дівізіон розгорнули...
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23.08.2020 17:41 Відповісти
Телеканал "Наш", власником якого є колишній "регіонал" Євген Мураєв, запустив антиукраїнський ролик. Про це у Facebook повідомила журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
У ролику жінка старшого віку дивиться на прапор України. Потім час ніби відмотується назад. І молода дівчина, стоячи перед бюлетенем на всеукраїнському референдумі щодо проголошення незалежності України, відходить від бюлетеня.
https://gazeta.ua/articles/politics/_au-sbu-nacrada-murayevskij-telekanal-probiv-dno-***************-rolikom/980551
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23.08.2020 17:57 Відповісти
От хай тільки зелені шмарклі не заведуть справу!
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23.08.2020 18:01 Відповісти
..це питання вирішиться тільки тоді..коли Шмаркля буде висіти на Майдані у зашморгу разом з Мураєвими...Мертвечуками...Ківами і іншою гидотою....... Іншого не буде!(((
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23.08.2020 18:13 Відповісти
Если этот поц Мураев до сих пор на свободе , значит , он устраивает власть .
И скорее всего , власть его поддерживает .
Как и Мертветчука , Богуслаева и многих , многих других .
А как это объяснить иначе ?
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23.08.2020 18:16 Відповісти
Это объясняется просто. Украиной рулит мафия которая своих никогда не сдает. Кланы кланами, но сохранение мафиозной Системы ставшей практически нашим государственным строем для них превыше всего(
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23.08.2020 19:55 Відповісти
Пока одни поднимают флаги, другие ермаки-зеленские-кравчуки предают Украину на всю катушку, в угоду своего хозяина Путина и ради собственного тщеславия.
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23.08.2020 18:25 Відповісти
блин ребзя я опоздал приехал в 11 ..но пофотал так..))
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23.08.2020 18:36 Відповісти
Любі фотки вже є в інтернеті. І 100% кращі. Не розумію страсть до фото. Ну ладно там, свою пику замалювати. А просто фоткати - справа пуста.
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23.08.2020 18:51 Відповісти
Що занадто, то не здраво
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23.08.2020 19:57 Відповісти
"В Запорожской области на Хортице..." Це як? острів Хортиця в Запоріжжі. Чи може автор ще десь знайшов таку ж?
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23.08.2020 20:22 Відповісти
На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України - Цензор.НЕТ 2201
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23.08.2020 20:51 Відповісти
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 21:27 Відповісти
Какой-то бесконечный 95 квартал- флешмобы, видосики ,огурцы,козаки.Просто чистый идиотизм. Предельная деградация
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24.08.2020 00:38 Відповісти
Дурість наше національне вундерваффе. Замість розгортання крилатих ракет і створення ЯЗ розгортають прапор. Нацгвардії немає чим зайнятись? Ніби у влади розум дітлахів.
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24.08.2020 08:39 Відповісти
 
 