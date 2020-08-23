Лукашенко прилетів на територію Палацу незалежності в Мінську, коли "Марш нової Білорусі" рушив назад до центра міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж
Силовики повністю перекрили вулицю перед Палацом незалежності в Мінську, водночас до загородження наближається кілька десятків тисяч людей.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA live.
"Як повідомляють наші джерела, Лукашенко в ці хвилини перебуває у своєму палаці. Готується евакуація", - повідомляє ЗМІ і закликає протестувальників не підходити до оточення і повернутися на площу Жовтневу та Незалежності.
Пізніше видання написало, що Лукашенко покинув президентський палац на вертольоті. Той приземлився біля Палацу незалежності.
Як зазначає Euroradio, "Олександр Лукашенко так хотів сьогодні побачити мітингувальників, що ... чомусь прилетів до Палацу незалежності, коли вони розійшлися. "Вони втекли, як щури", - зауважив білоруський лідер".
"Вертоліт Лукашенка все ще залишається на території Палацу незалежності", - зазначає TUT.BY.
Нагадаємо, 23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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он сам эту бутылку 26 лет любовно лелеял.
и сам на нее взгромоздился.
..
в хабаре уже месяц так ходят, результат - ноль
А уж на что только ни похож триколор...
Доверенное лицо экс кандидата в президенты Светланы Тихановськои, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова заявила, что КС начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию.
https://www.youtube.com/watch?v=Ir7djT64SPA
Лука сказал - разбежались крысы..
вот такие вот дела
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1297574443443773446
пока у Хутина нервы не сдали
Более 50 тыс.жителей Литвы в воскресенье вечером взялись за руки и образовали живую цепь ("Путь свободы") от Кафедральной площади в Вильнюсе до Медининкай на границе с Беларусью.
Президент Литвы Г.Науседа с женой.
Тут что-то одно из двух - у луки кончится горючее или у народа терпение.
- А это наша Лукашонка в коробченке летит.
ОМОН
беріться за клоунів, вони страшніші.
А с утреца, да после баньки, органы и заработают, помолясь лукавому...
Helgi Sharp
Примерно так освещают росСМИ события в Беларуси. А ещё пишут, что переодетые солдаты НАТО численностью до 250 тыс человек в эти минуты на площадях страны совершают провокационные действия в отношении её молодого и демократичного президента. Который сегодня передвигается исключительно в бронежилете и с автоматом.
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На самом деле, там сейчас решится если не всё, то многое. И дело не в Тихановской и не в пророссийской (или нет) ориентации протестующих. Дело в праве на выбор. А когда такое право будет обеспечено (пусть хоть опять бацьку избирают, но по-честному), постепенно появятся и независимые СМИ и проевропейские силы.
Как прежде по-любому не будет. Или вырванное с кровью право выбирать, или диктатура похлеще путинской - усатый диктатор сжёг все мосты и прошёл точку невозврата. Цену того или другого должны выставить сами белорусы.
Биндеровская агентура уже повсюду...
Когда правительство боится народа - это свобода.» Томас Джефферсон