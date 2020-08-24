Петро і Марина Порошенки вшанували пам'ять воїнів, загиблих на фронті: вони віддали своє життя, щоб Україна відбулася. ФОТОрепортаж

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у традиційній ранковій церемонії вшанування військовослужбовців ЗСУ, загиблих цього дня в різні роки внаслідок російської збройної агресії на сході України "Дзвін Пам'яті".

У церемонії також взяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош, ветерани російсько-української війни, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми згадуємо українських героїв, які віддали своє життя для того, аби Україна як держава відбулася. І ця Незалежність мала можливість існувати. Кажуть, що українська незалежність, якій вже тисячі років, відродилася 29 років тому. А може, і 6 років. Бо саме 6 років тому Україна і українці збагнули, що наша незалежність, суверенітет і держава є в небезпеці, і стали спільно: українські воїни, добровольці, волонтери, небайдужі громадяни, священики, українці по всьому світові – стали, щоб захистити Україну", – зазначив Петро Порошенко.

"Знаходяться негідники, які кажуть – почекайте, пройде 5-10 років, і вони зроблять все для того, аби українці забули про це. Щоб кров, яка пролилася українцями, розсмокталася. Ми маємо цього не допустити. Ми маємо пам’ятати про кожного", – переконаний Петро Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 33-метровий Прапор Єдності розгорнули на Майдані Незалежності в Києві. ФОТОрепортаж

"Ми маємо пам’ятати про Ярослава Журавля, який загинув, бо чекав на фронті політичної волі про те, щоб його пораненого евакуювати до наших місць. Ми вимагаємо присвоєння Ярославу звання Героя України. Так само, як ми вимагаємо нагороди Андрію Підлісному, який зробив все для того, аби врятувати Ярослава. Лише важка контузія під час мінометного обстрілу завадила йому це зробити", – наголосив п’ятий Президент.

"Ми маємо вчитися на прикладах таких вчинків. Так треба любити Україну. Так люблять її всі українці. Коли ми будемо про це пам’ятати, все з Україною буде добре. І ми переможемо", – переконаний Порошенко.

Меморіальний комплекс "Зала пам’яті" на території Міністерства оборони України був відкритий 14 жовтня 2018 року за сприяння та ініціативи п’ятого Президента України Петра Порошенка. Тут щодня вшановують загиблих військовослужбовців усіх військових та правоохоронних формувань, які загинули в боях за Україну.









