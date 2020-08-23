На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України. ФОТОрепортаж
Вночі 23 серпня до Дня Державного Прапора з'явилася світлова інсталяція прапора на об'єкті "Арка" над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Крім прапора України, на "Арці" з'явилися також прапори 40 країн-донорів і країн-вкладників фонду "Укриття", які брали участь у зведенні цього Нового безпечного конфайнмента (НБК), який є найбільшою рухливою спорудою у світі.
"Ця акція - нагадування про те, що вже зроблено в Зоні відчуження. Ми хотіли нагадати, скільки країн долучилися до зведення цієї споруди. Це більше фотопроєкт: чутлива камера зніматиме на великій витримці, фіксуючи всі прапори", - сказала кураторка проєкту Artefact, у межах якого створено цю інсталяцію, Світлана Коршунова.
За її словами, творчі діячі поставили завдання провести експеримент і зрозуміти, як можна використовувати НБК для цілей медіа-мистецтва.
Масштабні світлові інсталяції з'явилися не тільки на НБК, а й на інших спорудах Зони відчуження: на оглядовому колесі в Прип'яті і на градирні. Серія унікальних фото- і відеоматеріалів, які зробили художники, стане частиною нової віртуальної виставки Artefact: CHOrnobyl, яка реалізується за підтримки Українського культурного фонду і яку вже в жовтні цього року представлять у Мадриді на міжнародному медіа-артфестивалі Madatac.
Зараз над створенням нової міжнародної виставки про Чорнобиль працює понад 100 творчих діячів в артрезиденції Artefact за підтримки Українського культурного фонду, щоб уже в жовтні будь-хто з будь-якої точки світу зміг відвідати виставку віртуально - з власного комп'ютера і навіть зі смартфона.
Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається щорічно 23 серпня на виконання відповідного указу президента України від 23 серпня 2004 року.
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аж страшно за самостийныка бубу...
Хто ти, хлопчику малий?
Українець молодий!
Український я юнак,
Лев і тризуб - то мій знак!
Я - сокіл, я - бистрозуб,
Синьо-жовтий мій прапор.
Нам поможе серед бурі
Господь Бог і Святий Юрій.
***
Хто ти, дівчинко мала?
Укранка молода!
А який твій знак рідненький?
Лев і тризуб золотенький!
Жовті ниви, сині гори,
Синьо-жовті в нас прапори!
Все будуть нам помагати
Господь Бог і Божа Мати!
Значиться так -гудіт шуміт смердіт жрьот 20 литров бензина в час і режет яблоко на 3 долькі! Что єто?
-савєтская машина для резки яблок на 4 долькі. 😂 яплакаль
А это правда , что временно ваш Севастополь - вы называете городом усской славы .
Потому что с трех боев , в трикратном вашем преимуществе - вы ТРИЖДЫ ЕГО И СДАВАЛИ !,
ВОТ ЭТО И ИСТОРИЯ ! История хероизма росЦи , с которой всегда КОКС !..