33-метровий Прапор Єдності розгорнули на Майдані Незалежності в Києві. ФОТОрепортаж

На Майдані Незалежності сотні активістів розгорнули Прапор Єдності довжиною 33 метри. Він почав свій шлях у Полтаві 20-метровим і подорожував всією Україною. Активісти у 23 містах дошивали свої частини і залишали свої побажання єдності, свободи та перемоги.

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною залишили свої підписи і побажання на Прапорі Єдності, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Цього дня ми піднімаємо державний прапор і схиляємо голову в пам’ять про тих, хто віддав своє життя для того, щоб існувала Україна. Бо Державний Прапор, Державний Герб, Гімн – це як фундамент побудови нашої держави. Заради того, щоб цей прапор існував, і для того, щоб держава існувала, сотнями років українці віддавали свої життя. Наче священний вогонь, вони з цим прапором їхали в табори ГУЛАГу, тримали його в криївках УПА, зберігали в 1960-х у самвидаві. Для того, щоб у 1980-х мільйони українців під цим прапором і під звуки "Ще не вмерла Україна" поховали імперію. Нам це вдалося", – наголосив Петро Порошенко.

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"Але особливого звучання наш Гімн і важливості наш Прапор набули під час Революції Гідності. 22 січня, у День Соборності, вчитель із Донецька Анатолій Чайка тут поруч, на Грушевського, відмовився віддавати "беркутам" наш прапор. Йому зламали обидві руки, але він прапор не віддав. Бо це був символ нашої перемоги, майбутньої перемоги", – нагадав Порошенко. Він закликав усіх обов’язково побувати в Музеї історії України у Другій світовій війні, де розгорнуто експозицію прапорів.

"Там є прапор, який було піднято над старим терміналом Донецького аеропорту. Прапор, який був піднятий двома фантастичними людьми Мирославом Гаєм, бійцем Національної гвардії, і Сергієм Шевчуком, воїном славетної 95-ї аеромобільної десантної бригади, на 120-метрову телевежу на горі Карачун перед звільненням Слов’янська. Там є прапори, які підняла 93-тя бригада над шахтою "Бутівка", – зазначив п‘ятий президент.

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Він також згадав про героїчний подвиг Володимира Балуха, якого російські окупанти кинули у в’язницю за те, що він підняв український прапор над своїм будинком у Криму. "Він знав, що на нього за це чекає, але він демонстрував, що українців не залякати. Володимира ми витягнули з в’язниці. І так, як Володимира Балуха, буде звільнено український Крим і Донбас", - наголосив Порошенко.

"Ми маємо згадати героїчного Володимира Рибака, який у 2014-му зупинив стягнення українського прапора із захопленої російськими терористами Горлівки. Його схопили, багато годин катували і вбили, але він знав, що він бореться за українську державу й український прапор", – сказав Петро Порошенко.

"Саме український прапор об’єднує всю Україну й українців нашої держави і всього світу. Незалежно від мови, національності, релігії. Це як ідентифікатор "свій-чужий", – наголошує п’ятий президент.

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Марина Порошенко привітала українців зі святом Державного Прапора. "Останніми роками Прапор і Гімн набули для нас особливого значення. Гімн ми співаємо тоді, коли відбуваються дуже серйозні національні події. І відчуваємо велике піднесення та гордість, коли бачимо синьо-жовтий прапор, який майорить серед прапорів інших країн. І саме під цими кольорами ми захищаємо наші кордони, ми будуємо нашу країну і виховуємо молоде покоління українських патріотів", – сказала Марина Порошенко.

Учасники акції розгорнули величезний прапор і залишили на ньому свої побажання. Координатор ГО "Справа Громад" Віталій Гайдукевич розповів, що завтра Прапор Єдності братиме участь у Марші незалежності. Активісти ГО "Справа Громад" планують продовжити шлях Прапора Єдності, щоб він об’їхав ще більше міст та сіл України, і на 30-ту річницю Незалежності України наступного року його знову розгорнуть у серці нашої держави.





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