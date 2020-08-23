33-метровий Прапор Єдності розгорнули на Майдані Незалежності в Києві. ФОТОрепортаж
На Майдані Незалежності сотні активістів розгорнули Прапор Єдності довжиною 33 метри. Він почав свій шлях у Полтаві 20-метровим і подорожував всією Україною. Активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи та перемоги.
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною залишили свої підписи і побажання на Прапорі Єдності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Цього дня ми піднімаємо державний прапор і схиляємо голову в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Бо Державний Прапор, Державний Герб, Гімн – це як фундамент побудови нашої держави. Заради того, щоб цей прапор існував, і для того, щоб держава існувала, сотнями років українці віддавали свої життя. Наче священний вогонь, вони з цим прапором їхали в табори ГУЛАГу, тримали його в криївках УПА, зберігали в 1960-х у самвидаві. Для того, щоб у 1980-х мільйони українців під цим прапором і під звуки "Ще не вмерла Україна" поховали імперію. Нам це вдалося", – наголосив Петро Порошенко.
"Але особливого звучання наш Гімн і важливості наш Прапор набули під час Революції Гідності. 22 січня, у День Соборності, вчитель із Донецька Анатолій Чайка тут поруч, на Грушевського, відмовився віддавати "беркутам" наш прапор. Йому зламали обидві руки, але він прапор не віддав. Бо це був символ нашої перемоги, майбутньої перемоги", – нагадав Порошенко. Він закликав усіх обов’язково побувати в Музеї історії України у Другій світовій війні, де розгорнуто експозицію прапорів.
"Там є прапор, який було піднято над старим терміналом Донецького аеропорту. Прапор, який був піднятий двома фантастичними людьми Мирославом Гаєм, бійцем Національної гвардії, і Сергієм Шевчуком, воїном славетної 95-ї аеромобільної десантної бригади, на 120-метрову телевежу на горі Карачун перед звільненням Слов’янська. Там є прапори, які підняла 93-тя бригада над шахтою "Бутівка", – зазначив п‘ятий президент.
Він також згадав про героїчний подвиг Володимира Балуха, якого російські окупанти кинули у в’язницю за те, що він підняв український прапор над своїм будинком у Криму. "Він знав, що на нього за це чекає, але він демонстрував, що українців не залякати. Володимира ми витягнули з в’язниці. І так, як Володимира Балуха, буде звільнено український Крим і Донбас", - наголосив Порошенко.
"Ми маємо згадати героїчного Володимира Рибака, який у 2014-му зупинив стягнення українського прапора із захопленої російськими терористами Горлівки. Його схопили, багато годин катували і вбили, але він знав, що він бореться за українську державу й український прапор", – сказав Петро Порошенко.
"Саме український прапор об’єднує всю Україну й українців нашої держави і всього світу. Незалежно від мови, національності, релігії. Це як ідентифікатор "свій-чужий", – наголошує п’ятий президент.
Марина Порошенко привітала українців зі святом Державного Прапора. "Останніми роками Прапор і Гімн набули для нас особливого значення. Гімн ми співаємо тоді, коли відбуваються дуже серйозні національні події. І відчуваємо велике піднесення та гордість, коли бачимо синьо-жовтий прапор, який майорить серед прапорів інших країн. І саме під цими кольорами ми захищаємо наші кордони, ми будуємо нашу країну і виховуємо молоде покоління українських патріотів", – сказала Марина Порошенко.
Учасники акції розгорнули величезний прапор і залишили на ньому свої побажання. Координатор ГО "Справа Громад" Віталій Гайдукевич розповів, що завтра Прапор Єдності братиме участь у Марші незалежності. Активісти ГО "Справа Громад" планують продовжити шлях Прапора Єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України, і на 30-ту річницю Незалежності України наступного року його знову розгорнуть у серці нашої держави.
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Прапор агресора і окупанта. Маєте іншу думку?
Ви не відповіли на два питання,
1) Конкретно Порошенко після свого нищівно-переможного президентства з такої більшості вибув
Порошенко в першому турі виграв у всіх конкурентів, крім одного.
Чи означає це, що жоден з них також ні від імені українського народу (чи його інтересів), ні від імені Української Держави він виступати не може?
2) Так кого слухаєте-читаєте, це таємниця?
Відповідь на ваше мною вже дана і полягає в тому, що держава і влада - поняття нероздільні. Звертаю увагу, що держава - далеко не те саме, що країна (State/country, Staat/land, Państwo/kraj, государство/страна etc.). Ці питання плутаються в головах невтаємничених лише з подачі творчих та натхненних.
Чи ви пропагуєте тут ідею "менша влада - менша державка"? Може просто бажаєте довести до ручки ідею повної та остаточної децентралізації України з тим, щоб у кожного бажаючого була тут своя маленька владка та маленька державка?
Тоді порохняву ідею "українства під прапором Єдності" можна зрозуміти: такий собі Євроукраїнський союз "балканського типу", або "Українська міжрегіональна конфедерація" романо-франко-германського типу.
Кого з ким ви там так поєднати хочете - всіх-всіх-всіх з противсіхами, чи тільки лузерів з переможцями?
Як лузер, який після п'яти років нищівно-переможних реформ з найбільшим в історії України "рахунком" програв президентську владу "якомусь кловуну" може тепер щось патякати від імені Української Держави та всього українського народу?
Так. Але в демократичному суспільстві, яке є у нас, влада є тичасовою та змінною (на відміну від диктатур). Владу обіймає той, кого обрали - а на наступних виборах можуть обрати його опонента.
держава - далеко не те саме, що країна - так, держава - це машина, апарат керування країною, скаладається з обраних та призначених осіб.
Тоді порохняву ідею "українства під прапором Єдності" - не підкажете, де Порошенко чи хтось з його партії приватизує українство чи українські символи?
Др речі, саме слово порохняву вже говорить про Ваш рівень культури й інтелекту, але то - Ваша справа.
програв президентську владу "якомусь кловуну" - якщо Ви інтелектуал, то Ви розумієте, що він виграв у всіх без викдючення україгських політиків - а програв саме державній машині. РОСІЙСЬКІЙ державній машині.
Якщо Ви цього не бачите - мої щирі співчуття.
І моє найбільше йому дорікання - що він не зтворив УКРАЇНСЬКУ державну машину, яка б їй протистояла б - на ідеологічному, інформаційному, пропагандистському, історичному фронті.
Ну, а демократія - лиш одна з (небагатьох) форм організації влади (або ж політичного устрою). І буває вона лише двох типів - ніяких буржуйських, пейзанських, соціалістичних, капіталістичних, ісламських, буддійських, чи християнських демократій в природі просто тне існує, як і національних, інтернаціональних, совєцьких, а, тим більше, народних.
Хоч натхненні та невтаємничені ентузіасти ближче не окресленого "громадянського суспільства" скоро вже й до "громадянської демократії" д̶о̶т̶р̶а̶х̶а̶ю̶т̶ь̶с̶я̶ договоряться...
Як справжній інтелектуал, ви повинні розуміти, що людське суспільство без влади існувати не може, а вже держава (як найвища з досі відомих форм того суспільства організації) - то й поготів. Державний же СУВЕРЕНІТЕТ полягає саме в тому, що витоки ВСІХ проблем держави знаходяться у ній самій (звісно, окрім тих, пов'язаних з діяльністю Вищої Сили, відомої нашим "просто інтелектуалам" під іменем Форсмажора. І що б там не втирав патріарх Кіріл, Путін до Вищих Сил не належить. А ось до мажорів наші хлопці з пацанами його цілком можуть причислити.
Порохнявість - слово цілком українське. При чому більш українське, ніж та сумнівна єдність, яку, прикривши державним Прапрором України, знову намагається продати українцям черговий видатний лузер Цієї Нації.
*довідка для недовтаємничених інтелектуалів:
Держава - поняття суспільно-політичне, а країна - територіально-геограхвічне.
Управління та правління (management та government), хоч і звучать українською майже однаково, все ж різні речі - як власність та влада...
Вам справді дати "список літератури", починаючи від Платона?
Знання чм незнання людей не відміняє інституалізвції влади. Знають про те людє чи ні, (якщо не знають - то їх проблнма). але вони живуть в певному державному устрої. Який класифікується певним чином. Наш державний устрій класифікується як демократичний.
Про "неперервність влади" ви ж, мабуть, щось чули?
Так, влада є навіть у суспільствах приматів. Вона нам властива з давніх-давен, і є невід'ємною функцією суспільства. Якщо влада з якихось причин втрачається (людиною, групою людей) - вона переходить до іншої людини (групи людей). При цьому переході, можливий тимчасовий "вакуум влади".
Це я просто пишу очевидні речі, щоб впевнитись, що ми говоримо про одне й те саме.
І буває вона лише двох типів - яких?
Згоден, що християнськиі, народні, ... - це просто здебільшого красиві слова, для електорату.
не окресленого "громадянського суспільства" - це неформалізована влада, чи сила, здатна впливати на владу, - так можна казати?
Державний же СУВЕРЕНІТЕТ полягає саме в тому, що витоки ВСІХ проблем держави знаходяться у ній самій - і всіх досягнень, додам?
Далі, щодо Вищої Сили, Пуітіна, мажорів, та наших хлопців - не зрозумів|?
прикривши державним Прапрором України - на це має право, і обов'язок, кожен політик - підносити державні символи. Чому рабиновичі цього уникають?
знову намагається продати українцям черговий видатний лузер Цієї Нації - ще раз підкреслю, Порошенко в першому турі виграв у всіх без виключення українських політиків, крім російської державної машини. Бо не було протистояння цій машині - і це його провина.
Чому Ви не називаєте лузером Тимошенко, яка набрала ще менше голосів? А інші - ще менше. Звідкі така вибірковість щодо Порошенка? Особиста неприязнь?
Вам справді дати "список літератури", починаючи від Платона?
Дякую.Все в житті не перечитаєш, аде завжди читаю щось цікаве. Порекомендуйте.
Як вас послухати, то і в есесері була демократія...
Влада є тільки в людей. І тільки за наявності влади їхнє "скупчення" (ще скажіть "громаду") можна назвати суспільством. Суспільства без влади (або "неполітичного суспільства") не буває - навіть у людських істот таке зветься стадом (human herd), що вже про якихось інших приматів казати... А без розуміння, що ж таке влада, вести якусь подальшу дискусію просто немає сенсу.
Так само, як і дискутувати про демократію, адже це не що інще, як один з небагатьох "способів оргінізації влади" (в суспілсьстві, бо де ж іще) або по-іншому - "політичних устроїв" (того ж суспільства).
І буває та демократія лише двох видів: безпосередня (пряма) або представницька (її ще називають парламентською, хоч сам парламентаризм не є для демокртії ні необхідною, ні достатньою умовою).
Що ж до державного прапора, то не кожен, хто ним прикривається, є патріотом, так само, як далеко не всі, хто, вдягнувши вишиванку, стає під національний прапор є етнічними українцями.
Не знаю, чим вас так заінтригував Рабінович - могли б і бойками та лемками поцікавитися (особливо деякими лемкинями), - але нині у нього з Порошенком статус однаковий.
Та якщо вашу наполегливість це не переконує, поцікавтеся історією його славних нагород та нагороджувачів:
За значний особистий внесок у соціально-економічний,
культурний розвиток України, вагомі трудові досягнення,
багаторічну сумлінну працю п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня
РАБІНОВИЧА Вадима Зіновійовича - президента Всеукраїнського єврейського конгресу
Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 27 березня 2009 року
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200/2009#Text N 200/2009
Що ж до Тимошенко, то її нинішній статус практично такий же, як і в Порошенка. З однією лиш різницею - вона "не змогла виграти", а він "програв". "Лузер", як ********** казати хлопці з пацанами... Крім того, перед Тимошенко зараз стоїть значно важливіша задача - просто вижити, поборовши коронавірус.
Про літературу говорити також не бачу сенсу. Ви й самі розумієте, що починати краще з азів - у підручниках нерідко трапляються надзвичай вдалі формулювання, - настільки прості та стислі, що над їх суттю ніхто не замисоюється, а заглиблюючись у нетрі хвільохзофських думок, і взагалі забувають. Одна біда - вдалі формулювання розкидані по багатьох підручниках...
Бачу, що Ваш рівень вищий за середнього шмарієвського споживача, так що тут за Україну я спокійний. Вибачаюсь за свої підозри.
Хочу Вас запитати, як у розумної та освіченої людини:
1) Шо б Ви хотіли бачити в Україні, як державі, та в українському суспільстві?
2) Які кроки та подолання яких етапів для цього необхідні?
3) Що з того, що вважаєте за потрібне для цього, Ви робите, та яким чином?
Звісно ж, можете не відповідати, яле це не просто цікавість.
Хочу лиш скромно нагадати, що ******* європейська демократія починалася не з голодних бунтів, не зі штурму Бастилії і навіть не з впровадження гуманного винаходу доброго доктора Гільйотена - вона починалася з Просвітництва, яке у нас і досі плутають з (національною) Просвітою. А як казав колись один Бісмарк, вчитися краще на чужих помилках, ніж на власних традиційних, якими б оспіваними та славними вони не були.
І щоб хоч трохи задовільнити вашу непросту цікавість, можу порекомендувати курс лекцій "Вступ до політичної фільозофії" десять з гаком років тому прочитаний в Єльському універі професором Стівеном Смітом - може зацікавить ще когось, хто здатен сприймати англійську на слух (існує й текстова версія). Курс складається з 24-х лекцій (семестр), то ж нетерплячим для "опщєго развітія" можна послухати тільки першу та останню лекції:
https://www.youtube.com/watch?v=xhm55mIdSuk
https://www.youtube.com/watch?v=bqMLv9yLQmg
То ж, сам намагаюсь узнавати правду, й допомагати в цьому іншим.
Дякую і Вам, за корисне спілкування.
1 твэлы в три дорога,
2 катера , карабли списанные
3 на за 2 недели законченной войне машины в армию продавал,
4 джевелинов прикупил
список перемог можно продолжать
Каждый из этих пунктов, если его рассмотреть подробно - разваливается.
Попробовать рассмотреть? А это Вам надо, лили лучше останетесь в своей вере?
Они работают шире - на телеканалах, в соцсетях.
Здесь - только ими обманутые, сорри.
Найдешь фото Рабиновича с украинским флагом?
Не посадил - потому что слишком демократичен, а демоератия - долгте процедуры и куча ограничений, тебе ли по работе не знать.
Найдите информацию, как отпраздновал его Рабинович?
Ну, или хотя бы Тимошенко?... Гриценко?
И сделай очевидные выводы.
Бо кроме гасел -- ничего . Евроинтеграция не означает убежать от ***** , но сдать Украину международным спекулянтам из Запада .
Покупать нахрен ненужные флоту катера на "Кузне" .
Шо поддержать : Панамский офшор или Мальдивский вояж ?!
Поддежать : двойные стандарты когда Матиос сажал добробатов и солдат , но не трогали Гладковского , Грановского и пр. ?
Как-то знакомая риторика, я ее еще в Совке слышал. Оттуда?
Бо кроме гасел -- ничего
Да ладно. А декоммунизация?
Покупать нахрен ненужные флоту катера на "Кузне"
Откуда вывод о "ненужности" - Вы военный эксперт?
Шо поддержать : Панамский офшор или Мальдивский вояж ?!
Набор штампов: в "опшоре" - сколько-то тысяч долларов, а отдых 1 раз в 5 лет за свой счет - это нарушение чего-то? Чего именно?
Матиос сажал добробатов и солдат , но не трогали Гладковского , Грановского и пр.
А сейчас их выпустили? Может быть, сажали за реальные преступления?
не трогали Гладковского , Грановского - справедливый упрек.
Рух того , кто зрадив Вячеславу Чорновілу , розколовши навпіл ?!
Рух був , коли там був Чорновіл , Хмара , Лук"яненко , Яворівський , Шкіль ...
Але ж ті , хто в 2002 відмовився пітримати "Україна без Кучмо" які вони рухівці ?!
Рух був яскравим лідерським об"єднанням , де що не діяч, то діседент , письменник ...
А хто так себе назива зараз ?!
Коли утворилася партія - кожен з них на той час вже мав власну партію: Лук'яненко - республіканську; Яворівський - демократичну; Шкіль- УНА/УНСО, Хмара - анархістську.
2. Декоммунизацию на хлеб не намажешь ... Хтось хотів знести пам"ятники Михайлу Коцюбинському (бо мовляв його 3 сина й дві доньки були знаковими большовиками й НКВДістами -- тобто усі нащадки) . А тачанку Нестора Махно теж знести ? И вообще Армия Мова Вира -- замечательный лозунг , главное актуальный до боли , правда этак в 17 веке ! Ну а в 21-м это тоже нужно и важно , но всего-лишь , шобы не сдохнуть под танками ***** . А чтобы жить , и жить счастливо , нужно армию хоть как-то кормить , набирать рекрутов , снабжать новейшей техникой . Для этого кредиты с маржой от МВФ как-то сомнительная штука . Для этого нужно быть не меньшим патриотом танкового завода , судостроительного (в Николаеве) , КРАЗа , Арсенала и Южмаша, чем топить за праорат вселенского патриарах и крыть Филарета за то , шо он не хочет быть вассалом . По отношению к Филарету раскрывается вся гнилая сущность бывших прихожан МП ФСБ , а ныне орущих за веру ... А как же греко-католики , катакомбная , мусульмане , светские - верящие не в бога , а в научный прогресс ?!
Вообще стоило в такой разно-конфессионой стране возносить в гасло одну конфессию ?! А не проще ли было объявить МП ФСБ , агентурной сетью Лубянки ? В 2014 году на это было коалиция из 6 партий и 304 мандата !
3. Насчёт катеров ... Ну знаете ли не нужно жить в Израиле и быть генералом , чтобы открыть карту и понять, что авианосец там никому и нахер не всрался !
С Украиной чуть сложнее -- нужно слегка понимать не простую карту , но топографическую с т.н. "горизанталями" ... У меня ещё надцать лет была такая опция и я хорошо облазил в том числе район боевых действий и не только визуально , но вот по картам . Ну нет там широких форватеров , и глубоких -- тоже нет . Когда эту дрянь "покупали" в частях была крайняя нехватка карт-планшетов , дронов и прочей подобной новейшей техники , средств связи, бронежилеты часть была бракованной , средств личной гигиены приходилось экономить .
Вообще-то 12 лет отдал армии и отсрелял не меньше Порошенко и Турчинова вместе взятые . Приходилось по 3-4 недели спать с автоматом по голову , как гориться . Стрелял много из пулемёта и арты в 150мм ... , меньше из ручника и снайперки ... Граната это офицерская привелегия . Хотя раз в год и это бросал ...
За целых пять лет сделано -- мизер из того , что можно было . Воевал Петя в основном с Тимошенко, Гриценко , Михо, Садовым и Тягнибоком ... И поощрял Мертветчука , Бойко и Рабиновича . Бо сцал Юлю и Толю во втором туре -- без вариантов . А вот Бойко очень продвигал . А с ********** так вообще был общий кусок продуктопровода ... Кем был "кум" до 2014 года -- пустое место , бо ещё Ибукович на нуль помножил . И тут при Петре как чёрт из табакери : бац и на вам 112 , News-One ... Да и Дыминскому кто помог дёрнуть за кордон ? Вместо тёплых нар и по делу ведь - бо тупая уголовщина . Но Пете было мало чики-пуки со Стоматолом замутить по "Прямому" , он думал , шо Дыминский ему сольёт и отпустил в бега под слово, шо сдаст ему "ЗИК" ... А тот из Швейцарии фигу показал , но начал "завтраками кормить" , а как задаток так и перестал пускать и Гриценко, и Тимошенко в эфиры . Легко проверить , что с марта 2018 до первого тура целый год -- ниодного упоминания о самых рейтинговых лидерах демоппозиции (Юля , Толя , Андей) : одни сплошные Петя да жопоблоковцы ... даже пигмей Мураев дважды мелькал на ZIK ...
Когда я слышу слово "Сорос" - я понимаю, в каких кругах человек берет информацию.
Это слово крутится только в промосковских и конспирологических ругах - в других он даже не упоминается. А не упоминается потому, что он один из тысяч "спекулянтов Запада" (в Вашей терминологии). Этакая универсальная кремлевская пугалочка - нужно же персонализировать для обывателя "спекулянтов Запада" и пугать этим жупелом.
В остальном - написанное в Вашем первом абзаце, поддерживаю.
"на хлеб не намажешь" - где-то я это слышал.
Декоммунизация, и украинская церковь - это об идеологии и о независимости. Напрямую на хлеб не влияет, но косвенно - очень сильно.
"А не проще ли было" - наверно, не проще. Получили бы против нас внутренний фронт из обозленных верующих, не имея для них альтернативы (Томоса).
!главное актуальный до боли , правда этак в 17 веке !" - в 17м веке украинское государство не построили - приходится теперь догонять, проходить те же этапы.
Кстати, государство Израиль, которое я очень уважаю - проходит (проходило) свои этапы?
"Вообще-то 12 лет отдал армии" - уважаю.
Про ЗИК - вообще не в курсе, но согласен, что сделано много ошибок. И дело не в одном телеканале - не решена общая проблема потиводействия вражеской кремлевской пропаганде, не создана государственная машина по противодействию ей - все держится на отдельных энтузиастах и объединениях.
С другой стороны, я понимаю, что идеала не бывает, и идеальных Президентов - тем более.
Я хорошо знаком с типичной группой поддержки Петра - пятого ...
Лучшая подружка моей дочки (слава богу доця за Гриценко голосовала) . Подружка - девушка замечательная , умница , отличница - гуманитарий от мозга костей . Филолог и очень способная . Всегда её в пример ставлю по тяге к знаниям . Но есть одно "но" -- жизненный опыт -- нуль . Как и понимания , что компы, айфоны , книжки замечательные не в соответстующих магазинах генерируются . И чтобы всё это купить , нужно Украине самой что-то ценное произвести и продать за долляры (фунты, евро или йены) . А для этого нужна академия наук , нужны КБ и проектные конторы , заводы и фабрики . В конце концов , что кроме гуматариев (которых везде меньшинство) есть другая не менне интеллектуальная элита : ученый-технари, инженегры , врачи , биологи . Да и учителей математики , физики , химии и биологи врядли можно считать гуманитариями . И если страна развитая, то техническая интеллигенция должна составлять на порядок большее число , чем гуманитарная . А ещё есть рабочая элита . Сварщики , токари, слесари , паяльщики, столяры высшей квалификации . Вся эта группа при Пете особенно гробилась ...
Вот в Николаеве судостроительный уже 5 лет готовят к распилу , сейчас завершающая стадия и тогда инженеры в этом городе исчезнут как класс . Реинкарнируются где-то у ***** .
Но патриотично для филолога думать , что вариант собирателя полуныци в Польше или Италии -- предпочтительнее , а если не согласен , то ватник или даже стекловатник .
Возвращаясь к пробемам с "памятью" . Я прекрасно знаю , что и дочка и её подружка-умница во времена Памаранчего Майдана ещё в первоклашках были и кто для них Олександр Зинченко , оне и не могут помнить , как ещё не было термина "люби друзи" и тех же называли "сомнительное окружение Ющенко" на том же Помаранчевом и мол вокруг Юли нет ни Жвания , ни Порошенко , ни Мартыненко . Не могут помнить , как после выступления Зинченко (а он был из команды Юща , а не Юли - просто будучи главой администрации Юща понял , кто из лидеров того Майдана реально хочет ликвидировать олигархат, а кто хочет просто переделить дерибан от донецких олигархов, к западным и центральным мультимиллионерам) . Не помнят и не могут помнить дети , что ту революцию интеллектуалы называли бунтом миллионеров против миллиардеров . Разумеется упрощённая схема , но финансовую часть отражает . А я не просто хорошо помню , но так по памяти могу воспроизвести события 2005-2010 не по-месяцам ,но по кварталам уж точно . И меня "купить на туфту" , шо мол : Юля конечно отобрала у олигархов "Криворожсталь" , но она же и украла 5 лярдов баксов - мол где они ?! Скажу даже больше , не уверен , что Ехануров причастен , хоть и при ём прихватизировал Митталл , но бабло-то зашло уже в марте 2006 и бюджет того года пилил Ехануров в складщину с Овощем .
Ох уж этот 2006 год , ох уж так калолициада . Петро и его непомерные абмиции тогда были в центре обсуждения - ну как же : Ющ президент , Петро спикер , Юля премьер , а Мороза в жопу . Чем плоха конструция . Просто говнюку Сансанычу эта "жопа" очень не по вкусу пришлась . Саныч выбрал другую жопу , зато цельный год просидел жопой же в "заслуженном" как раз именно жопой кресле спикера (за которое не жаль шо угодно продать). Шо ему заслуженная жопа Санычу избиратель показал . Но и Петра слава тогда не обошла . Очень хотелось в мэры Киева . А соцопрос да выдаёт -- оказывается у киян тогда на Соевого была ещё большая изжога , чем на Ибуковича -- абсолютный рекорд антирейтинга 90% ...
Ну шо , стоит продолжить вечер : "волны моей памяти" ?!
В следущих сериях (анонс) : "евроинтергатор в стане пещерных енакиевских людоедов с лёгким флёром дерибана"
Со всеми причитающимися этой сфере крутками-мутками.
Помню, и выступление Зинченко - смотел в прямом эфире. И как на этот эфир, прямо по его ходу, подъехал Порошенко, слушал с красным лицом, потом взял слово, и начао его опровергать.
Но, это вообще типично для "высших кругов", в любой стране, в любое время - крутки-мутки вокруг "трона". То, что сейчас называется коррупцией. Во всех цивилизованных странах - борются с ней, даже расстреливают кое-где, а она все никак не исчезает.
Отсюда я делаю простой вывод: коррупция есть и будет всегда - нужно лишь сводить ее уровень о приемлемого. И, при выборе руководства страны - смотреть не на "борьбу с коррупцией", не на слова и обещания, а на реально сделанные к этому моменту дела, оценивать баланс плюсов и минусов этих дел.
"оказывается у киян тогда на Соевого была ещё большая изжога , чем на Ибуковича -- абсолютный рекорд антирейтинга 90%" - я киевлянин, и с хорошей памятью. Такого точно не было. Черновецкого выбирали - это позорище, да, было.
"Ну шо , стоит продолжить вечер : "волны моей памяти" ?!" - почему нет?
Коррупция - это целая область знаний и исследований , безмерная и слабоохватываемая даже на 15-часов стрима .
А если по-технократически лаконично и вкратце . Как инженегр ...
1. С биологической позиции - это естественно и эволюционно оправданно . На этом основании Вы , допустим , и другие теоретики делают вывод - бороться бесполезно и это вообще не критерий .
2. С зоологической -- это эгоизм любого животного поиск благ для себя и своего вида и подвида .
3. С социолого-исторической -- естественно для своего племени и рода, семьи , кума и свата . Но, но и но -- по мере удаления от первобытных инкстинктов и роста индивидуального интеллекта , критического мышления осознаётся как тормоз развития . И тут явление стоит расложить на несколько отдельных составляющих абстрацкий :
а. Аналитико-теоритической -- можно даже найти идеальную формулу , по которой уровень всех коррупции в бесконечности приближается к нулю . Это скорее всего обычная гиппербола ... (где на максимумах - канибалы крамальйонские племена , а на минимумах - современные шведы и норвежцы) .
б. Практическая - в обществах , где существует большой процент первобытной психологии (от криминала, до религиозных фанатиков)
кривая гиперболы становится затухающей синусоидой и чем выше процент , тем менее затухающая ...
в. Статистическая - это самая практически интересная , бо даёт возможность и понимание , что является критерием . Она в процентах ... поэтому легко демонстрировать . Европейские ученые утверждают , что уровень коррупции выше 10% является существенной угрозой современного управления ... и отбрасывает такую страну в 3-й мир . 20% - недогосударство по современным нормам . Выше 20% оне не берутся оценивать ввиду того , что в ЕС нет материала даже с 10% . Насчёт Италии - да в политике там может во времена мафии было в верхах политики и 20% и 30% ... Но в других сферах - 0% . Судей и прокуровов потому убивали , что неподкупные были - даже в гнеде мафии в Палермо !!!
А теперь сравните с Украиной и той же Грузией до Михо . В Грузии было ещё хуже ... Потому Миша и волает всех : не слушайте теоретиков с Италии -- их рекомендации по их ситуации . А тут 90% судей миллионеры . Доверие суду 3% ... Прокуратуре 6% . Ментуре 10% . А СБУ - тоже 10% . Тут нужно переламывать хребет , какие пля , косметические меры , какие нахрен новые нахлебники в НАБУ и САП !?
Какая нахрен типо "несовременность" выборных судей ? Какой нафик типа "американский анахорнизм" суд присяжных ... В дупу "сверхмодерную" портновскую высшую раду правосудия , которую и Петя и Фофа под себя заргебли -- при такой уровне корупции эта рада как становой хребет гарантии незыблимости коррупционного феодализма . Кстати , как и упомянутый т.н. "трон" ... Тоже в условиях 90% коррупции -- президент : феодальная основа-основ . В первой 30-е самых свободных и развитых стран только США и Франция имеет этот "трон" . Да и то Франция -- 3 республики пережила за 2 сотни лет без президента .
Да и из 50 -- тоже . Все остальные чисто парламентские республики .
А США стала президентской , когда все остальные современные самые демократические страны были ещё королевствами и чисто морнахичными империями . И при этом ещё почти 100 лет рабство не мешало их "идеальной" демократии ... А суды линча и рассовая сегрегация в южных штатах вообще просуществовали до 60-х годов 20 века .
Оставим личные обвинения в коррупции Петру , возьмём общую картину : Миша привёл Грузию из 140 места в 20-30 самых транспарентных и коррупционно устойчивых стран , а Петро ещё и "поднял" уровень коррупции , правда на пару пунктов : с 120 места , на 126 ...
P.S. Почему я говорю про абстракции - потому , что часто оценивается в основном количественно . А качественные различия могут влиять на развитие каждого общества куда больше ... Например Джон Стро , глава МИД Британии помог без очереди нянечке своей внучки получить гражданство ... Отставка , позор -- баллы (ввиду должности) огромные . Другой пример - министр туризма ФРГ поехал в отпуск на служебном авто совместив с официальным визитом , но заплатил за топливо лишь после . Опять -- Германию понизили на несколько пунктов , только за это . Хотя при их транспарентности и журналистах -- это ситуативные случаи . Сколько процентов премьеров, вице, министров , замов , начальников отдела и не только в министерствах , но и чинуш по ниже рангом не делают ровно так же , да ещё и за взятки ?! Думаю 2-5% . Причём и з этих мизеров половина просто не берёт взятки , но использовать положение святое . Израиль , Италия , Юж.Корея и Япония внизу таблицы развитых стран . Но попробуйте в Израиле откупиться от копов . Попробуйте "купить" должность или услугу .
Ольмерту (бывшему премьеру) 6 лет дали за преступления 20-летней давности (когда он был мэром) - хотя доказали , что его чинуши за 8 лет получили в общей сумме 500 тыс. баксов взяток за один жилой комплес . Верховный суд скостил по этой причине срок до полтора года ... На постсофке порой это размер разовой взятки одного головы сельсовета - не так ?
Другой министр-ультоортодокс взял взятку от застройщика и тут же передал бабки своей хасидской общине (на квартиры для бедных) .
Три года - хотя его личный навар : 0 . Ну не признают хасиды светские законы страны . Не считают нарушением заповеди "не укради" -- мол какое это воровство . Но суду плевать на его религиозные принципы .
А вот другой пример уже чисто политической коррупции : 1993 год ... Другие религиозные поселенцы 2 депутата за должности министров проголосовали против позиции своей партии по Ослиному соглашению . Результат : партия исчезла навсегда для избирателей и все её члены стали изгоями в в своём политикуме . Никто не вернулся в политику и нигде . Выражение , что "мирный" договор купили за два кабинета и "Вольво" (министерские , но без водителя) до сих пор ходит в народе . Ну а между прочим - левый лагерь за 30 лет сильно порядел . Движение "мир сейчас" исчезли вообще ... Наследники "Партии труда" едва набирают 10% ... А до 1978 года они были всегда при власти . Другой союзник Рабина и Переса партия "Мэрэц" вообще 3-5% , а один раз вообще "мимо кассы" попали . А после убийства Рабина 1994 году эти две партии взяли большинство , а сейчас из 120 мандатов едва 15-20 берут . Убило их позорное "миролюбие" ...
А они ведь искренне упрямо верили в мир и благо для страны . А не как Мертветчук , Бойко и Рабинович думают о империи соседей . ЗЕ больше похож на "полезного идиёта" ... И это пройдёт . Бо мир возможен только с тем для кого это слово ценность имеет , а не как инструмент ... Впрочем , я отошёл от темы коррупции .
Главное , что я хотел сказать , что коррупция вообще и системообразующая коррупция это два разных качественных понятия . С первой можно сосуществовать , медленно её минимизируя путём сокращения корупционно-емких условий жизни (законы, традиции , образование и мораль) . Для украинцев , помешанных на чистоте в хате , наверно правильно определять форумулу участие в коррупции , как если ты срёшь прямо у себя на кухне и обстцыкаешь супружескую кровать . Приятно , комфортно в такой хате жить ?! Пока не будет понимания , что в таком сраче жить дискомфортно и малоперспективно ... это как гориццо про мелкую и бытовую коррупцию . А пример ломания хребта подобной системы - Миша Саакашвили !
Если да, то я знаю, где такую статью можно опубликовать, для прочтения умной и благодарной, широкой аудиторией.
https://defence-line.org/
Я видите-ли не журналист , а инженер в десятке разных областей, немного связанный с науками , сейчас конкретно -- программист .
Вы полагаете стоит компельнуть по ссылке ?!
Вменяемая и умная читательская аудитория, хорошие модераторы, отсекающие троллей и идиотов. Чистота и порядок, вежливое и умное общение. Загляните там в любую из статей, увидите, что это так.
Сам Анти-колорадос - владелец и основной автор ресурса. При этом, он приветствует, когда люди сами пишут статьи, он с удовольствием их публикует.
Можно почитать и раздел "О нас", он там кратко изложил цели ресурса, и оставил редакционную почту, для связи.
це цука всім нам прививка буде, хто не отримає імунітет від цього популізму і КАКАЯ РАЗНІЦА той отримає чергове касапське ярмо для себе та своїх дітей
он вже знову в мінську облізлий лис про щось там буде з сепарами домовлятися.
У церемонії також взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, президент України (1991-1994) Леонід Кравчук, президент України (1994-2005) Леонід Кучма, президент України (2005-2010) Віктор Ющенко, президент України (2014-2019) Петро Порошенко, народні депутати та інші. Джерело: https://censor.net/ua/p3215408
барига - бросаешься словами, не имеющими отношения к реальности, потому и проблемы с пониманием.