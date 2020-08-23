На об'єкт "Арка" в Зоні відчуження спроєктували прапор України. ФОТОрепортаж

Вночі 23 серпня до Дня Державного Прапора з'явилася світлова інсталяція прапора на об'єкті "Арка" над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім прапора України, на "Арці" з'явилися також прапори 40 країн-донорів і країн-вкладників фонду "Укриття", які брали участь у зведенні цього Нового безпечного конфайнмента (НБК), який є найбільшою рухливою спорудою у світі.

"Ця акція - нагадування про те, що вже зроблено в Зоні відчуження. Ми хотіли нагадати, скільки країн долучилися до зведення цієї споруди. Це більше фотопроєкт: чутлива камера зніматиме на великій витримці, фіксуючи всі прапори", - сказала кураторка проєкту Artefact, у межах якого створено цю інсталяцію, Світлана Коршунова.

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За її словами, творчі діячі поставили завдання провести експеримент і зрозуміти, як можна використовувати НБК для цілей медіа-мистецтва.

Масштабні світлові інсталяції з'явилися не тільки на НБК, а й на інших спорудах Зони відчуження: на оглядовому колесі в Прип'яті і на градирні. Серія унікальних фото- і відеоматеріалів, які зробили художники, стане частиною нової віртуальної виставки Artefact: CHOrnobyl, яка реалізується за підтримки Українського культурного фонду і яку вже в жовтні цього року представлять у Мадриді на міжнародному медіа-артфестивалі Madatac.

Зараз над створенням нової міжнародної виставки про Чорнобиль працює понад 100 творчих діячів в артрезиденції Artefact за підтримки Українського культурного фонду, щоб уже в жовтні будь-хто з будь-якої точки світу зміг відвідати виставку віртуально - з власного комп'ютера і навіть зі смартфона.

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Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається щорічно 23 серпня на виконання відповідного указу президента України від 23 серпня 2004 року.