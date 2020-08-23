На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України. ФОТОрепортаж
У Запорізькій області на Хортиці біля Музею історії запорізького козацтва з нагоди святкування Дня Державного Прапора військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Крім того, на Хортиці, на одному з найвищих флагштоків країни, урочисто підняли Державний Прапор України.
У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, активісти, молодь.
Топ коментарі
+18 Чайка Київ
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+12 Valery Greff
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А если бы флаг был 101 метр , то что , мы бы ещё больше гордились ? На целый метр ?
Вместо реальных дел и реформ дурацкие пляски и ненужная никому показуха .
У меня над крыльцом с 14-го года висит маленький , как моя пенсия , флажок .
И , в отличие от пенсии , этого достаточно .
Але ж одне одному не заважає?
Цей великий Прапор України, не закрив наші прапори?
Настоящий патриот гордится не только идеологической составляющей , но и кое-чем материальным , ему принадлежащим .
Иначе со стороны он кажется идиотом , лохом , которого развели на словах .
Я родился ещё при Хрущёве , и деменцией пока не страдаю , помню всё очень хорошо .
СССР развалился не от того , что с идеологией было плохо , а потому что это "единственно верное учение" так и не обрело материальной составляющей .
Гагарин улетел в 61 году , и все очень гордились .
А первый советский рулончик туалетной бумаги был выпущен в стране в январе 69 .
Восемь лет мы гордились с грязной от типографской краски жопой .
Вот так примерно и с этим флагом , только масштаб помельче ...
А грязной от типографской краски жопой Вы гордились до конца 80-х... ибо купить бумагу Обуховской картонной фабрики в Запорожье врядли бы смог.ли. Я уже не говорю о Мелитополе... И именно материальным составляющим грезили 73 процента идиотов (а Вы уважаемый о деменции напомнили вовремя!!) , который весной прошлого года скопом продавали Украину.... Животные хотели кушать? Как там сейчас... жирнее и вкуснее помойи стали? И мне жаль...что Вы ...родившийся при Хрущёве так и не поняли, где жили... Я кстати тоже при том же Хрущёве.
Вот сволочь какая , флага ему мало ...
Если бы моя будка имела несколько комнат и находилась в приличном месте с мягким климатом , я имел бы достаточно прав и свобод , достойный доход и в стране действовал бы понятный и простой Закон , одинаковый для всех , а соседи были бы дружелюбны и благожелательны , то какая , к чёрту , разница , в какие цвета раскрашен мой флаг ???
Жаль , я понял это слишком поздно ...
В 14 году вата тут не прошла .
А Мелитополь всегда был городом купцов и кулаков-аграриев .
Дух выгоды и наживы так и не выветрился ...
И львовяне которые увидев тысячи замученных после освобождения города от красножопых и приветствовавшие войска, которые вышвырнули палачей - "предатели"?
Хуже сталинитстов нету никого. Таким как ты пофиг на миллионы жертв сралина, главное лизнуть красный от крови своего народа(своего ли?) сапог "акающего" оккупанта.
тьху!! когда же вы высдыхаете то??
У ролику жінка старшого віку дивиться на прапор України. Потім час ніби відмотується назад. І молода дівчина, стоячи перед бюлетенем на всеукраїнському референдумі щодо проголошення незалежності України, відходить від бюлетеня.
https://gazeta.ua/articles/politics/_au-sbu-nacrada-murayevskij-telekanal-probiv-dno-***************-rolikom/980551
И скорее всего , власть его поддерживает .
Как и Мертветчука , Богуслаева и многих , многих других .
А как это объяснить иначе ?
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!