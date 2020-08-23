Лукашенко прилетів на територію Палацу незалежності в Мінську, коли "Марш нової Білорусі" рушив назад до центра міста, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Силовики повністю перекрили вулицю перед Палацом незалежності в Мінську, водночас до загородження наближається кілька десятків тисяч людей.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал NEXTA live.

"Як повідомляють наші джерела, Лукашенко в ці хвилини перебуває у своєму палаці. Готується евакуація", - повідомляє ЗМІ і закликає протестувальників не підходити до оточення і повернутися на площу Жовтневу та Незалежності.

Пізніше видання написало, що Лукашенко покинув президентський палац на вертольоті. Той приземлився біля Палацу незалежності.

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Як зазначає Euroradio, "Олександр Лукашенко так хотів сьогодні побачити мітингувальників, що ... чомусь прилетів до Палацу незалежності, коли вони розійшлися. "Вони втекли, як щури", - зауважив білоруський лідер".













"Вертоліт Лукашенка все ще залишається на території Палацу незалежності", - зазначає TUT.BY.

Нагадаємо, 23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.