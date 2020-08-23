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На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України. ФОТОрепортаж

Вночі 23 серпня до Дня Державного Прапора з'явилася світлова інсталяція прапора на об'єкті "Арка" над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім прапора України, на "Арці" з'явилися також прапори 40 країн-донорів і країн-вкладників фонду "Укриття", які брали участь у зведенні цього Нового безпечного конфайнмента (НБК), який є найбільшою рухливою спорудою у світі.

"Ця акція - нагадування про те, що вже зроблено в Зоні відчуження. Ми хотіли нагадати, скільки країн долучилися до зведення цієї споруди. Це більше фотопроєкт: чутлива камера зніматиме на великій витримці, фіксуючи всі прапори", - сказала кураторка проєкту Artefact, у межах якого створено цю інсталяцію, Світлана Коршунова.

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За її словами, творчі діячі поставили завдання провести експеримент і зрозуміти, як можна використовувати НБК для цілей медіа-мистецтва.

Масштабні світлові інсталяції з'явилися не тільки на НБК, а й на інших спорудах Зони відчуження: на оглядовому колесі в Прип'яті і на градирні. Серія унікальних фото- і відеоматеріалів, які зробили художники, стане частиною нової віртуальної виставки Artefact: CHOrnobyl, яка реалізується за підтримки Українського культурного фонду і яку вже в жовтні цього року представлять у Мадриді на міжнародному медіа-артфестивалі Madatac.

Зараз над створенням нової міжнародної виставки про Чорнобиль працює понад 100 творчих діячів в артрезиденції Artefact за підтримки Українського культурного фонду, щоб уже в жовтні будь-хто з будь-якої точки світу зміг відвідати виставку віртуально - з власного комп'ютера і навіть зі смартфона.

На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 01

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На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 02
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 03
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 04
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 05
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 06

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На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 07
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 08
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 09
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 10
На обєкт Арка в Зоні відчуження спроєктували прапор України 11

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Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається щорічно 23 серпня на виконання відповідного указу президента України від 23 серпня 2004 року.

Автор: 

прапор (482) зона відчуження (324)


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Топ коментарі
+11
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 1805
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23.08.2020 20:12
+10
не переживай за нього....

На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 562
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23.08.2020 19:55
+7
зрелищно...и жутко (зная что это за место)
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23.08.2020 20:00
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пинчуковское мысьтэцтво...
аж страшно за самостийныка бубу...
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23.08.2020 19:50 Відповісти
не переживай за нього....

На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 562
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23.08.2020 19:55 Відповісти
чому тимчасовий український моель без оселедця?
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23.08.2020 20:01 Відповісти
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 1805
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23.08.2020 20:12 Відповісти
На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України - Цензор.НЕТ 2464
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23.08.2020 20:49 Відповісти
за чий рахунок малюнки паскуди?
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23.08.2020 19:56 Відповісти
А якщо сивочолий з свинарчуками спонсорували ілюмінацію ? То срочно тушить свєт, шоб ва-апше було темно ...
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23.08.2020 19:59 Відповісти
ШтА?
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23.08.2020 20:29 Відповісти
Сподіваюся, вірш «Про хлопчика українця» Юрія Шкрумеляка актуальний і в наші дні.
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
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23.08.2020 19:57 Відповісти
Це вже якийсь маразм.Я не проти прапорів.але давайте ще на туалети посвітимо.На мою думку,це принизливо.
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23.08.2020 19:58 Відповісти
Не переймайтесь шановний. При владі артисти, артисту потрібні ефекти, обстановка, мистецтво ж
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23.08.2020 20:01 Відповісти
https://censor.net/user/48712 Ну так є хороші,позитивні і гарні місця.Навіщо робити з місця,в якому загинули дуже багато людей,шоу?
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23.08.2020 20:06 Відповісти
например вот..
На объект "Арка" в Зоне отчуждения спроецировали флаг Украины - Цензор.НЕТ 8917
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23.08.2020 20:15 Відповісти
https://censor.net/user/472605 Ну артисти ж, асфальт, свєт, а решта бєз разніци
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23.08.2020 20:58 Відповісти
https://censor.net/user/48712 Прапори на зруйнованому реакторі,це не добре.А ще й ,тим більше український прапор,країни,яка від цього реактору найбільше постраждала.Це якийсь чорний і цинічний гумор.
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23.08.2020 21:02 Відповісти
Касапы .. . а это правда , что ваше фсб -- вам САХАР ПОДВОЗИТ , и БЕСПЛАТНО ! Прямо в подвалы ? . . .. .В ходе УЧЕНИЙ ! .ЖЭЛАЮ ПОБОЛЬШЕ УЧЕНИЙ ВАМ ! . . . . Можэт ПОУМНЕЕТЕ !.. .. Хотя... ВРЯТЛИ ! .. Это жэж росЦякия детка. !... С НИМИ КОКС ! , !
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23.08.2020 19:58 Відповісти
зрелищно...и жутко (зная что это за место)
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23.08.2020 20:00 Відповісти
Це московити подібне роблять.Хіба більше місць немає,де би прапор гармонійно прикрасив якусь архітектуру?
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23.08.2020 20:02 Відповісти
Є одна вілла в Італії, де не завадить український прапор.
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23.08.2020 20:11 Відповісти
В серіалі чорнобиль шахтьор розказав класний анєкдот
Значиться так -гудіт шуміт смердіт жрьот 20 литров бензина в час і режет яблоко на 3 долькі! Что єто?
-савєтская машина для резки яблок на 4 долькі. 😂 яплакаль
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23.08.2020 20:08 Відповісти
Ці світлові ефекти нагадують світло,коли реактор вибухнув.Може краще би зімітували вибух реактора,в кольори прапора? Це би було ще краще шоу.Бачу що в нас робиться подібне.до московського побєдобєсія.Може ще стриптизерки,будуть повністю в символіці? Я не проти стриптизу,але не копіюйте московитів.
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23.08.2020 20:11 Відповісти
якісь клоуни це придумали. слава богу що у нас у владі не такі
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23.08.2020 20:13 Відповісти
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23.08.2020 20:31 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО !!! Ядерний могильник прикрашений прапорами України, США, Європи, Канади. Це або рідкісні ідіоти роблять або кацапські агенти цинічно тролять. В їхньому стилі.
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23.08.2020 20:21 Відповісти
Україна величезна,по міркам Європи країна.а вони шукають мистецтва,в зруйнованому реакторі.Психічно хворі люди.Хоча це таке ******* і високе мистецтво.Он у Франції є навіть макет какашки,це також мистецтво. Московитського ліпника з лайна,мені не показуйте.
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23.08.2020 20:21 Відповісти
Бабла на этих флагомероприятиях местные князьки подняли немерянно: у нас в районе флаг+флагшток итого 35 тыс. А учебники первого сентября за деньги родителей!
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23.08.2020 20:26 Відповісти
І давайте на чистоту,ну не мистецтво це.Просто привезти обладнання і посвітити.Це багато хто зробить.Наприклад той,хто вміє вмикати і користуватися пк і хто вміє вмикати і працювати з освітлювальною технікою.Цікаво,скільки це коштувало?
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23.08.2020 20:27 Відповісти
Не у цьому справа. А в тому, що який кривий мозок треба мати щоб проєцірувати державні прапори на ядерний саркофаг!
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23.08.2020 20:46 Відповісти
https://censor.net/user/312383 Та я вище написав,що навіщо на зруйнованому совєтському реакторі прапор України малювати.
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23.08.2020 20:50 Відповісти
Касапы..
А это правда , что временно ваш Севастополь - вы называете городом усской славы .
Потому что с трех боев , в трикратном вашем преимуществе - вы ТРИЖДЫ ЕГО И СДАВАЛИ !,
ВОТ ЭТО И ИСТОРИЯ ! История хероизма росЦи , с которой всегда КОКС !..
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23.08.2020 20:31 Відповісти
На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України - Цензор.НЕТ 4152
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23.08.2020 20:48 Відповісти
 
 