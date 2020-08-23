На Хортиці військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України. ФОТОрепортаж

У Запорізькій області на Хортиці біля Музею історії запорізького козацтва з нагоди святкування Дня Державного Прапора військовослужбовці Нацгвардії розгорнули 100-метровий прапор України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.







Крім того, на Хортиці, на одному з найвищих флагштоків країни, урочисто підняли Державний Прапор України.





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У заході взяли участь представники міської та обласної влади, військовослужбовці Збройних сил, Нацгвардії, активісти, молодь.







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