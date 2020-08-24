Відомий литовський волонтер Йонас Оман на акції солідарності з Білоруссю разом з дев'ятим президентом. ФОТО

На знак солідарності з мешканцями Білорусі 23 серпня в Литві відбулася акція "Шлях свободи" - живий ланцюг людей з'єднав Вільнюс із кордоном з Білоруссю.

В акції взяв участь відомий литовський волонтер Йонас Оман, повідомляє Цензор.НЕТ.

В акції також взяла участь дев'ятий президент Литви Даля Грібаускайте. Разом з Оманом вони тримали прапор України.

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