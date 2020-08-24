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Новини Фото День Незалежності
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Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у традиційній ранковій церемонії вшанування військовослужбовців ЗСУ, загиблих цього дня в різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України "Дзвін Пам'яті".

У церемонії також взяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, ветерани російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми згадуємо українських героїв, які віддали своє життя для того, аби Україна як держава відбулася. І ця Незалежність мала можливість існувати. Кажуть, що українська незалежність, якій вже тисячі років, відродилася 29 років тому. А може, і 6 років. Бо саме 6 років тому Україна і українці збагнули, що наша незалежність, суверенітет і держава є в небезпеці, і стали спільно: українські воїни, добровольці, волонтери, небайдужі громадяни, священики, українці по всьому світові – стали, щоб захистити Україну", – зазначив Петро Порошенко.

"Знаходяться негідники, які кажуть – почекайте, пройде 5-10 років, і вони зроблять все для того, аби українці забули про це. Щоб кров, яка пролилася українцями, розсмокталася. Ми маємо цього не допустити. Ми маємо пам’ятати про кожного", – переконаний Петро Порошенко.

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"Ми маємо пам’ятати про Ярослава Журавля, який загинув, бо чекав на фронті політичної волі про те, щоб його пораненого евакуювати до наших місць. Ми вимагаємо присвоєння Ярославу звання Героя України. Так само, як ми вимагаємо нагороди Андрію Підлісному, який зробив все для того, аби врятувати Ярослава. Лише важка контузія під час мінометного обстрілу завадила йому це зробити", – наголосив п’ятий Президент.

"Ми маємо вчитися на прикладах таких вчинків. Так треба любити Україну. Так люблять її всі українці. Коли ми будемо про це пам’ятати, все з Україною буде добре. І ми переможемо", – переконаний Порошенко.

Меморіальний комплекс "Зала пам’яті" на території Міністерства оборони України був відкритий 14 жовтня 2018 року за сприяння та ініціативи п’ятого Президента України Петра Порошенка. Тут щодня вшановують загиблих військовослужбовців усіх військових та правоохоронних формувань, які загинули в боях за Україну.

Петро і Марина Порошенки вшанували память воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася 01
Петро і Марина Порошенки вшанували память воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася 02
Петро і Марина Порошенки вшанували память воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася 03
Петро і Марина Порошенки вшанували память воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася 04
Петро і Марина Порошенки вшанували память воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася 05

Автор: 

День Незалежності (701) пам’ять (1186) Порошенко Петро (15171) Ярош Дмитро (177) Забродський Михайло (65) Порошенко Марина (106)


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Топ коментарі
+47
Президент України Петро Олексійович Порошенко!
РЕСПЕКТ!!!
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24.08.2020 10:57
+35
А вiслюк оманский боится к Воинам подходить, бо подсрачников огребет
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24.08.2020 10:56
+32
Був, є, і буде!
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24.08.2020 10:59
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24.08.2020 11:08 Відповісти
Сколько раз вчера отлили в твою бестолковку?
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24.08.2020 11:11 Відповісти
Андруша самоудалился.
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24.08.2020 11:12 Відповісти
решил стать просто крестом - ПОХВАЛЬНО!
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24.08.2020 11:14 Відповісти
А зебуину наркОманскому слабо без охраны к воинам подойти и стать с ними рядом?
Сцытся *****,тени своей боится...********** Хренов....
А Порох несмотря ни на что красава!!!
Настоящий ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!!!
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24.08.2020 11:13 Відповісти
А про Иловайск и оформление своих офшоров во время Иловайского котла он уже забыл??? И про военную технику, что он с галантереем гонял по Крещатику, и которую так ждали в Иловайске наши парни,- он тоже забыл????
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Порох от кацапов не убегал и войска не отводил,в отличии от твоего вышкребка,который уже два года войска отводит,позиции страны сдает..или не так.
Кто с твоим самом оманским считается в мире?
Зебуин не стоит даже запаха ношеных носков наших воинов.Сцыкливое чучело из Кривбасса.
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24.08.2020 11:23 Відповісти
Хорошо сказано.
Но, что самое интересное, ведь ето же ПРАВДА!
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24.08.2020 11:28 Відповісти
Вот почему кацапы и соевые всегда врут?
https://glavcom.ua/ru/think/poroshenko-trizhdy-provodil-razvedeniya-voysk-i-chto-oshibki-kotorye-sleduet-uchest-zelenskomu-635709.html

Украинцы умеют пользоваться интернетом.
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24.08.2020 12:59 Відповісти
Порох підняв армію з нуля, так що не тренди. Він робив помилки, але армію поважав і зміцнював на відміну від клоуна.
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24.08.2020 23:47 Відповісти
Це не він випадково Ширлан відбудував? Чи ви Пороха за Бога вважали і вважаєте. Яка армія була до Пороха і після Пороха по факту.
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25.08.2020 10:31 Відповісти
Дурень осиновый....тебе придурковатый зеленожопой обезьяне не понять в силу своего тупорылизма и слабоумия в чем разница между разведением сторон и отводом своих войск.
Так что прихвостень макаковый,закрой свое зелёное хлебало и рылом в стойло,понял скот безрогий?...грамотей парашных высеров...
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26.08.2020 00:13 Відповісти
Дурень березовый...тебе придурковатой соевой обезьяне не понять в силу своего тупорылизма, что из-за таких соевых быдлячих маргиналов, петруха и получил подсрачник на выборах.
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26.08.2020 19:47 Відповісти
Напиши себе на лбу, быдло73. Ввод росийских войск, и окружения добровольческих батальонов, началось в ночь с 23 на 24 августа. А главный вопрос не в том, почему оно произошло, а зачем добробаты там оказались. Почему, нынешний начальник ГШ Хомчак, которого назначил преЖИДеныш, позорно сбежал, сорвав погоны, бросив подчиненных и управление.
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24.08.2020 11:59 Відповісти
Чекали щоб вона там кацапам залишилась? Ти мізками думаєш? То вже Генштаб треба питати чому добровольців не вивели з Іловайська - ЗСУ відтілля вийшли.
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24.08.2020 12:05 Відповісти
Президент-Українець!
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24.08.2020 11:36 Відповісти
злодій і барига
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24.08.2020 11:56 Відповісти
Зе клоун ?
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24.08.2020 23:33 Відповісти
від слова "украв"?)
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24.08.2020 12:08 Відповісти
задовбав зі своєю мариною
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24.08.2020 11:55 Відповісти
А ты своим кацапским дерьмом тут всех задолбала, подстилка
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24.08.2020 13:32 Відповісти
Кто самый большой патриот Украины ? Порошенко... Которому не удалось продолжить дело начатое Януковичем - "прихватизировать" всю Украину, повторить "опыт Путина, Назарбаева, и ЛукашеСКУ, но который не теряет надежды ... вернуться и "сделать это" "Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят" (с) И это что-то вся Украина.. Потому рост патриотизма и обвинений всех политических противников в зраді с приближением выборов будет нарастать... Все не так! Все зрада! Все кто потерял власть или те, кто пролетел мимо "депутатства" и должностей - истинные патриоты и защитники народа, мовы,.... всего всего и дарители дешевого газа, бесплатного всего и повышения зарплат, пенсий, стипендий, льгот и прочего - все халявное... А в той час Порошенко готує заколот... !? Вчора Вікарчук, і Синцов з порошенківською ЄС піднімали Одесу !?
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24.08.2020 11:56 Відповісти
Село не без болота,Україна не без Порошенка!
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24.08.2020 11:59 Відповісти
Ти або кацап, або Зефіл
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24.08.2020 12:03 Відповісти
А почему кланяется не в церкви имени себя ? Любой политик конченная мразь....и петя не исключение.
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24.08.2020 11:58 Відповісти
Иди работай, цемент замораживается. Накопишь денежек, пойдегшь в политику, и все изменится...
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24.08.2020 12:02 Відповісти
Хоч Порох радує - Пукіна на х*р посилав і посилає
З Днем Незалежності Україна
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24.08.2020 12:01 Відповісти
и тебе того же
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24.08.2020 12:27 Відповісти
Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася - Цензор.НЕТ 1767
Да, тем жарким летом 2014 года только и делал, что посылал...
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24.08.2020 22:52 Відповісти
Скільки? Раз при зустрічі у Європі де етікет зустрічей на вищому рівні не дозволяє ігнорувати опонента?
А МОЖЕ ПОРОХ в ОЧАХ (очкі) Пукіна бачив мир як ЗЕ клоун?
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24.08.2020 23:32 Відповісти
Конечно, какой-то там этикет превыше совести. Тысячи убитых ****** и рядом не стояли с этикетом. Знаешь, куда этот этикет можно засунуть? После того как кровь убитых ****** украинцев оказалась на руках председателя партии регионов.
А в глазах он видел бабло. Которое можно вместе заработать. Именно поэтому шли поезда с грузами, пока на фронте наши парни гибли.
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25.08.2020 10:19 Відповісти
Це політика, а поїзди йдуть і зараз, і навіть більше ніж у 2014 му. Ще раз кажу - Порох не Бог щоб все контролювати в країні. А "парні" гинуть і зарах на фронті, тільки зараз незрозуміло за що, бо "переміріє".
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25.08.2020 10:45 Відповісти
Не политика, а бизнес. И ничего личного.
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25.08.2020 12:37 Відповісти
Розумієте шановний - зустріч на вищому політичному міжнародному рівні це не сходняк на вулиці по поняттям, там руку тиснути надо. Щось я посмішки не бачу на лиці Пороха на відміну від щенячої радості Зе клоуна від зустрічі з Х*йлом.
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25.08.2020 10:41 Відповісти
Ні, не розумію і ніколи не зрозумію.

Я - бандерівець, бариг взагалі не розумію. Кажете, "Зустріч на вищому політичному міжнародному рівні"... Ми говоримо так:


Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. Крапка.
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25.08.2020 12:41 Відповісти
При Зе вони так тривають?

Як що ні, то Порох в порявняні з клоуном патріот вищого шаблю і гатунку.
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25.08.2020 18:18 Відповісти
Национальный лидер!
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24.08.2020 12:02 Відповісти
Пусть Петя каждое двадцать четвертое августа вспоминает, что он делал в этот день в 2014-м году. Лепить из себя героя Украины, много ума не надо, если именно тогда Петя был героем своего офшерного кармана. А наши военные гибли и попадали в плен в этот день.
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24.08.2020 15:56 Відповісти
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