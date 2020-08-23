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Новини Фото Революція в Білорусі
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У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс. ФОТОрепортаж

На знак солідарності з жителями Білорусі 23 серпня в Литві відбулась акція "Шлях свободи" - живий ланцюг людей з'єднав Вільнюс із кордоном із Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Як повідомляє TUT.BY, в акції брали участь президент Литви Гітанас Науседа, міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс, експрезиденти Даля Грібаускайте та Валдас Адамкус.

У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 01

Дивіться також: Кияни вишикувалися в ланцюг солідарності з білоруським народом і пройшли від посольства РБ до Майдану Незалежності. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 02
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 03
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 04
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 05

Дивіться також: Тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська. ФОТО

У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 06
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 07
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 08
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 09
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс 10

Дивіться також: Лукашенко прилетів в оточений силовиками Палац незалежності в Мінську: з вертольота вийшов з автоматом без магазину. ВIДЕО

"Шлях свободи" приурочено до 31-ї річниці "Балтійського шляху". 23 серпня 1989 року близько двох мільйонів жителів Литви, Латвії та Естонії вишикувалися в 670-кілометровий живий ланцюг від Вільнюсу через Ригу до Таллінну. Це була найбільша акція в межах руху за незалежність країн Балтії.

"30 років тому Литва скинула окови насильства, ставши з братами-латишами й естонцями на "Балтійському шляху" і заявивши світу: "Ми вже вільні, насамперед вільні духом". Сьогодні настала черга наших братів-білорусів вимовити ім'я Свободи", - заявив Гітанас Науседа.

Автор: 

Білорусь (7929) Литва (2397) Грібаускайте Даля (121) Лінкявічюс Лінас (182) Науседа Гітанас (334)


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Топ коментарі
+25
Цензор. Що ж ви нашу дорогеньку Далю не показали ?!
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8988
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23.08.2020 23:39
+16
Вот это реальная поддержка. Это Вам не советами раскидываться...
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23.08.2020 23:06
+7
все ушло в свисток..

https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2801860843247464 20 хв ·

Из комментов: «На связи с коллегами - да, народ расходится».
Дойче Велле пишет, что все закончилось, Лентач пишет, что люди расходятся, Медуза прекращает трансляцию. Как бы к ним не относиться. Но противоположной информации я пока не могу найти.
Ну, что же. Алексан Григорича и Владимир Владимирыча можно поздравить.
СССР 2.0 становится неизбежным.
Большая война из разряда гипотетических предположений переходит в разряд вероятностей.
«Нам *****» из разряда причитаний переходит в разряд гипотетических предположений.
Нет, я, конечно, предполагал, что все уйдёт в свисток, но не так же быстро...
Я писал про розовых пони, а, оказалось, сам розовее розового.
Спокойной ночи
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23.08.2020 23:14
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Что-то из того, что обещал он выполнил?
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23.08.2020 23:21 Відповісти
Цензор. Що ж ви нашу дорогеньку Далю не показали ?!
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 8988
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23.08.2020 23:39 Відповісти
Далі респект і уважуха.
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24.08.2020 00:05 Відповісти
https://www.facebook.com/svyryd.opanasovych?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBY51roUNIARLkuRuKfszm0lf4HzhZzsv-oKM9m1OsOVOQjuqdPKG5UlxUS9iDIgzRFS06AFrH4irRG&hc_ref=ARSICe_il1DraHZQYvmOXRWmZ6ccW_DmrTT1wROel_oo8zo7HbvgUUOFpYPJvGRE2Ds&fref=nf Свирид Опанасович ......До Дня Прапора.Епізод із неопублікованого (поки що, але вже скоро) третього тому «Історії України від діда Свирида»§ 4. Грюнвальдська толока«...На короля Ягайла ця зухвала атака тевтонця, яка замалим не коштувала йому життя, справила дуже гнітюче враження. Він аж за серце схопився та став стурбовано роззиратися довкола, шукаючи співчуття й підтримки. Аж його погляд спинився на корогвах останньої, третьої, лінії війська. Серед прапорів якого впадали в око приємні синьо-жовті барви. «О! Українці!» - зрадів Ягайло і під'їхав до хлопців ближче. Та поцікавився в найближчого лицаря:
- Як тебе звуть?
- Іван Сушик, село Романів, Львівська корогва! - відсалютував лицар королю списом.
- Іванку, друже, роби щось! На вас уся моя надія, бо сил моїх уже нема на це дивитися. Задайте ви тим тевтонцям перцю, дуже вас прошу.
- Та задамо, не треба так хвилюватися, - добродушно всміхнувся Іванко. - Зараз спокійно спустимося і... - але Ягайла така відповідь не втішила, і він не вгавав.
- Хлопці, бачите тих людей на деревах? - розпачливо вигукнув король, показуючи на найближчі дуби. - То російські історики! І всі вони зараз пишуть, що українців при Грюнвальді й близько нема, а б'ються із тевтонцями самі лише росіяни.Корогви погрозливо загуділи, звідусіль почулося обурене: «Ти диви, от падлюки!».- От і я кажу! - погодився Ягайло. - У бій, друзі мої!І на поле Грюнвальдської битви, розвиваючи швидкість, рушили корогви останнього стратегічного резерву Ягайла та Вітовта. В шикуваннях яких була і більшість західноукраїнських лицарів, котрі мчали того дня у бій під прапорами своїх земель. Тому це, мабуть, перший документально зафіксований випадок, коли українці билися під синьо-жовтими барвами: герби Перемиської та Львівської земель були виконані саме в цих красивих кольорах...»P.S. Ілюстрація - фрагмент картини відомого українського художника-баталіста Артура Орльонова. Лев на прапорі ще без корони - так і було. Та й люди на гілках дерев у правому верхньому кутку - теж не вигадка художника. Про них згадується у хроніці Яна Длугоша. Все історично достовірно.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1723485487799796&set=a.418887041592987&type=3&eid=ARBoLsfhHtX-3330ZzWtg6Rvq7wn10BnHrXVi4em-1YvmKdoTXfwlwiXDhFBoN_wr1ufIA381l2hrFQQ У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 2003
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23.08.2020 23:40 Відповісти
Как всегда, рабы воевали за своих палачей. Что тевтонцы сделали этим рабам плохого? А поляки - сделали немало.
Это как гордиться тем что и заСралина воевали, который миллионами гноил. х.з. было ли в истории такое.... "доблесть" чо
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24.08.2020 07:15 Відповісти
Брест, атакуй..!

В цепь солидарности от Вильнюса до границы с Беларусью выстроились 50 тыс. человек, среди них - Науседа и Линкявичюс - Цензор.НЕТ 5185
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23.08.2020 23:05 Відповісти
Атакуй не атакуй, все равно получишь *****...
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23.08.2020 23:08 Відповісти
Така собі атака.
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23.08.2020 23:21 Відповісти
ну, якщо по-іншому нє тово...
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23.08.2020 23:23 Відповісти
Вот это реальная поддержка. Это Вам не советами раскидываться...
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23.08.2020 23:06 Відповісти
смотрим, кто не смотрел офигенное , как всегда пророческое интервью Портникова Фейгину месяц до выборов в Беларуси , отличное и в канун самого главного праздника Украины!
https://www.youtube.com/watch?v=Wt2tnHi0Dig
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23.08.2020 23:38 Відповісти
Тема ОЧЕНЬ! своевременная и для БУКВАЛЬНО СЕГОДНЯ , высказанная месяц тому -РЕВАНШ ИЛИ МАЙДАН? )
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23.08.2020 23:42 Відповісти
Портников для умных людей. Быдло Портникова не смотрит.
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23.08.2020 23:42 Відповісти
Вкинула именно сюда для БЕЛАРУСОВ но и украинцам на завтра не помешало бы... Представьте Украину парламентской и Портников в ней Президент- дождемся? Я мож и нет ....
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23.08.2020 23:46 Відповісти
Это не реально. Портников умный человек. Украинцы умных не выбирают.
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23.08.2020 23:52 Відповісти
после ЗЕленого стада прозреют - сам Портніков называет это прививкой от популизма ... Рабский быдлизм у украинцев это прививка рашистов в разбавленном кровосмешении совковой империи
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24.08.2020 00:04 Відповісти
знаю о чем говорю - дача была на окраине Днепра , поселок , куда поселялись из Раши совковые офицеры в отставке , Крым Одесса был уже переполненной квотой а Днепр очень был лакомым
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24.08.2020 00:07 Відповісти
и когда попадаешь целиком в эту среду - украинец просто прозревает от своей разности с ними...
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24.08.2020 00:09 Відповісти
Хотелось бы верить что народ прозреет.
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24.08.2020 00:38 Відповісти
Ну Вы и загибаете тут про Портникова. Чтобы его смотреть нужно сначала преодолеть некий психологический барьер все-таки, надеюсь, Вы понимаете.
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24.08.2020 06:21 Відповісти
+++
"Где то читал , что у копенгагенцев есть такая традиция - каждое последнее воскресенье октября весь Копенгаген выезжает на природу, на пикник. Это - незыблемо. Что бы ни творилось в стране - кризис, война, наводнение, - пикник в последнее воскресенье октября обязательно состоится. Это непреложное правило было нарушено один-единственный раз - во время оккупации Дании Гитлером, когда в какой-то из октябрей все копенгагенцы дружно решили в знак протеста против фашизма взять и не поехать на традиционный пикник. И потом очень гордились этим поступком, торжественно заявляя: «Гитлер, Сталинград и Копенгаген тебе не покорились!»
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23.08.2020 23:50 Відповісти
Демократ это диагноз!
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23.08.2020 23:09 Відповісти
Ватник это приговор.
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23.08.2020 23:45 Відповісти
это синдром
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24.08.2020 00:03 Відповісти
Каждый проводит выходные по своему - кто на огороде, кто на рыбалке, и только бездельники шатаются по улицам...
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23.08.2020 23:11 Відповісти
Имеют право делать то что хотят. Или ты вообразил что можешь решать за всех?
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23.08.2020 23:25 Відповісти
А я не писал, что это запрещено!
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23.08.2020 23:27 Відповісти
А Тихановская настолько "слабая женщина ", что не хватило сил вместе с людьми постоять ?
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23.08.2020 23:11 Відповісти
Byla ona
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23.08.2020 23:22 Відповісти
С охраной под прикрытием?
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23.08.2020 23:25 Відповісти
Da jej dali oxranu,pocemu pod prikrytiju?Kogo jej tut bojatsia?
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23.08.2020 23:29 Відповісти
Если Тихановской некого бояться, зачем тогда ей охрана? И второе, перестань издеваться над людьми своими каракулями!
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23.08.2020 23:40 Відповісти
Mozet ona paprosila,tak i dali ,teper jej spokojnej budet..Vtoroje ja ne ruski tak pisu kak umeju.
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23.08.2020 23:49 Відповісти
Ne riadovoj celovek ona a vygrala vybori ,tak mnogyje scytajet.
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23.08.2020 23:53 Відповісти
ti budesj chitatj takimi bukvami, kokimi tebe rabu napishet barin, tak chto chitai i privikai.
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24.08.2020 00:48 Відповісти
Передай этому барану, что все нормальные люди имеют мозги и нормальную клавиатуру, а не используют доисторические машинки и ручные счеты!
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24.08.2020 01:07 Відповісти
ti tolko sebia mozes cytat normalnim,so storoni togo ne skazes..Jesli angliskix bukv neznajes tocno baran.U nas Litve ruski jazyk roven jazykam afrikanskix plemion,vot vet neobezatelno znat takije jazyki.Litovski eto da obezatelni,kak i angliski bez etogo trudno najti xorosuju rabotu takze
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24.08.2020 08:04 Відповісти
Спасибо, повеселил! А писать английскими буквами по-украински, слабо?
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24.08.2020 14:11 Відповісти
dolbenj, eto latinskije bukvi a ne anglijskije, priznaisa ruskij, ti opjatj obdelalsia
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24.08.2020 20:30 Відповісти
https://censor.net/user/127449
"ti tolko sebia mozes cytat normalnim,so storoni togo ne skazes..Jesli angliskix bukv neznajes tocno baran..."
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24.08.2020 20:35 Відповісти
Vot zamaznavcu kolxozniku tak nado prikrytije ,emu jest za sto i otvetit.A jej za sto?
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23.08.2020 23:39 Відповісти
все ушло в свисток..

https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDQdW8yn_wOJtfLnWS6ExMGvCOL_sT6CJml6CVGmGdsSFDkBRSmKk3IX9trKjRWicw5aptzS7fwIFN9&hc_ref=ARR_fLP8TGT2ob7c3panQUWBZPIC7Cl8dPPBJwFrqVWlOJrRl6ASCW_HRWoX-ZykKaE&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2801860843247464 20 хв ·

Из комментов: «На связи с коллегами - да, народ расходится».
Дойче Велле пишет, что все закончилось, Лентач пишет, что люди расходятся, Медуза прекращает трансляцию. Как бы к ним не относиться. Но противоположной информации я пока не могу найти.
Ну, что же. Алексан Григорича и Владимир Владимирыча можно поздравить.
СССР 2.0 становится неизбежным.
Большая война из разряда гипотетических предположений переходит в разряд вероятностей.
«Нам *****» из разряда причитаний переходит в разряд гипотетических предположений.
Нет, я, конечно, предполагал, что все уйдёт в свисток, но не так же быстро...
Я писал про розовых пони, а, оказалось, сам розовее розового.
Спокойной ночи
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23.08.2020 23:14 Відповісти
Бабченко каждый день выпрашивает для своего яндекса-кошелька, а людям завтра на работу!
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23.08.2020 23:22 Відповісти
Завтра праздник, но тебе это неизвестно?
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23.08.2020 23:56 Відповісти
На россии завтра не праздник. Поэтому он не знает.
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23.08.2020 23:59 Відповісти
Да ты тоже не особенно маскируешься.
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24.08.2020 00:01 Відповісти
Это не твоё дело как я маскируюсь.
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24.08.2020 00:12 Відповісти
Выявлять ватных подкацапников это задача каждого украинца.
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24.08.2020 00:17 Відповісти
Я и не прячусь. Так что выявлять меня не трудно.
Ты уже несколько раз написал кто я. Жаль, что я не могу написать кто ты. Мы на сайте в неравных условиях.
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24.08.2020 00:35 Відповісти
Не можешь? Страдай.
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24.08.2020 00:39 Відповісти
Зато ты не можешь на моих сайтах. Страдай
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24.08.2020 00:46 Відповісти
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24.08.2020 00:54 Відповісти
А ну просвети, светоч жизни, какой в у белорусов в понедельник праздник?
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24.08.2020 00:53 Відповісти
а при чем тут белорусы?
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24.08.2020 01:33 Відповісти
А кого Бабченко крыл матами, украинцев или белорусов во главе с "Алесан Григоричем"?
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24.08.2020 01:39 Відповісти
Как бы форум украинский, и еще раз при чем тут белорусы? Или ты страны перепутал
?
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24.08.2020 01:53 Відповісти
Ты внимательно смотри кому я отвечал(https://censor.net/user/346452) и больше не встревай в мужской разговор!
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24.08.2020 02:11 Відповісти
Знаешь куда можешь сходить со своими указаниями? Знаешь. Так что иди.
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24.08.2020 02:15 Відповісти
да на работу и какая там революция или митинги потом у выходные. А бацька бегате с автоматом(правда без рожка0 шоб себе недай Бог не нашкодил и кричит омону красавцы, а с "етими" мы разберемся. Давайте ребята,давайте марш добра!
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24.08.2020 00:35 Відповісти
Там стоит и наш Моня из Одэсы
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23.08.2020 23:14 Відповісти
Это переодетые солдаты НАТО )))))))
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23.08.2020 23:20 Відповісти
МОЛОДЦІ литовці! Це надзвичайно важливий меседж білорусам з їх не дуже визначеною орієнтацією!
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23.08.2020 23:20 Відповісти
Э... как бы иди ты в задницу с такими выводами про Украину.
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23.08.2020 23:26 Відповісти
Вы кацапы сильно быстро выдаете себя пытаясь все рассказывать про второсортность Украины.
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23.08.2020 23:44 Відповісти
А вы докажите обратное. Я написал что Литва в ЕС, а Украине нет. Что, неправда?
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23.08.2020 23:54 Відповісти
Зачем тебе что-то доказывать, демагог сраный.
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23.08.2020 23:59 Відповісти
Демагог это ты. Я привёл факт, а тебе возразить нечем.
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24.08.2020 00:01 Відповісти
Какой ты факт привел, ватник? "Украине не место в ЕС и НАТО" - это по твоему факт? А по моему это камлания в стиле программ шария-медведчука-соловьева. Чистой воды кусок прокацапская пропаганды.
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24.08.2020 00:04 Відповісти
Факт, что президент Украины не участвует в акциях в поддержку белорусов, а президент Литвы участвует.
Факт, что самым популярным зарубежным лидером украинцы называют Лукашенко!
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24.08.2020 00:09 Відповісти
Ты опять пытаешься продвинуть установки про второсотность украинцев. ******* может делать что ему угодно. Может украинцы устраивают акции в поддержку таракана или земрази?
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24.08.2020 00:15 Відповісти
Ты и не собираешься опровергать мои установки.
Выборы по-твоему это вообще не акция в поддержку.
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24.08.2020 00:42 Відповісти
Pro lukosenko vy sutite?Eto vet idiot posledni
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24.08.2020 00:19 Відповісти
Это не шутка. Это результат опроса общественного мнения в Украине.
Самый популярный иностранный политик среди украинцев Лукашенко. Не президент Литвы, не Трамп и не Меркель, а именно Лукашенко.
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24.08.2020 00:44 Відповісти
НЕ ПИСТИ ГНИ ДДА-Канцлер Германии Ангела Меркель впервые за последние 5 лет возглавила рейтинг симпатий украинцев к мировым лидерам. После саммита в Париже положительное отношение к ней выросла с 60 до 69%. Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской социологической группы «Рейтинг».
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24.08.2020 02:33 Відповісти
И правильно делает. Что-то не припомню я поддержки от бульбарусов за время Майдана и 7-ми лет войны. Напротив- отрицательное отношение к Мадану и мантры про "гражданскую войну в Украине". С каких **ёв нам их теперь поддерживать? Да и кого там поддерживать? Новую прокацапскую власть, которая воюет с такой же, но старой?
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23.08.2020 23:43 Відповісти
Во-первых, белорусы поддерживали украинцев во время Майдана.
Во-вторых, поддерживать надо белорусов, какой выбор они ни сделали. Надо поддерживать их свободу выбора.
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23.08.2020 23:57 Відповісти
мышебрат проповедует любовь к ватникам
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24.08.2020 00:08 Відповісти
А один из первых погибших на Майдане белорус М.Жизневский?
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24.08.2020 00:44 Відповісти
И что? Один-единственный, кто поддержал делом и отдал за НАШУ свободу СВОЮ жизнь... Мы то его помним и чтим. А на родине-уродине? Оскверняли могилу и травили родителей?
Это очень показательно характеризует бульбарусов и их отношение к нам.
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24.08.2020 18:55 Відповісти
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 6859
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23.08.2020 23:28 Відповісти
Как это может повлиять на конечный результат?
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23.08.2020 23:30 Відповісти
никак..

У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 5379
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23.08.2020 23:46 Відповісти
В Совке на 1 мая мы тоже ежегодно демонстрировали солидарность с трудящимися всего мира.
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23.08.2020 23:41 Відповісти
У ланцюг солідарності від Вільнюсу до кордону з Білоруссю вишикувалися 50 тис. людей, серед них - Науседа та Лінкявічюс - Цензор.НЕТ 5930
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24.08.2020 00:44 Відповісти
я всё понимаю, жене старый муж-домостроевец надоел.
но нового то нет и лучше не станет.
Никуда Белоруссия от рф не денется, совхоз не конкурентен в европах.
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24.08.2020 01:15 Відповісти
С РАБссией в дерьмо так было всегда.....
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24.08.2020 06:52 Відповісти
 
 