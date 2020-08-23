У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс. ФОТОрепортаж

На знак солідарності з жителями Білорусі 23 серпня в Литві відбулась акція "Шлях свободи" - живий ланцюг людей з'єднав Вільнюс із кордоном із Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як повідомляє TUT.BY, в акції брали участь президент Литви Гітанас Науседа, міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, експрезиденти Даля Грібаускайте та Валдас Адамкус.

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"Шлях свободи" приурочено до 31-ї річниці "Балтійського шляху". 23 серпня 1989 року близько двох мільйонів жителів Литви, Латвії та Естонії вишикувалися в 670-кілометровий живий ланцюг від Вільнюсу через Ригу до Таллінну. Це була найбільша акція в межах руху за незалежність країн Балтії.

"30 років тому Литва скинула окови насильства, ставши з братами-латишами й естонцями на "Балтійському шляху" і заявивши світу: "Ми вже вільні, насамперед вільні духом". Сьогодні настала черга наших братів-білорусів вимовити ім'я Свободи", - заявив Гітанас Науседа.